Российская дальняя авиация нанесла удар по ИГ* у Аль-Букемаля

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с территории России, совершив перелет над территорией Ирана и Ирака, нанесли групповой авиационный удар по террористам ИГ* в районе города Аль-Букемаль (провинции Дейр-эз-Зор)

Средствами объективного контроля зафиксировано поражение всех назначенных целей. Над территорией Сирии прикрытие самолетов Ту-22М3 осуществляли истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, нанесли удар по объектам боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в районе города Аль-Букемаль сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в Минобороны России.— говорится в сообщении.Отмечается, что целями для поражения стали опорные пункты, скопления живой силы и бронетехника террористов.— добавили в военном ведомстве.Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России