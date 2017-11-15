19:13 15 ноября

Российская дальняя авиация нанесла удар по ИГ* у Аль-Букемаля

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, нанесли удар по объектам боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в районе города Аль-Букемаль сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в Минобороны России.

Российская дальняя авиация нанесла удар по ИГ* у Аль-Букемаля


Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с территории России, совершив перелет над территорией Ирана и Ирака, нанесли групповой авиационный удар по террористам ИГ* в районе города Аль-Букемаль (провинции Дейр-эз-Зор)
— говорится в сообщении.


Отмечается, что целями для поражения стали опорные пункты, скопления живой силы и бронетехника террористов.

Средствами объективного контроля зафиксировано поражение всех назначенных целей. Над территорией Сирии прикрытие самолетов Ту-22М3 осуществляли истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования
— добавили в военном ведомстве.



Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 39

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  1. 210окв Сегодня, 17:55
    Наши дальнобойщики за пару недель вылетов сделали больше чем за полгода..Молодцы!
    210окв
    1. Идущий Сегодня, 18:00
      Цитата: 210окв
      Наши дальнобойщики за пару недель вылетов сделали больше чем за полгода..Молодцы!


      А какой ценный опыт нарабатывается и можно сказать , идет утилизация средств поражения с критическими сроками хранения.
      Идущий
      1. Logall Сегодня, 18:04
        Виктор hi , я бы ещё в матрасии утилизировал что-нибудь. Где-нибудь в Вашингтоне.
        Тоже удар по терроризму! Во всех смыслах... Я и название соответствующие придумал - ''Возвращение демократии''!
        Logall
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:12
          Цитата: Logall
          Виктор hi , я бы ещё в матрасии утилизировал что-нибудь. Где-нибудь в Вашингтоне.
          Тоже удар по терроризму! Во всех смыслах... Я и название соответствующие придумал - ''Возвращение демократии''!

          Angel_and_Demon
          1. Идущий Сегодня, 18:26
            Цитата: Logall
            Виктор hi , я бы ещё в матрасии утилизировал что-нибудь. Где-нибудь в Вашингтоне.
            Тоже удар по терроризму! Во всех смыслах... Я и название соответствующие придумал - ''Возвращение демократии''!


            Александр hi , у многих такие мысли и желания.
            Идущий
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:39
              Российская дальняя авиация нанесла удар по ИГ* у Аль-Букемаля

              Вот так наше Минобороны исправляет ошибку со скриншотом!
              СРЦ П-15
              1. Идущий Сегодня, 18:41
                Это лучшая работа над ошибками.
                Идущий
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:45
                  Цитата: Идущий
                  Это лучшая работа над ошибками.

                  Согласен. Надо было ещё вчера, вместо оправданий по выложенному скриншоту, тогда бы все всё поняли без слов. yes
                  СРЦ П-15
                  1. Идущий Сегодня, 18:47
                    Такую работу быстро не подготовить , итак за сутки справились молодцы.
                    Идущий
                    1. Тралл Сегодня, 19:09
                      Цитата: Angel_and_Demon
                      я бы ещё в матрасии утилизировал что-нибудь. Где-нибудь в Вашингтоне.

                      Вернуть им Горбачева с помощью Ту-160? Жестоко, но справедливо smile
                      Тралл
        2. pvv113 Сегодня, 18:21
          Примерно так
          pvv113
          1. seregatara1969 Сегодня, 19:00
            статУю за что?
            seregatara1969
            1. pvv113 Сегодня, 19:05
              Не повезло... request
              pvv113
        3. Esoteric Сегодня, 18:24
          Цитата: Logall
          Тоже удар по терроризму! Во всех смыслах... Я и название соответствующие придумал - ''Возвращение демократии''!

          У американцев есть "томагавки", а к нашим "калибрам" можно добавить "бумеранг демократии"...
          Esoteric
    2. rudolff Сегодня, 18:08
      А пара Су-24 за ту же неделю отработали больше целей, чем все стратеги, дальники, ПЛ и НК вместе взятые за все время операции в Сирии.
      rudolff
      1. с-т Petrov Сегодня, 18:16
        это не значит то, что Ту-22 должны стоять на стоянках, пока страна занята бармалеями
        с-т Petrov
        1. Burbon Сегодня, 18:38
          Цитата: с-т Petrov
          это не значит то, что Ту-22 должны стоять на стоянках, пока страна занята бармалеями

          так какого они стоят,... в других станах бабахи и бандерлоги просто скачут по населению....где же мы?....
          Burbon
      2. Владыка Ситх Сегодня, 18:17
        Но пилотов стратегов тоже нужно тренировать. Или вы против?
        Владыка Ситх
        1. Идущий Сегодня, 18:28
          Да ещё в реальных боевых условиях , грех не использовать такой момент , да и вооружение проверить и т. д. .
          Идущий
        2. svp67 Сегодня, 18:29
          Цитата: Владыка Ситх
          Но пилотов стратегов тоже нужно тренировать. Или вы против?

