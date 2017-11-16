16:34 16 ноября

ООН – что дышло: куда повернешь, туда и вышло

Очень «интересные» отношения у Вашингтона к международному праву и к такой организации, как ООН (которая, по идее, должна стоять на страже этого самого права).



Если мы вспомним 1999 год (нападение НАТО на Югославию) и 2003 год (вторжение войск США в Ирак) – в этих случаях страна, взявшая на себя роль мирового жандарма, вообще не обращалась за санкцией в ООН. Это вызвало массу критики в адрес агрессора, но, увы, практически безрезультатной.


В 2011 году, когда страны НАТО во главе с США стирали с лица земли Ливийскую Джамахирию – они делали это якобы с санкции Совета Безопасности ООН. Действительно, была принята резолюция СБ ООН №1973 о бесполетной зоне над Ливией. Но сама по себе она вовсе не предусматривала бомбардировок гражданских и даже военных объектов, а касалась лишь запрета на полеты ливийской авиации, «чтобы помочь защитить гражданское население», а также эмбарго на поставку оружия в страну и санкции против отдельных представителей ливийской власти. Результат известен: резолюция была «вывернута наизнанку», и ей попросту прикрыли, как фиговым листочком, свои позорные и преступные бомбежки мирных городов.

Россия сделала определенный вывод из этой ситуации и героически сдерживала все усилия стран Запада протащить антисирийскую резолюцию через Совбез ООН. В некоторых случаях к Москве присоединялся и Пекин, и тогда вето было двойным. Вполне возможно, что постпред РФ в ООН Виталий Чуркин именно за это поплатился жизнью…

Но, как оказалось, США и в данной ситуации нашли лазейку в этой, казалось бы, непробиваемой стене защиты.

Конечно, напрямую бомбить сирийскую армию и города, находящиеся под контролем законного правительства, прикрывшись какой-либо резолюцией, не вышло. Хотя уже было несколько подобных инцидентов, - к счастью, сколь-нибудь важной роли они не сыграли. Однако под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещено в РФ) Вашингтон все-таки вошел в Сирию.

И вот глава Пентагона Джеймс Мэттис, в лучших традициях своего ведомства и своей страны, снова пытается прикрыться Организацией Объединенных Наций, как фиговым листком.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли у Вашингтона сколь-нибудь законные основания для нахождения американских войск на сирийской территории, Мэттис сказал: «ООН заявила, что мы в принципе можем преследовать ИГ. И мы там, чтобы уничтожить их».

Правда, глава Пентагона не уточнил, какая именно резолюция СБ ООН разрешает США присутствовать в Сирии вопреки воле руководства ближневосточного государства. Да и нечего тут уточнять: такой резолюции просто не существует в природе. Судя по всему, он имеет в виду все резолюции, касающиеся борьбы с террористами «Исламского государства», хотя ни в одной из них не говорится о том, что это должны делать именно США.

Что касается руководства Сирии, оно всегда подчеркивало, что выступает против американского вмешательства во внутренние дела страны. Вот и за несколько дней до наглого заявления Мэтисса заместитель министра иностранных дел САР Фейсал Аль-Мекдад вновь напомнил, что присутствие США в Сирии – незаконно и неприемлемо, и потребовал вывода американских войск.

Только проблема в том, что США легко и быстро вводят войска, но заставить их уйти – это долгий и сложный процесс. Достаточно вспомнить иракский опыт. И на этот раз Штаты не спешат уходить, даже когда им прямо указывают на дверь. А ищут прикрытия в лице ООН и ставят условия.

По словам того же Мэттиса, так называемая «антитеррористическая коалиция» уйдет из Сирии только после успеха переговоров в Женеве. Все остальные усилия, включая астанинский процесс, Вашингтон, видимо, решил наглухо игнорировать.

Ожидается, что 28 ноября состоится очередной раунд переговоров между Сирией и представителями «оппозиции». Ясно, что США желают продолжать оказывать давление на официальный Дамаск. В том числе, и с помощью войск так называемой «антитеррористической коалиции», которая, безусловно, таковой не является. А фактически эта «коалиция» является самой настоящей, хоть и крупной, террористической группировкой, которая пришла на чужую землю без согласия хозяев, и ежедневно творит разбой под маской «борьбы с терроризмом».

И, конечно же, каждый раз приходится напоминать о том, что без внешнеполитических авантюр США, направленных на свержение власти в неугодных государствах Ближнего Востока, не было бы ни «Исламского государства», ни самой сирийской войны.

