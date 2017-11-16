Об инфомусоре и самостоятельности российских элит

Краткий путеводитель по современному инфомусору, из которого свалки – до горизонта.Поехали...Практически любое, посвящённое отношениям РФ и США, ток-шоу на одном из федеральных телеканалов, практически любая аналитическая выкладка в тематических сегментах Рунета, изобилует заявлениями экспертов о том, что отношения, дескать, в тупике «только из-за того, что Трампу не дают работать». Президенту не дают работать. Все, мол, политические чаяния Дональда Трампа по возобновлению спокойного и взаимовыгодного диалога США с Россией буквально на корню, понимаешь, «склёвывают» американские ястребы. Трамп, он как бы очень хочет поладить с Россией, вон и Твиттере пишет, что этому могут противиться исключительно недалёкие люди, но эти самые ястребы так вцепились в трамповскую причёску и в иные места, что действующему президенту, вроде как, не охнуть, не вздохнуть.Особенно подобного рода риторикой грешат те, кто в конце прошлого года попивал шампанское за «нашего Трампушку». Мол, «Трампушка»-то он по-прежнему «наш», а эта вашингтонская свора по отмашке главных спонсоров «Клинтонши» травит беднягу, как только может. Затравили, прям сил уже нету никаких...Вообще, американскому, как принято говорить, истэблишменту, за то, что представители российского политсообщества выдают такого рода суждения, можно смело ставить пятёрку с плюсом. В самом деле, теперь любой американский выпад антироссийского характера политики в России и сами объяснят так, как им видится в наиболее подходящем свете. Да и мы сами готовы объяснять – оно ж направлено не против нас. Это у них там просто политические игрища для внутреннего потребления... Расслабьтесь. На нас не пойдут, нас не тронут... А если кто и виноват в провокациях, то это ж акулы с Уолл-стрит, старая гвардия Сороса и Маккейна, вот их-то надобно заклеймить. То, что отдельные наши олигархи с этими акулами чуть ли не в засос «контактируют», это, оказывается, не так важно, как очередной маккейновский пук.Сняли флаги с дипмиссий, порылись в российских консульских архивах, впаяли фактически пожизненный срок россиянам, затеяли очередную «допинговую» истерию, заставили МОК отстранить российских спортсменов (включая паралимпийцев), ввели войска в страны, граничащие с Россией, приняли очередной пакет санкций, включили травлю RT, за любым столбом видят «русского хакера», «интернет-троллей» и происки российских спецслужб, запретили то, запретили сё, перекрыли пятое, собрались перекрыть десятое и т.д. Это ж всё ястребы. А наши денежные мешки опять полетели в США? – Ну и ладно. Всё равно России будет лучше от того, что их там принимают. Они ж наше всё – светочи бизнеса, сколотившие свои состояния честным, непосильным трудом. А президенты эти американские, так их вообще пожалеть надо – жилетку подставить, чтоб поплакались.И тут же нам буквально в лицо: Ну вы же огромная держава, у вас же вон какая история, да разве ж нужно поддаваться на эти мелкие провокации. Россия, мол, должна быть выше всего этого. И ни в коем случае нельзя в продолжении антироссийской истерии винить американскую администрацию, ибо Трамп «не УиноУен», ибо он хочет, но не может. Ибо если проявит своё желание более активно, железной рукой навести порядок в этом американском маразматирующем (а на самом деле вряд ли таком уж маразматирующем) сброде, то его ж тут же по чём зря обвинят в работе на русских. А мы ж себе этого совсем не можем позволить. Конечно, не позволим!.. Эгегей!.. Но погрозить кулаком в сторону ястребов – обязательно! Если не помогает – оторвёмся на том, какой низкий рейтинг у Порошенко и какие кастрюлеголовые эти украинские политики. Уф, как бальзам на душу...