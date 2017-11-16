10:08 16 ноября

New York Times пояснила свое отношение к «спорному» Крыму

Издание придерживается «последовательной политики» при изображении на карте спорных территорий и обозначение Крыма в качестве таковой не означает принятие позиции Москвы по статусу полуострова, передает РИА Новости заявление представителя газеты New York Times (NYT) Дэниэла Роадеса.



Ранее газета в качестве иллюстрации к статье разместила карту, на которой пометила Крым как «спорную территорию» и заштриховала его одним цветом с Россией, граница полуострова с Украиной обозначена пунктиром.


Украинский МИД в этой связи выразил обеспокоенность и сообщил о намерении обратиться к американскому изданию, чтобы добиться исправления публикации.

Представитель газеты сообщил агентству, что «New York Times придерживается последовательного подхода к изображению территории, которые являются спорными», поскольку это всегда являлось «чувствительным вопросом».

Мы считаем, что карта и наша история (статья) дали четкое и точное описание ситуации в Крыму,
заявил он.

Что касается карты, то Крым был четко обозначен как спорная территория. Подход с точки зрения содержания никоим образом не предполагает принятия российской позиции. И если бы статус и будущее региона не оспаривались, мы бы не писали эту историю в первую очередь,
добавил представитель NYT.

Напомним, Крым стал российским в результате проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число жителей высказались за вхождение региона в состав Российской Федерации.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. Logall Сегодня, 08:20
    История с картой - это грамотный маркетинг! с целью поднятия рейтинга! Ведь интерес только вырос, благодаря тому, что все ждут продолжение истории...
    Logall
    1. Vard Сегодня, 08:22
      Мудрый ход... и отразили реальное положение вещей и ткнули кое кого в кое что...
      Vard
      1. 210окв Сегодня, 08:32
        На гугл-картах Крым российский.Это реальность и с ней придется им согласится нашим ворогам.Правда не сразу.Наш хороший знакомый Антонов Слава написал песню которая взорвала вчера нет.Скакунсы и Заштатники были в шоке.Исполняли волгоградские кадеты.Ребята просто МОЛОДЦЫ!
        210окв
        1. Монос Сегодня, 08:44
          Цитата: 210окв
          Наш хороший знакомый Антонов Слава написал песню которая взорвала вчера нет.Скакунсы и Заштатники были в шоке.Исполняли волгоградские кадеты.Ребята просто МОЛОДЦЫ!

          Ссылку! Хочу посмотреть.
          Монос
          1. dik-nsk Сегодня, 09:08
            Мы считаем, что карта и наша история (статья) дали четкое и точное описание ситуации в Крыму
            правильно, зачем вводить в заблуждение американских граждан, а то пойдут в посольство украины поездку в Крым требовать))
            dik-nsk
          2. 210окв Сегодня, 09:51
            https://meduza.io/shapito/2017/11/14/esli-glavnyy
            -komandir-pozovet-v-posledniy-boy-dyadya-vova-my-
            s-toboy-deputat-gosdumy-s-kadetami-ispolnila-pesn
            yu-pro-putina
            Цитата: Монос
            Цитата: 210окв
            Наш хороший знакомый Антонов Слава написал песню которая взорвала вчера нет.Скакунсы и Заштатники были в шоке.Исполняли волгоградские кадеты.Ребята просто МОЛОДЦЫ!

            Ссылку! Хочу посмотреть.
            210окв
        2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:45
          210окв
          Антонов Слава написал песню которая взорвала вчера нет.Скакунсы и Заштатники были в шоке.Исполняли волгоградские кадеты.Ребята просто МОЛОДЦЫ!
          Эта песня?
          Наблюдатель2014
          1. Монос Сегодня, 09:14
            А вот детей (так бездарно) в это втягивать не надо было бы. sad Мне кажется,авторы этим клипом принесли больше вреда, чем пользы.
            Монос
            1. opus Сегодня, 09:54
              Цитата: Монос
              А вот детей (так бездарно) в это втягивать не надо было бы

              Если бы инициатор: Депутат Государственной Думы РФ Анна Кувычко

              Все было бы ку
              а детки,похоже поют от души.Глаза честные.
              Чем то напомнило
              opus
        3. Вождь краснокожих Сегодня, 09:29
          Странное у вас понятие "взорвало нет..." 3,4 тыс. просмотров? "Гавнвстайл" отдыхает...
          Вождь краснокожих
          1. opus Сегодня, 09:44
            Цитата: Вождь краснокожих
            Странное у вас понятие "взорвало нет..." 3,4 тыс. просмотров?

