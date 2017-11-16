10:08 16 ноября

Фрегаты проекта 11356 «Буревестник». Инфографика

Фрегаты проекта 11356Р/М, шифр «Буревестник» — серия многоцелевых сторожевых кораблей дальней морской зоны для Военно-Морского Флота ВС России. Корабли проекта предназначены для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения. Также в их задачи входят: оборонительные и ударные миссии в Чёрном море, а также прилегающих к нему акваториях; демонстрация Андреевского флага в Средиземном море и участие в антитеррористических и антипиратских операциях.


Первоисточник: https://riafan.ru/


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Комментарии 3

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  1. Vard Сегодня, 08:07
    Сравнение с зарубежными аналогами... например типа "Беар" позволяет сделать заключение, что проект получился крайне удачным... этот... по морским меркам малыш... может справиться с выполнением любой боевой задачи...
    Vard
  2. venik Сегодня, 08:55
    Господи! Ну КТО эту с позволения сказать "инфографику" делал?? То ли руки оторвать надо, то ли голову?
    Ширина и осадка указаны (причем - осадка - неправильно!). Про длину забыли.... Вместо АК-630 - там вдруг разместили "Кортик", Экипаж - вообще указан в 22 (двадцать два!!!) чел..... Ну КТО? КТО это делал???
    venik
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 09:01
    КТО это делал??? Как кто?Жертва.Не умеющая даже прочитать в ю-тубе по буквам.А админам проверять некогда.
    ВЕРЕСК
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