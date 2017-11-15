19:12 15 ноября

ПАК ДА способен заменить все самолеты Дальней авиации

Перспективный стратегический ракетоносец (ПАК ДА) сможет заменить все типы самолетов Дальней авиации и при этом будет дешевле в производстве и эксплуатации, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Одна из главных задач, поставленных военным ведомством создателям перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА), заключается в том, чтобы новый самолет выполнял функции всех трех нынешних ракетоносцев (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3) и при этом стоил намного дешевле Ту-160
- сказал собеседник агентства.

ПАК ДА способен заменить все самолеты Дальней авиации



При этом снижению стоимости самолета будет способствовать то, что новый ракетоносец сделают дозвуковым, отметил источник. Это никак не отразится на боевых возможностях ПАК ДА, поскольку возможности высокоточных крылатых ракет позволяют запускать их с большого расстояния, не заходя в зону действия вражеской ПВО. Кроме того, дозвуковой ракетоносец легче готовить к полету и он потребляет меньше топлива.

Сегодня ни одна страна в мире, включая такие мощные военные державы, как Россия и США, просто не потянет проектирование и строительство сверхзвукового бомбардировщика, соответствующего всем критериям 5-го поколения
- считает собеседник агентства.

В июле замминистра обороны по вооружению Юрий Борисов назвал ключевые параметры нового самолета: малозаметность, большая грузоподъемность и продолжительность полета, способность использовать любые аэродромы.

Использованы фотографии: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России
22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 59

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 16:21
    Давайте создадим.сперва Цыплят по осени считают.
    210окв
    1. maxim947 Сегодня, 16:22
      Хорошо конечно, но новость ни о чем.
      maxim947
      1. Банщик-М Сегодня, 16:26
        Цитата: maxim947
        Хорошо конечно, но новость ни о чем.

        Ну почему же...Недавно статья здесь была , что модернизированный Ту-160 англосаксы назвали "супербомбардировщиком "...
        А если этот в серию войдет, то как будут называть..?
        Банщик-М
        1. maxim947 Сегодня, 16:29
          Мнение англосаксов нас должно волновать в последнюю очередь, а лучше вообще не волновать. Что касается ПАК ДА то это настолько далекие перспективы, что подобные выводы выглядят не серьезно.
          maxim947
      2. The_Lancet Сегодня, 16:49
        ПАК ДА способен заменить все самолеты Дальней авиации

        Аналогов не имеет? laughing
        На этом сайте любят такие слова дописывать
        The_Lancet
        1. _Ugene_ Сегодня, 17:04
          О, работяга подтянулся. У тебя работа сдельная или почасовая? Сколько за коммент платят?
          _Ugene_
          1. The_Lancet Сегодня, 17:06
            О, работяга подтянулся. У тебя работа сдельная или почасовая? Сколько за коммент платят?

            Я захожу на этот ресурс для прочтения интересных новостей.А статья подобная этой - мусор.
            В статьях часто встречаются слова "не имеет аналогов".Это моё наблюдение.Но почти во всех случаях существуют аналоги
            Считайте что это сарказм
            The_Lancet
            1. _Ugene_ Сегодня, 17:11
              Судя по твоим комментам во всех других статьях - ты заходишь на этот ресурс явно не для прочтения интересных новостей, а что бы потролить.
              И если
              статья подобная этой - мусор
              , то зачем комментировать мусор? Ты специалист по мусору? Видимо на работе не спрашивают хочешь или нет - надо тролить.
              _Ugene_
              1. The_Lancet Сегодня, 17:15
                Видимо на работе не спрашивают хочешь или нет - надо тролить.

                Этим занимаются русские боты.
                Нет.Меня интересует качественно написанный материал.
                И раздражают глупые и лживые комментарии в адрес моей страны.Существуют
                определённые недостатки.Однако большинство комментаторов пишут глупость и дезинформацию
                The_Lancet
                1. _Ugene_ Сегодня, 17:24
                  Этим занимаются русские боты.
                  О, ну конечно, коварные русские боты, американцы этим не занимаются, как я мог такое подумать? Исключительная нация.
                  И раздражают глупые и лживые комментарии в адрес моей страны.

                  А глупые и лживые комментарии в адрес моей страны от тебя сыпятся постоянно. Из чего и делаю вывод - либо русофоб, либо на работе.
                  _Ugene_
                2. APASUS Сегодня, 17:32
                  Цитата: The_Lancet
                  Меня интересует качественно написанный материал.

