Сирийско-американский контраст: тактические успехи Дамаска и стратегические промахи Вашингтона

В последнее время, а точнее, два месяца, сирийская армия, ее союзники добились впечатляющих успехов на поле боя и нанесли террористической организации «Исламское государство» сокрушительные поражения на востоке Сирии. Сегодня об этом свидетельствуют города Дейр-эз-Зор, Меядин и приграничный Абу-Кемаль, освобождение которого достаточно долго подвергалось сомнениям со стороны Запада и иных «доброжелателей».К счастью, тревоги наших, так называемых, партнеров оказались напрасны - боевики ИГИЛ действительно лишились власти во всех крупных сирийских городах. Сейчас они находятся под защитой правительственной армии.В то же время, надо признать, что отсутствие террористов не всегда говорит о безопасности того или иного населенного пункта. Прежде чем домой вернется мирное население, каждый город тщательно проверяется российскими саперами и сирийскими специалистами.Накануне о завершении разминирования в Дейр-эз-Зоре сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. В этом городе российскими и сирийскими взрывотехниками проделана титаническая по масштабам и ювелирная по качеству работа, сопряженная при этом с постоянным риском для жизни.Как заявил на брифинге начальник ЦПВС в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко, саперами вооруженных сил России и Сирии разминировано 1238 гектаров территории города и прилегающих к нему районов, 246 километров дорог, обезврежено 44 783 самодельных взрывных устройства, а также более 36 тысяч взрывоопасных предметов промышленного изготовления.В разминировании государственных и административных учреждений активное участие принимали подразделения саперов из дивизии генерала Сухейла «Силы Тигра», которые разминировали 18 социально-значимых объектов: несколько школ, университет, мечеть, больницу, аптеки, магазины, три электроподстанции.Как мы помним, Дейр-эз-Зор, расположенный на реке Евфрат, а также находящийся в нескольких километрах аэродром, более трех лет находился в осаде. Город регулярно подвергался атакам пеших смертников «Исламского государства», а также заминированных автомобилей.Тем не менее, гарнизон Дейр-эз-Зора выстоял, несмотря на нехватку продовольствия и запасов питьевой воды. В начале ноября было официально заявлено о деблокировании Жемчужины пустыни.Но как оказалось, боевики зря время не теряли и повсюду оставили многочисленные смертельные ловушки. Игнорирование замаскированных мин в любой момент могло привести к печальным последствиям. Теперь эта угроза миновала, во многом благодаря мужеству сирийской армии, российских летчиков и взрывотехников.В тоже время в Пентагоне, который возглавляет силы международной коалиции в Сирии, также спешат поделиться своими достижениями в этом году. Официальный представитель западных союзников публично поделился достигнутыми успехами иностранных военных.В среду полковник Райан Диллон торжественно отрапортовал, что коалиция во главе с США за год, оказывается, ликвидировала 117 высокопоставленных главарей террористической группировки «Исламское государство», в том числе и ее лидера аль-Багдади.Хотелось бы не сомневаться в искренности полковника американской армии, который еще недавно позиционировал уничтожение ИГИЛ как цель США под номером один. Вот только красноречивые лозунги Вашингтона расходятся с реальными действиями.Иначе как объяснить тот факт, что в освобожденном Дейр-эз-Зоре обнаруживают склады с оружием, техникой и амуницией преимущественно американского, западноевропейского и израильского производства. По сообщениям информационных агентств, среди найденного оружия находится не только стрелковое, но и тяжелое вооружение: противотанковые ракетные комплексы ТOW и 155-миллиметровые американские полевые пушки, автомобили с мешками C-4.Правда, если во фразе американского военного слово «уничтожение» заменить на «поддержка» – тогда все складывается воедино, и получается отличный слоган для международной коалиции и ее действий в Сирии.