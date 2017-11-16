10:05 16 ноября

Гибридная война президента Лукашенко: "Прощай, Прибалтика! Здравствуй, Украина!"

Гибридная война президента Лукашенко: "Прощай, Прибалтика! Здравствуй, Украина!"


Грандиозные скандалы с требованиями к Москве перечислять нет смысла - общий тренд известен. Как и периодически-регулярные запреты то на молоко, то на омаров, выращенных на Батином подворье. Эта драка в прямом эфире за льготы и преференции абсолютно нормальна для любого маленького, но очень союзного государства. Достаточно вспомнить, какие скандалы бывают в ЕС - с тракторными маршами на столицы и самосвалами навоза под двери министров.

Чтобы не растекаться мыслью по древу, кратко и с минимальными цифрами. С началом 2016 года Белоруссия получила право оставлять в своем распоряжении дополнительный миллион тонн бензина, ранее отправлявшегося в Россию с НПЗ, работавших на беспошлинной российской нефти. И сразу выросли продажи бензина Киеву, принеся в бюджет Минску два миллиарда американских денег.


Зрада? (предательство)

Не смешите мои тапочки. Продолжение гибридной войны России сразу на двух фронтах. Во-первых, быстро растущий товарооборот с киевским режимом позволяет России держать Порошенко и всю его свору жадных чинуш в узде. Они уже не Обаме-Трампу в рот смотрят, а на руку Москвы, кусать которую можно и даже нужно, но в строгом ошейнике и не оставляя царапин. Хотя бы эта рука сосиски через Минск передавала.

Кстати, Россия от прекращения поставок бензина из Белоруссии не страдала, наращивая каждый год объему собственного производства на миллион тонн (до 39,9 млн т в 2016 году). Мало того, белорусский бензин для Киева обходился еще и дороже российского на 36 долларов за тонну!

И бензин, стратегически важный для Киева, отнюдь не единственный пример подобной дрессуры. Помните, как Батьку ругали, что он и ЛНР/ДНР не признал, и Порошенко в Минске только что в десны не целует, и вообще он с нацистами "вась-вась"?

А теперь угадайте с одного раза, против кого не сможет возражать Киев и Вашингтон, когда зайдет речь о миротворцах? 20 тысяч Батяня не даст, и не просите, но пару сотен из нескольких тысяч - да запросто. И ведь и правда - хозяин-организатор минского процесса, миротворец в пятом поколении, за жесткое слово из Киева против его "голубых касок" может и бензопровод перерезать. Как такому откажешь?

Поэтому не стоит катить на Батьку железнодорожную цистерну - он играет слаженно и действия продуманы в обеих столицах не на один ход вперед. И да, Россия помогает наполнять бюджет маленькой Белоруссии, дает кредиты, создает преференции и всячески поддерживает независимую политику Лукашенко.

И ведь результативно поддерживает. Достаточно сравнить Белоруссию с лимитрофами Прибалтики. Тем из фондов ЕС ежегодно просто дарят миллиарды долларов. И что? Никаких успехов на антироссийском фронте за 25 лет не наблюдается. Вместо толп русских оборванцев, стоящих в очередях за разрешениями на переселение в Прибалтику, "русо-туристо" резвится в Риге по выходным и лениво интересуется, не надоело ли хозяевам жрать шпроты?
Зрада.

А ведь в том же перенаправленном на "украинский фронт" белорусском бензине есть и важная составляющая "прибалтийского фронта".

Как-то тихо и незаметно Россия построила на Балтике свои порты, расширила объемы перевалочных мощностей уже существующих и начала постепенно переводить свои грузы из портов прибалтийских. Вгоняя в ступор жировавших на транзите местных чиновников и собственников: "Как же так, а мы? Мы же лучше собаки?"

Хуже.

А будет еще хуже. Следом за собственными грузами дошли руки и до белорусского транзита. Тот же бензин, другие нефтепродукты, да вся производимая в Белоруссии продукция, идущая на экспорт через порты Прибалтики, стала как-то незаметно иссякать. Очень медленно, но начала.

Зоркие прибалтийские соколы тут же обнаружили. что РЖД подло дифференцировала свои тарифы для грузов от Батьки. Сначала дали 25% скидки, потом 50, а сейчас и вовсе перешли на гибкие тарифы. При этом белорусские должностные лица последовательно объясняют, что связаны с Прибалтикой долгосрочными договорами, что никакого политического диктата не потерпят, что нежно любя своих прибалтийских соседей (непонятно почему) и будут продолжать работать с ними.

До истечения контрактов.