                  Так у вас есть возможность не только обсудить чужой материал ,но и написать свой.А вот мы и посмотрим на вашу осведомленность и знание вопроса( на ваш взгляд )За одно и покажите ,что вы не бот
                  APASUS
                3. Владимир16 Сегодня, 17:33
                  Цитата: The_Lancet
                  Однако большинство комментаторов пишут глупость и дезинформацию

                  Исключительный? wassat
                  Ты за собой следи.
                  Цитата: The_Lancet
                  В статьях часто встречаются слова "не имеет аналогов"

                  Это относится скорее к матрасным статьям и речам вашего главнюка. Именно черный любил кричать об исключительности всего американского, (по-твоему - не имеющих аналогов). И белобрысый в настоящий момент подпевает бывшему.
                  И какого хрена лезть на русский сайт ежели тебя тут так все напрягает.
                  Есть русская поговорка "не твоего ума дело".
                  Владимир16
                4. Pirogov Сегодня, 17:35
                  Цитата: The_Lancet
                  И раздражают глупые и лживые комментарии в адрес моей страны

                  Слышь раздражённый ,а то что твоя страна уже больше века, финансирует войны и терроризм ,а потом на людском горе наживается, тоже ложь ?
                  Pirogov
                5. Терский Сегодня, 17:54
                  Цитата: The_Lancet
                  Однако большинство комментаторов пишут глупость и дезинформацию

                  Ага, yes , только есть "небольшая" разница",- у нас глупости пишут простые пользователи и дальше сайта они не распостроняются, у вас глупости и деза пишится на уровне госдепа, дружно принимается конгресом и разносится по всему миру. tongue . Псаки не даст соврать. yes Так что нечего на зеркало пенять , если рожа кривая. negative
                  Терский
                6. SCHWERIN Сегодня, 17:54
                  На американских форумах тоже отнюдь не одни эйнштейны сидят. Так что что есть....
                  SCHWERIN
                7. Боло Сегодня, 17:55
                  а толерантному американскому боту приходится анализировать мусор в русскоязычных сайтах, чтобы оправдать выдвнную хозяевами гринкарту.
                  Боло
      3. КОСМОС Сегодня, 18:05
        Цитата: maxim947
        Хорошо конечно, но новость ни о чем.

        Просто это уже далеко не новость.
        Перспективный стратегический ракетоносец (ПАК ДА) сможет заменить все типы самолетов Дальней авиации и при этом будет дешевле в производстве и эксплуатации,

        Идея верная! good Это в "малой" военной авиации перед самолетами ставиться много противоречивых задач, перехватчик, истребитель, истребитель-бомбардировщик фронтовой бомбардировщик, штурмовик, это самолеты кардинально разные как по характеристикам так и по спектру решаемые задач, это в свою очередь непозволяет в полной мере обьединить все требования в одной машине, как мы видим на примере Ф-35.
        Что же касаеться дальней бомбардировочной ракетоносной авиации, то во первых, спектр решаемые задач намного меньше, количество требуемых машин также небольшое. Во вторых, развитие средств ПВО достигло таких предельных высот и скоростей что практически сводит на нет, обладание такими самолетами преимущества высокой скорости, тем более в отсутсвие несвойственной бомбардировщику маневренности. В третьих, ударная ракетная техника получила серьезное развитие как по скорости так и по дальности, навигации и управлению, что позволяет осуществлять пуск ракет не входя в зону ПВО противника, тому же ракеты легче сделать малозаметными и даже маневренными. Обобщая требования и доступные технологии, выглядит очень логичным и правильным создания единой универсальной транспортной платформы ПАК ДА. Отказываемся от высокой скорости и многорежимности, упрощаем, удешевляем, вполне разумно использование интегральной истребительной формы фюзеляжа, все это позволит улучшить летные характеристики, по дальности и грузоподьемности, надежности итд. А на основе единой несущей платформы, уже создать две специализации, чистый бомбардировщик и ракетоносец. Так что задача в этом случае абсолютно решаемая и направления развития выбрано верно. Молодцы ! Отличный будет самолет!
        КОСМОС
    2. RASKAT Сегодня, 16:26
      Ага, мы Ту-160м никак не можем построить, а уже о ПАК ДА мечтаем. На чем полетим? На каких двигателях? Сколько создается новый двигатель? Лет 10-15, ну значит самолет будет готов к 30-35 годам. Мне так кажется.
      RASKAT
      1. Pirogov Сегодня, 17:31
        Цитата: RASKAT
        Ага, мы Ту-160м никак не можем построить, а уже о ПАК ДА мечтаем. На чем полетим? На каких двигателях? Сколько создается новый двигатель? Лет 10-15, ну значит самолет будет готов к 30-35 годам. Мне так кажется.

