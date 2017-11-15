Компания Full Conceal представила Glock 19 складной конструкции
В начале этого года американская компания Full Conceal показала прототип Glock 19 складной конструкции. По сообщению портала range365.com, серийные образцы этого пистолета начали поступать в розничные сети.
Пистолет Glock 19 является уменьшенной версией Glock 17, но в компании Full Conceal считают, что габариты пистолета всё равно избыточно велики. Чтобы уменьшить их, компания предложила реализовать складную конструкцию пистолетной рукоятки.
Первые прототипы пистолета M3, также известного как M3 Glock 19, были показаны в начале текущего года и вызвали неоднозначную реакцию среди потенциальных покупателей. Главным аргументом компании Full Conceal в пользу новой конструкции является «сохранение всех возможностей Glock 19 при габаритах чуть более iPhone».
Первые серийные образцы M3 начали поступать в американские розничные магазины по цене $1399. В комплекте с пистолетом продаются два увеличенных магазина на 22 патрона калибра 9 мм. При этом Full Conceal заявляет, что в скором времени выпустит складную версию пистолета Glock 43, передает "Warspot"
Пистолет Glock 19 является уменьшенной версией Glock 17, но в компании Full Conceal считают, что габариты пистолета всё равно избыточно велики. Чтобы уменьшить их, компания предложила реализовать складную конструкцию пистолетной рукоятки.
Первые прототипы пистолета M3, также известного как M3 Glock 19, были показаны в начале текущего года и вызвали неоднозначную реакцию среди потенциальных покупателей. Главным аргументом компании Full Conceal в пользу новой конструкции является «сохранение всех возможностей Glock 19 при габаритах чуть более iPhone».
Первые серийные образцы M3 начали поступать в американские розничные магазины по цене $1399. В комплекте с пистолетом продаются два увеличенных магазина на 22 патрона калибра 9 мм. При этом Full Conceal заявляет, что в скором времени выпустит складную версию пистолета Glock 43, передает "Warspot"
Использованы фотографии: mfg photo
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