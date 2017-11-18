«Клим Ворошилов», выдержавший взрыв тонной бомбы

Противоречивые оценки заслужил танк КВ-1. Справедливо критиковали его за недостаточную надежность - особенно часто подводила трансмиссия, не выдерживавшая нагрузок тяжелого танка. Но при этом танк был малоуязвим для вражеского огня, весьма живуч.Один из самых, пожалуй, поразительных примеров такого рода приводит в своих мемуарах генерал-майор танковых войск Иван Вовченко. В 1942 году он командовал 3-й гвардейской танковой бригадой. Первоначально она была оснащена КВ-2, затем - КВ-1:«Обстановка была такая, что мне часто приходилось оставлять командный пункт и садиться в КВ № 11385, которым командовал старший лейтенант Вахнов, а водителем был неутомимый Рогов.В разгаре боя наш КВ вырвался вперед. Артиллерист Абрамкин двумя выстрелами поджег вражескую машину. Через несколько минут вспыхнул и второй немецкий танк. Но вражеский снаряд попал в лобовую часть нашего танка и соскользнул по броне. В перископ я видел, как в воздухе, словно метеориты, пролетали раскаленные «болванки». Второй снаряд ударил в правый бок. Этот снаряд застрял в башне, как нож, брошенный в дерево. От удара градом посыпались осколки брони и убили командира машины старшего лейтенанта Вахнова. Теперь танком командовал я. Абрамкин подбил еще две машины, но вражеские орудия повредили и наш танк. Рогова ранило в руку. КВ остановился. Мы продолжали вести бой с места. Всю ночь ремонтная бригада ворожила возле танка № 11385. К утру танк был готов к бою. Только вчера в его башне застряли две «болванки». Сотни раз танк царапали осколки и пули, в нем было с десяток вмятин от осколков бомб. Броня стала шероховатой, как дубовая кора, — так потрескалась от ударов. Однако машина выдержала. А вот экипаж... Командир танка старший лейтенант Вахнов убит, механик-водитель Рогов ранен, правда, не тяжело. В то же утро командиром танка № 11385 стал лейтенант Кузнецов, а водителем — старшина Свириденко, заменивший раненого Рогова».Живучесть танка № 11385 не вызвала удивления, способность КВ-1 выдерживать попадания множества немецких снарядов к 1942 году была хорошо известна.Но далее танку и его экипажу довелось пережить новое испытание:«Снова появляются бомбардировщики. В этот раз Ю-88... Неподалеку от наблюдательного пункта, под одиноким деревом, стоял тяжелый танк управления бригады, которым командовал Кузнецов, Возле него еще четыре машины. Вдруг огромнейшая бомба со свистом летит прямо на танк, и машина исчезает в дыму. Когда ветер отнес в сторону дым и пыль, мы увидели только сухое дерево. Танка как не было. Я послал автоматчика, чтобы он выяснил, что там произошло. А в это время самолеты, сбросив весь запас бомб, скрылись. Постепенно дым рассеивается. Я не поверил своим глазам. Под сухим деревом из ямы поднимается орудие с башней. Орудие бьет в сторону противника. Танк Кузнецова живой!Бой утих. Идем к Кузнецову. Позади КВ воронка от тяжелой бомбы. Ширина воронки — метров десять, а глубина почти пять метров. Танк уцелел потому, что бомба из самолета летит не по вертикали, а под большим углом. Она врезалась в землю под танком и, взорвавшись, выбросила несколько десятков кубометров земли.Силой взрыва танк подбросило и потом опустило в воронку.Лейтенант Кузнецов рассказывал:— После взрыва мы все потеряли сознание. Пошла кровь из носа и ушей. Когда пришел в себя, услышал стон башенного. Его голова лежала на моих коленях. Я достал баклагу со спиртом и дал ему немного выпить. Потом мы вдвоем оказали помощь другим членам экипажа. Рогов завел мотор. И только тут я заметил, что нам ничего не видно. Словно в погребе. Спустя несколько минут, мы поняли: танк засел в глубокой воронке. Постепенно, раскачивая машину вперед-назад, мы наконец вывели ее из воронки. Можно продолжать бой...— Выдержали тысячекилограммовую бомбу! — удивился я.Осмотрели танк. Днище толщиной в 40 миллиметров было вогнуто в середине. Но рама, на которой укреплен мотор, выдержала, не сместилась».Сколько танкистов Второй мировой, пережили такой полет и после его завершения, оставшись в живых, могли рассказать командиру о своих ощущениях при этом? И у скольких танков после такого взрыва и полета завелся бы мотор?