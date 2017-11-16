Крупнокалиберный пулемет Rolls Royce Experimental Machine Gun (Великобритания)



Общий вид пулемета в базовой версии



Пулемет на демонстрационной подставке



Пулемет и его характеристики



Вторая версия пулемета, отличавшаяся наличием пламегасителя



Крупнокалиберные патроны: .50 BMG (вверху) и 13,5х99 мм B Boys (в середине и внизу)

По материалам сайтов:

http://airwar.ru/

http://beforeitsnews.com/

http://modernfirearms.net/

http://strangernn.livejournal.com/

Во время Второй мировой войны главной задачей британской компании Rolls Royce был выпуск авиационных двигателей нескольких моделей. Кроме того, ей поручались и другие работы. В определенный момент она попыталась освоить и направление стрелкового оружия. Результатом этих попыток стало появление нескольких опытных крупнокалиберных пулеметов, ныне известных под общим названием Rolls Royce Experimental Machine Gun.К началу войны в сухопутных войсках Великобритании имелось определенное количество крупнокалиберных пулеметов 15 mm BESA, также известных под обозначением ZB-60. Это оружие разрабатывалось чехословацкими конструкторами с конца двадцатых годов. В 1937-м на вооружение британской армии поступила модификация такого пулемета под патрон 15х104 мм. Пулемет мог использоваться пехотой, а также на различных бронемашинах. При этом установка такого пулемета на самолеты фактически исключалась.В начале 1940 года компания Rolls Royce в инициативном порядке предложила разработать новый крупнокалиберный пулемет, пригодный для использования в разных сферах. За счет сокращения габаритов и массы это оружие могло бы стать пехотным, танковым или авиационным. Вскоре специалисты компании во главе с конструктором Спирито Марио Виале приступили к изучению задач и возможностей, а затем сформировали несколько технических предложений.В дальнейшем эти работы привели к появлению полноценного проекта. Примечательно, что эта разработка так и не получила особого обозначения. Новое оружие называли просто и понятно: Rolls Royce Experimental Machine Gun («Экспериментальный пулемет Rolls Royce»). Возможно, в дальнейшем изделие, поступив на вооружение, могло получить обозначение, соответствующее армейской номенклатуре того времени.Перед началом разработки пулемета оружейники должны были выбрать боеприпас для него. Рассматривались британский крупнокалиберный патрон 12,7х81 мм Vickers и американский 12,7х99 мм. Последний отличался высокими техническими и боевыми характеристиками, а также производился и поставлялся в больших количествах, что позволяло наладить эксплуатацию оружия в армии. Британский крупнокалиберный патрон, в свою очередь, сочли непригодным для использования по совокупности характеристик.Пулемет мог получить автоматику на основе газового двигателя или с использованием короткого отката ствола. Расчеты показали, что пулемет с газоотводным узлом будет крупнее и тяжелее, а также получит ограниченную скорострельность. Автоматика с подвижным стволом не имела таких проблем. Именно она позволяла создать более удачный пулемет для боевых самолетов.Массу пулемета удалось сократить за счет максимального облегчения ствольной коробки. Эту задачу решили при помощи оптимальных внешних и внутренних обводов, а также за счет использования легких материалов. Нагруженные агрегаты предлагалось отливать из алюминиевого сплава RR50, разработанного компанией «Роллс-Ройс» специально для изготовления картеров двигателей. По некоторым данным, алюминиевые детали были примерно втрое легче стальных, имеющих такую же конфигурацию.Пулемет, построенный с использованием новых материалов, должен был основываться на уже известных идеях в области конструкции. Так, предлагалась отработанная и проверенная компоновка. Основные детали должны были помещаться внутри ствольной коробки сложной формы. В ее передней стенке закреплялся ствол, прикрытый коническим перфорированным кожухом. Над казенной частью ствола размещался узел для приема ленты с патронами. В центральной и задней частях коробки помещались подвижный затвор и ударно-спусковой механизм.