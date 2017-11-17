Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР (часть 8)







(22.6.41 - начальник ГШ):(22.6.41 – зам.начальника оперативного отдела ГШ):Командующий войсками КОВО генерал-полковниквысказал похожее мнение за несколько дней до войны:Начальник заставы 94-го погранотряда М.Г.Паджев («Через всю войну»):Конечно же, всем читателям ясно, что пограничная застава не может трое суток одна держать границу против немецких войск. Это возможно только в случае боестолкновений пограничников с меньшим или равным по численности противником. Рассмотрим выписку из «Плана прикрытия…» 6-й армии ЗапОВО в части оперативного использования пограничных войск:Какой-то неторопливый сценарий ожидаемых военных действий, Вы не считаете? А высшее руководство КА считало, что именно так будут происходить события при военных действиях с немецкими войсками. Очень похожую точку зрения отразил Г.К.Жуков в своем докладе о фронтовой наступательной операции на совещании высшего командного состава РККА в декабре 1940 года:Похожие сценарии военных действий с Германией рассматривались на играх в 1941 году (на сайте «Военное обозрение» имеется статья на эту тему: https://topwar.ru/21830-igry-41-go-goda.html ).Ниже приведено распоряжение НШ артиллерии 11-й армии о том, что на 14-00 21.6.41 положение (дислокации частей противника) по данным разведки не изменилось.[начальник артиллерии 16-го ск]Рассмотрим последние мирные разведсводки РО ПрибОВО и ЗапОВО (в части размещения немецких войск против ПрибОВО и в зоне Сувалкинского выступа). Ниже на рисунках будет представлено расположение немецких войск в соответствии с указанными документами.[разведсводка от 18.06.41 г., приведена в предыдущей части].Получается, что РО ЗапОВО, в отличии от РО ПрибОВО, успел обнаружить выход немецких войск из глубины своей территории к границе на исходные рубежи. РО ЗапОВО удалось также обнаружить резкое увеличение численности немецких соединений с 30 (фигурирующих в разведсводках в течении 1,5 месяцев) до 49 к 20-00 21.6.41... Но довести до руководства ЗапОВО не успел по разным причинам... На документе отметка:. До руководства ЗапОВО и ПрибОВО эта информация не успела дойти до начала войны. Но вряд ли информация предыдущей сводки ЗапОВО по дислокации немецких войск против ПрибОВО сильно отличалась от рассматриваемой.Из рисунков видно, что за 8 часов до начала войны:- вновь не отмечено концентрации немецких войск у границы с ПрибОВО. На расстоянии около 10 км от границы имеется только четыре тб. Еще часть мото-бронетанковых частей размещена в 15-20 км;- вновь отсутствуют ярко выраженные ударные группировки у границы. Группировка, сосредоточенная у города Гамбиннен, может быть передислоцирована и к Сувалкинскому выступу, что соответствует концепции нанесения ударов Германией по СССР по мнению ГШ;- вновь не обнаружены штабы мк и танковых групп;- вблизи границы с ПрибОВО вообще нет штабов немецких войск. Исключение составляет возможное расположение штаба 61-й пд в 10 км от границы. Ближайший штаб АК размещается в 20 км. Если нет штабов рядом с наступающими войсками, то как этими войсками руководить? Количество самолетов существенно не изменилось (на 17.6.41 – более 500, на 21.6.41 – 583). Куда-то пропала из зоны внимания нашей разведки значительная часть полков и соединений, но разведке дали указание разобраться в этом вопросе:. Отсутствие надежных источников информации за границей и отсутствие связи с немногими имеющимися… Даже разведывательную авиацию поднимать, ознакомившись с этой сводкой руководству округа поздно…Если посмотреть снова на дислокацию германских войск, приведенную на рисунках, то можно сделать только вывод о возможныхнемецких войск в районе Клайпеды и Сувалкинского выступа против ПрибОВО. В других местах немецких частей у границы с Прибалтикой слишком мало. По диспозиции немецких войск, приведенной на рисунках,Получается, К.Деревянко в своих ответах генералу Покровскому отразил неверную информацию: нет в последних разведсводках РО ПрибОВО информации о направлениях ожидаемых ударов немецких войск. Нет явно выраженных ударных группировок у границы. Не обнаружено сосредоточение немецких войск на границе с Прибалтикой. Возможно, большинство немецких соединений и частей размещаются там же, где они размещались еще осенью 1940 – весной 1941 года… На сопредельной территории разведкой не обнаружено около 20 немецких дивизий. За сутки до войны разведка округачасть из ранее обнаруженных соединений... Странно, а зачем зам.начальнику РО требовалось отражать в своих ответах некорректную информацию?Как Вы помните, в предыдущей части упоминалось, что зам.начальника РО ПрибОВО К.Деревянко писал: «…Вероятными направлениями ожидаемых ударов немцев РО считал направления: Эйдкунен-Каунас и Туроген-Шяуляй…» Ниже представлена выписка из анализа действий руководства СЗФ, который был проведен значительно позже после начала войны.