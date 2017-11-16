Как создавался Ми-28 «Ночной охотник»

Пилотажная группа "Беркуты" на Ми-28Н

Ми-28А

Ми-28НМ

Презентация учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ из числа первой партии. Ростов-на-Дону, 19.10.2017 (с) Евгений Баранов/АО "Вертолеты России"

Источники информации:

http://tass.ru/armiya-i-opk/4713899

http://www.russianhelicopters.aero

http://www.airwar.ru/enc/ah/mi28nm.html

Материалы из открытых источников

Ми-28Н «Ночной охотник» (по натовской кодификации Havoc, «Опустошитель») — российский ударный вертолет производства ПАО «Роствертол», входящего в холдинг «Вертолеты России». Представляет собой современный боевой вертолет, основным предназначением которого является поиск и уничтожение танков, бронированной и небронированной техники противника, а также его пехоты на поле боя, помимо этого может поражать малоскоростные воздушные цели. Вертолет может использоваться в дневное и ночное время как в простых, так и в сложных метеоусловиях.Ми-28Н официально принят на вооружение Министерством обороны России и активно поставляется в войска. По информации на 2017 год в составе ВВС России находится более 90 вертолетов Ми-28Н. Боевая машина пользуется также спросом на международном рынке. Как минимум 15 вертолетов Ми-28НЭ находится на вооружении иракской армии, ведутся поставки ударных вертолетов в Алжир, который в марте 2014 года подписал контракт на поставку 42 вертолетов Ми-28НЭ. Вертолеты уже успели поучаствовать в боевых действиях, российские применялись против террористов, находясь в составе Авиационной группы ВВС России в Сирии, иракские использовались в боях с террористами «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) на территории Ирака, в частности достаточно широко использовались во время операции Фатах (наступление на Мосул).Свой первый полет ударный вертолет Ми-28 совершил 35 лет назад, это произошло 10 ноября 1982 года. Впоследствии на его базе был создан вертолет Ми-28Н, принятый на вооружение в 2009 году. Его серийное производство началось в России в 2006 году в Ростове-на-Дону на заводе ПАО «Роствертол». Согласно государственной программе вооружений до 2020 года российская армия должна получить порядка 200 вертолетов Ми-28Н.Вертолет Ми-28 отличается выдающимися летно-техническими характеристиками. Он в состоянии выполнять такие фигуры высшего пилотажа как: петля Нестерова, бочка, переворот Иммельмана, полет боком, полет назад. Неслучайно с 2012 года вертолеты Ми-28Н используются пилотажной группой российских ВВС «Беркуты», группа выполняет полеты на шести строевых вертолетах данного типа.История создания этого удивительного вертолета берет свое начало еще в 1976 году, когда Совет министров СССР принял постановление о начале работ над новым ударным вертолетом, который по своей боевой эффективности сумел бы превзойти стоящий на вооружении советский Ми-24 и американский Apache. Свои конкурсные работы представили ведущие ОКБ страны — Камова (вертолет Ка-50 «Черная акула») и Миля (вертолет Ми-28, генеральный конструктор Марк Вайнберг). В отличие от Ка-50 вертолет Миля разрабатывался в соответствии с традиционной концепцией двухместной одновинтовой машины с рулевым винтом. При этом существовало разделение функций между членами экипажа ударного вертолета: штурманом-оператором и пилотом.Об интересных фактах появления вертолета и первых испытаниях Ми-28 журналистам ТАСС рассказал Герой Советского Союза летчик-испытатель Гурген Карапетян, который за годы своей работы освоил 39 типов вертолетов, планеров и самолетов, а с учетом их модификаций — более сотни различных летательных аппаратов. Всего он провел в воздухе более 5500 часов, совершал полеты на всех типах вертолетов, созданных ОКБ Миля, в том числе и на ударном Ми-28. Именно летчик-испытатель ОКБ Миля Гурген Карапетян и штурман-испытатель Виктор Цыганков впервые подняли новый опытно-экспериментальный вертолет в воздух 10 ноября 1982 года.Вспоминает Гурген Карапетян: «В тот день, к сожалению, скончался Леонид Ильич Брежнев. Но несмотря на это в 11 часов утра висение вертолета состоялось. Однако уже в 12 часов полеты запретили. Во время первого полета мы взлетели, повисели в воздухе 5 минут. Поднялись сначала на один метр, потом на пять метров, совершили перемещение влево-вправо, вперед-назад, выполнили развороты с небольшой угловой скоростью, после чего произвели посадку». По воспоминаниям летчика-испытателя особенно ярких впечатлений этот полет не оставил. При этом вертолет был достаточно устойчив и очень чувствителен в управлении. Позднее в ноябре-декабре 1982 года при испытаниях летчики доходили до скорости 60 км/ч. После первых полетов все материалы по ним и расчетные материалы ОКБ Миля были представлены на совет в Министерство авиационной промышленности СССР, после чего было получено одобрение на продолжение испытаний.