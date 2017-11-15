ПАК ДА способен заменить все самолеты Дальней авиации

Одна из главных задач, поставленных военным ведомством создателям перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА), заключается в том, чтобы новый самолет выполнял функции всех трех нынешних ракетоносцев (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3) и при этом стоил намного дешевле Ту-160

Сегодня ни одна страна в мире, включая такие мощные военные державы, как Россия и США, просто не потянет проектирование и строительство сверхзвукового бомбардировщика, соответствующего всем критериям 5-го поколения

Перспективный стратегический ракетоносец (ПАК ДА) сможет заменить все типы самолетов Дальней авиации и при этом будет дешевле в производстве и эксплуатации, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.- сказал собеседник агентства.При этом снижению стоимости самолета будет способствовать то, что новый ракетоносец сделают дозвуковым, отметил источник. Это никак не отразится на боевых возможностях ПАК ДА, поскольку возможности высокоточных крылатых ракет позволяют запускать их с большого расстояния, не заходя в зону действия вражеской ПВО. Кроме того, дозвуковой ракетоносец легче готовить к полету и он потребляет меньше топлива.- считает собеседник агентства.В июле замминистра обороны по вооружению Юрий Борисов назвал ключевые параметры нового самолета: малозаметность, большая грузоподъемность и продолжительность полета, способность использовать любые аэродромы.