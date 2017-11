The National Interest: Используя этот трюк, Россия и Китай смогут разгромить ВВС США

Статья «Russia and China Could Crush the U.S. Air Force in a War Using This Trick»:

http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/russia-china-could-crush-the-us-air-force-war-using-trick-23104

Американское издание The National Interest проявляет большой интерес к перспективным разработкам в области вооружения и техники, создаваемым в России и Китае. Этот интерес регулярно приводит к появлению любопытных материалов, авторы которых пытаются проанализировать имеющиеся сведения, предугадать будущее новейших образцов и определить их влияние на обстановку. В некоторых случаях подобные статьи завершаются пугающими выводами.8 ноября издание опубликовало статью Дэйва Маджумдара с кричащим названием «Russia and China Could Crush the U.S. Air Force in a War Using This Trick» – «Используя этот трюк, Россия и Китай смогут разгромить ВВС США». Темой публикации из рубрик The Buzz и Security стали новейшие ракеты класса «воздух-воздух», разрабатываемые российской и китайской промышленностью. Как ясно из названия статьи, это оружие может быть поводом для беспокойства американского командования.Статья начинается с достаточно смелого тезиса. Д. Маджумдар полагает, что новейшие российские и китайские ракеты класса «воздух-воздух» представляют серьезную угрозу для военно-воздушных сил США. Они угрожают критически важным элементам ВВС, таким как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, различным разведывательным средствам, самолетам-заправщикам, носителям аппаратуры РЭБ и т.д.Ракеты «воздух-воздух» часто недооценивают, отдавая приоритет системам «земля-воздух» сухопутного или корабельного базирования. Тем не менее, в рамках системы типа anti-access/area denial (A2/AD) подобное оружие может иметь значительный потенциал. Авиационные ракеты большой дальности могут «подрезать сухожилия» американским ВВС как на Европейском, так и на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий.По сути, российские самолеты МиГ-31 или Су-57 / Т-50, а также китайские Chengdu J-20 способны атаковать американские машины AWACS, JTARS, Boeing KC-135 или будущий KC-46 Pegasus. В случае боев над Тихим океаном – в связи с малочисленностью и отдаленностью аэродромов – самолеты-заправщики становятся критически важным элементом авиационной группировки. Подобные слабости американских ВВС мог бы использовать Пекин.На данный момент, напоминает автор, интерес представляют три перспективных проекта ракет «воздух-воздух» большой дальности. Это российские ракеты Р-37М РВВ-БД и КС-172 (она же К-100), разрабатываемые НПО «Вымпел» и НПО «Новатор» соответственно, а также китайское изделие PL-15.По имеющимся данным, ракета Р-37М в настоящее время доведена до состояния первоначальной эксплуатационной готовности и должна использоваться вместе с перехватчиками МиГ-31БМ. В дальнейшем носителями этого оружия станут другие российские самолеты. Ракету интегрируют в комплекс вооружения истребителя Су-35С и новейшего Т-50 / ПАК ФА. Ракета, получившая обозначение НАТО AA-13 Arrow, как утверждается, уже справилась с перехватом условной цели на дальности 160 морских миль (296 км).Сведения о текущем положении дел с проектом Р-37М Д. Маджумдар получил от главного редактора российского издания Moscow Defense Brief Михаила Барабанова. Тот отметил, что актуальная модификация ракеты РВВ-БД серийно выпускается с 2014 года и уже поставляется в войска, где происходит освоение нового оружия.Автор напоминает историю семейства ракет Р-37. Первое изделие этой линейки было разработано во времена СССР и предназначалось для атаки критически важных воздушных целей. С помощью такого оружия планировалось сбивать самолеты ДРЛО, разведчики, воздушные командные пункты и т.