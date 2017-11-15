15:24 15 ноября

В Щецине начали демонтаж памятника воинам Красной Армии

В центре польского города Щецин местные коммунальные службы воплощают в жизнь «решение партии и правительства». Речь идёт о демонтаже памятника, посвящённого советским воинам, освободившим Польшу от нацизма. Это памятник, носящий название «Памятник благодарности Красной армии».

В Щецине начали демонтаж памятника воинам Красной Армии


Напомним, что ранее польские парламентарии приняли закон, фактически на государственном уровне поддерживающий борьбу с собственной польской историей. Закон санкционирует демонтаж советских памятников на территории Польши, причём и в тех воеводствах страны, которые в составе Польши оказались именно благодаря разгрому Красной армией гитлеровцев.


Тот же Щецин исторически к Польше не имеет никакого отношения. До 1945 года город носил название Штеттин и принадлежал Германии.

В местном совете Щецина было проведено голосование по поводу судьбы памятника бойцам Красной Армии, сложившим головы при освобождении Польши. За демонтаж памятника проголосовали 23 местных депутата. Против высказались три члена городского совета. Отмечено, что демонтаж завершится на следующей неделе.

Есть мнение, что представителей Щецинского горсовета, проголосовавших против сноса памятника советским воинам, вполне можно было бы отметить официальными российскими благодарностями. Хотя, мракобесие на Западе таково, чтобы любая благодарность, вынесенная Россией в адрес этих смелых людей, приведёт к тому, что и их объявят «агентами Кремля».

В любом случае, тем полякам, которые выступают против борьбы с собственной историей – большое спасибо! - от "Военного обозрения".

Использованы фотографии: © Kroton
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Комментарии 15

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 15:06
    Не умеешь воевать с против живых людей - воюй против памятников. Они сдачи не дадут. Тьфу на вас
    Черный_Ватник
    1. Uncle Lee Сегодня, 15:10
      Цитата: Черный_Ватник
      Они сдачи не дадут

      Памятник В.И. Ленину при сносе на Украине двоих майданутых малость зашиб ! fellow
      Uncle Lee
      1. Идущий Сегодня, 15:15
        Доломаются на свою голову , ответка будет.
        Идущий
        1. Ami du peuple Сегодня, 15:23
          Цитата: Идущий
          Доломаются на свою голову , ответка будет.

          "Раздача гуманитарной продовольственной помощи будет проводиться у памятника советскому Воину-освободителю. Нет памятника - нет помощи"
          Ami du peuple
    2. Вас Влад Сегодня, 15:13
      Цитата: Черный_Ватник
      Не умеешь воевать с против живых людей - воюй против памятников. Они сдачи не дадут. Тьфу на вас

      Польша плотно лежит под США, вот результат hi Скоро окажется что это союзники Польшу зачищали...
      Вас Влад
      1. Черный_Ватник Сегодня, 15:15
        Польша и без США нормально русофобничала. Привет от маршала Пилсудского.
        Черный_Ватник
        1. Вас Влад Сегодня, 15:18
          Цитата: Черный_Ватник
          Польша и без США нормально русофобничала.

          Она и по соплям тоже хорошо получала за это.
          Вас Влад
        2. урман Сегодня, 15:21
          Да польша всю свою историю под кем нибудь лежала, профессия у неё такая.
          урман
    3. фигвам Сегодня, 15:15
      За демонтаж памятника проголосовали 23 местных депутата

      Какие то 23 местных, решили переписать мировую историю, ну значит придёт время отдать землю обратно германии.
      фигвам
  2. DEZINTO Сегодня, 15:06
    Нет слов, одни эмоции, ну ещё те слова которые написать неприлично...............

    Вот такой тебе привет дедушка который слёг в землю где то на просторах Польши, от "благодарных" потомков.
    DEZINTO
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:22
      Цитата: DEZINTO
      Нет слов, одни эмоции, ну ещё те слова которые написать неприлично...............
      Вот такой тебе привет дедушка который слёг в землю где то на просторах Польши, от "благодарных" потомков.

      а может не надо было так быстро освобождать, пусть бы немцы их проредили хорошенько, может быть и предков этих депутупов в расход пустили?
      Angel_and_Demon
  3. Primoos Сегодня, 15:07
    Зря збышеки это делают, ой зря. За всё придется ответить.
    Primoos
  4. Лена Петрова Сегодня, 15:14
    Можно было бы забирать все эти памятники, и сделать где-нибудь в подходящем месте аллею славы.
    Лена Петрова
  5. Виктор-М Сегодня, 15:18
    Не плюй в колодец, ещё пригодится воды напиться.
    Многовековое существование Польши ни чему её не научило, а ведь после времени сноса памятников проходит время их восстанавливания.
    Виктор-М
  6. rocket757 Сегодня, 15:24
    Предположим, будет какая ни будь орда опять ровнять гейропу по новому, своему шаблону ... мож не надо их в очередной раз спасать ... тех самых как бы "братушек" славян и гейропейцев заодно???
    rocket757
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