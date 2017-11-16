Путин проведет совещание по развитию дальневосточной «Звезды»
Президент РФ проведет в четверг совещание по вопросам развития дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда», передает ТАСС.
«В ходе совещания предполагается обсудить перспективный план загрузки предприятия до 2035 года», – говорится в релизе Кремля.
Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что на предстоящем совещании у президента «планируется рассмотреть, в частности, законодательные подходы, чтобы обеспечить максимальную загрузку российского судостроения и отдать приоритет российским судам и платформам».
Со своей стороны российские судостроители заявили о готовности к увеличению загрузки мощностей. Как заявил глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов, все программы модернизации в корпорации нацелены на кратное увеличение производительности труда.
Мы не думаем, что производственные мощности, которые сейчас загружены от максимально возможных не более чем на 60%, будут когда-то в дефиците, отметил Рахманов.
«Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне после ввода в эксплуатацию станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения, мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год. Верфь будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не раз заявлял о необходимости стимулирования российских нефтегазовых компаний по размещению заказов на "Звезде", однако пока верфь не обеспечена заказами в полном объеме», – говорится в материале.
Сама «Роснефть» заказала на судоверфи четыре многофункциональных судна снабжения усиленного ледового класса и пять танкеров типа «Афрамакс» на газовом топливе. По данным агентства, объем заказов к настоящему времени удалось увеличить до 24 судов.
Кроме того, глава, «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что компания передала через «Совкомфлот» всю необходимую документацию судостроительной верфи «Звезда» на строительство порядка 15 СПГ-танкеров арктического класса для «Арктик СПГ- 2».
Агентство добавляет, что производственные мощности «Звезды» позволяют претендовать и на перспективный заказ крупнейшего ледокола «Лидер». Как ранее сообщал гендиректор «Звезды» Сергей Целуйко, предприятие начало оформление документов для получения лицензии на атомное судостроение.
«В ходе совещания предполагается обсудить перспективный план загрузки предприятия до 2035 года», – говорится в релизе Кремля.
Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что на предстоящем совещании у президента «планируется рассмотреть, в частности, законодательные подходы, чтобы обеспечить максимальную загрузку российского судостроения и отдать приоритет российским судам и платформам».
Со своей стороны российские судостроители заявили о готовности к увеличению загрузки мощностей. Как заявил глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов, все программы модернизации в корпорации нацелены на кратное увеличение производительности труда.
Мы не думаем, что производственные мощности, которые сейчас загружены от максимально возможных не более чем на 60%, будут когда-то в дефиците, отметил Рахманов.
«Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне после ввода в эксплуатацию станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения, мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год. Верфь будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не раз заявлял о необходимости стимулирования российских нефтегазовых компаний по размещению заказов на "Звезде", однако пока верфь не обеспечена заказами в полном объеме», – говорится в материале.
Сама «Роснефть» заказала на судоверфи четыре многофункциональных судна снабжения усиленного ледового класса и пять танкеров типа «Афрамакс» на газовом топливе. По данным агентства, объем заказов к настоящему времени удалось увеличить до 24 судов.
Кроме того, глава, «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что компания передала через «Совкомфлот» всю необходимую документацию судостроительной верфи «Звезда» на строительство порядка 15 СПГ-танкеров арктического класса для «Арктик СПГ- 2».
Агентство добавляет, что производственные мощности «Звезды» позволяют претендовать и на перспективный заказ крупнейшего ледокола «Лидер». Как ранее сообщал гендиректор «Звезды» Сергей Целуйко, предприятие начало оформление документов для получения лицензии на атомное судостроение.
Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru
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