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Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР (часть 8)
Еще раз о разведке (продолжение). Напомню Вам, что высшее руководство КА не ожидает с первого дня конфликта с Германией вторжения крупных группировок противника. И данные разведки, которые мы выше видели, не противоречат этому их заблуждению. Можно не верить мемуарам Г.К.Жукова, но когда Георгий Константинович пишет об ошибках (в т.ч. своих), то какой резон ему писать неправду? Решать: насколько можно верить приведенным ниже высказываниям советских военных или не верить – принимать Вам, уважаемые читатели, индивидуально…
Г.К.Жуков (22.6.41 - начальник ГШ): «...Многие руководящие работники наркомата обороны и ГШ слишком канонизировали опыт Первой мировой войны. Большинство командного состава оперативно-стратегического звена, в том числе и руководство ГШ, теоретически понимало изменения, происшедшие в характере и способах ведения Второй мировой войны. Однако на деле они готовились вести войну по старой схеме, ошибочно считая, что большая война начнется, как и прежде, с приграничных сражений, а затем уже только вступят в дело главные силы противника. Но война, вопреки ожиданиям, началась сразу с наступательных действий всех сухопутных и воздушных сил гитлеровской Германии…
Внезапный переход в наступление всеми имеющимися силами, притом заранее развернутыми на всех стратегических направлениях, не был предусмотрен. Ни нарком, ни я, ни мои предшественники Б.М.Шапошников, К.А.Мерецков, ни руководящий состав ГШ не рассчитывали, что противник сосредоточит такую массу бронетанковых и моторизованных войск и бросит их в первый же день компактными группировками на всех стратегических направлениях. Этого не учитывали и не были к этому готовы наши командующие и войска приграничных ВО…»
А.М.Василевский (22.6.41 – зам.начальника оперативного отдела ГШ): «…Исходя при разработке плана… из правильного положения, что современные войны не объявляются, а они просто начинаются уже изготовившимися к боевым действиям противником... Правильных выводов… для себя руководство нашими вооруженными силами и ГШ не сделало и никаких поправок в оперативный план в связи с этим не внесло. Наоборот, план по старинке предусматривал так называемый начальный период войны продолжительностью 15-20 дней от начала военных действий до вступления в дело основных войск страны, на протяжении которого войска эшелонов прикрытия от приграничных ВО, развернутых вдоль границ, своими боевыми действиями должны были прикрывать отмобилизование, сосредоточение и развертывание главных сил наших войск. При этом противная сторона, т.е. фашистская Германия с ее полностью отмобилизованной и уже воюющей армией, ставилась в отношение сроков, необходимых для ее сосредоточения и развертывания против нас, в те же условия, что и наши вооруженные силы…».
Командующий войсками КОВО генерал-полковник М.П.Кирпонос высказал похожее мнение за несколько дней до войны: «...С момента объявления мобилизации до начала активных действий крупных сил на границе пройдет некоторое время. В Первую мировую войну это время измерялось неделями, в современных условиях оно, безусловно, резко сократится. Но все же несколькими днями мы будем, очевидно, располагать…»
Начальник заставы 94-го погранотряда М.Г.Паджев («Через всю войну»): «…Комендант распорядился вскрыть секретный пакет, стянуть с границы наряды… Сразу после разговора я вскрыл засургученный печатями конверт и нашел в нем документ, в котором излагалось, что следовало делать на случай начала войны. Заставе, в частности, предписывалось трое суток удерживать государственную границу, затем с подходом частей КА отойти в глубь нашей территории…»
Конечно же, всем читателям ясно, что пограничная застава не может трое суток одна держать границу против немецких войск. Это возможно только в случае боестолкновений пограничников с меньшим или равным по численности противником. Рассмотрим выписку из «Плана прикрытия…» 6-й армии ЗапОВО в части оперативного использования пограничных войск:
«...а) противник на границе начал открыто проводить враждебные действия против СССР. В этот период пограничные войска организуют усиленную охрану границы и не допускают перехода на нашу территорию отдельных вооруженных групп и отрядов с сопредельной стороны. Кроме того, они организуют усиленное наблюдение за сопредельной стороной с задачей установить:
- подход к границе войск противника;
- где и какие оборонительные работы производятся противником у границы;
- кем занимаются оборонительные сооружения, возведенные противником у границы;
б) отряды и группы войск противника прорываются через государственную границу и вторгаются на территорию СССР. В этот период для поддержки пограничных войск по тревоге на границу прибывают заранее выделенные подразделения из состава 3 кд, 41 и 97 сд. Подвижные отряды до усиленной стрелковой роты, стрелкового батальона и кавалерийского полка должны в течение от 45 минут до часа прибыть на границу и отразить нападение противника совместно с 91-м и 92-м погранотрядами, находясь в их оперативном подчинении. С прибытием в район действий старшего общевойскового начальника руководство боем должно перейти в его руки. Под прикрытием пограничных частей и подвижных отрядов на границу выходят главные силы 6-й армии.
Отразив вторжение вооруженных отрядов и групп войск противника, пограничные подразделения с выходом войск прикрытия в свои районы обороны продолжают охрану границы...»
Какой-то неторопливый сценарий ожидаемых военных действий, Вы не считаете? А высшее руководство КА считало, что именно так будут происходить события при военных действиях с немецкими войсками. Очень похожую точку зрения отразил Г.К.Жуков в своем докладе о фронтовой наступательной операции на совещании высшего командного состава РККА в декабре 1940 года: «…Исходя из среднего темпа развития операции 10-15 км, общая длительность операции на глубину 200 км составит 12-20 дней…» Похожие сценарии военных действий с Германией рассматривались на играх в 1941 году (на сайте «Военное обозрение» имеется статья на эту тему: https://topwar.ru/21830-igry-41-go-goda.html ).
Ниже приведено распоряжение НШ артиллерии 11-й армии о том, что на 14-00 21.6.41 положение (дислокации частей противника) по данным разведки не изменилось.
«Боевое распоряжение № 01 штаб начартм 11, Каунас 21.6.1941 14-00
1. По данным разведки положение остается прежнее
2. Вести разведку всеми средствами артиллерийского инструментального разведывания и наземного наблюдения с задачей выявить группировку артиллерии, районов ОП и НП
а) НАК-16 [начальник артиллерии 16-го ск] вести разведку в полосе: справа - р.Неман, слева - Видгиры, Пеляны, Появы, оз.Побондзе. Особое внимание Ладзенен, Шилленен, Ширвиндт, Айдкунен, Виштынец
б) НАД-126 вести разведку в полосе: справа: фл.Карклины, Пилекальне, Леполаты, Камионка; слева: Красна, Погруды, фл.Полюнца, Войтоке. Особое внимание направлению Сувалки
в) НАД-128 вести разведку в полосе: справа: Подзишки, Зеленка, Бураки, оз.Сэйвы; слева: Друскеники, Копцево, Буднеце, Сернетка. Особое внимание направление: Сейны, Гибы
3. Сведения о разведке детально отображать в разведсводках и представлять в Начарарма к 3, 10 и 15 часам ежедневно.» НШ артиллерии 11 Армии майор (Светцов), Пом.НШ по разведке ст.лейтенант (Белостоцкий)
Рассмотрим последние мирные разведсводки РО ПрибОВО и ЗапОВО (в части размещения немецких войск против ПрибОВО и в зоне Сувалкинского выступа). Ниже на рисунках будет представлено расположение немецких войск в соответствии с указанными документами.
«Разведывательная сводка штаба ПрибОВО №02 к 20-00 22.6.41.
Копии: Начальнику ГШ, Начальнику РУ, НШ 8, 11 и 27-й армий, НШ ЗапОВО
…Первое. Шауляйское направление
а) Данными нашей разведки подтверждена и установлена следующая дислокация:
В Клайпеда: штаб 291-й пд, 504-й, 505-й и 506-й пп, 291-й ап, 291-й тб, 291-й сб, 291-й батальон связи, 7-й полк береговой обороны в составе ад и двух пб, тяжелый ап, батальон 20-й тд; отряд штурмовиков в составе трех рот.
В Приккуле: запасный батальон 348-го пп 217-й пд.
В Шилутэ: 161-я мд в полном составе, тб 20-й тд.
В Тильзит: штаб 7-го АК, штаб 1-й пд, 216, 43, 45-й пп, 213-й запасный батальон, 21-й легкий ап, 22-й тяжелый ап, 101-й тб. Штаб 8-й мд, 202, 204, 227-й мп, 505-й моторизованный тяжелый ап. Штаб 290-й пд, 501-й, 502-й и 503-й пп, 290-й ап. Штаб 20-й тд (нумерация частей, организационно входящих в состав дивизии, точно не установлена). Штаб 1-й кбр, 1-й и 2-й кп, 1-й ад. Авиационная группа до 63 самолетов.
В Нойкирх: штаб 217-й пд, 348-й пп (нумерация остальных частей, организационно входящих в состав дивизии, не установлена).
В Кенигсберг: штаб 1-й армии, штаб 8-го АК, штабы 4-й и 43-й пд, штаб 3-го АК (данные требуют проверки). 21, 207, 201-й и 210-й пп, 25-й мп, 4-й и 19-й ап, тп, штаб 1-го воздушного округа; на аэродромах Кенигсберг до 300 самолетов неустановленных типов.