Стоит отметить, что в то время Ми-28 серьезно конкурировал с камовским изделием. Вертолет Ка-50 поднялся в небо в июне 1982 года, а Ми-28 взлетел только в ноябре. Как вспоминает Гурген Карапетян, перед выполнением первого полета произошло разрушение трансмиссии. Поэтому вплоть до ноября в КБ проводились различные доработки, и только в конце осени вертолет сумел выполнить первое висение. К тому моменту камовцы смогли уйти далеко вперед, поэтому в КБ Миля нужно было думать, как наверстать упущенное.Серия предварительных испытаний нового ударного вертолета Ми-28 продолжалась с 1982 по 1985 год, они шли параллельно с испытаниями вертолета Ка-50. В конечном итоге в Минобороны приняли решение о том, что в конкурсе победила фирма Камова, однако с таким решением в КБ Миля были несогласны, прекрасно отдавая себе отчет в том, что на одноместной машине летать просто, а вот эффективно воевать уже сложнее. По воспоминаниям Карапетяна испытания вертолета Ка-50 на Гороховецком полигоне проводились точно такие же, как и с Ми-28. При этом был такой нюанс: однажды военные экипажи летали одновременно на Ка-50 и Ми-28. Их задачей было — 25 целей. Экипаж на вертолете Ми-28 обнаружил все цели, а на Ка-50 всего одну.Разработчики нового ударного вертолета Ми-28, а также летчики-испытатели КБ Миля убеждали военное руководство СССР в том, что «летчик на предельно малых высотах полета не в состоянии выполнять сразу все функции: пилотировать вертолет, заниматься поиском целей, огибать рельеф местности и препятствия и поражать цели». Гурген Карапетян поясняет, что на высотах 5-15 метров данные задачи один пилот выполнять не в состоянии, это возможно на высоте полета 30-50 метров, однако тогда вероятность его поражения вырастает до 95%.Гурген Карапетян вспомнил еще один случай, который произошел во время его пребывания в Афганистане в 1980 году вместе с генеральным конструктором ОКБ Миля. Тогда на высоте 50 метров был сбит боевой вертолет Ми-24. «То ли там снайпер попался очень хороший, то ли шальная пуля попала летчику в голову. Но второй пилот не успел среагировать и с высоты 50 метров Ми-24 упал и разбился», — рассказывает летчик-испытатель. После возвращения в Москву в конструкции нового вертолета Ми-28 были произведены соответствующие доработки, в том числе претерпела изменения геометрия кабины. Тогда же Карапетян обратился к генеральному конструктору с предложением о том, чтобы забронирована была вся кабина вертолета: не только ее нижняя часть, но и стекла. Проведенные позднее испытания, в которых кабина вертолета Ми-28 расстреливалась из 20-мм авиационной пушки Vulcan (основной пушки НАТО) продемонстрировали отличные результаты защищенности.Подтвердилась и концепция создания двухместной боевой машины, данный подход был абсолютно правильным. В то время у американцев наблюдалась похожая ситуация, вспоминает летчик-испытатель КБ Миля — везде в печати появлялись материалы в пользу одноместной концепции ударного вертолета. Причем многие статьи выходили к заседаниям государственной комиссии в СССР, примерно за месяц-два до ее проведения. Все это влияло на ход работ. Лишь после проведения испытаний на фирме Сикорского в 1989 году в США написали о том, что для того, чтобы сделать ударный вертолет одноместным необходимо автоматизировать 36 его систем, а стоимость такой автоматизации выходила «золотой».По словам Карапетяна, в процессе создания нового вертолета конструкторами внедрялись различные решения и концепции, призванные добиться улучшения эргономики. В качестве примера летчик-испытатель отмечает: чтобы запустить двигатель, на вертолете Ми-24 необходимо было выполнить 144 операции, тогда как на новом Ми-28 — всего 18. Разница была значительной. На Ми-28 внедрялось большое количество усовершенствований, которые собирались внедрять еще на Ми-24, но по тем или иным причинам так и не реализовали. К примеру, на Ми-24 не было систем ночного видения, тогда как Ми-28 стал круглосуточным и всепогодным боевым вертолетом. При этом обнаружить сам вертолет в ночное время существенно сложнее, чем в дневные часы.Международный дебют вертолета Ми-28А пришелся на 1989 год. 8 июня машина была впервые продемонстрирована в рамках французского авиасалона в Ле Бурже. Советский ударный вертолет стал настоящей звездой выставки. При этом первой реакцией иностранцев, по воспоминаниям Карапетяна, была следующая: «Ай, копия американского Apache!». Сам он объяснял, что внешне машины похожи, но неправильно говорить о копировании, просто люди в СССР и США при разработке боевой машины мыслили примерно в одном направлении. При этом, когда иностранцы узнали о решениях и концепции, которые были заложены в Ми-28, у них по-настоящему был шок. С точки зрения Карапетяна по боевой живучести Apache и Ми-28 совершенно разные машины и сравнение здесь не в пользу американца. В лице Ми-28 наша армия получила очень хороший вертолет, который по своей эффективности и боевой живучести является сейчас одним из лучших в мире, резюмировал заслуженный летчик-испытатель.В настоящее время процесс развития боевого вертолета Ми-28 продолжается. 