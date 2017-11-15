Яков Кедми в недоумении: Почему Россия не разбомбила колонны боевиков?

Израильский политический эксперт, экс-глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми прокомментировал вчерашние заявления Минобороны РФ о поддержке США боевиков ИГИЛ. Кедми недоумевает, почему Россия представила снимки огромных колонн боевиков, уходящих из Абу-Кемаля, но при этом не попыталась эти колонны уничтожить, дав террористам уйти. Эксперт напоминает, что речь идет именно о боевиках так называемого Исламского государства, а не о вооруженной сирийской оппозиции.