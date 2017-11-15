22:43 15 ноября

Американцы планируют заморозку российских вложений в госдолг США

Российская валюта ослабевает с каждый днем. Курсы доллара и евро за последние три дня выросли на 3%. Финансовые аналитики считают, что всему виной нестабильность на фоне возможных санкций со стороны США. Инвесторы опасаются за свои вложения и понемногу продают суверенные долговые бумаги России. Серьезным ударом может оказаться и заморозка российских активов в США, считают эксперты. Это может произойти в ближайшие месяцы, потому как отведенное на принятия подобных мер время истекает 2 февраля следующего года.




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Комментарии 7

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  1. собаковод Сегодня, 20:26
    Есть мудрая пословица про яйца в одной корзине. Только эта корзина больше похожа на мышеловку!
    собаковод
  2. Шмель_3 Сегодня, 20:40
    Браво американцы! Только так надо учить наших либерастов! Заморозьте все их счета и арестуйте всю их недвижимость. Если у вас хватит смелости, объявите персонами нон гранта, детей российских чиновников!
    Шмель_3
  3. Vard Сегодня, 20:41
    Они ни чему не учатся... Ну заморозят активы... и что... Это с какой нибуть банановой республикой прокатит.... А тут Россия просто уйдёт от доллара...
    Vard
    1. Шмель_3 Сегодня, 20:46
      Россия уйдет от доллара? Мечты, мечты! Кто даст это сделать? Кудрин, Греф, Чубайс, Миллер?
      Шмель_3
  4. solzh Сегодня, 21:22
    Курс доллара на завтра 16.11 увеличился на 0,01%, нефть марки brent сегодня выросла на 0,68%. Все данные взяты с сайта rbc.ru Так что у нас пока все нормально. Паниковать пока смысла не вижу.
    solzh
    1. Шмель_3 Сегодня, 21:29
      solzh " Курс доллара на завтра 16.11 увеличился на 0,01%, нефть марки brent сегодня выросла на 0,68%." Как по вашему, в чем причина роста цены на бензин? Паники, конечно же нет, но рост цены на бензин, автоматически, приведет к росту цен на товары.
      Шмель_3
      1. solzh Сегодня, 22:10
        Причина роста цены на бензин, это мое личное мнение, связано:
        1. Рост цен на энергоносители для юридических компаний;
        2. Безусловно рост акцизов. Хотя не все со мной согласятся по этому пункту;
        По следующему третьему пункту со мной не согласиться большинство:
        3. Пополнение бюджета РФ связанных из-за того, что санкции на нас действуют сильнее, чем это официально признает правительство.
        solzh
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