Из представленных материалов видно, что на 21.6.41 г. войска фронта ПрибОВО сосредотачивались для прикрытия направлений «Тильзит-Шяуляй», «Гумбиннен-Каунас», «Сувалки-Вильно». Первые два направления совпадают с мнением специалистов ГШ КА, руководства ПрибОВО и РО. Зачем зам.начальника РО в своих ответах особо обратил внимание на указание этих направления? Они же фигурировали и в проектах «Планов прикрытия…» и во всех последующих документах по управлению войсками округа. Получается, что руководство округа и так знало давно об этих направлениях. Руководство ПрибОВО не знало только: когда войска противника выдвинутся к государственной границе на исходные позиции для нападения. А, именно этот факт РО округа-фронта не смог обнаружить… Кроме того, ударные германские группировки могли сосредоточиться перед нападением на других направлениях. Ведь указанные выше направления – это чисто теоретические выкладки специалистов ГШ по результатам военных игр советских военных, которые не знали, как именно будут действовать германские военачальники - они только...Рассмотрим выдержки из трех документов немецких войск (документы приводятся с «Персонального сайта историка Марка Солонина»).(3 танковая группа).[9,5 км от советско-германской границы][Ожиш - Arys – 133 км от границы с Прибалтикой](из состава 9-й армии):(из состава 24-го МК 2-й танковой группы, группы армий «Центр»):[64 км от границы][военнослужащих]Из представленных документов видно, что немецкое командование заблаговременно и тщательно готовилось к последнему этапу: сосредоточению своих войск у советско-германской границы. Оно стремилось обеспечить скрытность проведения разведки сосредотачивающихся войск и перемещения штабов объединений к границе. Имелась некая, за которой предписана строжайшая маскировка. Перемещение войск проводилось в вечернее и ночное время суток, на привалы части останавливались днем в лесных массивах. В первую очередь выдвигались менее боеспособные части (строительные, мостопонтонные части, колонны снабжения, саперные батальоны и т.д.). Боевые части выдвигались в последние 1,5-1 сутки до начала войны. С 18-19 июня отдается приказ сбивать любой советский самолет, перелетевший границу. Проведение воздушной разведки вдоль границы до 21 июня было неэффективным… Поэтому и не заметили разведчики, как немцы передислоцировались, как рядом с известными штабами появились неизвестные штабы. Соединения 57-го МК находились 18.6.41 вдоль дороги Луцк-Сувалки. В разведсводке ВО за 21.6.41 эти части должны были быть отражены, но, к сожалению, разведка их не обнаружила. Более того, разведка в этот период потеряла много германских частей и соединений, которые начали передислокацию к границе. Даже сосредотачиваясь у границы, германские войска вышли непосредственно к границе (в исходные районы для нападения) только к началу 22.6.41 г.В первые дни войны суматоха, отсутствие связи, не понимание ситуации, паника сказалась и на работе разведки. Разведка СЗФ не могла предоставить необходимые сведения командованию дивизий-корпусов-армий-фронта. Поэтому уже 24-го июня подготовлен приказ. Аналогичные приказы выходили и в подчиненных СЗФ объединениях.Указанные проблемы остались в указанном вопросе даже в начале июля. Ведением разведывательных мероприятий разведкой армий, корпусов и дивизий в первую очередь руководит РО фронта. В числе прочих за это отвечает и зам.начальника РО СЗФ К.Деревянко (с 4 июля - начальник РО СЗФ).Летом 1942 года также отмечалась недостаточная работа разведки перед началом войны:[к 22 июню 1941 года]За разгром приграничной группировки СЗФ при неожиданном нападении немецких войск должен был кто-то ответить. Или разведка (которая «проморгала» сосредоточение войск противника на исходных рубежах на границе) или командование округа за свою преступную небрежность… Понимали ли руководители РО, что они, вообще-то, «стрелочники»? Должны были понимать – они люди умные и думающие. 1 июля 1941 года НШ СЗФ П.С.Кленов отстранен от занимаемой должности.13.02.42 г. постановлением ОСО приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян 23 февраля1942 года. Реабилитирован 9 июня 1956 г.Поскольку четыре свидетеля, уличающие П.С.Кленова, размещены не в алфавитном порядке и трое из них имели звание «полковник», то вероятно, они размещены по важности данных ими показаний против НШ СЗФ. Кто же эти свидетели?Полковник Рубцов. На февраль 1941 состоит в штате РО ПрибОВО. С первых чисел июля 1941 года – зам.начальника оперативного отдела СЗФ. Один из главных свидетелей. Какая имеется информация об этом человеке?