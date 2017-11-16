План Б: «Сломанный трезубец»



Заставка передачи Дениса Селезнёва "Хроника пикирующего трызубца"

Аналитический центр «Стратфор», который называют ещё теневым ЦРУ, как-то перестал радовать нас своими высокопрофессиональными сценариями возможных боевых действий на Украине, до сих пор не состоявшимися. А между тем тема требует продолжения, ибо на Украине становится всё горячее, причём во многих местах одновременно.«Неонацистская шпана», по выражению главы МИД Сергея Лаврова, бесчинствует уже не только на Донбассе, но и в матери городов русских Киеве, прямо под Верховной радой, и никого это не тревожит, официально, кроме Сергея Лаврова. Мы предложим неформальный сценарий возможного развития всех этих бандеровских майданов, чтобы восполнить безвременную утрату «Стратфора».Наполненную «неонацистской шпаной» бандеровскую Украину, при желании, дестабилизировать достаточно просто. Рассматриваются варианты: эскалация напряжённости на Донбассе или третий Майдан имени Саакашвили. Судя по усилению артобстрелов на Донбассе, выбран вариант возобновления войны на Донбассе, куда сейчас перебрасывают наци-батальоны, от майданного греха подальше. МихоМайдан поставлен на паузу. На Донбассе говорят, что новая война уже началась, вермахт ВСУ приурочил её к 100-летию Русской революции.Возможно, эта война должна стать фоном для переговоров Волкер — Сурков, способом давления на Россию: позволить «миротворцам» Волкера оккупировать Донбасс, чтобы избежать наступления ВСУ. Эти переговоры, очевидно, провалятся, и Волкер сможет сказать: я сделал всё, чтобы остановить войну «миротворцами», но не смог, виновата в этом Россия. Поскольку России всё равно, по Волкеру, быть виноватой, она найдёт способ разобраться в очередной раз с ВСУ, и это, наверное, понимают и Волкер, и два этажа ЦРУ в СБУ. Что дальше?Так или иначе, напряжённость на Украине в целом возрастёт, «неонацистская шпана» подымет голову ещё выше, и, в такой обстановке, становится возможен ещё один вариант дестабилизации Украины, о котором давно говорят бандеровские наци.Нацисты в Раде давно требуют разорвать все связи с Россией. Все! Самая вопиющая такая связь — это поставки агрессивного российского газа через Украину в Европу, и наци давно говорят, что этому нужно положить конец. Просто взорвать ГТС Украины. В 2014 году были совершены диверсии на газопроводах, но тогда киевской власти удалось взять ситуацию под контроль. Сегодня окрепшие наци-баты могут осуществить давно задуманное, особенно если кто-нибудь их к этому подтолкнёт. Кстати, к этому варианту подталкивает и обострение отношений бандеровцев с националистами Европы, и конец газового транзита в 2019 году, после которого ГТС превратится в никому не нужную ржавую трубу.Однако, конец ГТС будет означать и начало американского Плана Б для Украины «Сломанный трезубец». Многие комментаторы считают, что Америка никогда не допустит дестабилизации бандеровской Украины, потому что она их антироссийский плацдарм. Почему же? Если Америке нужно разорвать связи России с Европой, чем ослабить обеих, то нужно именно дестабилизировать Украину, например, уничтожив как-нибудь ГТС. А дальше… да хоть трава не расти, Америка-то далеко.К такому развитию событий подталкивает и рассматриваемый в Верховной раде закон о «реинтеграции Донбасса» и «российской агрессии», который имеет только одну реально достижимую цель — похоронить Минские соглашения, гарантами которых являются Берлин, Париж и Москва. Минский сепаратный мир между Европой и Россией будет окончательно разорван.ЧС на ГТС Украины сразу приведёт к форс-мажору в Европе, в Турции и в России. А на Украине — к очень большому форс-мажору. Поскольку США останутся без форс-мажора, Москва может смело возлагать вину на США и боевых бандерлогов, которые у них в «ручном управлении», по словам Сергея Лаврова, невзирая на крики из Белого дома про презумпцию невиновности и козни Москвы.После прекращения газового транзита, Москве терять больше нечего, у неё полностью развязаны руки. Москва может объявить бандеровский режим утратившим легитимность, и возможно, в этом к ней присоединятся отдельные страны Европы и Турция. Следующим шагом Москва признает ДНР и ЛНР, и окажет им необходимую помощь в преодолении чрезвычайной ситуации.Прекращение поставок «европейского» газа на Украину приведёт к хаосу, и не лучшим образом отразится на ВСУ на Донбассе. Военное вмешательство из вне на Украину становится неизбежным «для прекращения гуманитарной катастрофы». Для России напрашиваются два сходящихся удара со стороны Крыма и из района Белгород-Курск, вдоль Днепра, с выходом на Одессу и на Киев. ВСУ на Донбассе попадают в громадный котёл, и капитулируют по крымскому сценарию.Неожиданное и резкое ухудшение Варшавой своих отношений с Киевом говорит о том, что она готовится к операции «Сломанный трезубец», то есть к дестабилизации Украины. Это единственный серьёзный аргумент для столь резкого изменения Варшавой своей украинской политики. Поэтому Варшава вдруг заметила лики Бандеры и знамёна ОУН-УПА на «революции гидности»: понадобился весомый предлог для похода Варшавы на Киев. Войско Польское, и так кстати прибывшие недавно в Польшу американские подразделения, в активной фазе кризиса выдвинутся в Галицию и на всю Западную Украину с выходом на Киев.Понятно, почему глава МИД Польши Витольд Ващиковский не перестаёт сокрушаться об отсутствии контактов с Москвой на высшем уровне. О чём говорить собрался? О разграничительных линиях на Украине?…Чемпионат мира по футболу в России в 2018 году может не состояться, но, заметим, по уважительной причине. Хотя, судя по накалу гибридной войны в спорте, захлестнувшей антироссийским наступлением зимнюю Олимпиаду в Южной Корее, он всё равно в России не состоится.