12 октября 2016 года в небо впервые поднялся вертолет Ми-28НМ, представляющий собой модернизированный вариант вертолета Ми-28Н. В отличие от обычного «Ночного охотника», в котором штурман-оператор сидит в передней кабине и ограничен в возможностях пилотирования боевой машины, в новом вертолете полноценное управление реализовано в обеих кабинах. Вертолет Ми-28НМ получил надвтулочную РЛС и новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, усовершенствованную радиолокационную станцию. Предполагается, что первая партия таких вертолетов может поступить в войска уже в 2018 году.Работы над созданием ударного вертолета Ми-28НМ (изделие 296) стартовали в 2009 году в рамках ОКР «Авангард-3». Основной задачей работ было проведение модернизации существующего вертолета Ми-28Н «Ночной охотник» с использованием новых узлов, агрегатов и систем. Боевые, летные и эксплуатационные качества вертолета планировалось повысить путем замены ряда комплектующих. Также часть работ по проекту была связана с упрощением производства техники за счет отказа от комплектующих, поставка которых может быть связана с возникновением каких-либо проблем.При создании модернизированного боевого вертолета Ми-28Н конструкторами был в полной мере учтен опыт разработки учебно-боевой версии Ми-28УБ: в передней кабине модернизированного вертолета разместили второй комплект управления. Помимо этого модернизации подверглась и кабина экипажа: летчик-оператор и командир будут теперь получать внекабинную информацию о работе всех систем машины и об окружающей обстановке в более доступной форме и в большем объеме. Это призвано повысить ситуационную информированность экипажа боевой машины, что облегчит взаимодействие и будет способствовать повышению быстроты принятия решений особенно в сложной боевой обстановке. Также на вертолете появился новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, который получил современные вычислительные средства увеличенного быстродействия. Кабина экипажа вертолета Ми-28НМ надежно бронирована, что должно обеспечить эффективную защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 мм включительно.Усовершенствованная надвтулочная РЛС и повышенные возможности в использовании современного высокоточного оружия, в том числе самонаводящихся ракет, также являются визитными карточками вертолета Ми-28НМ. Применение высокоточного оружия позволяет существенно сократить время нахождения ударного вертолета в потенциально опасных ситуациях. К преимуществам модернизированной машины относят и хорошую устойчивость к боевым повреждениям. Это достигается при помощи применения новых конструктивных решений и новейших материалов. Конструкция топливной системы вертолета Ми-28НМ исключает возможность взрыва или возгорания топлива в баках, а лопасти несущего винта были выполнены из композиционных материалов. Лопасти позволяют безопасно завершить полет даже при попадании в них снарядов калибра 20-30 мм.Помимо Ми-28НМ создана еще одна новая модификация — Ми-28УБ, учебно-боевой вертолет с двойным комплектом управления и пультом имитации отказов, сохранивший всю функциональность ударного вертолета. Основное отличие данной модели как раз и заключается в наличии двойной системы управления, которая позволяет пилотировать боевую машину как из кабины пилота, так и из кабины оператора. За счет этого появляется возможность более эффективного обучения и подготовки военных летчиков, которым нужна практика налета на «Ночных охотниках». Также в боевых условиях при возможных нештатных ситуациях на борту управление вертолетом сможет взять на себя и второй член экипажа. Установленный на Ми-28УБ пульт имитации отказов позволяет моделировать для обучаемого летчика различные варианты отказа оборудования в полете, что улучшает натренированность обучаемого в моменты возникновения кризисных ситуаций, а это в случае реальных неисправностей или аварий поможет спасти ему жизнь.По словам Вадима Баранникова первого заместителя управляющего директора авиационного завода «Роствертол», в рамках подписанного с Министерством обороны России трехлетнего контракта в течение трех лет, начиная с 2017 года, военные будут получать до 10 учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ (таким образом, армия пополнится минимум 30 такими машинами). Данные вертолеты уже прошли весь комплекс заводских испытаний. Как уточнили в Минобороны, в начале ноября 2017 года первые два вертолета Ми-28УБ с двойным управлением были приняты в войска, в ближайшее время данные машины поступят в 344-й Центр армейской авиации в Торжке. По данным портала Аircraftcompare.com, стоимость одного Ми-28УБ незначительно выше стоимости Ми-28Н и составляет от 16,8 до 18 миллионов долларов.То, что отечественный боевой вертолет Ми-28 по кодификации NATO получил в свое время прозвище «Опустошитель», летчик-испытатель Гурген Карапетян считает очень точным. Опыт боевого применения данной боевой машины в Сирии демонстрирует, что подобранный военными североатлантического альянса эпитет является абсолютно правильным.