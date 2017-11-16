New York Times пояснила свое отношение к «спорному» Крыму
Издание придерживается «последовательной политики» при изображении на карте спорных территорий и обозначение Крыма в качестве таковой не означает принятие позиции Москвы по статусу полуострова, передает РИА Новости заявление представителя газеты New York Times (NYT) Дэниэла Роадеса.
Ранее газета в качестве иллюстрации к статье разместила карту, на которой пометила Крым как «спорную территорию» и заштриховала его одним цветом с Россией, граница полуострова с Украиной обозначена пунктиром.
Украинский МИД в этой связи выразил обеспокоенность и сообщил о намерении обратиться к американскому изданию, чтобы добиться исправления публикации.
Представитель газеты сообщил агентству, что «New York Times придерживается последовательного подхода к изображению территории, которые являются спорными», поскольку это всегда являлось «чувствительным вопросом».
Напомним, Крым стал российским в результате проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число жителей высказались за вхождение региона в состав Российской Федерации.
Ранее газета в качестве иллюстрации к статье разместила карту, на которой пометила Крым как «спорную территорию» и заштриховала его одним цветом с Россией, граница полуострова с Украиной обозначена пунктиром.
Украинский МИД в этой связи выразил обеспокоенность и сообщил о намерении обратиться к американскому изданию, чтобы добиться исправления публикации.
Представитель газеты сообщил агентству, что «New York Times придерживается последовательного подхода к изображению территории, которые являются спорными», поскольку это всегда являлось «чувствительным вопросом».
Мы считаем, что карта и наша история (статья) дали четкое и точное описание ситуации в Крыму,заявил он.
Что касается карты, то Крым был четко обозначен как спорная территория. Подход с точки зрения содержания никоим образом не предполагает принятия российской позиции. И если бы статус и будущее региона не оспаривались, мы бы не писали эту историю в первую очередь,добавил представитель NYT.
Напомним, Крым стал российским в результате проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число жителей высказались за вхождение региона в состав Российской Федерации.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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