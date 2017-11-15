19:17 15 ноября

Приказ Трампа о ядерном ударе можно проигнорировать, заявил генерал

Американские военные имеют право не исполнять "незаконный приказ" президента о ядерном ударе, заявил на слушаниях в комитете по международным отношениям сената бывший руководитель Стратегического командования ВС США Роберт Келер. Слова отставного генерала приводит The Guardian.

Приказ Трампа о ядерном ударе можно проигнорировать, заявил генерал


Военные обязаны следовать законным приказам, но не обязаны исполнять незаконные
— сказал Келер. Он уточнил, что подобная ситуация возможна в том случае, если Стратегическое командование сочтет, что Белый дом принял преждевременное решение, не соответствующее характеру угрозы.


Келер, однако, высказался против ограничения полномочий президента в сфере национальной безопасности, поскольку такой шаг, по его мнению, может негативно сказаться на обороноспособности страны.

Слушания в комитете по международным отношениям проходят на фоне обострения северокорейского кризиса и активного развития Пхеньяном ядерной программы. Некоторые сенаторы считают необходимым ограничить полномочия президента, в частности запретить ему единолично принимать решение о превентивном ядерном ударе. Как пояснил член Демократической партии Крис Мерфи, законодатели опасаются "импульсивности" и "непостоянства" главнокомандующего, передает РИА Новости


Использованы фотографии: © REUTERS/Jonathan Ernst
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Muvka Сегодня, 19:08
    Ну вообщем-то наши по такой же схеме работают. Решение о ядерном ударе не должен и не может принимать один человек. Не вижу смысла в новости.
    Muvka
    1. Банщик-М Сегодня, 19:13
      Цитата: Muvka
      Не вижу смысла в новости.

      А я вижу , военная хунта в США намечается, не Трампа ..А те кто проиграл, команда ведьмы Хиллари!
      И нам нужно быть готовыми к любому сценарию..! Если Трамп выдержит , он этих всех прижмет к ногтю (Путин ему в этом поможет , опыт у него большой..))
      Банщик-М
    2. Монос Сегодня, 19:15
      Цитата: Muvka
      Он уточнил, что подобная ситуация возможна в том случае, если Стратегическое командование сочтет, что Белый дом принял преждевременное решение, не соответствующее характеру угрозы.

      Вы вот это сейчас серьёзно написали? М-да... И что делают на ВО люди, представления не имеющие о механизме принятия решений? Вам здесь должно быть скучно...
      Монос
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:09
    am
    Приказ Трампа о ядерном ударе можно проигнорировать, заявил генерал
    РВСН!!!!В АТАКУ!!!!! am wassat
    Наблюдатель2014
  3. Банщик-М Сегодня, 19:09
    Трамп -"свадебный генерал"...Но надеюсь , Путину успеет сигнал послать! soldier
    Банщик-М
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:12
      Цитата: Банщик-М
      Но надеюсь , Путину успеет сигнал послать!

      сигнальной ракетой?
      Angel_and_Demon
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:13
        Angel_and_Demon
        сигнальной ракетой?
        Нет.На велосипеде привезут. feel
        Наблюдатель2014
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:16
          Цитата: Наблюдатель2014
          Нет.На велосипеде привезут.

          велосипедная телетайпограмма - не слышал request
          Angel_and_Demon
  4. Angel_and_Demon Сегодня, 19:10
    Слушания в комитете по международным отношениям проходят на фоне обострения северокорейского кризиса и активного развития Пхеньяном ядерной программы. Некоторые сенаторы считают необходимым ограничить полномочия президента, в частности запретить ему единолично принимать решение о превентивном ядерном ударе. Как пояснил член Демократической партии Крис Мерфи, законодатели опасаются "импульсивности" и "непостоянства" главнокомандующего,

    интересно - а скоро собачью будку в белый дом принесут для трампуши?
    Angel_and_Demon
  5. ded100 Сегодня, 19:11
    Трамп пустышка как и следовало ожидать!
    ded100
  6. Горный стрелок Сегодня, 19:16
    А у них там, в Матрасии, вообще, есть верховный главнокомандующий...?
    Горный стрелок
Картина дня