ООН – что дышло: куда повернешь, туда и вышло
Очень «интересные» отношения у Вашингтона к международному праву и к такой организации, как ООН (которая, по идее, должна стоять на страже этого самого права).
Если мы вспомним 1999 год (нападение НАТО на Югославию) и 2003 год (вторжение войск США в Ирак) – в этих случаях страна, взявшая на себя роль мирового жандарма, вообще не обращалась за санкцией в ООН. Это вызвало массу критики в адрес агрессора, но, увы, практически безрезультатной.
В 2011 году, когда страны НАТО во главе с США стирали с лица земли Ливийскую Джамахирию – они делали это якобы с санкции Совета Безопасности ООН. Действительно, была принята резолюция СБ ООН №1973 о бесполетной зоне над Ливией. Но сама по себе она вовсе не предусматривала бомбардировок гражданских и даже военных объектов, а касалась лишь запрета на полеты ливийской авиации, «чтобы помочь защитить гражданское население», а также эмбарго на поставку оружия в страну и санкции против отдельных представителей ливийской власти. Результат известен: резолюция была «вывернута наизнанку», и ей попросту прикрыли, как фиговым листочком, свои позорные и преступные бомбежки мирных городов.
Россия сделала определенный вывод из этой ситуации и героически сдерживала все усилия стран Запада протащить антисирийскую резолюцию через Совбез ООН. В некоторых случаях к Москве присоединялся и Пекин, и тогда вето было двойным. Вполне возможно, что постпред РФ в ООН Виталий Чуркин именно за это поплатился жизнью…
Но, как оказалось, США и в данной ситуации нашли лазейку в этой, казалось бы, непробиваемой стене защиты.
Конечно, напрямую бомбить сирийскую армию и города, находящиеся под контролем законного правительства, прикрывшись какой-либо резолюцией, не вышло. Хотя уже было несколько подобных инцидентов, - к счастью, сколь-нибудь важной роли они не сыграли. Однако под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещено в РФ) Вашингтон все-таки вошел в Сирию.
И вот глава Пентагона Джеймс Мэттис, в лучших традициях своего ведомства и своей страны, снова пытается прикрыться Организацией Объединенных Наций, как фиговым листком.
Отвечая на вопрос журналистов, есть ли у Вашингтона сколь-нибудь законные основания для нахождения американских войск на сирийской территории, Мэттис сказал: «ООН заявила, что мы в принципе можем преследовать ИГ. И мы там, чтобы уничтожить их».
Правда, глава Пентагона не уточнил, какая именно резолюция СБ ООН разрешает США присутствовать в Сирии вопреки воле руководства ближневосточного государства. Да и нечего тут уточнять: такой резолюции просто не существует в природе. Судя по всему, он имеет в виду все резолюции, касающиеся борьбы с террористами «Исламского государства», хотя ни в одной из них не говорится о том, что это должны делать именно США.
Что касается руководства Сирии, оно всегда подчеркивало, что выступает против американского вмешательства во внутренние дела страны. Вот и за несколько дней до наглого заявления Мэтисса заместитель министра иностранных дел САР Фейсал Аль-Мекдад вновь напомнил, что присутствие США в Сирии – незаконно и неприемлемо, и потребовал вывода американских войск.
Только проблема в том, что США легко и быстро вводят войска, но заставить их уйти – это долгий и сложный процесс. Достаточно вспомнить иракский опыт. И на этот раз Штаты не спешат уходить, даже когда им прямо указывают на дверь. А ищут прикрытия в лице ООН и ставят условия.
По словам того же Мэттиса, так называемая «антитеррористическая коалиция» уйдет из Сирии только после успеха переговоров в Женеве. Все остальные усилия, включая астанинский процесс, Вашингтон, видимо, решил наглухо игнорировать.
Ожидается, что 28 ноября состоится очередной раунд переговоров между Сирией и представителями «оппозиции». Ясно, что США желают продолжать оказывать давление на официальный Дамаск. В том числе, и с помощью войск так называемой «антитеррористической коалиции», которая, безусловно, таковой не является. А фактически эта «коалиция» является самой настоящей, хоть и крупной, террористической группировкой, которая пришла на чужую землю без согласия хозяев, и ежедневно творит разбой под маской «борьбы с терроризмом».
И, конечно же, каждый раз приходится напоминать о том, что без внешнеполитических авантюр США, направленных на свержение власти в неугодных государствах Ближнего Востока, не было бы ни «Исламского государства», ни самой сирийской войны.
Агентство «РИА Новости» приводит слова бывшего заместителя Генерального секретаря ООН Сергея Орджоникидзе, который комментирует заявление Мэттиса: «Они находятся там… на незаконных основаниях и теперь пытаются вывернуться из этого положения довольно неумелым и крайне абсурдным способом. Это попытка как-то несуразно оправдать незаконное пребывание войск коалиции во главе с США на территории Сирии, их туда никто не звал и такого поручения Совет Безопасности им не давал».
Остается добавить, что США напоминают тех хитрецов, мошенников и крючкотворов, про которых русский народ давно сочинил пословицу: «Закон – что дышло: куда повернешь, туда и вышло». В данном случае, точно также используется ООН.
