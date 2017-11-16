СМИ: Частные российские компании привлекут для процесса разминирования в Сирии
Сегодня газета «Известия» выходит с материалом, в котором сообщается о планах главного оборонного ведомства страны по привлечению к процессу разминирования сирийских территорий частные российские компании. Газета ссылается на собственные источники в парламенте РФ, где в профильных комитетах обеих палат (комитетах по обороне и безопасности) прошли заседания с упомянутой повесткой.
Сообщается, что действует рабочая группа, в составе которой – представители не только Минобороны, но также специальных служб и МЧС. Группа прорабатывает вопросы привлечения частных коммерческих структур к мероприятиям по разминированию в САР. Речь идёт в первую очередь о крупных компаниях, которые специализируются на создании специальной робототехники.
В материале говорится, что для получения аккредитации для работы в САР подрядчики пройдут особую проверку, также будут решаться правовые и финансовые вопросы.
Первоначально проект будет финансироваться совместно: 50% выделит Россия, 50% - Дамаск. Если верить источникам «Известий», то через некоторое время за финансовую сторону операции будут полностью отвечать сирийские власти. Все действия по привлечению частных коммерческих структур из России для разминирования также координируются с Дамаском.
Сообщается, что действует рабочая группа, в составе которой – представители не только Минобороны, но также специальных служб и МЧС. Группа прорабатывает вопросы привлечения частных коммерческих структур к мероприятиям по разминированию в САР. Речь идёт в первую очередь о крупных компаниях, которые специализируются на создании специальной робототехники.
В материале говорится, что для получения аккредитации для работы в САР подрядчики пройдут особую проверку, также будут решаться правовые и финансовые вопросы.
Первоначально проект будет финансироваться совместно: 50% выделит Россия, 50% - Дамаск. Если верить источникам «Известий», то через некоторое время за финансовую сторону операции будут полностью отвечать сирийские власти. Все действия по привлечению частных коммерческих структур из России для разминирования также координируются с Дамаском.
Использованы фотографии: МО РФ
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