В Пиллау: 215-й полк морской зенитной артиллерии, тяжелый ап, авиационная часть до 100 гидросамолетов и до 50 Ю-87.
В Тапилау: штаб 205-й пд (ранее, в сводке № 15, нами отмечались части, входящие в состав 205-й пд, в Мемельской области).
В Натткишкен и Коадиутен: тб 20-й тд и ад 511-го тяжелого ап;
б) по данным 105-го пограничного отряда в Клайпеда отмечается штаб 61-й пд, в лесу… – до батальона пехоты и кав.эскадрон, в лесу…– до батальона танков с артиллерией, в лесу… – до двух батальонов танков (данные требуют проверки).
Примечание. Данными нашей разведки штаб 61-й пд в Клайпеда не отмечался.
Второе. Каунасско-вильнюсское направление
а) Продолжается выдвижение немецких частей непосредственно к государственной границе. В районе фл.Судавске окапывается до батальона пехоты с 6 пушками, выдвинувшимися из Вижайны;
б) в районе Брызголь, Лясь-Подсерский – части 5-й пд.
Примечание. Ранее, по нашим данным, 5-я пд отмечалась в районе Шилутэ, убытие из района Шилутэ нами не отмечено;
в) данными нашей разведки подтверждена и установлена на направлении Каунас, Вильнюс следующая дислокация.
В Инстербург: штаб 12-го АК, штаб 16-й пд, штаб 22-й пд (нами в сводке № 15, по непроверенным данным, отмечался штаб 22-го АК, очевидно, это был штаб 22-й пд). 27, 29, 69-й пп, 10-й, 43-й запасные пб, 61-й, 206-й ап, 4-й ап противотанковых орудий, 206-й кп, 25-й тб, 337-й конвойный батальон. 16-я авиационная группа – до 170 самолетов.
В Гумбинен: штаб 120-й пд (нами в сводке № 15 ранее отмечался штаб пд неустановленной нумерации). 222, 203, 204-й пп, 317-й ад противовоздушной обороны, 494-й запасный пб.
В Шталлупенен: штаб 405-го пп (1-й, 2-й и 3-й батальоны 405-го пп расположены у границы в районе Эйдткунен).
Выводы
1. Продолжается сосредоточение немецких войск к государственной границе.
2. Общая группировка войск продолжает оставаться в прежних районах.
3. Требуется установить: достоверность дислокации в Кенигсберг штаба 3-го АК, штаба 1-й армии (нашими данными в течение продолжительного времени отмечался штаб 18-й армии; данных о его убытии не поступало); продолжают ли оставаться части, не указанные в этой сводке, ранее нами отмечаемые (наша разведсводка №15 [разведсводка от 18.06.41 г., приведена в предыдущей части]. НШ ПрибОВО генерал-лейтенант Кленов, Заместитель начальника РО штаба ПрибОВО полковник Кашников
Разведывательная сводка ЗапОВО «…Группировка немецкой армии на 21.6.41 г. определяется:
1. Восточно-прусское направление. В границах справа – Сувалки, Хайльсберг; слева – Шучин, Найденбург: штаб 9-й армии Алленштайн, четыре штаба АК – Элк, Летцен, Ортельсбург, Алленштайн; девять штабов пд – Сейны, Брызгел, Сувалки, Олецко, Арис и в глубине – Алленштайн, Любава, Лидзбарк; до двух пд, две мд (данные ПрибОВО), десять ап (до двух тяжелых ап: предположительно две дивизии «СС», зенитный артиллерийский полк, до четырех кп)…
ВЫВОД:
1) По имеющимся данным, которые проверяются, основная часть немецкой армии в полосе ЗапОВО заняла исходное положение.
2) На всех направлениях отмечается подтягивание частей и средств усиления к границе.
3) Всеми средствами разведки проверяется расположение войск у границы и глубина.
НШ ЗапОВО генерал-майор Климовских, Начальник РО штаба ЗапОВО полковник Блохин»
Получается, что РО ЗапОВО, в отличии от РО ПрибОВО, успел обнаружить выход немецких войск из глубины своей территории к границе на исходные рубежи. РО ЗапОВО удалось также обнаружить резкое увеличение численности немецких соединений с 30 (фигурирующих в разведсводках в течении 1,5 месяцев) до 49 к 20-00 21.6.41... Но довести до руководства ЗапОВО не успел по разным причинам... На документе отметка: «Отправлен 22 июня 1941 г. в 15 часов 20 минут». До руководства ЗапОВО и ПрибОВО эта информация не успела дойти до начала войны. Но вряд ли информация предыдущей сводки ЗапОВО по дислокации немецких войск против ПрибОВО сильно отличалась от рассматриваемой.
Из рисунков видно, что за 8 часов до начала войны:
- вновь не отмечено концентрации немецких войск у границы с ПрибОВО. На расстоянии около 10 км от границы имеется только четыре тб. Еще часть мото-бронетанковых частей размещена в 15-20 км;
- вновь отсутствуют ярко выраженные ударные группировки у границы. Группировка, сосредоточенная у города Гамбиннен, может быть передислоцирована и к Сувалкинскому выступу, что соответствует концепции нанесения ударов Германией по СССР по мнению ГШ;
- вновь не обнаружены штабы мк и танковых групп;
- вблизи границы с ПрибОВО вообще нет штабов немецких войск. Исключение составляет возможное расположение штаба 61-й пд в 10 км от границы. Ближайший штаб АК размещается в 20 км. Если нет штабов рядом с наступающими войсками, то как этими войсками руководить? Количество самолетов существенно не изменилось (на 17.6.41 – более 500, на 21.6.41 – 583). Куда-то пропала из зоны внимания нашей разведки значительная часть полков и соединений, но разведке дали указание разобраться в этом вопросе: «…Продолжают ли оставаться части, не указанные в этой сводке, ранее нами отмечаемые (наша разведсводка №15 от 18.6.41 г.». Отсутствие надежных источников информации за границей и отсутствие связи с немногими имеющимися… Даже разведывательную авиацию поднимать, ознакомившись с этой сводкой руководству округа поздно…
Если посмотреть снова на дислокацию германских войск, приведенную на рисунках, то можно сделать только вывод о возможных провокациях немецких войск в районе Клайпеды и Сувалкинского выступа против ПрибОВО. В других местах немецких частей у границы с Прибалтикой слишком мало. По диспозиции немецких войск, приведенной на рисунках, нельзя ничего сказать о возможном начале полномасштабной войны через 8 часов.
Получается, К.Деревянко в своих ответах генералу Покровскому отразил неверную информацию: нет в последних разведсводках РО ПрибОВО информации о направлениях ожидаемых ударов немецких войск. Нет явно выраженных ударных группировок у границы. Не обнаружено сосредоточение немецких войск на границе с Прибалтикой. Возможно, большинство немецких соединений и частей размещаются там же, где они размещались еще осенью 1940 – весной 1941 года… На сопредельной территории разведкой не обнаружено около 20 немецких дивизий. За сутки до войны разведка округа потеряла часть из ранее обнаруженных соединений... Странно, а зачем зам.начальнику РО требовалось отражать в своих ответах некорректную информацию?
Как Вы помните, в предыдущей части упоминалось, что зам.начальника РО ПрибОВО К.Деревянко писал: «…Вероятными направлениями ожидаемых ударов немцев РО считал направления: Эйдкунен-Каунас и Туроген-Шяуляй…» Ниже представлена выписка из анализа действий руководства СЗФ, который был проведен значительно позже после начала войны.
Из представленных материалов видно, что на 21.6.41 г. войска фронта ПрибОВО сосредотачивались для прикрытия направлений «Тильзит-Шяуляй», «Гумбиннен-Каунас», «Сувалки-Вильно». Первые два направления совпадают с мнением специалистов ГШ КА, руководства ПрибОВО и РО. Зачем зам.начальника РО в своих ответах особо обратил внимание на указание этих направления? Они же фигурировали и в проектах «Планов прикрытия…» и во всех последующих документах по управлению войсками округа. Получается, что руководство округа и так знало давно об этих направлениях. Руководство ПрибОВО не знало только: когда войска противника выдвинутся к государственной границе на исходные позиции для нападения. А, именно этот факт РО округа-фронта не смог обнаружить… Кроме того, ударные германские группировки могли сосредоточиться перед нападением на других направлениях. Ведь указанные выше направления – это чисто теоретические выкладки специалистов ГШ по результатам военных игр советских военных, которые не знали, как именно будут действовать германские военачальники - они только предполагали...
Рассмотрим выдержки из трех документов немецких войск (документы приводятся с «Персонального сайта историка Марка Солонина»).
ЖБД 3-й Танковой группы: «21.06.41 0-00 39-й и 57-й МК приняли свои участки и сменили охранение пд на границе…
20-20 57-й АК сообщает, что две бригады СС остановились на участке «Lyck – Treuburg» и блокируют продвижение 19-й тд…
Выдвижение Танковой группы происходило согласно плану. Возникшая ввиду малочисленности дорог и краткости ночей необходимость продолжения марша также и в дневное время, не помешала соблюдению секретности… Дивизии встали под прикрытие артиллерии, тяжелых орудий и зенитных пушек, превосходно замаскированные и готовые к наступлению…
22.06.41 02-00 Дивизии заняли исходные позиции.
