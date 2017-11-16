Фрегаты проекта 11356 «Буревестник». Инфографика

Фрегаты проекта 11356Р/М, шифр «Буревестник» — серия многоцелевых сторожевых кораблей дальней морской зоны для Военно-Морского Флота ВС России. Корабли проекта предназначены для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения. Также в их задачи входят: оборонительные и ударные миссии в Чёрном море, а также прилегающих к нему акваториях; демонстрация Андреевского флага в Средиземном море и участие в антитеррористических и антипиратских операциях.