            223 526 просмотров
            opus
            1. Вождь краснокожих Сегодня, 10:01
              А мы об одной и той же песни говорим или обобщаем все в кучу? Да и 223 тыс не ахти какой результат - мужик который орет "язь"! Набрал в десять раз больше...
              Вождь краснокожих
      2. Шура пермский Сегодня, 08:38
        Не видать соседушкам Крама,как своих ушей пусть летом на отдых приезжают
        Шура пермский
        1. 210окв Сегодня, 08:41
          А я думаю что вообще границу с ними надо закрывать.Оставить только контакты с родственниками.Нет тут никого ближайших-и делать тут нечего В том числе отдыхать..
          Цитата: Шура пермский
          Не видать соседушкам Крама,как своих ушей пусть летом на отдых приезжают
          210окв
          1. Идущий Сегодня, 09:13
            Цитата: Шура пермский
            пусть летом на отдых приезжают


            И смотрят сколько угодно , ещё можно по телевизору. lol
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 09:22
              Виктор, приветствую! hi Коли уж ты телевизор вспомнил, так для Украины Крым - как обед по телевизору: видит око, да зуб неймёт. laughing
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 09:47
                Доброе утро Максим! , почему ? , слюноотделение же вызывает и хорошо laughing
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 09:48
                  Слюной не то что сыт не будешь - подавиться можно. wink
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 09:51
                    Пусть хоть утонут , а нормальные люди все прекрасно понимают , что Крым это Россия.
                    Идущий
      3. Stas157 Сегодня, 09:27
        Цитата: Vard
        Мудрый ход... и отразили реальное положение вещей и ткнули кое кого в кое что...

        Как, вы тоже считаете Крым спорной территорией? С 2014-го года Крым российский. Сомневаетесь? Спросите крымчан!
        Stas157
      4. Чёрный Сегодня, 09:30
        Представитель газеты сообщил агентству, что «New York Times придерживается последовательного подхода к изображению территории, которые являются спорными

        СПОРНЫМИ? Нет никакого спора. КРЫМ ЭТО РОССИЯ!!!
        Чёрный
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 08:24
    Приезжают делегации из европы,обещают рассказать всем про Крым.Но-тишина,как в тайге!
    ВЕРЕСК
    1. 210окв Сегодня, 08:35
      А какой Вы реакции ждёте?Там и будут молчать.Ибо есть прогресс и достижения.Было бы плохо-орали бы на все "голоса".
      Цитата: ВЕРЕСК
      Приезжают делегации из европы,обещают рассказать всем про Крым.Но-тишина,как в тайге!
      210окв
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:05
        А какой Вы реакции ждёте? Одной.Такая какая есть.Ко всему привыкаем.Было-бы странно услышать иное.Мы выше их.Интеллектуального вырождения гейропы.
        ВЕРЕСК
  3. Masya Masya Сегодня, 08:30
    при изображении на карте спорных территорий и обозначение Крыма в качестве таковой не означает принятие позиции Москвы по статусу полуострова

    Но в уме держим... один рисуем, два на ум пошло...
    Masya Masya
  4. semuil Сегодня, 08:39
    Всегда приятно когда Крым Российский,а ругаются из за него хохлы с американцами.
    semuil
    1. Masya Masya Сегодня, 08:46
      Цитата: semuil
      ругаются

      Видит око, да зуб неймет... wink
      Masya Masya
    2. 79807420129 Сегодня, 09:18
      Цитата: semuil
      Всегда приятно когда Крым Российский,а ругаются из за него хохлы с американцами.

      Да пускай чубатики с полосатиками хоть на Луну воют,хоть на каку изойдут,хоть друг другу чубы с волосьями вырвут,смотреть на их театр абсурда всегда приятно. laughing
      79807420129
  5. iliitchitch Сегодня, 08:50
    Пьянь накосячила за 1сек , теперь всякие скунсы вонять ещё долго будут . Узбагойтесь , хрен вам , а не Крым . Штрихуй-нештрихуй . Зачётный облом-с от Темнейшего .
    iliitchitch
  6. Симон Сегодня, 09:20
    Никаких спорных территорий! Крым был и будет всегда Российской территорией! Тем более, что народ сам решил - быть в России. Пускай люди, с метелками на затылке, забудут про Крым. Он им случайно, временно попал. stop
    Симон
  7. andrewkor Сегодня, 09:43
    У меня ответ простой: плетью обуха не перешибешь,идут они все лесом!
    andrewkor
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