03-05 После спокойно прошедшей ночи и занятия исходных позиций в 2-00, все четыре корпуса Танковой группы перешли в наступление. Танковые корпуса на передовой линии в пешем порядке сопровождают стрелки и пехота…»
ЖБД 57-й МК (3 танковая группа). «…14.6.41 Гусеничная техника 12-й тд прибыла в пункт временной дислокации. Первые части 19-й тд разгружены и следуют маршем в назначенный пункт временной дислокации.
16.6.41 Колесная техника 18-й мд прибыла в пункт временной дислокации.
17.6.41 …Все части 19 тд прибыли в пункт временной дислокации.
18.6.41 Половина 18 мд выходит из пункта временной дислокации и движется маршем на привал у Экерсберга (Окартово). Арьергард располагается там 19.6 к 4-00. 210-й мостостроительный батальон всеми частями вошел в Сувалки. Половина 18 мд в 16-00 закончила привал и выходит в предписанное исходное положение. 12 тд выдвигается… в соответствии с графиком движения и находится на отдыхе вдоль трассы от Сувалки до Лыцк.
20.6.41 12 тд занимает предписанное исходное положение… 29-й тп дивизии вместе с другими частями с 16-00 возобновляет движение по установленному маршруту. 19 тд движется по маршруту из прежнего пункта временной дислокации с привалом по обеим сторонам маршрута движения танков…
21.6.41 Около 7 утра начинается передислокация управления корпуса из Миколайки на новый командный пункт в районе Сейны [9,5 км от советско-германской границы]… В 20-00 из 19 тд сообщили по телефону, что ее запланированный марш на юго-запад от Ожиш [Ожиш - Arys – 133 км от границы с Прибалтикой] из-за вклинивания двух соединений СС на дорогу, предназначенную для движения танков, становится под вопрос… С 21-00 19 тд продолжила движение в районе Лыцк-Сувалки...»
Приказ 20-го АК (из состава 9-й армии): «…Дивизии выдвигаются в своих районах… таким образом, чтобы они могли на рассвете дня «В» [22 июня] начать наступление. При этом следует стремиться к тому, чтобы наиболее сильные по своим возможностям подразделения были выдвинуты на исходные позиции только в ночь со дня «В-1» на день «В»... Подтягивание к границе следует произвести… насколько это возможно поздно и незаметно. Оборону исходных позиций следует ограничить самым необходимым; неоправданно высокие меры по защите позволят разведке противника преждевременно выявить наши намерения…»
ЖБД 3 тд (из состава 24-го МК 2-й танковой группы, группы армий «Центр»): «…13.06.41 Подразделения докладывают о прибытии в новый район сосредоточения… Части в лесных лагерях настойчиво жалуются на мучения от комаров…
14.06.41 Восточнее запретительной линии предписана тщательная маскировка…
20.6.41 Вышедшие из района Радзынь [64 км от границы] в соответствие с приказом командира дивизии части выходят… в район исходных позиций…
21.6.41 В 23-30 части докладывают о готовности и занятии последних исходных позиций.»
«Директива по стратегическому сосредоточению и развертыванию войск (план «Барбаросса») …ОКХ намерено передислоцировать к этому времени все рабочие штабы групп армий, армий и танковых групп на Восток для подготовки и проведения в жизнь необходимых мероприятий. В целях сохранения тайны размещение указанных штабов должно производиться в районах уже находящихся на Востоке штабов войск группы армий «Б» или армий... Командования групп армий и армий принимают предназначенные им, в соответствии с директивой на сосредоточение, полосы, соблюдая вначале меры маскировки…»
«Командование 6-й Армии (из состава группы армий «Юг») 2 мая 1941 Указания по выдвижению «Барбаросса» …13. Соблюдение секретности: …Необходимые привлечения [военнослужащих] для разведки следует маскировать учениями и территориальными мероприятиями. Командование корпусов несет ответственность за то, чтобы разведка у границы велась только под маскировкой (ненаблюдаемой из-за границы). Для этого следует немедленно создать заграждения на всех дорогах и тропинках, ведущих к границе в зонах прикрытия, которые разрешается пересекать только тем офицерам (например, сапёрам), у которых есть специальный пропуск командования корпуса. Любое привлечение гражданского населения запрещено. Приказы на выдвижение войск нельзя выдавать полностью, а отрабатывать только выдержками (поэтапно)…»
Из представленных документов видно, что немецкое командование заблаговременно и тщательно готовилось к последнему этапу: сосредоточению своих войск у советско-германской границы. Оно стремилось обеспечить скрытность проведения разведки сосредотачивающихся войск и перемещения штабов объединений к границе. Имелась некая «запретительная линия», за которой предписана строжайшая маскировка. Перемещение войск проводилось в вечернее и ночное время суток, на привалы части останавливались днем в лесных массивах. В первую очередь выдвигались менее боеспособные части (строительные, мостопонтонные части, колонны снабжения, саперные батальоны и т.д.). Боевые части выдвигались в последние 1,5-1 сутки до начала войны. С 18-19 июня отдается приказ сбивать любой советский самолет, перелетевший границу. Проведение воздушной разведки вдоль границы до 21 июня было неэффективным… Поэтому и не заметили разведчики, как немцы передислоцировались, как рядом с известными штабами появились неизвестные штабы. Соединения 57-го МК находились 18.6.41 вдоль дороги Луцк-Сувалки. В разведсводке ВО за 21.6.41 эти части должны были быть отражены, но, к сожалению, разведка их не обнаружила. Более того, разведка в этот период потеряла много германских частей и соединений, которые начали передислокацию к границе. Даже сосредотачиваясь у границы, германские войска вышли непосредственно к границе (в исходные районы для нападения) только к началу 22.6.41 г.
В первые дни войны суматоха, отсутствие связи, не понимание ситуации, паника сказалась и на работе разведки. Разведка СЗФ не могла предоставить необходимые сведения командованию дивизий-корпусов-армий-фронта. Поэтому уже 24-го июня подготовлен приказ. Аналогичные приказы выходили и в подчиненных СЗФ объединениях.
«Приказание штаба СЗФ от 24 июня 1941 г. Начальникам штабов 8, 11, 27-й армий. Начальникам штабов 5-го и 12-го мк
Несмотря на то, что войска СЗФ уже двое суток ведут бои на всем фронте, до сего времени почти ни в одном из звеньев командования нет сведений о силе и группировке противника. Поступающие сведения и сводки разноречием, путаны и вследствие этого мало ценны. Это объясняется тем, что начальствующий состав забыл о необходимости вести тщательную разведку всеми средствами в процессе всего боя и вне его. До настоящего времени на фронте захвачены единицы пленных, к тому же о нумерации частей, к которым они принадлежат, штабу армии до сего времени неизвестно… Заместитель НШ СЗФ, Начальник РО полковник Сафронов»
«Боевое распоряжение №3 от 26.6.41 Об устранении недостатков в организации и ведении разведки соединениями и частями корпуса
1. Первые четыре дня военных действий частей корпуса показали, что разведка, наблюдение и охранение в частях совершенно отсутствуют. Командно-начальствующий состав разведкой не интересуется, не организует – забывает…
2. Противник при отсутствии нашей разведки безнаказанно перегруппировывается, ведет скороподвижными группами активную разведку на флангах и в стыках и даже проникает в тыл наших частей. Противник, каждый раз выбрасывая вперед подвижные разведывательные органы, состоящие из мотоциклистов, моторизованной пехоты, танков и конницы, безнаказанно выясняет стыки и фланги наших частей и затем выбрасывает крупные быстроподвижные части и этим самым достигает некоторого успеха.
3. Контрольные пленные в частях задерживаются более 2-3 часов, а первые пленные были задержаны до 5-6 часов. Пленных опрашивают кому вздумается, без системы, но только не разведчики, кому положено в первую очередь. При направлении пленных не представляются опросные листы и какие-либо донесения о их предварительных показаниях в результате их опроса на месте… Командир 10-го ск генерал-майор Николаев, НШ генерал-майор Березинский»
Указанные проблемы остались в указанном вопросе даже в начале июля. Ведением разведывательных мероприятий разведкой армий, корпусов и дивизий в первую очередь руководит РО фронта. В числе прочих за это отвечает и зам.начальника РО СЗФ К.Деревянко (с 4 июля - начальник РО СЗФ).
Доклад генерал-майора Тихонова от 9.7.41 г. «О причинах неуспешных боевых действий СЗФ на рижско-псковском и островско-псковском направлениях»: «…Разведка ведется недостаточно, примитивно, небрежно. Штабы не ставят частям задач по разведке в бою. Получаемые разведывательные данные остаются неиспользованными, выводов должных не делают, часто не сообщают высшим штабам и, как правило, вовсе не информируют низшие штабы и соседей.