        А меня волнует другой вопрос, если ПАК ДА будет дозвуковой но дешевле ТУ 160 то если смысл в такой экономии ?
        Pirogov
      2. виктор н Сегодня, 17:38
        Молодцы: не плачут, а работают!
        Можно бесконечно наслаждаться, глядя на работающих, на текущую воду....
        виктор н
        1. Туз Бубен Сегодня, 18:34
          Немного дополню...
          Можно бесконечно долго любоваться 4мя вещами : бегущей водой,горящим огнём, деньгами и тем, как другие работают.
          Оптимальный вариант - пожар в сберкассе...
          Туз Бубен
    3. сибиралт Сегодня, 16:36
      "Дешевле" - это когда нужны деньги чтобы что-то сделать и заработать на этапе делания. lol
      сибиралт
  2. Комментарий был удален.
  3. MoJloT Сегодня, 16:22
    Еще даже в пластилине не появился, а уже может всех и все заменить.
    MoJloT
    1. Burbon Сегодня, 16:27
      Цитата: MoJloT
      Еще даже в пластилине не появился, а уже может всех и все заменить.

      и главное обоснована модель дозвукового....меньше топлива.....капец...тогда нафиг цирконы??может миллион ракет на дровах??...это же дешевле....
      Burbon
      1. Ботановед Сегодня, 16:31
        Цитата: Burbon
        Цитата: MoJloT
        Еще даже в пластилине не появился, а уже может всех и все заменить.

        и главное обоснована модель дозвукового....меньше топлива.....капец...тогда нафиг цирконы??может миллион ракет на дровах??...это же дешевле....


        Вы не путайте носитель с оружием. Пуля летит быстрее, чем боец автомат несет, но никто не просит бежать побыстрее.
        Ботановед
        1. Burbon Сегодня, 17:11
          Цитата: Ботановед
          Вы не путайте носитель с оружием. Пуля летит быстрее, чем боец автомат несет

          belay этот боец болен и тяжело....он не еспеет выйти в точку к назначенному времени.....до звук - это самолет можайского в современном мире
          Burbon
          1. виктор н Сегодня, 17:46
            Капитан, у Вас зачатки военных знаний есть?
            виктор н
            1. Burbon Сегодня, 18:31
              Цитата: виктор н
              Капитан, у Вас зачатки военных знаний есть?

              не меньше чем у тебя, капитан...а с какой целью интересуешься?, если совет дать - то иди лесом....
              Burbon
    2. VadimSt Сегодня, 16:34
      Супер вывод... может поясните, для чего анонсировать проект, который заменить самолет Можайского?
      VadimSt
      1. Burbon Сегодня, 17:12
        Цитата: VadimSt
        для чего анонсировать проект,

        его нет.....проекта....есть желание сделать анонс - потом попросить денег -потом попилить -потом понять что мало денег - потом понять что до звук - прошлый век и он не актуален
        Burbon
    3. Vlad.by Сегодня, 17:07
      Технологию создания малозаметного планера уже обкатали на МС-21, причем этой технологии еще нет у "партнеров", приступили к проектированию ПД-35 (хотя основу конструкции, горячую часть уже опять же обкатали на ПД-14), авионику дорабатывают в контексте Ту-160М, боезапас тестируют в Сирии...
      Осталось все это соединить в одной конструкции.
      Работы еще много, но она работается good
      Vlad.by
    4. виктор н Сегодня, 17:40
      А, вот, всё равно радует!
      виктор н
  4. pvv113 Сегодня, 16:25
    сможет заменить все типы самолетов Дальней авиации и при этом будет дешевле в производстве

