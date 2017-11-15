19:13 15 ноября

Военный переворот в Зимбабве. Президент Мугабе арестован

93-й летний президент Зимбабве Роберт Мугабе, правивший этим африканским государством почти 40 лет, заявил о готовности сложить с себя полномочия главы государства. Произошло это после фактически совершённого военного переворота, в результате которого власть в свои руки временно (как сам утверждает) взял начальник Генштаба Вс Зимбабве Константино Чивенга.

Вместе с Робертом Мугабе, ранее заявлявшим, что намерен дожить и до векового юбилея и снова баллотироваться в президенты, под стражу взяты и другие представители власти. В частности, под арест попал Игнасиус Чомбо - глава зимбабвийского министерства финансов. Также за решёткой оказалась и супруга Мугабе.

Начались выступления военных после того, как президент отдал приказ об аресте второго лица в государстве (вице-президента) Эммерсона Мнангагву. Мугабе решил, что у Мнангагву растёт популярность, и что тот может составить ему конкуренцию во власти. Популярность у вице-президента Зимбабве была действительно высокой. При этом популярностью он пользовался и военной среде, а именно поэтому войска и выступили против Мугабе.


Военный переворот в Зимбабве. Президент Мугабе арестован


Занявшие власть в Хараре военнослужащие заявляют, что после отстранения действующего президента в стране должны пройти выборы. Чивенга обещает, что никакого кровопролития в стране войска не допустят.

Использованы фотографии: Фейсбук
24

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Комментарии 47

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  1. Горный стрелок Сегодня, 15:33
    Для своих лет выглядит, как огурчик. Каннибализм омолаживает?
    Горный стрелок
    1. хрыч Сегодня, 15:34
      Цитата: Горный стрелок
      Каннибализм омолаживает?

      Дедушку людоеда таки свергли. Ну сейчас придут молодые, амбициозные ... людоеды wassat
      хрыч
      1. Джедай Сегодня, 15:43
        Цитата: хрыч
        Ну сейчас придут молодые, амбициозные ... людоеды

        И слопают дедушку - не пропадать же добру. lol
        Джедай
        1. хрыч Сегодня, 15:48
          Цитата: Джедай
          И слопают дедушку

          Дедушка ненаваристый и подваниваетwassat
          хрыч
          1. Джедай Сегодня, 15:56
            Цитата: хрыч
            Дедушка ненаваристый и подванивает

            А они его протушат на медленном огне. yes laughing
            А если серьёзно, то не всунут ли туда под шумок свой хобот "третьи силы"? what
            Джедай
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:33
              Цитата: Джедай
              А если серьёзно, то не всунут ли туда под шумок свой хобот "третьи силы"?

              а не они ли это все и затеяли?
              Angel_and_Demon
              1. The_Lancet Сегодня, 17:00
                Военный переворот в Зимбабве. Президент Мугабе арестован

                Самое логичное завершение этой глупой 40 летней истории.Тут ничего нет комментировать.
                The_Lancet
    2. Svarog Сегодня, 15:41
      Цитата: Горный стрелок
      Для своих лет выглядит, как огурчик. Каннибализм омолаживает?

      Омолаживает его забота о людях и родине, пахал, как никак 40 лет. А его решили свергнуть.
      Svarog
      1. Смог Сегодня, 16:00
        Цитата: Svarog
        Омолаживает его забота о людях и родине, пахал, как никак 40 лет.

        За время независимости и правления Мугабе Зимбабве из некогда богатейшей страны континента превратилось в одну из беднейших.
        Так, при населении в 14 миллионов человек ВВП страны составляет всего 13,93 млрд долларов. У менее населенной Белоруссии этот показатель выше на порядок — более 170 миллиардов. Кроме того, в 2008-м уровень инфляции в Зимбабве побил все рекорды — достиг 231 миллиона процентов.
        Смог
        1. Svarog Сегодня, 17:19
          Цитата: Смог
          За время независимости и правления Мугабе Зимбабве из некогда богатейшей страны континента превратилось в одну из беднейших.

