10:05 16 ноября

Путин поговорил с Захарченко

В ДНР выразили согласие с президентом России Владимиром Путиным по вопросу обмена пленными. Напомним, что накануне Владимира Путина, посещавшего один из православных монастырей, лично просил о содействии в разрешении вопроса по обмену пленными Виктор Медведчук. По словам Медведчука, украинская сторона готова освободить 306 человек и ожидает от ЛДНР освобождения 70 своих пленных до наступления нового года.

Александр Захарченко подтвердил, что 15 ноября он провёл переговоры по телефону с президентом России.

Донецкое агентство новостей приводит заявление главы республики:


Я поддержал инициативу президента России. По той простой причине, что она совершенно не противоречит нашим принципам и тому, как Республика вела себя в вопросе о пленных раньше. В вопросе об обмене пленными я согласен с позицией Президента России — мы должны руководствоваться здесь принципами человечности. Обмен пленными не должен оставаться вопросом войны и торговли. В гражданской войне победит тот, кто будет руководствоваться нравственными принципами, кто сохранит человеческий облик.


Путин поговорил с Захарченко


Напомним, что ранее стороны конфликта, изначально договорившись об обмене пленными по формуле "всех на всех", неоднократно начинали процесс обмена, но в итоге он тормозился, не будучи доведённым до конца.

Использованы фотографии: ДАН
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Комментарии 18

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  1. 210окв Сегодня, 06:57
    Конечно пленных надо менять.На не на бомжей с Киева или Львова!
    210окв
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:20
      210окв Сегодня, 06:57 Новый
      Конечно пленных надо менять.На не на бомжей с Киева или Львова!

      hi ... вопрос обмена пленными насущный и практически всегда стоял в повестках переговорах... не думаю, что ЛДНР не хотят обмена, тут мутят укрокаклы...
      a.s.zzz888
    2. сибиралт Сегодня, 07:28
      Похоже, принцип "всех на всех" у ЛДНР не реализуется в пользу Украины. Тех пленных, кого Украина успела признать преступниками, обмену не подлежат. Не выдадут и тех, кого насмерть замучили в застенках СБУ. Они останутся как бы без вести пропавшими.
      сибиралт
  2. Комментарий был удален.
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:01


    Виктор Медведчук...человек КУЧМЫ...чего он вдруг тут впрягся... what

    и обратите внимание на цифры пленных...неестественный перекос.
    Тот же ЛЕХА
    1. 210окв Сегодня, 07:03
      Поинтересуйтесь каким он боком к Владимиру Владимировичу?..
      Цитата: Тот же ЛЕХА


      Виктор Медведчук...человек КУЧМЫ...чего он вдруг тут впрягся... what

      и обратите внимание на цифры пленных...неестественный перекос.
      210окв
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:06
        Об этом может сказать только сам ВВП... smile

        Тот же ЛЕХА
      2. Serg65 Сегодня, 07:36
        Цитата: 210окв
        Поинтересуйтесь каким он боком к Владимиру Владимировичу?..

        laughing Ой, да бросьте, Медведчук ещё с 71-го года стал засланным казачком и политику партии и правительства до сих пор проводит в нужном русле wink
        Serg65
        1. To be or not to be Сегодня, 10:03
          Виктор Медведчук имеет чрезвычайно сильного крестного своей дочери Даши - Владимира Путина, президента России. hi
          To be or not to be
    2. Serg65 Сегодня, 07:13
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Виктор Медведчук...человек КУЧМЫ.

      Приветствуем hi
      laughing Есть у меня такая черта, интересоваться биографией лиц стоящих у кормушки (плохая эта черта или хорошая не знаю). Так вот биография Медведчука очень интересная, особенно интереса жизнь его папаши!
      А впрягся Виктор потому, что он якобы супер/пупер украинский юрист и лишняя галочка в послужном списке никак не помешает, Бог его знает что завтра НА Украине будет и если шо.....во видали? Я за людей бился!!!!!
      Serg65
      1. Vita VKO Сегодня, 07:26
        Идея конечно хорошая, но Закон об амнистии ВРУ так и не принят, а следовательно 300 человек которые предлагает обменять Киев на своих военных преступников это просто гражданские лица захваченные радикалами и СБУ в оккупированных районах Донбасса как заложники. Военнослужащих ЛДНР там наверняка нет.
        Vita VKO
        1. Vita VKO Сегодня, 08:00
          Но самое главное, что 70 человек пленных в ЛДНР это почти все члены ДРГ, которые могут быть не только виновными в военных преступлениях и терактах, но и потенциальными свидетелями преступлений киевской хунты в любом международном уголовном суде. Именно желание избавиться от свидетелей является главным мотивом таких "гуманистов" как Медведчук.
          Vita VKO
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:16
    Ну да, они уже как то "согласились " с приказом оттуда не брать Мариуполь. ....
    Геркулесыч
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:25
    Обмен конечно необходим. Хорошо, ВВП с Захарченко и Плотницким порешал, а кто будет решать в Киеве? Опять пойдут на обман. Кто будет контролировать обмен?
    rotmistr60
  6. Гардамир Сегодня, 08:32
    вообщето это после просьбы Медведчука, Путин был вынужден снизойти до общения с Захарченко и Плотницким.
    Гардамир
  7. сталевар Сегодня, 08:53
    1. Зачем брать пленных если их обменять нельзя уже 3 года?
    2. Если бы у меня разрушили хоть сарай, а каких пленных вы говорите? А там женщин и детей убивают! Легко быть добрым за чужой счёт, свою семью спрятал, а сам о гуманизме рассуждает.
    3. Сталин в своё время пожалел бендеровцев, не добил. Теперь внуки расхлёбывают.
    сталевар
  8. sds87 Сегодня, 09:39
    В гражданской войне победит тот, кто будет руководствоваться нравственными принципами, кто сохранит человеческий облик.

    В гражданской войне побеждает как и везде сильная власть. Либо Украина, либо ЛДНР. Но пока кто победит - непонятно, ибо завершение этого конфликта не выгодно крупным геополитическим игрокам. Тамошние власти - марионетки в руках России и США, где эти страны играют в свои игры, и судя по всему ЛДНР и Украина в теперешнем состоянии устраивает всех крупных игроков. Олигархи (в том числе и Российские) в этой мутной водице делают свои дела, а США лишний раз показывает миру, что интересы этого государства охватывают весь земной шар. И другие страны, не имеющие такой силы, вынуждены быть жертвами этих интересов.
    Плюс разжигание конфликтов в приграничных к России государств не способствует спокойствию и нормальному экономическому и политическому развитию межгосударственных отношений в этих странах. Зато свои сливки забирает США, оказывая экономическую и военную "помощь" этим странам. Если бы не интересы США - уже давно бы в Украине пришли к какой-то развязке. Но США не выгодно угасание конфликта под боком у России. Народу ЛДНР можно лишь посочувствовать.
    sds87
  9. Бывший комбат Сегодня, 09:56
    Путин опять разведет и подставит Донецк, как это НЕ РАЗ БЫЛО в прошлом. Напминаю про СРОЧНЫЕ переговры, когда ВСУ было разгромлено в дебальцевском котле. Сейчас в российских СМИ проскальзывает информация демонстрирующая поиск российским руководством повода, чтоб НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ в события на Донбасе, под видом "сохранения территориальной целостности" Украины.
    Бывший комбат
  10. Vladimir Сегодня, 10:04
    Попробывал бы Захарченко не согласиться с Владимиром,тут что то есть в этом .
    Vladimir
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