В центре польского города Щецин местные коммунальные службы воплощают в жизнь «решение партии и правительства». Речь идёт о демонтаже памятника, посвящённого советским воинам, освободившим Польшу от нацизма. Это памятник, носящий название «Памятник благодарности Красной армии».Напомним, что ранее польские парламентарии приняли закон, фактически на государственном уровне поддерживающий борьбу с собственной польской историей. Закон санкционирует демонтаж советских памятников на территории Польши, причём и в тех воеводствах страны, которые в составе Польши оказались именно благодаря разгрому Красной армией гитлеровцев.Тот же Щецин исторически к Польше не имеет никакого отношения. До 1945 года город носил название Штеттин и принадлежал Германии.В местном совете Щецина было проведено голосование по поводу судьбы памятника бойцам Красной Армии, сложившим головы при освобождении Польши. За демонтаж памятника проголосовали 23 местных депутата. Против высказались три члена городского совета. Отмечено, что демонтаж завершится на следующей неделе.Есть мнение, что представителей Щецинского горсовета, проголосовавших против сноса памятника советским воинам, вполне можно было бы отметить официальными российскими благодарностями. Хотя, мракобесие на Западе таково, чтобы любая благодарность, вынесенная Россией в адрес этих смелых людей, приведёт к тому, что и их объявят «агентами Кремля».В любом случае, тем полякам, которые выступают против борьбы с собственной историей – большое спасибо! - от "Военного обозрения".