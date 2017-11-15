22:35 15 ноября

Россия официально объявлена врагом «западного мира»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила со своей ежегодной речью по внешней политике страны. Она обвинила Россию во всех смертных грехах, но главным ее тезисом стало то, что Россия осмелилась покуситься на "устоявшийся благой западный мировой порядок". По ее мнению, наша страна несет в себе угрозу всему "цивилизованному западному миру". Столь резкие высказывания главы британского правительства прокомментировал Президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.




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Комментарии 1

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  1. Евродав Сегодня, 19:27
    Слышал отрывок, в принципе ничего нового страшная англотётя не сказала! Все как всегда в Истории: как только на материке усиливается одно государство, наглосаксы начинают против него возню, сталкивают с кем то, потом выступают на стороне победителя и гешефтятся не по-детски!
    Евродав
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