В результате войска работают вслепую – не отмечено ни одного случая, когда бы командир принимал решение, имея более-менее точные данные о противнике…»
Летом 1942 года также отмечалась недостаточная работа разведки перед началом войны: «Годовой отчет. О боевой деятельности ВВС СЗФ за период с 22.6.41 по 1.7.42 г. …Состав и количество военно-воздушных сил противника перед СЗФ [к 22 июню 1941 года] ввиду недостаточных разведывательных данных перед войной точно определить [было] невозможно…»
За разгром приграничной группировки СЗФ при неожиданном нападении немецких войск должен был кто-то ответить. Или разведка (которая «проморгала» сосредоточение войск противника на исходных рубежах на границе) или командование округа за свою преступную небрежность… Понимали ли руководители РО, что они, вообще-то, «стрелочники»? Должны были понимать – они люди умные и думающие. 1 июля 1941 года НШ СЗФ П.С.Кленов отстранен от занимаемой должности.
Данные НКВД: «Кленов Петр Семенович 1892 г.р., бывший член ВКП/б/ с 1931 г., штабс-капитан царской армии. До ареста – НШ ПрибОВО, генерал-лейтенант. Арестован 9.6.1941 г. Уличается показаниями Дыбенко, Кочергина и Егорова, как участник право-троцкистской организации, во вредительской деятельности уличается показаниями свидетелей Рубцова, Деревянко, Каширского и Кореновского. Сознался в проявлении бездеятельности в руководстве войсками округа». 13.02.42 г. постановлением ОСО приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян 23 февраля1942 года. Реабилитирован 9 июня 1956 г.
Поскольку четыре свидетеля, уличающие П.С.Кленова, размещены не в алфавитном порядке и трое из них имели звание «полковник», то вероятно, они размещены по важности данных ими показаний против НШ СЗФ. Кто же эти свидетели?
Полковник Рубцов. На февраль 1941 состоит в штате РО ПрибОВО. С первых чисел июля 1941 года – зам.начальника оперативного отдела СЗФ. Один из главных свидетелей. Какая имеется информация об этом человеке? «С августа 1938 по август 1940 г. - начальник РО Калининского ВО. В период 1939–1940 гг. участвовал в войне против Финляндии в должности начальника РО 7-й армии. В августе 1940 г., в связи с реорганизацией Калининского ВО в ПрибОВО, был назначен зам.начальника РО округа [это неверная информация – с лета 1940 года заместителями начальника РО являются полковники Кашников и Деревянко]. Возглавил группу офицеров штаба ВО по описанию передового театра, а также по военно-географическому описанию Литвы и Латвии. В этот же период был назначен председателем смешанной советско-германской комиссии по демаркации (8-ая подгруппа)». Видно, что это был достаточно не однозначный человек. Бывший начальник РО ВО, который стал просто полковником в РО округа. Был вынужден по приказу НШ ВО заниматься второстепенными делами. За последующие тринадцать лет остался в том же звании, которое имел за год до начала войны…
Полковник Деревянко. Второй по значимости свидетель. Те показания, которые он дал следователю в конце июня-начале июля 1941 года, он обязан был повторить и в ответах генералу А.П.Покровскому. Апрель 1953 года. Сталина уже нет, но органы еще существуют. Не было людей в то время, которые бы их не боялись. Автор постарался показать, что в своих ответах Покровскому К.Деревянко исказил истинную картину обнаруженных РО ПрибОВО немецких войск накануне войны. Осенью 1938 года были репрессированы два его родственника, ему ставили в вину женитьбу на дочери священника. Деревянко удалось пережить репрессии того периода, обратившись непосредственно к наркому обороны. Эти надуманные обвинения и некорректное отражение расположения германских войск перед началом войны летом 1941 года могли привести для него только к одному финалу… В последствии достойно воевал, генерал-лейтенант.
Полковник Каширский. Начальник отдела укомплектования штаба СЗФ. Единственный из свидетелей, который не является разведчиком. Каширский известен по сводке о потерях (с 22.06.41 по 01.08.41 СЗФ потерял 57207 чел., т.е. почти в полтора раза меньше, чем за 18 первых дней войны). Наверняка, в отделе укомплектования в первые дни войны был сущий «сумасшедший дом»: прибывали десятки тысяч призывников из прилегающих к Прибалтике областей, не хватало всего, что только можно представить, для доукомплектования частей и соединений, существовала враждебная атмосфера в национальных дивизиях. Также за все это кто-то был обязан ответить. Каширский посчитал виновным НШ округа, или просто помогал разведчикам…
Кореновский. В фамилии опечатка. Это майор Кореневский – начальник 3-го (информационного) отделения РО ПрибОВО. Этот человек был ответственным за анализ информации, поступавшей от агентуры, за подготовку аналитических обзоров и сводок. Сводки Вам были представлены, анализ в них отсутствует. После назначения Деревянко начальником РО был назначен на должность зам.начальника РО СЗФ. В последствии достойно воевал. Уже 22.7.41 был представлен к награде. Генерал-полковник ГРУ.
Работники РО фронта «свалили» своего непосредственного начальника – НШ фронта, возложив на него вину за свою недоработку. Радует, что в числе свидетелей не отмечено ни одного заместителя (или помощника) НШ и других работников штаба ПрибОВО-СЗФ, руководства и штабов армий.
Может быть, свидетели верили в свою правоту, но, к сожалению, это их особо «не обеляет»... Рассмотрим Докладную записку разведчика РО ЗапОВО, написанную через 6 месяцев после начала войны.
«Докладная записка начальника Ломжинского оперативного пункта РО штаба ЗапОВО уполномоченному особого отдела НКВД Западного фронта о работе этого пункта перед началом и во время войны 4 января 1942 г.
С марта 1941 года агентура пункта стала доносить о концентрации германских войск на территории Восточной Пруссии и бывшей Польши вдоль советской границы. По данным секретного сотрудника «Феликса», в марте 1941 года в Польше и Восточной Пруссии было сосредоточено больше 100 пехотных и 8-10 тд.
Материал «Феликса» был доложен РО штаба ЗапОВО... После беседы данные «Феликса» были названы дезинформацией, а пункту было указано, что немцы на этом фронте имеют 25-40 дивизий… РО часто упрекал пункт за разведдонесения, в которых, по мнению отдела, преувеличена численность германских войск…
В апреле 1941 года, по данным резидентов «Арнольда», «Вислы» и «Почтового», вдоль советской границы было сосредоточено до 1,5 млн войск, о чем было немедленно доложено РО, но на нашем донесении была наложена резолюция заместителем начальника РО подполковником Ильницким следующего содержания: «Такую глупость можно ожидать только от Ломжинского пункта». По данным РО, немцы в это время имели 25-40 дивизий. Эта стандартная цифра фигурировала в разведсводках отдела больше года… Капитан Кравцов»
Фактически на всей советско-германской границе, включая территорию Финляндии, в апреле месяце было всего 47 немецких дивизий. По состоянию на март 1941 года дивизий могло быть еще меньше. Пишущий же Докладную записку капитан Кравцов уверен, что немецких дивизий было до 100-108. Уверенный в своей правоте он пишет докладную в особый отдел фронта на «небрежное отношение» руководства РО ЗапОВО к своей разведывательной информации...
В заключении хотелось бы отметить, что большое количество Директив из Москвы адресуется Военным Советам округов. В Военный Совет округа входит: командующий войсками, ЧВС и НШ. Директивы из штаба ВО в подчиненные войска также подписывались всеми членами Военного Совета округа. Ответственность – коллегиальная. Конечно, это не исключает единоличного приказа командующего войсками ВО. Что же произошло с остальными членами Военного Совета ПрибОВО-СЗФ?
3.7.41 командующий СЗФ Ф.И.Кузнецов за неумелое управление войсками отстранен от занимаемой должности. Командующий ПрибОВО-СЗФ должен нести большую ответственность, чем НШ округа. С 10-го июля Ф.И.Кузнецов назначен командующим 21-й армией, а 26.7.41 - командующим Центральным фронтом.
ЧВС корпусный комиссар П.Диброва 1.7.41 июля снят с занимаемой должности и назначен комиссаром 30-й сд. С 18.12.41 вновь ЧВС 59-й, позже 2-й Ударной армий. По званию мог претендовать при переаттестации на звание «генерал-лейтенант», но по должности не прошел. В декабре 1943 года получил звание «генерал-майор интендантской службы».
Д.Н.Гусев – с июля 1940 года заместитель НШ ПрибОВО. С июля 1941 года – НШ 48-й армии Западного фронта. С сентября 1941 года – заместитель, а с октября НШ Ленинградского фронта.
Г.П.Софронов – с января 1941 года 1-й заместитель командующего ПрибОВО. С 19-20 июня – командующий Прибалтийским ВО (после выделения фронтового командного пункта из состава ПрибОВО). 1.7.41 отстранен от занимаемой должности. С 26.7.41 назначен командующим Приморской армией Южного фронта.
