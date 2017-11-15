Военный переворот в Зимбабве. Президент Мугабе арестован

93-й летний президент Зимбабве Роберт Мугабе, правивший этим африканским государством почти 40 лет, заявил о готовности сложить с себя полномочия главы государства. Произошло это после фактически совершённого военного переворота, в результате которого власть в свои руки временно (как сам утверждает) взял начальник Генштаба Вс Зимбабве Константино Чивенга.Вместе с Робертом Мугабе, ранее заявлявшим, что намерен дожить и до векового юбилея и снова баллотироваться в президенты, под стражу взяты и другие представители власти. В частности, под арест попал Игнасиус Чомбо - глава зимбабвийского министерства финансов. Также за решёткой оказалась и супруга Мугабе.Начались выступления военных после того, как президент отдал приказ об аресте второго лица в государстве (вице-президента) Эммерсона Мнангагву. Мугабе решил, что у Мнангагву растёт популярность, и что тот может составить ему конкуренцию во власти. Популярность у вице-президента Зимбабве была действительно высокой. При этом популярностью он пользовался и военной среде, а именно поэтому войска и выступили против Мугабе.Занявшие власть в Хараре военнослужащие заявляют, что после отстранения действующего президента в стране должны пройти выборы. Чивенга обещает, что никакого кровопролития в стране войска не допустят.