ПАК ДА способен заменить все самолеты Дальней авиации
Перспективный стратегический ракетоносец (ПАК ДА) сможет заменить все типы самолетов Дальней авиации и при этом будет дешевле в производстве и эксплуатации, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
При этом снижению стоимости самолета будет способствовать то, что новый ракетоносец сделают дозвуковым, отметил источник. Это никак не отразится на боевых возможностях ПАК ДА, поскольку возможности высокоточных крылатых ракет позволяют запускать их с большого расстояния, не заходя в зону действия вражеской ПВО. Кроме того, дозвуковой ракетоносец легче готовить к полету и он потребляет меньше топлива.
В июле замминистра обороны по вооружению Юрий Борисов назвал ключевые параметры нового самолета: малозаметность, большая грузоподъемность и продолжительность полета, способность использовать любые аэродромы.
Одна из главных задач, поставленных военным ведомством создателям перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА), заключается в том, чтобы новый самолет выполнял функции всех трех нынешних ракетоносцев (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3) и при этом стоил намного дешевле Ту-160- сказал собеседник агентства.
При этом снижению стоимости самолета будет способствовать то, что новый ракетоносец сделают дозвуковым, отметил источник. Это никак не отразится на боевых возможностях ПАК ДА, поскольку возможности высокоточных крылатых ракет позволяют запускать их с большого расстояния, не заходя в зону действия вражеской ПВО. Кроме того, дозвуковой ракетоносец легче готовить к полету и он потребляет меньше топлива.
Сегодня ни одна страна в мире, включая такие мощные военные державы, как Россия и США, просто не потянет проектирование и строительство сверхзвукового бомбардировщика, соответствующего всем критериям 5-го поколения- считает собеседник агентства.
В июле замминистра обороны по вооружению Юрий Борисов назвал ключевые параметры нового самолета: малозаметность, большая грузоподъемность и продолжительность полета, способность использовать любые аэродромы.
Использованы фотографии: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России
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