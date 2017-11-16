Путин поговорил с Захарченко

Я поддержал инициативу президента России. По той простой причине, что она совершенно не противоречит нашим принципам и тому, как Республика вела себя в вопросе о пленных раньше. В вопросе об обмене пленными я согласен с позицией Президента России — мы должны руководствоваться здесь принципами человечности. Обмен пленными не должен оставаться вопросом войны и торговли. В гражданской войне победит тот, кто будет руководствоваться нравственными принципами, кто сохранит человеческий облик.

В ДНР выразили согласие с президентом России Владимиром Путиным по вопросу обмена пленными. Напомним, что накануне Владимира Путина, посещавшего один из православных монастырей, лично просил о содействии в разрешении вопроса по обмену пленными Виктор Медведчук. По словам Медведчука, украинская сторона готова освободить 306 человек и ожидает от ЛДНР освобождения 70 своих пленных до наступления нового года.Александр Захарченко подтвердил, что 15 ноября он провёл переговоры по телефону с президентом России. Донецкое агентство новостей приводит заявление главы республики:Напомним, что ранее стороны конфликта, изначально договорившись об обмене пленными по формуле "всех на всех", неоднократно начинали процесс обмена, но в итоге он тормозился, не будучи доведённым до конца.