[это неверная информация – с лета 1940 года заместителями начальника РО являются полковники Кашников и Деревянко].. Видно, что это был достаточно не однозначный человек. Бывший начальник РО ВО, который стал просто полковником в РО округа. Был вынужден по приказу НШ ВО заниматься второстепенными делами. За последующие тринадцать лет остался в том же звании, которое имел за год до начала войны…Полковник Деревянко. Второй по значимости свидетель. Те показания, которые он дал следователю в конце июня-начале июля 1941 года, он обязан был повторить и в ответах генералу А.П.Покровскому. Апрель 1953 года. Сталина уже нет, но органы еще существуют. Не было людей в то время, которые бы их не боялись. Автор постарался показать, что в своих ответах Покровскому К.Деревянко исказил истинную картину обнаруженных РО ПрибОВО немецких войск накануне войны. Осенью 1938 года были репрессированы два его родственника, ему ставили в вину женитьбу на дочери священника. Деревянко удалось пережить репрессии того периода, обратившись непосредственно к наркому обороны. Эти надуманные обвинения и некорректное отражение расположения германских войск перед началом войны летом 1941 года могли привести для него только к одному финалу… В последствии достойно воевал, генерал-лейтенант.Полковник Каширский. Начальник отдела укомплектования штаба СЗФ. Единственный из свидетелей, который не является разведчиком. Каширский известен по сводке о потерях (с 22.06.41 по 01.08.41 СЗФ потерял 57207 чел., т.е. почти в полтора раза меньше, чем за 18 первых дней войны). Наверняка, в отделе укомплектования в первые дни войны был сущий «сумасшедший дом»: прибывали десятки тысяч призывников из прилегающих к Прибалтике областей, не хватало всего, что только можно представить, для доукомплектования частей и соединений, существовала враждебная атмосфера в национальных дивизиях. Также за все это кто-то был обязан ответить. Каширский посчитал виновным НШ округа, или просто помогал разведчикам…Кореновский. В фамилии опечатка. Это майор Кореневский – начальник 3-го (информационного) отделения РО ПрибОВО. Этот человек был ответственным за анализ информации, поступавшей от агентуры, за подготовку аналитических обзоров и сводок. Сводки Вам были представлены, анализ в них отсутствует. После назначения Деревянко начальником РО был назначен на должность зам.начальника РО СЗФ. В последствии достойно воевал. Уже 22.7.41 был представлен к награде. Генерал-полковник ГРУ.Работники РО фронта «свалили» своего непосредственного начальника – НШ фронта, возложив на него вину за свою недоработку. Радует, что в числе свидетелей не отмечено ни одного заместителя (или помощника) НШ и других работников штаба ПрибОВО-СЗФ, руководства и штабов армий.Может быть, свидетели верили в свою правоту, но, к сожалению, это их особо «не обеляет»... Рассмотрим Докладную записку разведчика РО ЗапОВО, написанную через 6 месяцев после начала войны.Фактически на всей советско-германской границе, включая территорию Финляндии, в апреле месяце было всего 47 немецких дивизий. По состоянию на март 1941 года дивизий могло быть еще меньше. Пишущий же Докладную записку капитан Кравцов уверен, что немецких дивизий было до 100-108. Уверенный в своей правоте он пишет докладную в особый отдел фронта наруководства РО ЗапОВО к своей разведывательной информации...В заключении хотелось бы отметить, что большое количество Директив из Москвы адресуется Военным Советам округов. В Военный Совет округа входит: командующий войсками, ЧВС и НШ. Директивы из штаба ВО в подчиненные войска также подписывались всеми членами Военного Совета округа. Ответственность – коллегиальная. Конечно, это не исключает единоличного приказа командующего войсками ВО. Что же произошло с остальными членами Военного Совета ПрибОВО-СЗФ?3.7.41 командующий СЗФ Ф.И.Кузнецов за неумелое управление войсками отстранен от занимаемой должности. Командующий ПрибОВО-СЗФ должен нести большую ответственность, чем НШ округа. С 10-го июля Ф.И.Кузнецов назначен командующим 21-й армией, а 26.7.41 - командующим Центральным фронтом.ЧВС корпусный комиссар П.Диброва 1.7.41 июля снят с занимаемой должности и назначен комиссаром 30-й сд. С 18.12.41 вновь ЧВС 59-й, позже 2-й Ударной армий. По званию мог претендовать при переаттестации на звание «генерал-лейтенант», но по должности не прошел. В декабре 1943 года получил звание «генерал-майор интендантской службы».Д.Н.Гусев – с июля 1940 года заместитель НШ ПрибОВО. С июля 1941 года – НШ 48-й армии Западного фронта. С сентября 1941 года – заместитель, а с октября НШ Ленинградского фронта.Г.П.Софронов – с января 1941 года 1-й заместитель командующего ПрибОВО. С 19-20 июня – командующий Прибалтийским ВО (после выделения фронтового командного пункта из состава ПрибОВО). 1.7.41 отстранен от занимаемой должности. С 26.7.41 назначен командующим Приморской армией Южного фронта.Всем указанным бывшим руководителям ПрибОВО-СЗФ сохранили жизнь и звание, понизив в должности. Бывший НШ СЗФ генерал-лейтенант Петр Семенович Кленов признал все и не «утащил за собой» своих единомышленников и подчиненных... Царствие небесное, добрый человек…