Ствольная коробка экспериментального пулемета была разделена на две основные части. Нижний элемент образовывал дно, а его передняя часть имела кольцо для монтажа ствола. Верхняя крышка коробки отличалась большими размерами. В ее передней части располагались окна для подачи ленты; задний агрегат имел П-образное сечение и прикрывал все основные детали. В задней части крышки предусматривались характерные выступы, необходимые для закрепления оружия на силовом наборе самолета. В передней части ствольной коробки, над креплениями ствола и его кожуха, имелся шарнир. Для обслуживания пулемета крышка могла откидываться вверх и вперед. Соединение двух элементов коробки осуществлялось при помощи нескольких штифтов.Пулемет получил нарезной ствол длиной 1017 мм (80 калибров). Эта деталь была похожей на ствол американского пулемета M2, однако имела заметные отличия. Так, количество нарезов было сокращено до четырех. Изменилась и их крутизна. Такая переработка привела к некоторому сокращению начальной скорости пули, однако позволила получить повышенную скорострельность. Ствол не имел жесткого крепления и во время стрельбы мог осуществлять возвратно-поступательные движения вдоль своей продольной оси. Подобная конструкция, в частности, позволила упростить замену ствола.По результатам предварительной проработки, была выбрана автоматика на основе отката ствола с его коротким ходом. Пулемет имел подвижный ствол, при выстреле взаимодействовавший с массивным затвором. Последний получил пару рычажных ускорителей, позволявших дополнительно повысить темп стрельбы. С учетом применения оружия на самолетах авторы проекта внедрили стрельбу с закрытого затвора. Это упрощало интеграцию синхронизатора для стрельбы через винт.Пулемет Rolls Royce Experimental Machine Gun должен был использовать патроны 12,7х99 мм, подаваемые при помощи стандартных рассыпных лент американской разработки. Лента должна была поступать в оружие через левое окно ствольной коробки. Пустые звенья выбрасывались через окно в правой стенке.Новый пулемет получался достаточно компактным и легким. Общая длина изделия составляла 1,27 м, масса – 22,25 кг. Таким образом, этот образец оказывался короче и легче всех существующих аналогов. Начальная скорость пули составляла всего 713 м/с, что компенсировалось скорострельностью на уровне 1000 выстрелов в минуту. Эффективная дальность стрельбы, по расчетам, достигала 2200 ярдов (1800 м).Разработка крупнокалиберного пулемета завершилась в начале 1941 года, и вскоре были собраны первые опытные образцы. В марте их отправили на полигон Пэндин Сэндс для проведения испытаний. В ходе этих проверок прототип оружия закреплялся на испытательном стенде и стрелял по различным мишеням. Достаточно быстро были выявлены как сильные, так и слабые стороны проекта.Безусловным плюсом была высокая скорострельность, повышавшая потенциал пулемета в качестве авиационного вооружения. Сокращенные габариты упрощали монтаж пулемета на существующих и перспективных истребителях. Малая масса, в свою очередь, давала возможность увеличить боекомплект в сравнении с другими крупнокалиберными пулеметами. Патрон 12,7х99 мм позволял избежать возможных проблем со снабжением боеприпасами.Впрочем, не обошлось без недостатков и проблем. Уже во время первых стрельб было установлено, что пулемет Rolls Royce Experimental Machine Gun дает неприемлемо крупный факел на дульном срезе. Как оказалось, из-за меньшей крутизны нарезов пуля проходила по стволу быстрее, чем в случае с другими аналогичными системами. Пороховой заряд патрона не успевал полностью сгореть до выхода пули из ствола, что и приводило к выбросу горящих частиц через дуло. Во избежание затруднений, связанных с наличием подобной вспышки, пулемет вскоре оснастили пламегасителем. На дульном срезе появилась коническая деталь, уменьшавшая факел.Характерной чертой крупнокалиберного пулемета от «Роллс-Ройс» была сравнительно низкая начальная скорость пули. Это не было проблемой при использовании оружия на самолетах, но резко сокращало его потенциал в контексте «сухопутных» боевых задач. Таким образом, пулемет не мог эффективно использоваться армией в качестве пехотного оружия или в составе вооружения бронетехники.