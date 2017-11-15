Черногория приобретет у компании Bell Helicopter три вертолета
Минобороны Черногории приняло решение приобрести три многоцелевых вертолета Bell 412EPI/EP производства американской компании Bell Helicopter, сообщает bmpd со ссылкой на черногорскую газету Vijesti.
Контракт должен быть полностью согласован и подписан в начале 2018 года. Стоимость сделки составит € 29, 9 млн.
Вертолеты приобретаются по результатам тендера военного ведомства Черногории, кандидатами в котором с июня 2017 года выступали также Airbus Helicopters Н145М и Leonardo AW139.
Выбор в пользу Bell 412EPI отчасти объясняется наличием в эксплуатации у полиции Черногории двух вертолетов практически того же типа – Agusta Bell AB212AM и Agusta Bell AB412EP.
«В настоящее время сформированные в 2006 году ВВС и ПВО Черногории (Vazduhoplovstvo i Рrotivvazdušna Оdbrana, V i PVO) располагают лишь пятью эксплуатируемыми легкими вертолетами SOKO SA341 Gazelle лицензионного югославского производства (из 14 доставшихся от бывших ВВС Сербии и Черногории). Пять доставшихся тогда же Черногории транспортных вертолетов советского производства Ми-8Т также давно списаны», – говорится в материале.
В общей сложности Минобороны Черногории до 2025 года планирует потратить на закупку техники € 110 млн. Кроме вертолетов будут приобретены колесные бронетранспортеры, автотранспорт и РЛС контроля воздушного пространства.
Контракт должен быть полностью согласован и подписан в начале 2018 года. Стоимость сделки составит € 29, 9 млн.
Вертолеты приобретаются по результатам тендера военного ведомства Черногории, кандидатами в котором с июня 2017 года выступали также Airbus Helicopters Н145М и Leonardo AW139.
Выбор в пользу Bell 412EPI отчасти объясняется наличием в эксплуатации у полиции Черногории двух вертолетов практически того же типа – Agusta Bell AB212AM и Agusta Bell AB412EP.
«В настоящее время сформированные в 2006 году ВВС и ПВО Черногории (Vazduhoplovstvo i Рrotivvazdušna Оdbrana, V i PVO) располагают лишь пятью эксплуатируемыми легкими вертолетами SOKO SA341 Gazelle лицензионного югославского производства (из 14 доставшихся от бывших ВВС Сербии и Черногории). Пять доставшихся тогда же Черногории транспортных вертолетов советского производства Ми-8Т также давно списаны», – говорится в материале.
В общей сложности Минобороны Черногории до 2025 года планирует потратить на закупку техники € 110 млн. Кроме вертолетов будут приобретены колесные бронетранспортеры, автотранспорт и РЛС контроля воздушного пространства.
Использованы фотографии: Roland Winkler / www.planespotters.net
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