    Похоже, делится шкура неубитого медведя
    pvv113
    1. VadimSt Сегодня, 16:40
      А конкретней можно - между "кем" и "что" конкретно делиться?
      VadimSt
      1. pvv113 Сегодня, 16:44
        Поговорка такая - говорить о том, чего нет
        pvv113
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:30
    ПАК ДА способен заменить все самолеты Дальней авиации
    Ага ,сначало хоть внешний вид опубликуйте А потом посмотрим сможет висеть долго в воздуже как Ту 95.И будет ли у него скорость как у Ту 22 и 160.
    Наблюдатель2014
    1. Vlad.by Сегодня, 17:09
      А алгоритмы искусственного интеллекта Вам домой принести или сами зайдете?
      Vlad.by
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:15
        Vlad.by
        А алгоритмы искусственного интеллекта Вам домой принести или сами зайдете?
        Детям СССР hi Вы привыкли свою технику обсуждать в первых публикациях западной прессы.Я даже не обижаюсь на это .Ибо по другому вы в этом плане не понимаете как можно.Знать и гордиться своей техникой .Из своих источников информации.Получать эту самую информацию .Наследие тоталитарного прошлого wassat laughing "У нас такое ! Но это секретно" И подождать когда на Западе статья выйдетlaughing
        Наблюдатель2014
  6. лаврентий павлович Сегодня, 16:30
    Сдается мне это какой то развод. Зачем строить самолет, который уже морально устарел?.Что значит дорого? - воровать нужно меньше, нельзя экономить на собственной безопасности. Нужно проектировать самолеты, как советские ТУ-95,ТУ-160, ТУ-22 -сколько лет прошло, а они не устаревают, только модернизируются.
    лаврентий павлович
  7. Piramidon Сегодня, 16:30
    Юрий Борисов назвал ключевые параметры нового самолета: малозаметность, большая грузоподъемность и продолжительность полета, способность использовать любые аэродромы.

    Впихуть невпихуемое. Такая "дура" и взлет-посадка с грунтовки, как нынешние транспортники.
    Piramidon
  8. К-50 Сегодня, 16:30
    Перспективный стратегический ракетоносец (ПАК ДА) сможет заменить все типы самолетов Дальней авиации и при этом будет дешевле в производстве и эксплуатации

    Экая глупость. belay
    Универсализм ВСЕГДА дороже, потому как для выполнения этого условия закладывается множество не всегда актуальных решений, что явно не уменьшает стоимость. request
    Примеры? Их есть у меня.
    Была такая пушка УСВ, детище, по крайней мере лоббируемая, небезывестным Тухачевским. Одинаково плохо решала все делегируемые ей задачи.
    Из ближайших, Ф-35. Про стоимость не писал только ленивый, а не слышал и не читал только совсем ребёнок, ну или "блондинка" какая-нибудь. Про решаемость задач ещё не известно. По крайней мере F-117 был не менее ударной "невидимкой", но стоил всё таки по-меньше.
    Так что втирать про дешевизну универсальных решений не нужно.
    Замахиваться на универсализм не та задача. А вот попытаться сделать действительно что-то достойное, очень большой и дорогой труд., как в части исполнения, так и оплаты этого труда. yes
    К-50
    1. ProkletyiPirat Сегодня, 16:56
      Цитата: К-50
      Универсализм ВСЕГДА дороже

      Цитата: К-50
      Так что втирать про дешевизну универсальных решений не нужно.

      Не надо втирать про дороговизну универсализма, практика показала что выгоднее делать один ОБТ чем много лёгких\средних\тяжелых\пехотных\штурмовых узкоспециализированных танков, Т.е. на практике оказалось выгоднее иметь универсальный танк но со специализированными боеприпасами, чем узкоспециализированные танки.
      ProkletyiPirat
      1. К-50 Сегодня, 17:02
        Цитата: ProkletyiPirat
        Не надо втирать про дороговизну универсализма, практика показала что выгоднее делать один ОБТ чем много лёгких\средних\тяжелых\пехотных\штурмовых узкоспециализированных танков,

        Конечно, потому как сейчас все танки стали ТЯЖЁЛЫМИ. yes laughing
        А уж то, что их назвали основными погоды никак не делает. request laughing
        К-50
    2. Vlad.by Сегодня, 17:12
      А как Вам Су-35? одинаково хорош и по земле, по воде и в воздухе.
      Только что не вертикального взлета.
      Vlad.by
      1. К-50 Сегодня, 17:38
        Цитата: Vlad.by
        А как Вам Су-35? одинаково хорош и по земле, по воде и в воздухе.

        А что лучше Су-35 или МиГ-31 в качестве перехватчика, что есть основная "забота" истребителя? winked what
        Про стоимость просьба не забывать. yes
        К-50
  9. ПРАВОкатор Сегодня, 16:32
    Ни чего "универсального"человек не придумал и не придумает!
    ПРАВОкатор
  10. фа2998 Сегодня, 16:34
    Цитата: MoJloT
    Еще даже в пластилине не появился, а уже может всех и все заменить.