Что означает где-то полтора месяца (до 2018 года), а где и 5 лет. Но нефтепродукты из 23 млн тонн ежегодно беспошлинно поставляемой Батяне русской нефти всяко тянутся в Прибалтику перестают уже сегодня. Мы же взрослые люди и понимаем, что если друг и брат предлагает дешевле услуги, да еще и заработать дает, работать с врагом никто не будет. А что Прибалтика Белоруссии всяко не друг - хоть завтра там все заговорят как истинные бульбаши и обернутся флагами Литвы да Эстонии с Латвией.

Последними с рынка транзитных товаров исчезнут калийные удобрения. Которые никак от России не зависят и позволят еще несколько лет Минску наглядно демонстрировать прибалтам широту своей русской, но очень белой души. Ну и получать взамен что-то полезное - как же без этого.

России же перевалка дополнительных грузов тоже выгодна - они обеспечат большую загрузка собственных портов, которая, имея мультипликативный эффект, в конечном счете принесет прибыль. Плюс рабочие места и развитие своей инфраструктуры, а не прибалтийской.

Благодаря этому шагу здесь, в России, будут оставаться и плательщики налогов и сами налоги платить налоги. За счет больших объемов транспортных потоков расширятся экспортные терминалы, которые тоже будут платить налоги в российский бюджет. Это и есть настоящая политическая экономия.

Которую на Западе именуют гибридной войной.



P.S. Политэкономия России - это не экономическая теория. Это две разные науки. Реализация на практике экономических теорий на Западе не привела к успехам их экономик - к ним привел дикий капитализм и обилие колоний на старте. А вот начатые внедряться сентенции экономических теоретиков что-то удивительно совпали с чередой непрекращающихся кризисов.

Что до нашей политэкономии, то её только сегодня начинают внедрять в жизнь. Освободив от наслоений якобы "марксистко-ленинской" теории периода развитого социализма и догматов экономтеорий 90-х годов.

У нас с Белоруссией свой путь и своё общее будущее. А уж кто присоединиться в дороге - бой покажет.
Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)

Использованы фотографии: Диалог.UA
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:49
    Как-то тихо и незаметно Россия построила на Балтике свои порты, расширила объемы перевалочных мощностей уже существующих и начала постепенно переводить свои грузы из портов прибалтийских. Вгоняя в ступор жировавших на транзите местных чиновников и собственников

    ... когда трибалты приползут к нам просить, а они приползут, нам надо иметь крепкую память и очень даже капиталистический расчёт и подсчёт, за всё, что нам причинили вассалы мерикатосии... angry
    a.s.zzz888
    1. сибиралт Сегодня, 07:02
      Мысль по древу растекаться не может, а вот мысь (она же белка по старорусски), образно сколько угодно.
      Не стоит хаять батцьку за то, что он отстаивает экономические интересы БР. Виной тому проклятый капитализм. Однако, за последние дни есть и хорошие новости. Белоруссия проголосовала против резолюции ООН по Крыму. Нас также поддержали Казахстан, Киргизия и Армения. Украинские СМИ по данному факту разразились проклятиями в адрес Лукашенко, называя это ударом в спину Украине. Другая новость, то что Лукашенко предложил предоставить своих миротворцев в зону АТО. А это еще больше расстроило свидомых соседей. Так что, не все так плохо. winked
      сибиралт
      1. василий50 Сегодня, 07:29
        Нет интересов РБ в том что озвучивает *бацька*. Там прослеживаются интересы ТОЛЬКО клана Лукашенко. Кроме как преемственность власти, по наследству, другого не просматривается. Цепляться за власть там будут до последнего. Любой кто хотя бы предложит наследование, по азербайджанскому варианту, станет для клана Лукашенко самым самым.
        василий50
      2. антивирус Сегодня, 07:43
        И сразу выросли продажи бензина Киеву, принеся в бюджет Минску два миллиарда американских денег

        это цена минска2?
        сколько еще АГЛ сможет на нас заработать?
        кто с него возьмет должок?
        Координация политики по удобрениям будет?
        только "мои" деньги можно платить АГЛ? -он мне чё даст?
        сколько км сельских дорог не построили из-за поддержки АГЛ?
        антивирус
      3. To be or not to be Сегодня, 09:51
        Если уж так Он зависим от помощи РФ и так Велик как политик и стратег .ТО пусть откажется от личного самолета .должности . и тд и т п.. и станет Первым белорусским Богданом Лукашенко( Хмельницким) и приведет народ Белой Руси к Руси Великой..????
        Или слабо ? laughing laughing
        To be or not to be
    2. andrewkor Сегодня, 09:16
      Для начала предлагаю прибалтам вернуть России заплаченные за них денюжки,а потом и поговорить можно,мы ж не звери!
      andrewkor
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:52
    Просто не в упрек белоруссам, им достался руководитель в лучшем случае районного сельпо, который сумел таки узурпировать власть, и стать презеднтом Белоруссии! Не его это уровень -страной руководить, не выходит из него путного лидера, отсюда и все беды республики Белоруссия!
    Геркулесыч
    1. Ингвар 72 Сегодня, 07:10
      Цитата: Геркулесыч
      им достался руководитель