Всем указанным бывшим руководителям ПрибОВО-СЗФ сохранили жизнь и звание, понизив в должности. Бывший НШ СЗФ генерал-лейтенант Петр Семенович Кленов признал все и не «утащил за собой» своих единомышленников и подчиненных... Царствие небесное, добрый человек…
P.S. Рассмотренные события накануне войны и в первые ее дни является печальным уроком для руководства страны и разведки. Тема неожиданного нападения актуальна и в наше время, когда достаточно часто на сайтах говорится о «Быстром глобальном ударе» со стороны войск НАТО и, в первую очередь, со стороны США. Погрома аналогичного разгрому одной из армий – КА летом 1941 года – больше не повторится. Неожиданного нападения больше не будет… Разведка выполнит свою роль…
Автор: aKtoR
Еще раз о разведке (продолжение). Напомню Вам, что высшее руководство КА не ожидает с первого дня конфликта с Германией вторжения крупных группировок противника. И данные разведки, которые мы выше видели, не противоречат этому их заблуждению. Можно не верить мемуарам Г.К.Жукова, но когда Георгий Константинович пишет об ошибках (в т.ч. своих), то какой резон ему писать неправду? Решать: насколько можно верить приведенным ниже высказываниям советских военных или не верить – принимать Вам, уважаемые читатели, индивидуально…
Г.К.Жуков (22.6.41 - начальник ГШ): «...Многие руководящие работники наркомата обороны и ГШ слишком канонизировали опыт Первой мировой войны. Большинство командного состава оперативно-стратегического звена, в том числе и руководство ГШ, теоретически понимало изменения, происшедшие в характере и способах ведения Второй мировой войны. Однако на деле они готовились вести войну по старой схеме, ошибочно считая, что большая война начнется, как и прежде, с приграничных сражений, а затем уже только вступят в дело главные силы противника. Но война, вопреки ожиданиям, началась сразу с наступательных действий всех сухопутных и воздушных сил гитлеровской Германии…
Внезапный переход в наступление всеми имеющимися силами, притом заранее развернутыми на всех стратегических направлениях, не был предусмотрен. Ни нарком, ни я, ни мои предшественники Б.М.Шапошников, К.А.Мерецков, ни руководящий состав ГШ не рассчитывали, что противник сосредоточит такую массу бронетанковых и моторизованных войск и бросит их в первый же день компактными группировками на всех стратегических направлениях. Этого не учитывали и не были к этому готовы наши командующие и войска приграничных ВО…»
А.М.Василевский (22.6.41 – зам.начальника оперативного отдела ГШ): «…Исходя при разработке плана… из правильного положения, что современные войны не объявляются, а они просто начинаются уже изготовившимися к боевым действиям противником... Правильных выводов… для себя руководство нашими вооруженными силами и ГШ не сделало и никаких поправок в оперативный план в связи с этим не внесло. Наоборот, план по старинке предусматривал так называемый начальный период войны продолжительностью 15-20 дней от начала военных действий до вступления в дело основных войск страны, на протяжении которого войска эшелонов прикрытия от приграничных ВО, развернутых вдоль границ, своими боевыми действиями должны были прикрывать отмобилизование, сосредоточение и развертывание главных сил наших войск. При этом противная сторона, т.е. фашистская Германия с ее полностью отмобилизованной и уже воюющей армией, ставилась в отношение сроков, необходимых для ее сосредоточения и развертывания против нас, в те же условия, что и наши вооруженные силы…».
Командующий войсками КОВО генерал-полковник М.П.Кирпонос высказал похожее мнение за несколько дней до войны: «...С момента объявления мобилизации до начала активных действий крупных сил на границе пройдет некоторое время. В Первую мировую войну это время измерялось неделями, в современных условиях оно, безусловно, резко сократится. Но все же несколькими днями мы будем, очевидно, располагать…»
Начальник заставы 94-го погранотряда М.Г.Паджев («Через всю войну»): «…Комендант распорядился вскрыть секретный пакет, стянуть с границы наряды… Сразу после разговора я вскрыл засургученный печатями конверт и нашел в нем документ, в котором излагалось, что следовало делать на случай начала войны. Заставе, в частности, предписывалось трое суток удерживать государственную границу, затем с подходом частей КА отойти в глубь нашей территории…»
Конечно же, всем читателям ясно, что пограничная застава не может трое суток одна держать границу против немецких войск. Это возможно только в случае боестолкновений пограничников с меньшим или равным по численности противником. Рассмотрим выписку из «Плана прикрытия…» 6-й армии ЗапОВО в части оперативного использования пограничных войск:
«...а) противник на границе начал открыто проводить враждебные действия против СССР. В этот период пограничные войска организуют усиленную охрану границы и не допускают перехода на нашу территорию отдельных вооруженных групп и отрядов с сопредельной стороны. Кроме того, они организуют усиленное наблюдение за сопредельной стороной с задачей установить:
- подход к границе войск противника;
- где и какие оборонительные работы производятся противником у границы;
- кем занимаются оборонительные сооружения, возведенные противником у границы;
б) отряды и группы войск противника прорываются через государственную границу и вторгаются на территорию СССР. В этот период для поддержки пограничных войск по тревоге на границу прибывают заранее выделенные подразделения из состава 3 кд, 41 и 97 сд. Подвижные отряды до усиленной стрелковой роты, стрелкового батальона и кавалерийского полка должны в течение от 45 минут до часа прибыть на границу и отразить нападение противника совместно с 91-м и 92-м погранотрядами, находясь в их оперативном подчинении. С прибытием в район действий старшего общевойскового начальника руководство боем должно перейти в его руки. Под прикрытием пограничных частей и подвижных отрядов на границу выходят главные силы 6-й армии.
Отразив вторжение вооруженных отрядов и групп войск противника, пограничные подразделения с выходом войск прикрытия в свои районы обороны продолжают охрану границы...»
Какой-то неторопливый сценарий ожидаемых военных действий, Вы не считаете? А высшее руководство КА считало, что именно так будут происходить события при военных действиях с немецкими войсками. Очень похожую точку зрения отразил Г.К.Жуков в своем докладе о фронтовой наступательной операции на совещании высшего командного состава РККА в декабре 1940 года: «…Исходя из среднего темпа развития операции 10-15 км, общая длительность операции на глубину 200 км составит 12-20 дней…» Похожие сценарии военных действий с Германией рассматривались на играх в 1941 году (на сайте «Военное обозрение» имеется статья на эту тему: https://topwar.ru/21830-igry-41-go-goda.html ).
Ниже приведено распоряжение НШ артиллерии 11-й армии о том, что на 14-00 21.6.41 положение (дислокации частей противника) по данным разведки не изменилось.
«Боевое распоряжение № 01 штаб начартм 11, Каунас 21.6.1941 14-00
1. По данным разведки положение остается прежнее
2. Вести разведку всеми средствами артиллерийского инструментального разведывания и наземного наблюдения с задачей выявить группировку артиллерии, районов ОП и НП
а) НАК-16 [начальник артиллерии 16-го ск] вести разведку в полосе: справа - р.Неман, слева - Видгиры, Пеляны, Появы, оз.Побондзе. Особое внимание Ладзенен, Шилленен, Ширвиндт, Айдкунен, Виштынец
б) НАД-126 вести разведку в полосе: справа: фл.Карклины, Пилекальне, Леполаты, Камионка; слева: Красна, Погруды, фл.Полюнца, Войтоке. Особое внимание направлению Сувалки
в) НАД-128 вести разведку в полосе: справа: Подзишки, Зеленка, Бураки, оз.Сэйвы; слева: Друскеники, Копцево, Буднеце, Сернетка. Особое внимание направление: Сейны, Гибы
3. Сведения о разведке детально отображать в разведсводках и представлять в Начарарма к 3, 10 и 15 часам ежедневно.» НШ артиллерии 11 Армии майор (Светцов), Пом.НШ по разведке ст.лейтенант (Белостоцкий)
Рассмотрим последние мирные разведсводки РО ПрибОВО и ЗапОВО (в части размещения немецких войск против ПрибОВО и в зоне Сувалкинского выступа). Ниже на рисунках будет представлено расположение немецких войск в соответствии с указанными документами.
«Разведывательная сводка штаба ПрибОВО №02 к 20-00 22.6.41.
Копии: Начальнику ГШ, Начальнику РУ, НШ 8, 11 и 27-й армий, НШ ЗапОВО
…Первое. Шауляйское направление
а) Данными нашей разведки подтверждена и установлена следующая дислокация:
В Клайпеда: штаб 291-й пд, 504-й, 505-й и 506-й пп, 291-й ап, 291-й тб, 291-й сб, 291-й батальон связи, 7-й полк береговой обороны в составе ад и двух пб, тяжелый ап, батальон 20-й тд; отряд штурмовиков в составе трех рот.
В Приккуле: запасный батальон 348-го пп 217-й пд.
В Шилутэ: 161-я мд в полном составе, тб 20-й тд.
В Тильзит: штаб 7-го АК, штаб 1-й пд, 216, 43, 45-й пп, 213-й запасный батальон, 21-й легкий ап, 22-й тяжелый ап, 101-й тб. Штаб 8-й мд, 202, 204, 227-й мп, 505-й моторизованный тяжелый ап. Штаб 290-й пд, 501-й, 502-й и 503-й пп, 290-й ап. Штаб 20-й тд (нумерация частей, организационно входящих в состав дивизии, точно не установлена). Штаб 1-й кбр, 1-й и 2-й кп, 1-й ад. Авиационная группа до 63 самолетов.
В Нойкирх: штаб 217-й пд, 348-й пп (нумерация остальных частей, организационно входящих в состав дивизии, не установлена).
В Кенигсберг: штаб 1-й армии, штаб 8-го АК, штабы 4-й и 43-й пд, штаб 3-го АК (данные требуют проверки). 21, 207, 201-й и 210-й пп, 25-й мп, 4-й и 19-й ап, тп, штаб 1-го воздушного округа; на аэродромах Кенигсберг до 300 самолетов неустановленных типов.
