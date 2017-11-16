Путин поговорил с Захарченко
В ДНР выразили согласие с президентом России Владимиром Путиным по вопросу обмена пленными. Напомним, что накануне Владимира Путина, посещавшего один из православных монастырей, лично просил о содействии в разрешении вопроса по обмену пленными Виктор Медведчук. По словам Медведчука, украинская сторона готова освободить 306 человек и ожидает от ЛДНР освобождения 70 своих пленных до наступления нового года.
Александр Захарченко подтвердил, что 15 ноября он провёл переговоры по телефону с президентом России.
Донецкое агентство новостей приводит заявление главы республики:
Напомним, что ранее стороны конфликта, изначально договорившись об обмене пленными по формуле "всех на всех", неоднократно начинали процесс обмена, но в итоге он тормозился, не будучи доведённым до конца.
Александр Захарченко подтвердил, что 15 ноября он провёл переговоры по телефону с президентом России.
Донецкое агентство новостей приводит заявление главы республики:
Я поддержал инициативу президента России. По той простой причине, что она совершенно не противоречит нашим принципам и тому, как Республика вела себя в вопросе о пленных раньше. В вопросе об обмене пленными я согласен с позицией Президента России — мы должны руководствоваться здесь принципами человечности. Обмен пленными не должен оставаться вопросом войны и торговли. В гражданской войне победит тот, кто будет руководствоваться нравственными принципами, кто сохранит человеческий облик.
Напомним, что ранее стороны конфликта, изначально договорившись об обмене пленными по формуле "всех на всех", неоднократно начинали процесс обмена, но в итоге он тормозился, не будучи доведённым до конца.
Использованы фотографии: ДАН
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