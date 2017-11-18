11:43 18 ноября

«Клим Ворошилов», выдержавший взрыв тонной бомбы



Противоречивые оценки заслужил танк КВ-1. Справедливо критиковали его за недостаточную надежность - особенно часто подводила трансмиссия, не выдерживавшая нагрузок тяжелого танка. Но при этом танк был малоуязвим для вражеского огня, весьма живуч.

Снаряд застрял в башне, как нож, брошенный в дерево


Один из самых, пожалуй, поразительных примеров такого рода приводит в своих мемуарах генерал-майор танковых войск Иван Вовченко. В 1942 году он командовал 3-й гвардейской танковой бригадой. Первоначально она была оснащена КВ-2, затем - КВ-1:

«Обстановка была такая, что мне часто приходилось оставлять командный пункт и садиться в КВ № 11385, которым командовал старший лейтенант Вахнов, а водителем был неутомимый Рогов.

В разгаре боя наш КВ вырвался вперед. Артиллерист Абрамкин двумя выстрелами поджег вражескую машину. Через несколько минут вспыхнул и второй немецкий танк. Но вражеский снаряд попал в лобовую часть нашего танка и соскользнул по броне. В перископ я видел, как в воздухе, словно метеориты, пролетали раскаленные «болванки». Второй снаряд ударил в правый бок. Этот снаряд застрял в башне, как нож, брошенный в дерево. От удара градом посыпались осколки брони и убили командира машины старшего лейтенанта Вахнова. Теперь танком командовал я. Абрамкин подбил еще две машины, но вражеские орудия повредили и наш танк. Рогова ранило в руку. КВ остановился. Мы продолжали вести бой с места. Всю ночь ремонтная бригада ворожила возле танка № 11385. К утру танк был готов к бою. Только вчера в его башне застряли две «болванки». Сотни раз танк царапали осколки и пули, в нем было с десяток вмятин от осколков бомб. Броня стала шероховатой, как дубовая кора, — так потрескалась от ударов. Однако машина выдержала. А вот экипаж... Командир танка старший лейтенант Вахнов убит, механик-водитель Рогов ранен, правда, не тяжело. В то же утро командиром танка № 11385 стал лейтенант Кузнецов, а водителем — старшина Свириденко, заменивший раненого Рогова».

Живучесть танка № 11385 не вызвала удивления, способность КВ-1 выдерживать попадания множества немецких снарядов к 1942 году была хорошо известна.

Танка как не было

Но далее танку и его экипажу довелось пережить новое испытание:

«Снова появляются бомбардировщики. В этот раз Ю-88... Неподалеку от наблюдательного пункта, под одиноким деревом, стоял тяжелый танк управления бригады, которым командовал Кузнецов, Возле него еще четыре машины. Вдруг огромнейшая бомба со свистом летит прямо на танк, и машина исчезает в дыму. Когда ветер отнес в сторону дым и пыль, мы увидели только сухое дерево. Танка как не было. Я послал автоматчика, чтобы он выяснил, что там произошло. А в это время самолеты, сбросив весь запас бомб, скрылись. Постепенно дым рассеивается. Я не поверил своим глазам. Под сухим деревом из ямы поднимается орудие с башней. Орудие бьет в сторону противника. Танк Кузнецова живой!

Бой утих. Идем к Кузнецову. Позади КВ воронка от тяжелой бомбы. Ширина воронки — метров десять, а глубина почти пять метров. Танк уцелел потому, что бомба из самолета летит не по вертикали, а под большим углом. Она врезалась в землю под танком и, взорвавшись, выбросила несколько десятков кубометров земли.

Силой взрыва танк подбросило и потом опустило в воронку.

Лейтенант Кузнецов рассказывал:

— После взрыва мы все потеряли сознание. Пошла кровь из носа и ушей. Когда пришел в себя, услышал стон башенного. Его голова лежала на моих коленях. Я достал баклагу со спиртом и дал ему немного выпить. Потом мы вдвоем оказали помощь другим членам экипажа. Рогов завел мотор. И только тут я заметил, что нам ничего не видно. Словно в погребе. Спустя несколько минут, мы поняли: танк засел в глубокой воронке. Постепенно, раскачивая машину вперед-назад, мы наконец вывели ее из воронки. Можно продолжать бой...

— Выдержали тысячекилограммовую бомбу! — удивился я.
Осмотрели танк. Днище толщиной в 40 миллиметров было вогнуто в середине. Но рама, на которой укреплен мотор, выдержала, не сместилась».

Сколько танкистов Второй мировой, пережили такой полет и после его завершения, оставшись в живых, могли рассказать командиру о своих ощущениях при этом? И у скольких танков после такого взрыва и полета завелся бы мотор?
Автор: Морозов Николай
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/39865


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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 06:18
    Вне сомнения наши танки в начале войны были сильнее по всем параметрам немецких.Склоняю голову перед нашими танкистами..
    210окв
    1. verner1967 Сегодня, 09:39
      Цитата: 210окв
      Вне сомнения наши танки в начале войны были сильнее по всем параметрам немецких.