В Пиллау: 215-й полк морской зенитной артиллерии, тяжелый ап, авиационная часть до 100 гидросамолетов и до 50 Ю-87.
В Тапилау: штаб 205-й пд (ранее, в сводке № 15, нами отмечались части, входящие в состав 205-й пд, в Мемельской области).
В Натткишкен и Коадиутен: тб 20-й тд и ад 511-го тяжелого ап;
б) по данным 105-го пограничного отряда в Клайпеда отмечается штаб 61-й пд, в лесу… – до батальона пехоты и кав.эскадрон, в лесу…– до батальона танков с артиллерией, в лесу… – до двух батальонов танков (данные требуют проверки).
Примечание. Данными нашей разведки штаб 61-й пд в Клайпеда не отмечался.
Второе. Каунасско-вильнюсское направление
а) Продолжается выдвижение немецких частей непосредственно к государственной границе. В районе фл.Судавске окапывается до батальона пехоты с 6 пушками, выдвинувшимися из Вижайны;
б) в районе Брызголь, Лясь-Подсерский – части 5-й пд.
Примечание. Ранее, по нашим данным, 5-я пд отмечалась в районе Шилутэ, убытие из района Шилутэ нами не отмечено;
в) данными нашей разведки подтверждена и установлена на направлении Каунас, Вильнюс следующая дислокация.
В Инстербург: штаб 12-го АК, штаб 16-й пд, штаб 22-й пд (нами в сводке № 15, по непроверенным данным, отмечался штаб 22-го АК, очевидно, это был штаб 22-й пд). 27, 29, 69-й пп, 10-й, 43-й запасные пб, 61-й, 206-й ап, 4-й ап противотанковых орудий, 206-й кп, 25-й тб, 337-й конвойный батальон. 16-я авиационная группа – до 170 самолетов.
В Гумбинен: штаб 120-й пд (нами в сводке № 15 ранее отмечался штаб пд неустановленной нумерации). 222, 203, 204-й пп, 317-й ад противовоздушной обороны, 494-й запасный пб.
В Шталлупенен: штаб 405-го пп (1-й, 2-й и 3-й батальоны 405-го пп расположены у границы в районе Эйдткунен).
Выводы
1. Продолжается сосредоточение немецких войск к государственной границе.
2. Общая группировка войск продолжает оставаться в прежних районах.
3. Требуется установить: достоверность дислокации в Кенигсберг штаба 3-го АК, штаба 1-й армии (нашими данными в течение продолжительного времени отмечался штаб 18-й армии; данных о его убытии не поступало); продолжают ли оставаться части, не указанные в этой сводке, ранее нами отмечаемые (наша разведсводка №15 [разведсводка от 18.06.41 г., приведена в предыдущей части]. НШ ПрибОВО генерал-лейтенант Кленов, Заместитель начальника РО штаба ПрибОВО полковник Кашников
Разведывательная сводка ЗапОВО «…Группировка немецкой армии на 21.6.41 г. определяется:
1. Восточно-прусское направление. В границах справа – Сувалки, Хайльсберг; слева – Шучин, Найденбург: штаб 9-й армии Алленштайн, четыре штаба АК – Элк, Летцен, Ортельсбург, Алленштайн; девять штабов пд – Сейны, Брызгел, Сувалки, Олецко, Арис и в глубине – Алленштайн, Любава, Лидзбарк; до двух пд, две мд (данные ПрибОВО), десять ап (до двух тяжелых ап: предположительно две дивизии «СС», зенитный артиллерийский полк, до четырех кп)…
ВЫВОД:
1) По имеющимся данным, которые проверяются, основная часть немецкой армии в полосе ЗапОВО заняла исходное положение.
2) На всех направлениях отмечается подтягивание частей и средств усиления к границе.
3) Всеми средствами разведки проверяется расположение войск у границы и глубина.
НШ ЗапОВО генерал-майор Климовских, Начальник РО штаба ЗапОВО полковник Блохин»
Получается, что РО ЗапОВО, в отличии от РО ПрибОВО, успел обнаружить выход немецких войск из глубины своей территории к границе на исходные рубежи. РО ЗапОВО удалось также обнаружить резкое увеличение численности немецких соединений с 30 (фигурирующих в разведсводках в течении 1,5 месяцев) до 49 к 20-00 21.6.41... Но довести до руководства ЗапОВО не успел по разным причинам... На документе отметка: «Отправлен 22 июня 1941 г. в 15 часов 20 минут». До руководства ЗапОВО и ПрибОВО эта информация не успела дойти до начала войны. Но вряд ли информация предыдущей сводки ЗапОВО по дислокации немецких войск против ПрибОВО сильно отличалась от рассматриваемой.
Из рисунков видно, что за 8 часов до начала войны:
- вновь не отмечено концентрации немецких войск у границы с ПрибОВО. На расстоянии около 10 км от границы имеется только четыре тб. Еще часть мото-бронетанковых частей размещена в 15-20 км;
- вновь отсутствуют ярко выраженные ударные группировки у границы. Группировка, сосредоточенная у города Гамбиннен, может быть передислоцирована и к Сувалкинскому выступу, что соответствует концепции нанесения ударов Германией по СССР по мнению ГШ;
- вновь не обнаружены штабы мк и танковых групп;
- вблизи границы с ПрибОВО вообще нет штабов немецких войск. Исключение составляет возможное расположение штаба 61-й пд в 10 км от границы. Ближайший штаб АК размещается в 20 км. Если нет штабов рядом с наступающими войсками, то как этими войсками руководить? Количество самолетов существенно не изменилось (на 17.6.41 – более 500, на 21.6.41 – 583). Куда-то пропала из зоны внимания нашей разведки значительная часть полков и соединений, но разведке дали указание разобраться в этом вопросе: «…Продолжают ли оставаться части, не указанные в этой сводке, ранее нами отмечаемые (наша разведсводка №15 от 18.6.41 г.». Отсутствие надежных источников информации за границей и отсутствие связи с немногими имеющимися… Даже разведывательную авиацию поднимать, ознакомившись с этой сводкой руководству округа поздно…
Если посмотреть снова на дислокацию германских войск, приведенную на рисунках, то можно сделать только вывод о возможных провокациях немецких войск в районе Клайпеды и Сувалкинского выступа против ПрибОВО. В других местах немецких частей у границы с Прибалтикой слишком мало. По диспозиции немецких войск, приведенной на рисунках, нельзя ничего сказать о возможном начале полномасштабной войны через 8 часов.
Получается, К.Деревянко в своих ответах генералу Покровскому отразил неверную информацию: нет в последних разведсводках РО ПрибОВО информации о направлениях ожидаемых ударов немецких войск. Нет явно выраженных ударных группировок у границы. Не обнаружено сосредоточение немецких войск на границе с Прибалтикой. Возможно, большинство немецких соединений и частей размещаются там же, где они размещались еще осенью 1940 – весной 1941 года… На сопредельной территории разведкой не обнаружено около 20 немецких дивизий. За сутки до войны разведка округа потеряла часть из ранее обнаруженных соединений... Странно, а зачем зам.начальнику РО требовалось отражать в своих ответах некорректную информацию?
Как Вы помните, в предыдущей части упоминалось, что зам.начальника РО ПрибОВО К.Деревянко писал: «…Вероятными направлениями ожидаемых ударов немцев РО считал направления: Эйдкунен-Каунас и Туроген-Шяуляй…» Ниже представлена выписка из анализа действий руководства СЗФ, который был проведен значительно позже после начала войны.
Из представленных материалов видно, что на 21.6.41 г. войска фронта ПрибОВО сосредотачивались для прикрытия направлений «Тильзит-Шяуляй», «Гумбиннен-Каунас», «Сувалки-Вильно». Первые два направления совпадают с мнением специалистов ГШ КА, руководства ПрибОВО и РО. Зачем зам.начальника РО в своих ответах особо обратил внимание на указание этих направления? Они же фигурировали и в проектах «Планов прикрытия…» и во всех последующих документах по управлению войсками округа. Получается, что руководство округа и так знало давно об этих направлениях. Руководство ПрибОВО не знало только: когда войска противника выдвинутся к государственной границе на исходные позиции для нападения. А, именно этот факт РО округа-фронта не смог обнаружить… Кроме того, ударные германские группировки могли сосредоточиться перед нападением на других направлениях. Ведь указанные выше направления – это чисто теоретические выкладки специалистов ГШ по результатам военных игр советских военных, которые не знали, как именно будут действовать германские военачальники - они только предполагали...
Рассмотрим выдержки из трех документов немецких войск (документы приводятся с «Персонального сайта историка Марка Солонина»).
ЖБД 3-й Танковой группы: «21.06.41 0-00 39-й и 57-й МК приняли свои участки и сменили охранение пд на границе…
20-20 57-й АК сообщает, что две бригады СС остановились на участке «Lyck – Treuburg» и блокируют продвижение 19-й тд…
Выдвижение Танковой группы происходило согласно плану. Возникшая ввиду малочисленности дорог и краткости ночей необходимость продолжения марша также и в дневное время, не помешала соблюдению секретности… Дивизии встали под прикрытие артиллерии, тяжелых орудий и зенитных пушек, превосходно замаскированные и готовые к наступлению…
22.06.41 02-00 Дивизии заняли исходные позиции.
