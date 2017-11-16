06:13 16 ноября

СМИ: Частные российские компании привлекут для процесса разминирования в Сирии

Сегодня газета «Известия» выходит с материалом, в котором сообщается о планах главного оборонного ведомства страны по привлечению к процессу разминирования сирийских территорий частные российские компании. Газета ссылается на собственные источники в парламенте РФ, где в профильных комитетах обеих палат (комитетах по обороне и безопасности) прошли заседания с упомянутой повесткой.

Сообщается, что действует рабочая группа, в составе которой – представители не только Минобороны, но также специальных служб и МЧС. Группа прорабатывает вопросы привлечения частных коммерческих структур к мероприятиям по разминированию в САР. Речь идёт в первую очередь о крупных компаниях, которые специализируются на создании специальной робототехники.

СМИ: Частные российские компании привлекут для процесса разминирования в Сирии



В материале говорится, что для получения аккредитации для работы в САР подрядчики пройдут особую проверку, также будут решаться правовые и финансовые вопросы.

Первоначально проект будет финансироваться совместно: 50% выделит Россия, 50% - Дамаск. Если верить источникам «Известий», то через некоторое время за финансовую сторону операции будут полностью отвечать сирийские власти. Все действия по привлечению частных коммерческих структур из России для разминирования также координируются с Дамаском.


Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 5

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  1. сибиралт Сегодня, 05:56
    Нормальный так частный бизнес за счет налогоплательщиков России для Сирии. А можно научить сирийцев самим разминировать свои города?
    сибиралт
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:13
      А можно научить сирийцев самим разминировать свои города?


      Можно... лет так через десять ...сапер это призвание ...а людей со слабыми нервами и взрывным восточным характером в саперные подразделения лучше не брать.
      Тот же ЛЕХА
  2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 05:59
    Первая разминирующая компания, ага, и второй сапёрный трест.
    Анкыпельгыгыргын
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:07
    Я понимаю, что частник придет, скажим, восстонавливать разрушенные населенные пункты, но я не поверю чтобы частник даже за деньги жертвовал сотрудниками, для разминирования! А что , наши роботы-саперы, не так хороши, или страшно дороги в эксплуатации, что вынуждены ждать, пока дядя частник такие же слепит, и отправит их на разминирование в Сирию???
    Геркулесыч
  4. лысова Сегодня, 06:07
    Честно говоря - это обычный уход денег на сторону, проще говоря - воровство. Понятно, будут специалисты, будет робототехника ( за это платить понятно надо ), а кто остальное просчитает?! А что, Российские ВС, уже не в состоянии справиться с этим ? К тому же, " рыбка плавает там, где по глубже ... ( и от ток, неизбежен ) ". Короче - этим должны заниматься ВС РФ.
    лысова
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