      Да это так, но, к сожалению, качество изготовления оставляло желать лучшего, да и применяли их не рационально и бездумно. На http://waralbum.ru/category/war/east/begin/ есть фото и описание боя двух полков Т-34 против одного полка лёгкой пехоты вермахта. 35 танков остались на поле боя сожжёнными, а село взято не было. Причина в том, что танки были брошены в бой без поддержки пехоты, практически всех их сожгли ручными гранатами, т.к. немецкие 37-мм "колотушки" были бессильны против Т-34, а другой ПТ артиллерии лёгкой пехоте не полагалось.... вот так и воевали.
      verner1967
      1. 11черный Сегодня, 10:38
        Цитата: verner1967
        Да это так, но, к сожалению, качество изготовления оставляло желать лучшего, да и применяли их не рационально и бездумно. На http://waralbum.ru/category/war/east/begin/ есть фото и описание боя двух полков Т-34 против одного полка лёгкой пехоты вермахта. 35 танков остались на поле боя сожжёнными, а село взято не было. Причина в том, что танки были брошены в бой без поддержки пехоты, практически всех их сожгли ручными гранатами, т.к. немецкие 37-мм "колотушки" были бессильны против Т-34, а другой ПТ артиллерии лёгкой пехоте не полагалось.... вот так и воевали.

        Было и такое конечно - но это ведь была война с сильнейшей армией в Европе, и опыта такой войны еще не было.
        Но воевали еще и так - сентябрь 1941, воспоминания танкиста:

        "Лавриненко нам сказал так: "Живыми не вернуться, но минометную роту выручить. Понятно? Вперед! Выскакиваем на бугорок, а там немецкие танки, как собаки, шныряют. Я остановился. Лавриненко - удар! По тяжелому танку. Потом видим, между нашими двумя горящими легкими танками БТ немецкий средний танк - разбили и его. Видим еще один танк - он убегает. Выстрел! Пламя… Есть три танка. Их экипажи расползаются.
        В 300 метрах вижу еще один танк, показываю его Лавриненко, а он - настоящий снайпер. Со второго снаряда разбил и этот, четвертый по счету. И Капотов - молодец: на его долю тоже три немецких танка досталось. И Полянский одного угробил. Так вот минометную роту и спасли. А сами - без единой потери!".
        Не раз еще экипаж демонстрировал свою находчивость. Так, 17 ноября в бою около села Шишкино Т-34 Лавриненко уничтожил шесть машин противника, выгодно используя местность. Танк был предусмотрительно выкрашен белилами и на свежем снегу был совершенно невидим. Двигающаяся колонна танков противника неожиданно превратилась в груды металла, а "тридцатьчетверка" моментально скрылась в лесу. На следующий день танк лейтенанта подбил еще семь танков, правда, и сам был поврежден, кроме того, погибли механик-водитель и радист.
        Во время битвы около села Горюны 18 декабря 1941 года Лавриненко подбил свой последний, 52-й, танк. Сразу после боя он побежал с докладом к начальству и по трагической случайности был убит осколком разорвавшейся рядом мины.
        Дмитрий Федорович Лавриненко является лучшим танкистом-асом СССР Великой Отечественной войны. Количество уничтоженной им техники просто поражает. Если за два с половиной месяца он смог уничтожить пятьдесят два танка, то сколько бы он смог настрелять, если бы не нелепая смерть?
        https://topwar.ru/72670-kak-luchshiy-tankovyy-as-
        sssr-unichtozhil-52-nemeckih-tanka.html
        11черный
        1. verner1967 Сегодня, 11:18
          Цитата: 11черный
          и опыта такой войны еще не было.

          а у
          Цитата: 11черный
          сильнейшей армии в Европе

          он откуда был?
          Цитата: 11черный
          Дмитрий Федорович Лавриненко является лучшим танкистом-асом СССР Великой Отечественной войны

          да кто ж с этим спорит, но во-первых, таких было, к сожалению, единицы. Во-вторых, речь то не о простых бойцах, к ним какие претензии, они сделали всё что могли и даже больше, вопрос к управлению войсками.
          verner1967
  2. Мур Сегодня, 06:28
    Ещё один пример того, что на войне и чудеса и везенье спасают жизнь многим. А также смелость и надёжное оружие...
    Мур
  3. амурец Сегодня, 07:10
    Невероятный случай.
    амурец
    1. роман66 Сегодня, 09:50
      абсолютно невероятный - у немцев почти не было 1000кг бомб, даже когда "Марата" топили всего две выделили, меньше бомба была, что не умоляет подвига конструкторов и танкистов
      роман66
  4. Курсант Сегодня, 07:35
    Настоящие герои советские солдаты.
    Курсант
  5. parusnik Сегодня, 07:41
    Однако...крепкая машина..выдюжила...
    parusnik
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