          Я с сарказмом)) Мы тоже не богатеем..
          Svarog
      2. voyaka uh Сегодня, 16:34
        "его забота о людях "////

        ... в Зимбабве простой негр мог быть не только миллиардером,
        но даже триллиондером! А Вы еще ругаете Мугабе...
        Банкнота 100 триллионов зимбабвийских долларов.
        voyaka uh
        1. Монос Сегодня, 17:26
          Цитата: voyaka uh
          Банкнота 100 триллионов зимбабвийских долларов.

          Ну, ничего себе ! Какая же там инфляция?
          Монос
    3. RASKAT Сегодня, 16:17
      Важнейшими полезными ископаемыми страны являются платиноиды и хромиты, по которым Зимбабве занимает III место в мире. Так, месторождение "Дарвендейл" является вторым по объемам запасов платины в Африке. Общие ресурсы, с учетом других металлов, в том числе золота, никеля и меди, достигают тонн. Также многочисленны месторождения железных руд, вольфрама, бериллия, лития, тантала, золота, редких металлов, меди, никеля, кобальта, бокситов, каменного угля и драгоценных камней (алмазы, рубины, изумруды). Страна занимает 2 место в мире по запасам хрома.
      Ключевые позиции в экономике (около 60% всех капиталовложений) занимает иностранный частный капитал Великобритании и США (свыше 350 компаний).
      Думаю как всегда все из за этого. Не удивлюсь если в скорости после избрания нового президента западные компании купят за копейки какие нибудь месторождения редкоземельных минералов и тому подобные.
      RASKAT
    4. Банщик-М Сегодня, 16:52
      Никогда, ни говори никогда... laughing
      Банщик-М
  2. Чёрная вода Сегодня, 15:34
    даже не знаю радоваться или нет......новая власть за "красных или за белых"?....кем поставлена?
    Чёрная вода
  3. 210окв Сегодня, 15:35
    Он наверное самый пожилой действующий до последнего времени глава.С Леонидом Ильичем знался..
    210окв
    1. Комментарий был удален.
  4. Самогонщик Сегодня, 15:48
    Можете смеяться над дедушкой сколько хотите но страна под его руководством была одной из самых стабильных и экономически развитых в регионе. из-за переворота англо-саксонским духом очень воняет. видно дедушка ним дорогу перешел . только о людоедах.
    Самогонщик
    1. фрезер Сегодня, 15:57
      Цитата: Самогонщик
      Можете смеяться над дедушкой сколько хотите но страна под его руководством была одной из самых стабильных и экономически развитых в регионе. из-за переворота англо-саксонским духом очень воняет. видно дедушка ним дорогу перешел . только о людоедах.

      Ага, нищете население и ежегодная инфляция в 1000%. Хотя, это своего рода тоже "стабильность".
      фрезер
    2. voyaka uh Сегодня, 16:00
      Вы смеетесь над людьми? laughing
      В Зимбамбе были банкноты в 10 нулями.
      Под конец национальную валюту отменили,
      потому что ею только обклеивали стены и подтирались.
      Мугабе эффективно уничтожил экономику. Страна какое-то время перешла
      на натуральное хозяйство.
      voyaka uh
      1. Молодой_Коммунист Сегодня, 16:06
        Цитата: voyaka uh
        Вы смеетесь над людьми? laughing
        В Зимбамбе были банкноты в 10 нулями.
        Под конец национальную валюту отменили,
        потому что ею только обклеивали стены и подтирались.
        Мугабе эффективно уничтожил экономику. Страна какое-то время перешла
        на натуральное хозяйство.

