19:17 15 ноября

Компания Full Conceal представила Glock 19 складной конструкции

В начале этого года американская компания Full Conceal показала прототип Glock 19 складной конструкции. По сообщению портала range365.com, серийные образцы этого пистолета начали поступать в розничные сети.

Компания Full Conceal представила Glock 19 складной конструкции


Пистолет Glock 19 является уменьшенной версией Glock 17, но в компании Full Conceal считают, что габариты пистолета всё равно избыточно велики. Чтобы уменьшить их, компания предложила реализовать складную конструкцию пистолетной рукоятки.


Первые прототипы пистолета M3, также известного как M3 Glock 19, были показаны в начале текущего года и вызвали неоднозначную реакцию среди потенциальных покупателей. Главным аргументом компании Full Conceal в пользу новой конструкции является «сохранение всех возможностей Glock 19 при габаритах чуть более iPhone».

Первые серийные образцы M3 начали поступать в американские розничные магазины по цене $1399. В комплекте с пистолетом продаются два увеличенных магазина на 22 патрона калибра 9 мм. При этом Full Conceal заявляет, что в скором времени выпустит складную версию пистолета Glock 43, передает "Warspot"


Использованы фотографии: mfg photo
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Комментарии 5

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  1. polpot Сегодня, 17:49
    На словах борьба с тероризмом на деле производят оружие которое является мечтой террористов продажа подобного оружия в оружейной рознице не допустима
    polpot
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 17:50
    Первые серийные образцы M3 начали поступать в американские розничные магазины по цене $1399. В комплекте с пистолетом продаются два увеличенных магазина на 22 патрона калибра 9 мм.
    ну для бармалеев в америке теперь раздолье laughing
    Angel_and_Demon
    1. san4es Сегодня, 18:14
      Цитата: Angel_and_Demon
      .. ну для бармалеев в америке теперь раздолье laughing

      ...Там нынче автоматическое в тренде bully
      san4es
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:20
        это дороже - атак дешево и незаметно
        Angel_and_Demon
      2. Гордей. Сегодня, 18:55
        ...Там нынче автоматическое в тренде
        Угу...
        Гордей.
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