      Скажите, а олигархи и чиновники в РБ такие же зарвавшиеся как в России? wink
      Ингвар 72
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:24
        Игорь hi -я вижу "потуги " именно Лукашенко торговать добротой России к НАРОДУ Белоруссии, о чиновниках ихних я не знаю, что они из себя представляют! !! hi
        Геркулесыч
    2. антивирус Сегодня, 07:47
      им достался руководитель в лучшем случае районного сельпо,
      КРОМЕ БОЛЬШИХ БУКОВОК МНЕ НЕЧЕМ ВЫДЕЛИТЬ МЫСЛЬ:
      ДИРЕКТОР РАЙПО НЕ МОЖЕТ НАГНУТЬ 10 МЛН ЧЕЛ.
      ЭТО УЖЕ ДР УРОВЕНЬ РУКОВОДСТВА.
      АГЛ-ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ВЛАСТИ РБ , А НЕ ПУП ЗЕМЛИ. ЕГО НЕСУТ ПОКА ВЫГОДНО ПОДЧИНЕННЫМ.
      антивирус
  3. рюрикович Сегодня, 06:56
    Я лично двумя руками "за" транзит чрез российские порты.
    рюрикович
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:00
    быстро растущий товарооборот с киевским режимом позволяет России держать Порошенко и всю его свору жадных чинуш в узде
    Это, что такая шутка или искреннее убеждение автора. В какой узде и кого? По поводу Белоруссии - не раз говоренно, что Лукашенко мечется в поисках выгоды от России к Европе при этом не забывая шантажировать своими выходками первую. Характер у него такой - строить свою власть ("любовь" народа к нему) за чужой счет.
    rotmistr60
    1. антивирус Сегодня, 07:52
      ДА ИЗ РУМЫНИИ( ИЗ САМОГО ЕС) БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ ЗАВОЗИТЬ.
      понятнее было бы скакунам о" цывылизацыонном выборе" и цене.
      развернуть всю экономику окраины на запад и стать импортерами всего.
      антивирус
  5. кедр Сегодня, 07:47
    "...У нас с Белоруссией свой путь и своё общее будущее. А уж кто присоединиться в дороге - бой покажет."

    Не гибридная война покажет, кто друг, а кто враг на самом деле. Лично я верю, что ВС Белоруссии и их Верховный будут с нами в одном окопе, а это главное. А воспоминания о мирном времени двух наших стран отойдут на задний план и будут казаться из того окопа, не такими уж и плохими, как кажутся некоторым сейчас.
    кедр
    1. raw174 Сегодня, 08:20
      Цитата: кедр
      Лично я верю, что ВС Белоруссии и их Верховный будут с нами в одном окопе

      Не будут. Если вдруг война и на Россию кто то нападёт, мы останемся одни, разве что Монголия, по старой памяти шерстью и продовольствием поможет... Что то в Сирию союзнички не засобирлись, в то время как НАТО частенько плечом к плечу в окопе сидит.
      raw174
  6. XII легион Сегодня, 07:54
    Руководитель Беларуси - сто очков вперед даст всем остальным на постсоветском пространстве
    XII легион
  7. Бригадир Сегодня, 08:10
    Из статьи получается, что России надо всё больше и больше вливать в Белоруссию на условиях Лукаша, который действует по принципу - и вашим и нашим, и себя не забыть...
    Он же экспортирует в Россию ВСЕ производимые В БЕЛОРУССИИ продукты: хоть морепродукты из Белорусского моря, хоть бананы с солнечных белорусских плантаций, и имеет с этого очень немалую денежку. Крутой манагер,ёпт!
    А Россия? А что, Россия? Утрётся в очередной раз! Дружба превыше всего! Ведь за эту дружбу Лукаш, потом, где-нибудь и когда-нибудь может быть выскажется хорошо о России и пару раз проголосует в её пользу, не забывая поставляеть на Украину всё необходимое для наведения той "конституционного порядка на Юго-Востоке"! Тьфу! Противно!
    Лукаш сейчас для России тот-же Паниковский - "Пилите, Шура, пилите..."
    С Украиной в начале 2000-х начиналось точно так-же...
    А потом пришёл майдан...
    Бригадир
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