Агентство «РИА Новости» приводит слова бывшего заместителя Генерального секретаря ООН Сергея Орджоникидзе, который комментирует заявление Мэттиса: «Они находятся там… на незаконных основаниях и теперь пытаются вывернуться из этого положения довольно неумелым и крайне абсурдным способом. Это попытка как-то несуразно оправдать незаконное пребывание войск коалиции во главе с США на территории Сирии, их туда никто не звал и такого поручения Совет Безопасности им не давал».

Остается добавить, что США напоминают тех хитрецов, мошенников и крючкотворов, про которых русский народ давно сочинил пословицу: «Закон – что дышло: куда повернешь, туда и вышло». В данном случае, точно также используется ООН.
Автор: Елена Громова

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 7

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  1. solzh Сегодня, 15:13
    США напоминают тех хитрецов, мошенников и крючкотворов

    Ну так американцы являются потомками всевозможных преступников и антисоциальнвх элементов, которых туда ссылали. Вся их внешняя политика сплошной криминал
    solzh
    1. Dashout Сегодня, 15:22
      Ага, попросили у шулера объяснить правила игры...
      Dashout
  2. Masya Masya Сегодня, 15:21
    ООН – что дышло: куда повернешь, туда и вышло

    Одна поправочка... куда штаты повернут, туда и вышло...
    Masya Masya
    1. Boris55 Сегодня, 15:39
      Цитата: Masya Masya
      ... куда штаты повернут, туда и вышло ...

      По мелочам гадить могут, а по крупному - на наше вето наткнутся.
      Boris55
      1. solzh Сегодня, 15:47
        Отвечая на вопрос журналистов, есть ли у Вашингтона сколь-нибудь законные основания для нахождения американских войск на сирийской территории, Мэттис сказал: «ООН заявила, что мы в принципе можем преследовать ИГ. И мы там, чтобы уничтожить их».
        Правда, глава Пентагона не уточнил, какая именно резолюция СБ ООН разрешает США присутствовать в Сирии вопреки воле руководства ближневосточного государства. Да и нечего тут уточнять: такой резолюции просто не существует в природе

        США на наше вето, как-то далеко по... американцы всегда находят способы обойти любое вето, они ещё те не хорошие люди (если их, в частности правительство США, можно так назвать).
        По мелочам гадить могут, а по крупному - на наше вето наткнутся
        .
        solzh
  3. Dormidosha Сегодня, 15:41
    ГоНдурасы !!!! Мра зо топо добные ..., что за люди ? ЧТО ЗА СТРАНА?
    Dormidosha
  4. Громобой Сегодня, 16:15
    Правда, глава Пентагона не уточнил, какая именно резолюция СБ ООН разрешает США присутствовать в Сирии вопреки воле руководства ближневосточного государства. Да и нечего тут уточнять: такой резолюции просто не существует в природе. Судя по всему, он имеет в виду все резолюции, касающиеся борьбы с террористами «Исламского государства», хотя ни в одной из них не говорится о том, что это должны делать именно США.
    Поздно пить боржоми ,когда в СБ ООН в своё время мы так и не услышали внятного осуждения того,что США грубо нарушают сирийский суверенитет под вымышленным предлогом борьбы с ИГ.
    А как раз наоборот,наше высшее политическое руководство через ГШ наладило т.н. "прямую линию" с Коалицией для предотвращения инцидентов в небе.Такая примирительная позиция только усилила позиции Коалиции в этом регионе,разделил Сирию на сферы влияния..А обстрел сирийцев "Томагавками" уже окончательно ясно дал понять американцам,что мы не склонны к силовой конфронтации с ними.После этого случая(когда мы эвакуировались,а не дали отпор) только и остаётся, что дико возмущаться наглостью янки.Но в любой войне (пусть даже и опосредованной,полугибридной) на силу можно отвечать только силой.Никакие хитрые ответки здесь не работают.В сирийской войне есть только два пути: или наши ВВС "выталкивают" их ВВС из сирийского неба или устанавливаем "прямую линию" и пытаемся договориться.Второй вариант заведомо слабее,т.к. американцы по определению недоговороспособны ,если им хорошо не вдарить по их тыковке или не пригрозить немедленно вдарить,сбить их ракеты,самолёты или потопить корабли в случае эскалации.Поэтому статья не имеет смысла,ведь то ,что Бешеный Пёс (и в его лице вся американская захватническая политика) не уважают ООН и действуют нагло и вероломно---это все и так прекрасно знают! Каждую реплику их теперь обсуждать, что ли)))
    Громобой
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