        Не ерничайте. Мугабе 40 лет пахал как раб на галерах. Он вот-вот бы поднял Зимбабве с колен (надо было ему только еще один президентский мандат дать), но англосаксы и госдеп устроии ему майдан.
        Молодой_Коммунист
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:38
          Важнейшими полезными ископаемыми страны являются платиноиды и хромиты, по которым Зимбабве занимает III место в мире. Так, месторождение "Дарвендейл" является вторым по объемам запасов платины в Африке. Доказанные запасы платины на участке составляют около 19 тонн. Общие ресурсы, с учетом других металлов, в том числе золота, никеля и меди, достигают 755 тонн. Также многочисленны месторождения железных руд, золота, редких металлов, меди, никеля, кобальта, бокситов, каменного угля и драгоценных камней (алмазы, рубины, изумруды).
          так есть что пограбить
          Angel_and_Demon
          1. сорок восьмой Сегодня, 17:05
            Смысл грабить ,если можно выменять на бусы?
            сорок восьмой
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:46
              Цитата: сорок восьмой
              Смысл грабить ,если можно выменять на бусы?

              а так можно и на бусах сэкономить bully
              Angel_and_Demon
        2. профессор Сегодня, 19:04
          Цитата: Молодой_Коммунист
          Не ерничайте. Мугабе 40 лет пахал как раб на галерах. Он вот-вот бы поднял Зимбабве с колен (надо было ему только еще один президентский мандат дать), но англосаксы и госдеп устроии ему майдан.

          ... и самое главное 40 лет стабильности.
          профессор
    3. Не либероид Русский Сегодня, 16:11
      ну да, судя по отчетам всемирного банка там развитой экономикой с 1982 года не пахнет... 600 долларов на душу населения это не развитая экономика, это нищета... ниже только конго
      Не либероид Русский
    4. Greenwood Сегодня, 16:14
      Вы товарищ плохо историю изучали. Как-раз под властью белых европейцев Зимбабве была одной из самых развитых африканских стран с довольно высоким уровнем жизни, переживала строительный бум, столица Хараре мало отличалась от европейских мегаполисов с хорошими дорогами, развязками, небоскрёбами (то же самое можно сказать например и про ЮАР). Пока белые до середины 90-х продолжали оказывать влияние на политику и экономику страны, она продолжала мал-мальски развиваться. После реформ 99-ого, когда белых начали буквально выкидывать из страны, Зимбабве за 10 лет скатилась в адовую клоаку, в которой успешно пребывает по сей день, благодаря стараниям самодура Мугабе.
      Greenwood
      1. Одиссей Сегодня, 17:15
        Цитата: Greenwood
        столица Хараре мало отличалась от европейских мегаполисов с хорошими дорогами, развязками, небоскрёбами

        1) Хараре никогда не был похож на "европейские мегаполисы"
        2) Уровень жизни в "европейских мегаполисах" не ограничивается "развязками и дорогами"
        3) В "европейских мегаполисах" в 80-х не было никаких "небоскребов",по большому счету нет их там даже в 2017. Самое высокое здание в Европе находиться в России.
        Цитата: Greenwood
        Пока белые до середины 90-х продолжали оказывать влияние на политику и экономику страны, она продолжала мал-мальски развиваться.

        Голод 92,людоедская программа реструктуризации МВФ которая и вызвала земельную реформу.
        Нет ? Не слышали ? laughing
        Впрочем реформа 99 года,еще более ухудшила ситуацию-это верно. Проблема только не в "белых",а в санкциях со стороны бывшей метрополии которая экономически продолжала контролировать страну.
        Цитата: Greenwood
        успешно пребывает по сей день, благодаря стараниям самодура Мугабе.

        Как раз в последние годы экономика там растет,да и свергла Мугабе вовсе не оппозиция,а его же собственное окружение.
        P.S Кстати,судя по сообщению Вы чистейший расист.
        Одиссей
        1. sogdy Сегодня, 17:55
          Цитата: Одиссей
          P.S Кстати,судя по сообщению Вы чистейший расист.