Несмотря на такие проблемы, экспериментальный пулемет был весьма удачным и представлял определенный интерес для вооруженных сил. Как следствие, появилось предложение, при успешной реализации которого новое оружие могли получить и авиация, и пехота, и бронетанковые войска. С целью повышения эффективности пулемета в деле борьбы с сухопутными целями было предложено разработать специализированную модификацию под иной патрон.Новый пулемет, предназначенный для армии, должен был использовать серийный крупнокалиберный патрон 13,9х99 мм B. На тот момент этот боеприпас применялся только с противотанковым ружьем Boys. Такая модернизация пулемета позволяла получить резкий прирост основных огневых характеристик. Готовый образец, отличающийся высокими показателями энергетики, мог бы занять промежуточное положение между серийными пулеметами винтовочного и крупного калибра и 20-мм артиллерийскими системами.Тем не менее, от патрона 13,9х99 мм B достаточно быстро пришлось отказаться. Британская промышленность в то время боролась с серьезными трудностями, и потому темпы производства патронов для противотанковых ружей были сравнительно малы. Наращивание производства, позволявшее обеспечить эксплуатацию пулеметов, было связано с определенными проблемами. Кроме того, вскоре проявились затруднения экономического характера. В то время промышленность сворачивала выпуск бронебойных 13,9-мм пуль со стальным сердечником. Вместо них теперь планировалось изготавливать изделия с сердечником из вольфрама, отличавшегося лучшими характеристиками и большей стоимостью. Применение такого патрона с пулеметом посчитали неприемлемо дорогим и нецелесообразным.Отсутствие достаточного количества патронов и их излишняя стоимость достаточно быстро привели к отказу от создания новой модификации Rolls Royce Experimental Machine Gun. Насколько известно, этот проект так и не сошел с чертежей и не был доведен даже до сборки опытных образцов.Компания Rolls Royce продолжала работы по крупнокалиберному пулемету до начала 1942 года. За это время удалось провести массу разнообразных испытаний и внести в проект различные изменения, исправив имевшиеся ошибки и улучшив основные параметры. После такой доводки оружие могло справиться со всеми испытаниями и получить рекомендацию к принятию на вооружение.Тем не менее, этого не произошло. К началу 1942 года были развернуты полномасштабные поставки оружия и другой продукции военного назначения из Соединенных Штатов. Среди прочих изделий, по программе «Ленд-лиз» британская армия получала крупнокалиберные пулеметы Browning M2 в пехотной и авиационной конфигурации, а также патроны для них. В кратчайшие сроки импорт полностью закрыл все потребности Великобритании в таком оружии.Получение большого количества зарубежных пулеметов позволило провести желаемое перевооружение, не растрачивая время и ресурсы на запуск нового производства. В самом начале 1942 году проект крупнокалиберного пулемета от Rolls Royce был закрыт. Компания продолжила работы в области автомобильной техники и авиационных двигателей. С.М. Виале и его коллеги вскоре предложили новые проекты изделий, способных положительным образом повлиять на боеспособность вооруженных сил.Проект «Экспериментального крупнокалиберного пулемета» стал ответом на специфические вызовы, связанные с особенностями имеющейся номенклатуры оружия и сложностями начального периода войны. Пулемет имел некоторые преимущества, однако полная реализация всех задумок была связана с определенными сложностями и потребовала достаточно много времени. К моменту завершения доводки пулемета фирмы «Роллс-Ройс» британская армия успела заказать и получить зарубежное оружие в достаточных количествах. Выпуск собственного вооружения теперь не имел смысла. Проект Rolls Royce Experimental Machine Gun не дал желаемых результатов. Впрочем, в той ситуации основной задачей было именно получение нового оружия, вне зависимости от страны производства.