19:13 15 ноября

Черногория приобретет у компании Bell Helicopter три вертолета

Минобороны Черногории приняло решение приобрести три многоцелевых вертолета Bell 412EPI/EP производства американской компании Bell Helicopter, сообщает bmpd со ссылкой на черногорскую газету Vijesti.

Вертолет Agusta Bell AB412EP полиции Черногории.

Контракт должен быть полностью согласован и подписан в начале 2018 года. Стоимость сделки составит € 29, 9 млн.


Вертолеты приобретаются по результатам тендера военного ведомства Черногории, кандидатами в котором с июня 2017 года выступали также Airbus Helicopters Н145М и Leonardo AW139.

Выбор в пользу Bell 412EPI отчасти объясняется наличием в эксплуатации у полиции Черногории двух вертолетов практически того же типа – Agusta Bell AB212AM и Agusta Bell AB412EP.

«В настоящее время сформированные в 2006 году ВВС и ПВО Черногории (Vazduhoplovstvo i Рrotivvazdušna Оdbrana, V i PVO) располагают лишь пятью эксплуатируемыми легкими вертолетами SOKO SA341 Gazelle лицензионного югославского производства (из 14 доставшихся от бывших ВВС Сербии и Черногории). Пять доставшихся тогда же Черногории транспортных вертолетов советского производства Ми-8Т также давно списаны», – говорится в материале.

В общей сложности Минобороны Черногории до 2025 года планирует потратить на закупку техники € 110 млн. Кроме вертолетов будут приобретены колесные бронетранспортеры, автотранспорт и РЛС контроля воздушного пространства.

Использованы фотографии: Roland Winkler / www.planespotters.net
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Комментарии 2

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  1. хрыч Сегодня, 15:56
    Трепещи врах laughing
    хрыч
  2. Piramidon Сегодня, 16:32
    Да и нас рать. Пусть хоть В-52 покупают. Кого сбивать как то пох.
    Piramidon
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