19:17 15 ноября

Яков Кедми в недоумении: Почему Россия не разбомбила колонны боевиков?

Израильский политический эксперт, экс-глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми прокомментировал вчерашние заявления Минобороны РФ о поддержке США боевиков ИГИЛ. Кедми недоумевает, почему Россия представила снимки огромных колонн боевиков, уходящих из Абу-Кемаля, но при этом не попыталась эти колонны уничтожить, дав террористам уйти. Эксперт напоминает, что речь идет именно о боевиках так называемого Исламского государства, а не о вооруженной сирийской оппозиции.




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Комментарии 8

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  1. Dashout Сегодня, 16:27
    Абсолютно согласен с Кедми в этом вопросе: почему не разбили колонны боевиков? Они так были уверены в безопасности, что даже не маскировались! Что это? Ошибка бюрократической машины или страх перед полосатыми?
    Dashout
    1. Leonidovich Сегодня, 17:10
      Полностью с Вами солидарен !
      Leonidovich
  2. сорок восьмой Сегодня, 16:57
    Потому что это были скриншоты из видеоигры.
    Песков сегодня на пресс-конференции сказал, что ошибки бывают и ничего страшного в том, что МО РФ подсовывает липу, нет.
    сорок восьмой
  3. MaksoMelan Сегодня, 17:07
    Фотки может быть и фальшивые! Но сами то колонны были или нет? Или это диверсия?
    MaksoMelan
  4. Deadушка Сегодня, 17:10
    Яков Кедми в недоумении: Почему Россия не разбомбила колонны боевиков?

    Потому,что не могут настоящие самолеты бомбить компьютерные машинки и таньчики!...
    а если серьезно... то Россия сама в... замешательстве... what
    Deadушка
  5. трактористъ Сегодня, 17:33
    - Что делать, если на тёщу напал тигр?
    - Сам напал - пусть сам и отбивается.

    США сами вывели террористов - пусть сами с ними и мудохаются...
    К тому же еще у РФ есть шанс своё ФИ по поводу пособничества террористам со стороны США подкрепить захваченными свидетелями для нового Нюрнберга. Зачем помогать США уничтожать свидетелей? smile
    трактористъ
  6. Балу Сегодня, 18:32
    [quote=трактористъ]- Что делать, если на тёщу напал тигр?
    - Сам напал - пусть сам и отбивается.

    [quote]США сами вывели террористов - пусть сами с ними и мудохаются... [/quote]

    Уважаемый тракторист, не для этого фашингтонские макаки выводят из под огня террористов ИГИЛ. Их место в проекте уничтожения Сирии как суверенного государства займут курды. А террористов они перебросят черех Афганистан в Среднюю Азию. Рискну предположить, что первыми жертвами будут нищий Таджикистан (наркотрафик) и Туркмения (газ и не только) Киргизия и Казахстан (если не ошибаюсь, там были основные источники урана в послевоенном СССР, и не только уран, еще углевоороды и многое чего, судя по учебнику и атласу по экономической географии за 8 класс моего далекого советского школьного детства).
    Балу
  7. Федя2017 Сегодня, 19:13
    Почему Россия не разбомбила колонны боевиков? Кто-то не отдал приказ... А потом решил использовать в пропагандистских целях. Это. если вообще факт имел место быть...
    Федя2017
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