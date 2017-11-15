Россия официально объявлена врагом «западного мира»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила со своей ежегодной речью по внешней политике страны. Она обвинила Россию во всех смертных грехах, но главным ее тезисом стало то, что Россия осмелилась покуситься на "устоявшийся благой западный мировой порядок". По ее мнению, наша страна несет в себе угрозу всему "цивилизованному западному миру". Столь резкие высказывания главы британского правительства прокомментировал Президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.