03-05 После спокойно прошедшей ночи и занятия исходных позиций в 2-00, все четыре корпуса Танковой группы перешли в наступление. Танковые корпуса на передовой линии в пешем порядке сопровождают стрелки и пехота…»
ЖБД 57-й МК (3 танковая группа). «…14.6.41 Гусеничная техника 12-й тд прибыла в пункт временной дислокации. Первые части 19-й тд разгружены и следуют маршем в назначенный пункт временной дислокации.
16.6.41 Колесная техника 18-й мд прибыла в пункт временной дислокации.
17.6.41 …Все части 19 тд прибыли в пункт временной дислокации.
18.6.41 Половина 18 мд выходит из пункта временной дислокации и движется маршем на привал у Экерсберга (Окартово). Арьергард располагается там 19.6 к 4-00. 210-й мостостроительный батальон всеми частями вошел в Сувалки. Половина 18 мд в 16-00 закончила привал и выходит в предписанное исходное положение. 12 тд выдвигается… в соответствии с графиком движения и находится на отдыхе вдоль трассы от Сувалки до Лыцк.
20.6.41 12 тд занимает предписанное исходное положение… 29-й тп дивизии вместе с другими частями с 16-00 возобновляет движение по установленному маршруту. 19 тд движется по маршруту из прежнего пункта временной дислокации с привалом по обеим сторонам маршрута движения танков…
21.6.41 Около 7 утра начинается передислокация управления корпуса из Миколайки на новый командный пункт в районе Сейны [9,5 км от советско-германской границы]… В 20-00 из 19 тд сообщили по телефону, что ее запланированный марш на юго-запад от Ожиш [Ожиш - Arys – 133 км от границы с Прибалтикой] из-за вклинивания двух соединений СС на дорогу, предназначенную для движения танков, становится под вопрос… С 21-00 19 тд продолжила движение в районе Лыцк-Сувалки...»
Приказ 20-го АК (из состава 9-й армии): «…Дивизии выдвигаются в своих районах… таким образом, чтобы они могли на рассвете дня «В» [22 июня] начать наступление. При этом следует стремиться к тому, чтобы наиболее сильные по своим возможностям подразделения были выдвинуты на исходные позиции только в ночь со дня «В-1» на день «В»... Подтягивание к границе следует произвести… насколько это возможно поздно и незаметно. Оборону исходных позиций следует ограничить самым необходимым; неоправданно высокие меры по защите позволят разведке противника преждевременно выявить наши намерения…»
ЖБД 3 тд (из состава 24-го МК 2-й танковой группы, группы армий «Центр»): «…13.06.41 Подразделения докладывают о прибытии в новый район сосредоточения… Части в лесных лагерях настойчиво жалуются на мучения от комаров…
14.06.41 Восточнее запретительной линии предписана тщательная маскировка…
20.6.41 Вышедшие из района Радзынь [64 км от границы] в соответствие с приказом командира дивизии части выходят… в район исходных позиций…
21.6.41 В 23-30 части докладывают о готовности и занятии последних исходных позиций.»
«Директива по стратегическому сосредоточению и развертыванию войск (план «Барбаросса») …ОКХ намерено передислоцировать к этому времени все рабочие штабы групп армий, армий и танковых групп на Восток для подготовки и проведения в жизнь необходимых мероприятий. В целях сохранения тайны размещение указанных штабов должно производиться в районах уже находящихся на Востоке штабов войск группы армий «Б» или армий... Командования групп армий и армий принимают предназначенные им, в соответствии с директивой на сосредоточение, полосы, соблюдая вначале меры маскировки…»
«Командование 6-й Армии (из состава группы армий «Юг») 2 мая 1941 Указания по выдвижению «Барбаросса» …13. Соблюдение секретности: …Необходимые привлечения [военнослужащих] для разведки следует маскировать учениями и территориальными мероприятиями. Командование корпусов несет ответственность за то, чтобы разведка у границы велась только под маскировкой (ненаблюдаемой из-за границы). Для этого следует немедленно создать заграждения на всех дорогах и тропинках, ведущих к границе в зонах прикрытия, которые разрешается пересекать только тем офицерам (например, сапёрам), у которых есть специальный пропуск командования корпуса. Любое привлечение гражданского населения запрещено. Приказы на выдвижение войск нельзя выдавать полностью, а отрабатывать только выдержками (поэтапно)…»
Из представленных документов видно, что немецкое командование заблаговременно и тщательно готовилось к последнему этапу: сосредоточению своих войск у советско-германской границы. Оно стремилось обеспечить скрытность проведения разведки сосредотачивающихся войск и перемещения штабов объединений к границе. Имелась некая «запретительная линия», за которой предписана строжайшая маскировка. Перемещение войск проводилось в вечернее и ночное время суток, на привалы части останавливались днем в лесных массивах. В первую очередь выдвигались менее боеспособные части (строительные, мостопонтонные части, колонны снабжения, саперные батальоны и т.д.). Боевые части выдвигались в последние 1,5-1 сутки до начала войны. С 18-19 июня отдается приказ сбивать любой советский самолет, перелетевший границу. Проведение воздушной разведки вдоль границы до 21 июня было неэффективным… Поэтому и не заметили разведчики, как немцы передислоцировались, как рядом с известными штабами появились неизвестные штабы. Соединения 57-го МК находились 18.6.41 вдоль дороги Луцк-Сувалки. В разведсводке ВО за 21.6.41 эти части должны были быть отражены, но, к сожалению, разведка их не обнаружила. Более того, разведка в этот период потеряла много германских частей и соединений, которые начали передислокацию к границе. Даже сосредотачиваясь у границы, германские войска вышли непосредственно к границе (в исходные районы для нападения) только к началу 22.6.41 г.
В первые дни войны суматоха, отсутствие связи, не понимание ситуации, паника сказалась и на работе разведки. Разведка СЗФ не могла предоставить необходимые сведения командованию дивизий-корпусов-армий-фронта. Поэтому уже 24-го июня подготовлен приказ. Аналогичные приказы выходили и в подчиненных СЗФ объединениях.
«Приказание штаба СЗФ от 24 июня 1941 г. Начальникам штабов 8, 11, 27-й армий. Начальникам штабов 5-го и 12-го мк
Несмотря на то, что войска СЗФ уже двое суток ведут бои на всем фронте, до сего времени почти ни в одном из звеньев командования нет сведений о силе и группировке противника. Поступающие сведения и сводки разноречием, путаны и вследствие этого мало ценны. Это объясняется тем, что начальствующий состав забыл о необходимости вести тщательную разведку всеми средствами в процессе всего боя и вне его. До настоящего времени на фронте захвачены единицы пленных, к тому же о нумерации частей, к которым они принадлежат, штабу армии до сего времени неизвестно… Заместитель НШ СЗФ, Начальник РО полковник Сафронов»
«Боевое распоряжение №3 от 26.6.41 Об устранении недостатков в организации и ведении разведки соединениями и частями корпуса
1. Первые четыре дня военных действий частей корпуса показали, что разведка, наблюдение и охранение в частях совершенно отсутствуют. Командно-начальствующий состав разведкой не интересуется, не организует – забывает…
2. Противник при отсутствии нашей разведки безнаказанно перегруппировывается, ведет скороподвижными группами активную разведку на флангах и в стыках и даже проникает в тыл наших частей. Противник, каждый раз выбрасывая вперед подвижные разведывательные органы, состоящие из мотоциклистов, моторизованной пехоты, танков и конницы, безнаказанно выясняет стыки и фланги наших частей и затем выбрасывает крупные быстроподвижные части и этим самым достигает некоторого успеха.
3. Контрольные пленные в частях задерживаются более 2-3 часов, а первые пленные были задержаны до 5-6 часов. Пленных опрашивают кому вздумается, без системы, но только не разведчики, кому положено в первую очередь. При направлении пленных не представляются опросные листы и какие-либо донесения о их предварительных показаниях в результате их опроса на месте… Командир 10-го ск генерал-майор Николаев, НШ генерал-майор Березинский»
Указанные проблемы остались в указанном вопросе даже в начале июля. Ведением разведывательных мероприятий разведкой армий, корпусов и дивизий в первую очередь руководит РО фронта. В числе прочих за это отвечает и зам.начальника РО СЗФ К.Деревянко (с 4 июля - начальник РО СЗФ).
Доклад генерал-майора Тихонова от 9.7.41 г. «О причинах неуспешных боевых действий СЗФ на рижско-псковском и островско-псковском направлениях»: «…Разведка ведется недостаточно, примитивно, небрежно. Штабы не ставят частям задач по разведке в бою. Получаемые разведывательные данные остаются неиспользованными, выводов должных не делают, часто не сообщают высшим штабам и, как правило, вовсе не информируют низшие штабы и соседей.