          По нику - тот же вывод. Не, ну я понимаю, некоторым апартеид таки очень нравится.
          sogdy
        2. Greenwood Сегодня, 18:04
          Цитата: Одиссей
          1) Хараре никогда не был похож на "европейские мегаполисы"
          У вас какое-то весьма странное представление о европейских городах. lol
          Цитата: Одиссей
          2) Уровень жизни в "европейских мегаполисах" не ограничивается "развязками и дорогами"
          Хорошая инфраструктура - это один из показателей высокого уровня жизни.
          Цитата: Одиссей
          3) В "европейских мегаполисах" в 80-х не было никаких "небоскребов",по большому счету нет их там даже в 2017. Самое высокое здание в Европе находиться в России.
          Деловые кварталы с небоскрёбами есть практически в любом крупном европейском городе. Тот же Дефанс в Париже существует уже более 50 лет. Вы вообще в Европе были???
          Цитата: Одиссей
          в санкциях со стороны бывшей метрополии которая экономически продолжала контролировать страну.
          Метрополия ввела санкции именно потому, что у белых фермеров стали принудительно забирать принадлежащие им земли в пользу чёрных.
          Цитата: Одиссей
          в последние годы экономика там растет
          Перешли на доллар США. lol
          Цитата: Одиссей
          судя по сообщению Вы чистейший расист.
          Довелось сталкиваться с нигерами в Японии, абсолютно неприятные личности, даже рядом находиться противно, ни одна другая нация не вызывает такого отторжения. Работать как нормальные люди не хотят, пристают к прохожим, занимаются мелким мошенничеством. Считаю, что режим апартеида в южноафриканских странах был идеальным вариантом. Негр способен работать и приносить пользу только пока его пинает белый господин.
          А вам советую выбросить из головы эти советские бредни про дружбу народов и угнетённых негров и оценивать здраво, какие народы на что способны и какого отношения к себе заслуживают.
          Greenwood
          1. sabakina Сегодня, 18:48
            Ну, вообще то негр, это не нация, а раса.
            sabakina
          2. Одиссей Сегодня, 19:11
            Цитата: Greenwood
            У вас какое-то весьма странное представление о европейских городах.

            Как раз странное представление они них у Вас если Вы сравниваете с ними Хараре.
            Цитата: Greenwood
            Хорошая инфраструктура - это один из показателей высокого уровня жизни.

            Верно,но в Хараре никогда не было "хорошей инфраструктуры",и кстати во многих городах Европы она ,конечно,несоизмеримо лучше чем в Хараре,но в целом не блистает.
            Цитата: Greenwood
            Деловые кварталы с небоскрёбами есть практически в любом крупном европейском городе. Тот же Дефанс в Париже существует уже более 50 лет. Вы вообще в Европе были???

            Да что Вы говорите laughing Ну расскажите ка мне про небоскребы,например,в Риме ?
            Специально для Вас элементарная статистика-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D
            0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D
            1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D
            1%85_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%
            D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
            Наслаждайтесь.
            Цитата: Greenwood
            Дефанс в Париже существует уже более 50 лет. Вы вообще в Европе были???

            Я то как раз там был.А вот Вы вряд ли.Иначе не писали бы такую чушь.Кстати,Дефанс первый высотный,а не небоскребный район в Европе находиться не в Париже,а в О-де-Сен.
            Цитата: Greenwood
            Перешли на доллар США.

            Нет,перешли на сотрудничество с КНР.
            Цитата: Greenwood
            Довелось сталкиваться с нигерами в Японии, абсолютно неприятные личности, даже рядом находиться противно, ни одна другая нация не вызывает такого отторжения

            " Нигеры" это не нация,а раса.При таком уровне Ваших знаний,диалог с Вами не имеет смысла.
            Цитата: Greenwood
            Считаю, что режим апартеида в южноафриканских странах был идеальным вариантом. Негр способен работать и приносить пользу только пока его пинает белый господин.

            Гнилой фашистской нечисти
            Загоним пулю в лоб,
            Отродью человечества
            Сколотим крепкий гроб...
            Одиссей
    5. Шевер Сегодня, 16:40
      Цитата: Самогонщик
      Можете смеяться над дедушкой сколько хотите но страна под его руководством была одной из самых стабильных и экономически развитых в регионе. из-за переворота англо-саксонским духом очень воняет. видно дедушка ним дорогу перешел . только о людоедах.

