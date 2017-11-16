Гибридная война президента Лукашенко: "Прощай, Прибалтика! Здравствуй, Украина!"

Грандиозные скандалы с требованиями к Москве перечислять нет смысла - общий тренд известен. Как и периодически-регулярные запреты то на молоко, то на омаров, выращенных на Батином подворье. Эта драка в прямом эфире за льготы и преференции абсолютно нормальна для любого маленького, но очень союзного государства. Достаточно вспомнить, какие скандалы бывают в ЕС - с тракторными маршами на столицы и самосвалами навоза под двери министров.Чтобы не растекаться мыслью по древу, кратко и с минимальными цифрами. С началом 2016 года Белоруссия получила право оставлять в своем распоряжении дополнительный миллион тонн бензина, ранее отправлявшегося в Россию с НПЗ, работавших на беспошлинной российской нефти. И сразу выросли продажи бензина Киеву, принеся в бюджет Минску два миллиарда американских денег.Зрада? (предательство)Не смешите мои тапочки. Продолжение гибридной войны России сразу на двух фронтах. Во-первых, быстро растущий товарооборот с киевским режимом позволяет России держать Порошенко и всю его свору жадных чинуш в узде. Они уже не Обаме-Трампу в рот смотрят, а на руку Москвы, кусать которую можно и даже нужно, но в строгом ошейнике и не оставляя царапин. Хотя бы эта рука сосиски через Минск передавала.Кстати, Россия от прекращения поставок бензина из Белоруссии не страдала, наращивая каждый год объему собственного производства на миллион тонн (до 39,9 млн т в 2016 году). Мало того, белорусский бензин для Киева обходился еще и дороже российского на 36 долларов за тонну!И бензин, стратегически важный для Киева, отнюдь не единственный пример подобной дрессуры. Помните, как Батьку ругали, что он и ЛНР/ДНР не признал, и Порошенко в Минске только что в десны не целует, и вообще он с нацистами "вась-вась"?А теперь угадайте с одного раза, против кого не сможет возражать Киев и Вашингтон, когда зайдет речь о миротворцах? 20 тысяч Батяня не даст, и не просите, но пару сотен из нескольких тысяч - да запросто. И ведь и правда - хозяин-организатор минского процесса, миротворец в пятом поколении, за жесткое слово из Киева против его "голубых касок" может и бензопровод перерезать. Как такому откажешь?Поэтому не стоит катить на Батьку железнодорожную цистерну - он играет слаженно и действия продуманы в обеих столицах не на один ход вперед. И да, Россия помогает наполнять бюджет маленькой Белоруссии, дает кредиты, создает преференции и всячески поддерживает независимую политику Лукашенко.И ведь результативно поддерживает. Достаточно сравнить Белоруссию с лимитрофами Прибалтики. Тем из фондов ЕС ежегодно просто дарят миллиарды долларов. И что? Никаких успехов на антироссийском фронте за 25 лет не наблюдается. Вместо толп русских оборванцев, стоящих в очередях за разрешениями на переселение в Прибалтику, "русо-туристо" резвится в Риге по выходным и лениво интересуется, не надоело ли хозяевам жрать шпроты?Зрада.А ведь в том же перенаправленном на "украинский фронт" белорусском бензине есть и важная составляющая "прибалтийского фронта".Как-то тихо и незаметно Россия построила на Балтике свои порты, расширила объемы перевалочных мощностей уже существующих и начала постепенно переводить свои грузы из портов прибалтийских. Вгоняя в ступор жировавших на транзите местных чиновников и собственников: "Как же так, а мы? Мы же лучше собаки?"Хуже.А будет еще хуже. Следом за собственными грузами дошли руки и до белорусского транзита. Тот же бензин, другие нефтепродукты, да вся производимая в Белоруссии продукция, идущая на экспорт через порты Прибалтики, стала как-то незаметно иссякать. Очень медленно, но начала.Зоркие прибалтийские соколы тут же обнаружили. что РЖД подло дифференцировала свои тарифы для грузов от Батьки. Сначала дали 25% скидки, потом 50, а сейчас и вовсе перешли на гибкие тарифы. При этом белорусские должностные лица последовательно объясняют, что связаны с Прибалтикой долгосрочными договорами, что никакого политического диктата не потерпят, что нежно любя своих прибалтийских соседей (непонятно почему) и будут продолжать работать с ними.До истечения контрактов.Что означает где-то полтора месяца (до 2018 года), а где и 5 лет. Но нефтепродукты из 23 млн тонн ежегодно беспошлинно поставляемой Батяне русской нефти всяко тянутся в Прибалтику перестают уже сегодня. Мы же взрослые люди и понимаем, что если друг и брат предлагает дешевле услуги, да еще и заработать дает, работать с врагом никто не будет. А что Прибалтика Белоруссии всяко не друг - хоть завтра там все заговорят как истинные бульбаши и обернутся флагами Литвы да Эстонии с Латвией.Последними с рынка транзитных товаров исчезнут калийные удобрения. Которые никак от России не зависят и позволят еще несколько лет Минску наглядно демонстрировать прибалтам широту своей русской, но очень белой души. Ну и получать взамен что-то полезное - как же без этого.России же перевалка дополнительных грузов тоже выгодна - они обеспечат большую загрузка собственных портов, которая, имея мультипликативный эффект, в конечном счете принесет прибыль. Плюс рабочие места и развитие своей инфраструктуры, а не прибалтийской.Благодаря этому шагу здесь, в России, будут оставаться и плательщики налогов и сами налоги платить налоги. За счет больших объемов транспортных потоков расширятся экспортные терминалы, которые тоже будут платить налоги в российский бюджет. Это и есть настоящая политическая экономия.Которую на Западе именуют гибридной войной.P.S. Политэкономия России - это не экономическая теория. Это две разные науки. Реализация на практике экономических теорий на Западе не привела к успехам их экономик - к ним привел дикий капитализм и обилие колоний на старте. А вот начатые внедряться сентенции экономических теоретиков что-то удивительно совпали с чередой непрекращающихся кризисов.Что до нашей политэкономии, то её только сегодня начинают внедрять в жизнь. Освободив от наслоений якобы "марксистко-ленинской" теории периода развитого социализма и догматов экономтеорий 90-х годов.У нас с Белоруссией свой путь и своё общее будущее. А уж кто присоединиться в дороге - бой покажет.