В результате войска работают вслепую – не отмечено ни одного случая, когда бы командир принимал решение, имея более-менее точные данные о противнике…»
Летом 1942 года также отмечалась недостаточная работа разведки перед началом войны: «Годовой отчет. О боевой деятельности ВВС СЗФ за период с 22.6.41 по 1.7.42 г. …Состав и количество военно-воздушных сил противника перед СЗФ [к 22 июню 1941 года] ввиду недостаточных разведывательных данных перед войной точно определить [было] невозможно…»
За разгром приграничной группировки СЗФ при неожиданном нападении немецких войск должен был кто-то ответить. Или разведка (которая «проморгала» сосредоточение войск противника на исходных рубежах на границе) или командование округа за свою преступную небрежность… Понимали ли руководители РО, что они, вообще-то, «стрелочники»? Должны были понимать – они люди умные и думающие. 1 июля 1941 года НШ СЗФ П.С.Кленов отстранен от занимаемой должности.
Данные НКВД: «Кленов Петр Семенович 1892 г.р., бывший член ВКП/б/ с 1931 г., штабс-капитан царской армии. До ареста – НШ ПрибОВО, генерал-лейтенант. Арестован 9.6.1941 г. Уличается показаниями Дыбенко, Кочергина и Егорова, как участник право-троцкистской организации, во вредительской деятельности уличается показаниями свидетелей Рубцова, Деревянко, Каширского и Кореновского. Сознался в проявлении бездеятельности в руководстве войсками округа». 13.02.42 г. постановлением ОСО приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян 23 февраля1942 года. Реабилитирован 9 июня 1956 г.
Поскольку четыре свидетеля, уличающие П.С.Кленова, размещены не в алфавитном порядке и трое из них имели звание «полковник», то вероятно, они размещены по важности данных ими показаний против НШ СЗФ. Кто же эти свидетели?
Полковник Рубцов. На февраль 1941 состоит в штате РО ПрибОВО. С первых чисел июля 1941 года – зам.начальника оперативного отдела СЗФ. Один из главных свидетелей. Какая имеется информация об этом человеке? «С августа 1938 по август 1940 г. - начальник РО Калининского ВО. В период 1939–1940 гг. участвовал в войне против Финляндии в должности начальника РО 7-й армии. В августе 1940 г., в связи с реорганизацией Калининского ВО в ПрибОВО, был назначен зам.начальника РО округа [это неверная информация – с лета 1940 года заместителями начальника РО являются полковники Кашников и Деревянко]. Возглавил группу офицеров штаба ВО по описанию передового театра, а также по военно-географическому описанию Литвы и Латвии. В этот же период был назначен председателем смешанной советско-германской комиссии по демаркации (8-ая подгруппа)». Видно, что это был достаточно не однозначный человек. Бывший начальник РО ВО, который стал просто полковником в РО округа. Был вынужден по приказу НШ ВО заниматься второстепенными делами. За последующие тринадцать лет остался в том же звании, которое имел за год до начала войны…
Полковник Деревянко. Второй по значимости свидетель. Те показания, которые он дал следователю в конце июня-начале июля 1941 года, он обязан был повторить и в ответах генералу А.П.Покровскому. Апрель 1953 года. Сталина уже нет, но органы еще существуют. Не было людей в то время, которые бы их не боялись. Автор постарался показать, что в своих ответах Покровскому К.Деревянко исказил истинную картину обнаруженных РО ПрибОВО немецких войск накануне войны. Осенью 1938 года были репрессированы два его родственника, ему ставили в вину женитьбу на дочери священника. Деревянко удалось пережить репрессии того периода, обратившись непосредственно к наркому обороны. Эти надуманные обвинения и некорректное отражение расположения германских войск перед началом войны летом 1941 года могли привести для него только к одному финалу… В последствии достойно воевал, генерал-лейтенант.
Полковник Каширский. Начальник отдела укомплектования штаба СЗФ. Единственный из свидетелей, который не является разведчиком. Каширский известен по сводке о потерях (с 22.06.41 по 01.08.41 СЗФ потерял 57207 чел., т.е. почти в полтора раза меньше, чем за 18 первых дней войны). Наверняка, в отделе укомплектования в первые дни войны был сущий «сумасшедший дом»: прибывали десятки тысяч призывников из прилегающих к Прибалтике областей, не хватало всего, что только можно представить, для доукомплектования частей и соединений, существовала враждебная атмосфера в национальных дивизиях. Также за все это кто-то был обязан ответить. Каширский посчитал виновным НШ округа, или просто помогал разведчикам…
Кореновский. В фамилии опечатка. Это майор Кореневский – начальник 3-го (информационного) отделения РО ПрибОВО. Этот человек был ответственным за анализ информации, поступавшей от агентуры, за подготовку аналитических обзоров и сводок. Сводки Вам были представлены, анализ в них отсутствует. После назначения Деревянко начальником РО был назначен на должность зам.начальника РО СЗФ. В последствии достойно воевал. Уже 22.7.41 был представлен к награде. Генерал-полковник ГРУ.
Работники РО фронта «свалили» своего непосредственного начальника – НШ фронта, возложив на него вину за свою недоработку. Радует, что в числе свидетелей не отмечено ни одного заместителя (или помощника) НШ и других работников штаба ПрибОВО-СЗФ, руководства и штабов армий.
Может быть, свидетели верили в свою правоту, но, к сожалению, это их особо «не обеляет»... Рассмотрим Докладную записку разведчика РО ЗапОВО, написанную через 6 месяцев после начала войны.
«Докладная записка начальника Ломжинского оперативного пункта РО штаба ЗапОВО уполномоченному особого отдела НКВД Западного фронта о работе этого пункта перед началом и во время войны 4 января 1942 г.
С марта 1941 года агентура пункта стала доносить о концентрации германских войск на территории Восточной Пруссии и бывшей Польши вдоль советской границы. По данным секретного сотрудника «Феликса», в марте 1941 года в Польше и Восточной Пруссии было сосредоточено больше 100 пехотных и 8-10 тд.
Материал «Феликса» был доложен РО штаба ЗапОВО... После беседы данные «Феликса» были названы дезинформацией, а пункту было указано, что немцы на этом фронте имеют 25-40 дивизий… РО часто упрекал пункт за разведдонесения, в которых, по мнению отдела, преувеличена численность германских войск…
В апреле 1941 года, по данным резидентов «Арнольда», «Вислы» и «Почтового», вдоль советской границы было сосредоточено до 1,5 млн войск, о чем было немедленно доложено РО, но на нашем донесении была наложена резолюция заместителем начальника РО подполковником Ильницким следующего содержания: «Такую глупость можно ожидать только от Ломжинского пункта». По данным РО, немцы в это время имели 25-40 дивизий. Эта стандартная цифра фигурировала в разведсводках отдела больше года… Капитан Кравцов»
Фактически на всей советско-германской границе, включая территорию Финляндии, в апреле месяце было всего 47 немецких дивизий. По состоянию на март 1941 года дивизий могло быть еще меньше. Пишущий же Докладную записку капитан Кравцов уверен, что немецких дивизий было до 100-108. Уверенный в своей правоте он пишет докладную в особый отдел фронта на «небрежное отношение» руководства РО ЗапОВО к своей разведывательной информации...
В заключении хотелось бы отметить, что большое количество Директив из Москвы адресуется Военным Советам округов. В Военный Совет округа входит: командующий войсками, ЧВС и НШ. Директивы из штаба ВО в подчиненные войска также подписывались всеми членами Военного Совета округа. Ответственность – коллегиальная. Конечно, это не исключает единоличного приказа командующего войсками ВО. Что же произошло с остальными членами Военного Совета ПрибОВО-СЗФ?
3.7.41 командующий СЗФ Ф.И.Кузнецов за неумелое управление войсками отстранен от занимаемой должности. Командующий ПрибОВО-СЗФ должен нести большую ответственность, чем НШ округа. С 10-го июля Ф.И.Кузнецов назначен командующим 21-й армией, а 26.7.41 - командующим Центральным фронтом.
ЧВС корпусный комиссар П.Диброва 1.7.41 июля снят с занимаемой должности и назначен комиссаром 30-й сд. С 18.12.41 вновь ЧВС 59-й, позже 2-й Ударной армий. По званию мог претендовать при переаттестации на звание «генерал-лейтенант», но по должности не прошел. В декабре 1943 года получил звание «генерал-майор интендантской службы».
Д.Н.Гусев – с июля 1940 года заместитель НШ ПрибОВО. С июля 1941 года – НШ 48-й армии Западного фронта. С сентября 1941 года – заместитель, а с октября НШ Ленинградского фронта.
Г.П.Софронов – с января 1941 года 1-й заместитель командующего ПрибОВО. С 19-20 июня – командующий Прибалтийским ВО (после выделения фронтового командного пункта из состава ПрибОВО). 1.7.41 отстранен от занимаемой должности. С 26.7.41 назначен командующим Приморской армией Южного фронта.
Всем указанным бывшим руководителям ПрибОВО-СЗФ сохранили жизнь и звание, понизив в должности. Бывший НШ СЗФ генерал-лейтенант Петр Семенович Кленов признал все и не «утащил за собой» своих единомышленников и подчиненных... Царствие небесное, добрый человек…
P.S. Рассмотренные события накануне войны и в первые ее дни является печальным уроком для руководства страны и разведки. Тема неожиданного нападения актуальна и в наше время, когда достаточно часто на сайтах говорится о «Быстром глобальном ударе» со стороны войск НАТО и, в первую очередь, со стороны США. Погрома аналогичного разгрому одной из армий – КА летом 1941 года – больше не повторится. Неожиданного нападения больше не будет… Разведка выполнит свою роль…
Автор: aKtoR
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