д. Ракету планировалось использовать с перехватчиками типа МиГ-31, которые могли бы со скоростью порядка М=2,35 выйти на дальность до 390 миль (720 км) и обеспечить запуск ракет. МиГ-31 или малозаметный ПАК ФА со сверхзвуковой крейсерской скоростью полета являются идеальными исполнителями таких задач. Одни только скорость и высота полета к рубежу пуска самым серьезным образом затрудняют борьбу с ними.Научный сотрудник организации CNA Corporation, специализирующийся на российском направлении, Майк Кофмен напоминает, что Р-37 разрабатывалась для уничтожения самолетов, задействованных в системе разведки. При этом такое оружие не предназначалось исключительно для перехватчиков МиГ-31. В последние годы для дополнения и замены Р-37 разрабатывается новая ракета под обозначением КС-172 или К-100.После распада Советского Союза работы по развитию ракет Р-37 продолжились, хотя и серьезно замедлились. Проблемы финансирования, имевшие место в девяностых годах привели к тому, что от ракеты Р-37 в исходном виде решили отказаться. Работы по этому проекту остановились в 1997 году в пользу новой ракеты Р-37М / РВВ-БД.Ввиду отсутствия официальных сведений, Д. Маджумдар предполагает, что ракета Р-37М, вероятнее всего, будет оснащена комбинированной системой управления. Она получит инерциальные средства наведения с возможностью корректировки курса носителем, а также активную радиолокационную головку для обнаружения и уничтожения цели. Во время гипотетического конфликта самолет МиГ-31БМ сможет выполнять скоростной рывок к рубежу пуска и выполнять ракетную стрельбу. Самолет должен будет искать цели при помощи бортовой РЛС «Заслон-М», так же предназначенной для подсвета до включения активной ГСН ракеты.Помимо головки самонаведения ракета нового типа может получить системы защиты от средств радиоэлектронной борьбы противника. Подобный принцип уже был реализован американскими конструкторами в проекте управляемой авиационной ракеты AIM-120D AMRAAM. Такая аппаратура позволит Р-37М защититься от самолетов РЭБ наподобие EA-18G Growler.Советское командование прекрасно понимало, что одним из главных преимуществ военно-воздушных сил США и НАТО являются и системы связи и управления. Вероятный противник имел возможность координировать свои действия, используя самолеты дальнего обнаружения и управления, воздушные командные пункты и т.д. Учитывая это, СССР изучал возможность уничтожения самолетов AWACS и других приоритетных целей. В частности, рассматривалась возможность создания ракет «воздух-воздух» с пассивной радиолокационной ГСН. Как указывает М. Барабанов, подобная концепция в прошлом пользовалась популярностью, но позже была признана бесперспективной.Ракета РВВ-БД является страшным оружием, а Москва тем временем разрабатывает новый образец подобного класса. НПО «Новатор» занимается созданием ракеты КС-172, также фигурирующей под названием К-100. Предполагается, что изделие Р-37М сможет уничтожать цели на дальностях до 200 морских миль (370 км), а радиус действия КС-172 будет на четверть больше (250 миль или 463 км). М. Кофмен полагает, что планка в 200 миль слишком высока для ракеты РВВ-БД. Одновременно с этим, как он считает, изделие КС-172 / К-100 действительно способна показать подобные характеристики.Впрочем, пока не вполне понятно, когда завершится создание этой ракеты и когда серийные изделия поступят в войска. Есть определенные основания полагать, что проект КС-172 окажется долгостроем, которому не суждено дойти до желаемого финала. М. Кофмен напоминает, что организация-разработчик ракеты К-100 пыталась найти инвестора в лице Индии. Эксперт полагает, что проектом предлагается по-настоящему хорошая ракета, однако он сомневается в возможности успешного завершения работ.Сомнения американского специалиста разделяет его российский коллега. М. Барабанов, цитируемый Д. Маджумдаром, предполагает, что проект КС-172, скорее всего, был закрыт. Он так же сомневается в том, что работы по этой теме продолжаются до сих пор и полагает, что заказчик и промышленность уже отказались от подобной ракеты.