    Может быть и заменить, НО ДВА ВОПРОСА.
    1.Сколько будет стоить час полета? Сравните хотя бы с Ту 95, и максимальное время полета неизвестна.
    2.А зачем нам новые Ту 160М2? Или лишние млрд.в казне завелись? request soldier hi
    фа2998
  11. tchoni Сегодня, 16:36
    b2 spirit в ввс сша так и не заменил все бомбардировщики ... С чего наши взяли, что аналогичный самолет все проделает у нас?
    tchoni
  12. faiver Сегодня, 16:40
    господи лучше б не позорились бы такими туфтовыми информационными вбросами...
    faiver
  13. НЕКСУС Сегодня, 16:56
    О чем статья?Видимо о том,как наши космические корабли бороздят просторы необьятной вселенной... Заявление про 50 ТУ-160М2 сперва выполнить надо,а потом можно и порассуждать и о "кораблях "и "вселенной"
    НЕКСУС
  14. Deadушка Сегодня, 17:00
    Перспективный стратегический ракетоносец (ПАК ДА) сможет заменить все типы самолетов Дальней авиации и при этом будет дешевле в производстве и эксплуатации

    угу... как и F-35?
    Deadушка
  15. Livonetc Сегодня, 17:02
    "чтобы новый самолет выполнял функции всех трех нынешних ракетоносцев (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3) и при этом стоил намного дешевле Ту-160"
    Ну слов нет...
    "Ох уж эти сказочки..
    Ох уж эти сказочники.."
    Супер пупер тарантас .
    Три копеечки для вас.
    Livonetc
  16. gml Сегодня, 17:05
    ПАК ДА? заменить все типы самолетов - да? любые аэродромы - да? малозаметность - да?
    gml
  17. Банщик-М Сегодня, 17:26
    сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

    Ну что вы опять шум в камере подняли...! Идет разработка и уже давно ,здесь статьи такие проскальзывают..
    Выкладывать тут ТТХ всем на растерзание никто не будет, так же как и с "Арматой"..
    Все отбой и по нарам ! laughing
    Банщик-М
  18. Евродав Сегодня, 17:41
    Цитата: The_Lancet
    ПАК ДА способен заменить все самолеты Дальней авиации

    Аналогов не имеет? laughing
    На этом сайте любят такие слова дописывать

    А у нас, в отличие от вас, свобода слова!
    Евродав
  19. Евродав Сегодня, 17:42
    Цитата: gml
    ПАК ДА? заменить все типы самолетов - да? любые аэродромы - да? малозаметность - да?

    Да! Поэтому вам нужно рыть землянку,да?
    Евродав
  20. Старый26 Сегодня, 18:28
    Статья из серии НИ О ЧЕМ. Как у поэта, скрестить коня и трепетную лань? так и тут. Создать универсальный самолет просто не получится. У каждого из них своя ниша. Или будут гонять ПАК ДА там, где можно обойтись ТУ-22М? Или где нужна скорость выхода в зону. Да, номенклатуру вооружения надо уменьшать, но не делать из этого фетиш, заменяя все одним типом - ИМХО глупость..

    В июле замминистра обороны по вооружению Юрий Борисов назвал ключевые параметры нового самолета: малозаметность, большая грузоподъемность и продолжительность полета, способность использовать любые аэродромы.


    Если он заменит те же ТУ-160 и Ту-95, то такая машина будет иметь взлетную массу тонн в двести, а то и более. Для того, чтобы такой самолет взлетал с грунтового аэродрома понадобится многоколесное шасси. Посмотрите, на те же транспортники. Одно дело, к примеру АН-26, у которого обычное шасси. И возьмите тяжеловоз типа АН-124. Шасси совершенно иного типа. Причем убираемое в фюзеляж. А тут хотят соединить несоединяемое.
    Юрий Борисов уже стал известен как сказочник, который озвучивает порой такие вещи, что волосы дыбом
    Старый26
  21. ufpb Сегодня, 19:09
    Да могут США и Россия создать бомбер 5-го поколения, вопрос в другом - а нужно ли его создавать по состоянию на ноябрь 2017 года?
    ufpb
  22. groks Сегодня, 19:10
    Нда. Много лет назад в СССР умели конструировать и строить сверхзвуковые дальние бомбардировщики. Теперь не умеет никто и в перспективу даже не включают. Это как-то не совсем нормально.
    groks
Картина дня