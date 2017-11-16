Русский «большой рывок»: стопами потомков самураев
15 ноября 2017 года, 18:12, Москва, Ленинградский вокзал. До отправления скоростной электрички «Ласточка» на Тверь остается еще целых 20 минут, а все места в ней уже заняты. Появление этих красивых и скоростных поездов буквально за несколько лет сильно изменило жизнь целых городов и районов Подмосковья. А по-другому и быть не могло.
Клин — Москва и обратно: экономика должна быть экономной
Начну я свой рассказ с петиции. Жители городов Клина и Солнечногорска Московской области требуют увеличить число скоростных электричек. Они готовы платить за комфорт, лишь бы власти обеспечили им возможность ездить регулярно в Москву…
А я помню то время, когда в России на полном серьезе скептики говорили, что идея скоростного железнодорожного сообщения в России ущербна. Богатым это не нужно, а бедные будут экономить и ездить на том, что дешевле. Но они ошиблись...
Люди экономят. Но они экономят свое время, и это делает их богаче. Как это работает, я узнал, общаясь с жителями Клина, для которых появление «Ласточек» буквально перевернуло жизнь. Как было раньше: 1 час. 40 минут туда и столько же обратно. В часы пик все битком забито. Постоянный запах пота, бомжей и ноль комфорта. Утром не доспишь, а вечером не отдохнешь. Такими были будни тех жителей города, которые раньше работали в Москве. Следствием этого являлась тотальная усталость. Дети не видят отцов, а жены — мужей. Говорить при этом о полноценной жизни язык не поворачивается. Да, денег домой можно принести больше (примерно плюс 20-30 тысяч к заработку дома), но какой это давалось ценой!
Что имеем сегодня? Электричка из Клина в Москву идет час. Благодаря развитой системе транспорта г. Москвы в центре максимум через час, а, скорее всего, через полчаса вы уже на рабочем месте. Все это удовольствие стоит 7 500 рублей (абонемент на электричку) и примерно 1 500 рублей на метро. Итого 9 000 рублей.
Итак, время в пути сократилось на 1 час 20 минут (в обе стороны). Комфорт, если повезет занять сидячее место, просто небо и земля. И это дает минимум лишних 15 тысяч рублей в месяц (за вычетом разницы стоимости проезда). Для жителя отдаленного подмосковного города это большое подспорье.
И многие из тех, кто раньше предпочитал оставаться дома, резко изменил свой жизненный уклад. Заработки стали выше, а возможностей больше…
Я уже слышу возмущенные возгласы: «Москва, понятно, но Россия — не Москва». И в этом оппоненты будут правы. Но не спешим с выводами. Именно скоростное железнодорожное сообщение и может избавить Россию от этого важнейшего перекоса в ее социальном развитии. Как вы думаете, чьи рабочие места заняли жители дальнего Подмосковья? Да, именно жителей Москвы. То есть дисбаланс зарплат в пределах области сразу сократился (житель Клина стал получать больше, а москвич — меньше). А теперь давайте посмотрим, как это работает в масштабах страны.
Мобилизация от слова «мобильность»
Для начала давайте вспомним послевоенную историю развития Японии.
В начале 1960-х там все было так же, как в России сегодня. Бедная в целом страна, с резким перекосом доходов населения столицы и окраин. Промышленность пережила свою разруху в 1945-м. Жизнь после страшных 1940-х вошла в свою колею и стала много лучше, но все равно до передовой на тот момент Америки и гораздо быстрее поднимавшейся из руин Европы Японии было ой как далеко. Правительство страны понимало, что без качественного рывка догнать их будет уже невозможно…
1 октября 1964 года от Токийского вокзала вышел в первый рейс новый скоростной поезд «Синкансэн». Скорость на пути следования достигла 140 км/ч, и в г. Осака он прибыл через четыре часа, преодолев за это время 552,6 километра.
Это стало настоящим логистическим прорывом для своего времени. Именно скоростные поезда делали расстояния для жителей Японских островов с каждым годом все менее и менее значимыми. И их жизнь стала стремительно меняться. Сегодня в Японии уже дано забыто то время, когда в стране была сытая столица и периферия, где «жизни», как за МКАДом, нет. Переход на высокие скорости не только внес большой вклад в развитие японской экономики в целом, но и обеспечил вовлечение практически всего населения страны в новый жизненный уклад. Неслучайно знаменитый японский экономический рывок начался именно в эти годы. Он всегда требует мобилизации ресурсов, а значит, мобильности.
«Мобилизация» происходит от французского слова mobilisation, «обращение в движимое имущество; мобилизация», далее из гл. mobiliser — «обращать в движимое имущество; мобилизация», далее из гл. mobile — «движимый, подвижный», из mobilis — «подвижной, лёгкий; преходящий», далее из movēre — «двигать», из праиндоевропейского *meue-.
Если мы вспомним историю сталинского рывка, то увидим, что во многом он был обеспечен массовым строительством и модернизацией дорог. Следствие — резкое увеличение мобильности населения.
Нельзя совершить рывок, используя только ресурсы 20-30% населения или концентрируя его по максимуму в одном или нескольких городах. Как показала история, в первом случае никакого рывка не будет, а во втором мы получаем массу социальных проблем, связанных с перенаселением одних регионов и безлюдностью других.
Быстрое увеличение мобильности населения (как мы уже видим на локальных примерах) приведет к резкому изменению качества жизни населения. Росту мотивации и возможностей. Простая арифметика подсказывает, что из 150 млн. человек найти 1000 гениев проще, чем из 50 млн.
Вовлекая в новый уклад жизни в разы больше людей, мы получаем кумулятивный эффект во всей экономике, так как их объединенные творческие и умственный потенциалы будут не только способствовать линейному росту производительности экономики, но и, пересекаясь и дополняя друг друга, давать кумулятивный эффект роста.
Пройдет еще 10-15 лет, и в России будут построены первые высокоскоростные железные дороги. Они свяжут основные регионы страны и вдохнут на всем своем протяжении новую жизнь. От них, как щупальца от осьминога, будет появляться сеть скоростных дорог. С каждым годом все большая часть населения России будет втягиваться в новый экономический уклад и тем самым создавать добавочный фактор роста. Глядишь, уже лет через двадцать проект высокоскоростной дороги от Москвы до Иркутска стоимостью в каких-то 22 млрд. долларов (в ценах 2013 года) станет реальностью.
Но к тому времени уже никого больше не станут удивлять проекты, подобные строительству транспортного коридора «Евразия», который, скорее всего, будет построен десятью годами раньше.
В стране же вырастет новое поколение, которое на уроках будет изучать историю очередного большого рывка России. Скажете, фантастика? Поглядите в окно, фундамент этой «фантастики» закладывается уже сегодня…
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)
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