В настоящее время Китай тоже занимается разработкой перспективных ракет «воздух-воздух» большой дальности. Известно о разработке проекта под названием PL-15. По известным данным, такая ракета может оснащаться прямоточным реактивным двигателем и лететь на дальность до 120 морских миль (220 км). Эта ракета уже успела напугать высокопоставленных командующих ВВС Соединенных Штатов. Так, глава боевого командования военно-воздушных сил генерал Герберт «Хоук» Карлайл назвал перспективную китайскую ракету одной из главных предпосылок к необходимости создания очередной модификации собственного изделия AIM-120 AMRAAM.В прошлом году, выступая в Центре стратегических и международных исследований, генерал Карлайл поставил ряд серьезных вопросов в контексте новой китайской ракеты: что можно сделать с актуальной угрозой и как противостоять ей? Позже в интервью изданию Flightglobal генерал обозначил «противодействие» ракете PL-15 как задачу с чрезвычайным приоритетом. По причине высокой дальности полета этой ракеты, американские войска должны иметь возможность бороться с ней.Дэйв Маджумдар обозначает суть сложившейся ситуации. Китайские самолеты J-20 с ракетами большой дальности PL-15 смогут атаковать американские самолеты AWACS и воздушные танкеры, являющиеся ключевыми элементами группировки войск в сражении над Тихим океаном. В документах организации RAND за 2008 год присутствует расчет, показывающий важность самолетов-заправщиков. Взлетая с авиабазы на о. Гуам и выполняя боевые задачи над о. Тайвань, истребители F-22 нуждаются в активной поддержке со стороны танкеров. С Гуама каждый час должны взлетать три или четыре заправщика, что позволит доставить фронтовой авиации 2,6 млн галлонов (около 9,8 млн литров) топлива. По-видимому, Пекин принял эту информацию к сведению.Автор The National Interest полагает, что характеристики истребителя Chengdu J-20 далеки от идеала, и он имеет ограниченные возможности. Одновременно с этим такая машина может иметь полную совместимость с крупными и тяжелыми дальнобойными ракетами, размещаемыми во внутренних грузовых отсеках. Уменьшенная эффективная площадь рассеяния, сверхзвуковая скорость полета и боекомплект из ракет PL-15 дают истребителю значительный боевой потенциал. В такой конфигурации он действительно может представлять опасность для самолетов США, задействованных в системах разведки и управления.Уже упоминавшийся доклад RAND приводил возможные последствия применения ракет «воздух-воздух» большой дальности в гипотетических боях над Тихим океаном. В ходе моделирования воздушного сражения китайские версии советского / российского истребителя Су-27, вооруженные ракетами большой дальности, успешно уничтожили самолет-заправщик, воздушный командный пункт, самолет-разведчик и патрульную машину.Военно-воздушные силы США учли специфику размещения своих баз, а также разработали надежные логистические схемы. Все это позволяет сократить риски, связанные с возможностями Китая в сфере A2/AD в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако, похоже, Пентагон не разработал план по защите своих воздушных «объектов» в лице самолетов разного назначения, решающих ключевые задачи.Единственный на данный момент видимый ответ на подобные угрозы, как полагает Д. Маджумдар, заключается в отведении важных бортов за пределы эффективного диапазона дальностей китайского оружия. Однако прямым следствием этого станет сокращение радиуса действия собственной тактической авиации. В результате ВВС США потеряют возможность нанесения ударов на большую глубину территорий вероятного противника.Свою статью Дэйв Маджумдар завершает не самыми позитивными и оптимистичными выводами. Принимая во внимание доступную информацию, он предполагает, что текущая ситуация связана с серьезными проблемами для Соединенных Штатов. Создание и развертывание новых российских и китайских ракет класса «воздух-воздух», отличающихся большой дальностью полета, в том числе с их размещением на истребителях пятого поколения, может создать серьезные проблемы для Пентагона. Подобные вызовы будут сохранять свою актуальность в течение нескольких следующих лет.