А США... что США... Флаги-то вон с архивами уже вернули, санкции вроде как действуют, но не так как могли бы, спортсмены и так, понимаешь, люди не бедные – могут одну-другую Олимпиады и пропустить, с них не убудет». А потому мы опять «эегегей!, ведь мы же выше, выше, сильнее и шапками вдобавок себя закидывать умеем. Мы-то сами вон какие умные.Это у них там Трамп несамостоятельный, а у нас вся элита сплошь самостоятельная. Его там за жабры (или за что там ещё...) оппоненты держат. А у нас, понимаешь, никто никого не держит. Это просто чисто случайно, по глубокому недоразумению, отдельные приХватизаторы кочуют из кресла в кресла, умно рассуждают о надвигающихся волнах кризиса, сообщают, что если не получилось двух «Волг» за одну бумажку сегодня, то непременно получится по три «Мерседеса» завтра – главное, не ущемлять их собственные права и свободы, давать дельно харчеваться и своевременно ублажать должностями, если медным тазом накрывается ранее отданная на откуп отрасль.Частенько дискутируем о том, сколько нужно человеко-часов, чтобы бороздить на танках просторы не то что Киевщины, но и Берлинщины с Брюссельщиной. Замечательная будет картина: пошли танковые колонны, прибалты и прочие поляки с болгарами как бы «сдаются» на милость победителей, цветы, поцелуи, возгласы «наконец-то вы пришли», у нас снова снимают фильмы с Брыльской, в магазинах не отбиться от рижских шпрот и от парфюмов «Дзинтарс»... Ага...Какие, к лешему, танки? Какие возгласы? Во-первых, кому конкретно это сегодня надо – смотреть, как обратно переобуваются «братушки» при учёте того, что этих «братушкиных» переобуваний видели-перевидели? Во-вторых, и это главное, у нас внутренние Авгиевы конюшни с «конюхами», «лошадиные силы» экономики использующие только в качестве производителей навоза, который можно продать, а на вырученные деньги прикупить очередное поместье в Швейцарии или баскетбольный клуб в США. Это называется умным словом «инвестиции». В своих-то инвестировать – моветон... Ибо у нас, говорят, либеральную экономику задушили. Да кто ж задушил тогда, если либеральнее чем у нас её до сих пор никто и нигде не придумал – разве что Украина готова побить наши рекорды 90-х.Обсуждаем снятые флаги, какого-то плута Родченкова, плохого Маккейна, и сами заглядываем в рот очередному «отечественному» экономисту, который утверждает, что россияне недостаточно хорошо работают, чтобы при всём российском мегапотенциале выйти на подушевой уровень экономики хотя бы среднеевропейского уровня. У нас, понимаешь, низкая производительность труда. У чехов высокая, у венгров высокая, у турок высокая, у непальцев высокая, а у россиян – низкая. Потому вот тебе дружок – 1% роста, а если что-то не нравится, то ты подлый прихвостень пятой колонны. А если что-то не нравится и ты не адепт – то поговори о том, как сейчас тяжко Трампу, который скоро точно отменит все антироссийские санкции – глядишь, полегчает.В общем, ходим с полными авоськами инфомусора и даже стараемся друг друга перещеголять – у кого его больше. Обсуждаем несамостоятельность одних и самостоятельность других. Знаем, как взять Киев, но почему-то не знаем, что делать, к примеру, с «бизнесменом» Полонским, из-за которого сотни рядовых граждан лишились последних средств к существованию, потеряли надежду на справедливость. Почти вот уже совсем скоро узнаем, как заставить говорить с нами на равных Европу, но не можем пойти в суд и подать иск на управляющую компанию, не способную залатать кровлю. Работаем с утра до вечера, слышим, что «работаем с низкой производительностью труда», и всерьёз верим этому экономисту, считая, что он человек образованный и врать в лицо с экрана телевизора точно не будет. Знаем, сколько бед стране принёс Сорос или Ротшильды с Рокфеллерами, но не знаем (не хотим знать), сколько таких внутренних «ротшильдов» и прочих "ястребов" стоят каблуком на горле миллионов соотечественников в самой России.