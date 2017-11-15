Американцы планируют заморозку российских вложений в госдолг США

Российская валюта ослабевает с каждый днем. Курсы доллара и евро за последние три дня выросли на 3%. Финансовые аналитики считают, что всему виной нестабильность на фоне возможных санкций со стороны США. Инвесторы опасаются за свои вложения и понемногу продают суверенные долговые бумаги России. Серьезным ударом может оказаться и заморозка российских активов в США, считают эксперты. Это может произойти в ближайшие месяцы, потому как отведенное на принятия подобных мер время истекает 2 февраля следующего года.