Если мы вспомним 1999 год (нападение НАТО на Югославию) и 2003 год (вторжение войск США в Ирак) – в этих случаях страна, взявшая на себя роль мирового жандарма, вообще не обращалась за санкцией в ООН. Это вызвало массу критики в адрес агрессора, но, увы, практически безрезультатной.
В 2011 году, когда страны НАТО во главе с США стирали с лица земли Ливийскую Джамахирию – они делали это якобы с санкции Совета Безопасности ООН. Действительно, была принята резолюция СБ ООН №1973 о бесполетной зоне над Ливией. Но сама по себе она вовсе не предусматривала бомбардировок гражданских и даже военных объектов, а касалась лишь запрета на полеты ливийской авиации, «чтобы помочь защитить гражданское население», а также эмбарго на поставку оружия в страну и санкции против отдельных представителей ливийской власти. Результат известен: резолюция была «вывернута наизнанку», и ей попросту прикрыли, как фиговым листочком, свои позорные и преступные бомбежки мирных городов.
Россия сделала определенный вывод из этой ситуации и героически сдерживала все усилия стран Запада протащить антисирийскую резолюцию через Совбез ООН. В некоторых случаях к Москве присоединялся и Пекин, и тогда вето было двойным. Вполне возможно, что постпред РФ в ООН Виталий Чуркин именно за это поплатился жизнью…
Но, как оказалось, США и в данной ситуации нашли лазейку в этой, казалось бы, непробиваемой стене защиты.
Конечно, напрямую бомбить сирийскую армию и города, находящиеся под контролем законного правительства, прикрывшись какой-либо резолюцией, не вышло. Хотя уже было несколько подобных инцидентов, - к счастью, сколь-нибудь важной роли они не сыграли. Однако под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещено в РФ) Вашингтон все-таки вошел в Сирию.
И вот глава Пентагона Джеймс Мэттис, в лучших традициях своего ведомства и своей страны, снова пытается прикрыться Организацией Объединенных Наций, как фиговым листком.
Отвечая на вопрос журналистов, есть ли у Вашингтона сколь-нибудь законные основания для нахождения американских войск на сирийской территории, Мэттис сказал: «ООН заявила, что мы в принципе можем преследовать ИГ. И мы там, чтобы уничтожить их».
Правда, глава Пентагона не уточнил, какая именно резолюция СБ ООН разрешает США присутствовать в Сирии вопреки воле руководства ближневосточного государства. Да и нечего тут уточнять: такой резолюции просто не существует в природе. Судя по всему, он имеет в виду все резолюции, касающиеся борьбы с террористами «Исламского государства», хотя ни в одной из них не говорится о том, что это должны делать именно США.
Что касается руководства Сирии, оно всегда подчеркивало, что выступает против американского вмешательства во внутренние дела страны. Вот и за несколько дней до наглого заявления Мэтисса заместитель министра иностранных дел САР Фейсал Аль-Мекдад вновь напомнил, что присутствие США в Сирии – незаконно и неприемлемо, и потребовал вывода американских войск.
Только проблема в том, что США легко и быстро вводят войска, но заставить их уйти – это долгий и сложный процесс. Достаточно вспомнить иракский опыт. И на этот раз Штаты не спешат уходить, даже когда им прямо указывают на дверь. А ищут прикрытия в лице ООН и ставят условия.
По словам того же Мэттиса, так называемая «антитеррористическая коалиция» уйдет из Сирии только после успеха переговоров в Женеве. Все остальные усилия, включая астанинский процесс, Вашингтон, видимо, решил наглухо игнорировать.
Ожидается, что 28 ноября состоится очередной раунд переговоров между Сирией и представителями «оппозиции». Ясно, что США желают продолжать оказывать давление на официальный Дамаск. В том числе, и с помощью войск так называемой «антитеррористической коалиции», которая, безусловно, таковой не является. А фактически эта «коалиция» является самой настоящей, хоть и крупной, террористической группировкой, которая пришла на чужую землю без согласия хозяев, и ежедневно творит разбой под маской «борьбы с терроризмом».
И, конечно же, каждый раз приходится напоминать о том, что без внешнеполитических авантюр США, направленных на свержение власти в неугодных государствах Ближнего Востока, не было бы ни «Исламского государства», ни самой сирийской войны.
Агентство «РИА Новости» приводит слова бывшего заместителя Генерального секретаря ООН Сергея Орджоникидзе, который комментирует заявление Мэттиса: «Они находятся там… на незаконных основаниях и теперь пытаются вывернуться из этого положения довольно неумелым и крайне абсурдным способом. Это попытка как-то несуразно оправдать незаконное пребывание войск коалиции во главе с США на территории Сирии, их туда никто не звал и такого поручения Совет Безопасности им не давал».
Остается добавить, что США напоминают тех хитрецов, мошенников и крючкотворов, про которых русский народ давно сочинил пословицу: «Закон – что дышло: куда повернешь, туда и вышло». В данном случае, точно также используется ООН.
Автор: Елена Громова
Использованы фотографии: РИА Новости
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