      Она была процветающей при белых. А когда черные их погнали все стало так, как сейчас...
      Шевер
      1. sogdy Сегодня, 17:57
        Процветающей - среди кого? Среди белых.
        sogdy
    6. сорок восьмой Сегодня, 17:03
      Цитата: Самогонщик
      Можете смеяться над дедушкой сколько хотите но страна под его руководством была одной из самых стабильных и экономически развитых в регионе

      Страна, в которой абсолютно каждый - миллиардер. Каждый пятый - триллионер. А уж какой суммой владеют те 2% богатейших, тут страницы не хватит столько нулей записать.
      сорок восьмой
  5. Masya Masya Сегодня, 15:50
    Кричал: "А ну-ка, войдём без стука!"
    Была ошибка, вот какая штука, —
    Хотели — кока, а съели — Кука!
    Masya Masya
  6. den3080 Сегодня, 15:56
    молодые... повязали старого обезьяна.
    И я бы сказал по-другому: страна была неплохой пока не прожрали и не развалили в дым наследство оставшееся от белого господина Сесиля Родса.

    Мне довелось общаться с зимбабвийцами в Намибии несколько лет назад. Это пепец, что они рассказывали. Не диссиденты какие, а простые люди, которым элементарно жрать было нечего на их родине, вот и подались в соседние страны.
    den3080
    1. sogdy Сегодня, 18:03
      Цитата: den3080
      Не диссиденты какие, а простые люди, которым элементарно жрать было нечего на их родине, вот и подались в соседние страны.

      Ну да, забыли слово "бандустан", таки модные стали.
      Дэн, им, кроме госдолга, ничего не оставили. Не несите чушь в массы, фильтруйте.
      sogdy
  7. Молодой_Коммунист Сегодня, 16:00
    Зимбабвийцы майдана чтоли захотели? Зачм рушить выстраеваемую 40 лет вертикаль стабильности? Если не Мугабе, то кто?
    Молодой_Коммунист
    1. Стирбьорн Сегодня, 16:10
      а еще большой друг Владимира Владимировича, один из немногих, кто приехал на 70-летие Победы в Москву - явно же хороший человек yes
      Кстати 61% на выборах в 2013 году, вон как народ его поддерживал, да и уверен, проведи какой-нибудь африканский "Левада-центр" неделю назад какой-нибудь опрос, выяснилось бы, что народная любовь никак не ослабла
      Стирбьорн
    2. Greenwood Сегодня, 16:15
      Стабильность там была при белых. Мугабе своими реформами сам всё и разрушил.
      Greenwood
    3. сорок восьмой Сегодня, 17:07
      Просто молодежь не знает, что было до Мугабе, вот и майданят.
      На переправе коней не меняют.
      сорок восьмой
  8. Шевер Сегодня, 16:35
    Типичный финал для подобного незалежника
    Шевер
  9. Одиссей Сегодня, 16:55
    Довольно странная история. Процедура передачи власти идет с 2008 года,кому же там мог помешать дедушка Мугабе ? Пока подноготная событий неясна,но тут либо чисто внутризимбабвийские разборки, либо это попытка Запада как-то выдавить КНР из Зимбабве.
    Одиссей
  10. Livonetc Сегодня, 17:14
    Да ладно.
    40 лет правил пора на покой.
    Сколько там годков Костику Чивенга?
    Livonetc
  11. GUSAR Сегодня, 18:23
    Превратил страну из Родезии в Зимбабве. Дальше можно и не продолжать
    GUSAR
  12. Machete Сегодня, 18:35
    Русские виноваты?
    Machete
  13. максим1987 Сегодня, 19:04
    Во что одно из самых развитых государств Африки-Родезию, превратили, обезьяны sad
    максим1987
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