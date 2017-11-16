New York Times пояснила свое отношение к «спорному» Крыму

Мы считаем, что карта и наша история (статья) дали четкое и точное описание ситуации в Крыму,

Что касается карты, то Крым был четко обозначен как спорная территория. Подход с точки зрения содержания никоим образом не предполагает принятия российской позиции. И если бы статус и будущее региона не оспаривались, мы бы не писали эту историю в первую очередь,