          Да не кто не против, потому не мешает и Ту-95 в Сирии "зачеты" сдать...
          svp67
        3. Burbon Сегодня, 18:40
          Цитата: Владыка Ситх
          Но пилотов стратегов тоже нужно тренировать. Или вы против?

          ни кто не против, просто все как на ура....а ведь ракетчики то же хотят МБР пульнуть и потренироваться в реальных условиях....их то че обижаем?
          Burbon
          1. Монос Сегодня, 18:56
            Цитата: Burbon
            .а ведь ракетчики то же хотят МБР пульнуть

            Монос
            1. Тралл Сегодня, 19:11
              Обязательно бахнем, ...
              Тралл
        4. rudolff Сегодня, 18:40
          Боевая подготовка должна проводится до начала боевых действий, а не в процессе. И техника должна использоваться по предназначению, а не для красоты. Ту-22М3, это в первую очередь ракетоносец, а не заурядный бомбер и делать ему там нечего. Как то сложилось так последнее время, что на Сирию у нас стали смотреть, как на учебный полигон, выставку вооружений и эффектное шоу. Может хватит уже этой показухи?
          rudolff
          1. stas Сегодня, 18:52
            Это надо у летчиков спросить - хватит или продолжать летать на настоящий полигон.
            Вот почему Ту-160 не используются?
            stas
    3. Владыка Ситх Сегодня, 18:37
      Видео к новости
      Владыка Ситх
  2. МЮД Сегодня, 18:05
    Бармалей сбегаются в одну кучу со всех мест. Их там перемалывать и перемалывать.
    Сейчас бы аэродром в Иране подключить, чтобы Ту-шки по полному боекомплекту носили.
    МЮД
  3. Livonetc Сегодня, 18:05
    Скопления живой силы трансформировали в нежить и рассредоточили на более обширной территории.
    Livonetc
  4. den3080 Сегодня, 18:09
    а чего ж скриншотов нету?
    den3080
    1. destination Сегодня, 18:15
      А патамучта!!!Из пушки по-воробьям,блин,весь мир смеётся над нами.............
      destination
      1. Muvka Сегодня, 18:20
        Не замечал. Везде пишут, либо ничего, либо то, что мы очень неплохо справляется. А вот над вами смеяться будет как минимум весь форум.
        Muvka
        1. destination Сегодня, 18:23
          Ветра попутного форуму,если с мозгом так уж сложно... wink
          destination
          1. Тралл Сегодня, 19:12
            Так попейте что-нить от мозга smile
            Тралл
      2. 79807420129 Сегодня, 18:31
        Цитата: destination
        А патамучта!!!Из пушки по-воробьям,блин,весь мир смеётся над нами.............

        Особенно смеются бармалеи,обнимая гурий и отбиваясь от иблиса,попавшие под раздачу наших бомберов,ох как смеются,А патамучта[email protected] laughing Жги напалмом Леша.
        79807420129
      3. Кент0001 Сегодня, 18:34
        Ага, аж под столом валяются...дохлые, кусочками....
        Кент0001
  5. Mavrikiy Сегодня, 18:26
    Отмечается, что целями для поражения стали опорные пункты, скопления живой силы и бронетехника террористов.
    А по базам....? Жаль, говорят там американцы любят чаи гонять.
    Mavrikiy
  6. garnik Сегодня, 18:42
    Молодцы! Абу-Камаль нужен как воздух,без него Россия "уронит" свой авторитет на БВ.
    garnik
  7. Банщик-М Сегодня, 18:55
    Рядом с Израилем бы нужно пролететь на обратном пути..Чтобы они свои F-35 подняли и т.д. !
    И песню в эфир включить на свободной волне... laughing soldier

    Чтобы не забывались , кто с ними рядом воюет.. bully

    Шутка конечно...
    Банщик-М
  8. stas Сегодня, 18:56
    Цитата: destination
    А патамучта!!!Из пушки по-воробьям,блин,весь мир смеётся над нами.............

    А пушкой по воробьям только мастер сможет попасть. Так что успокойся насчёт смеха.
    stas
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