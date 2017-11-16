10:11 16 ноября

Путин проведет совещание по развитию дальневосточной «Звезды»

Президент РФ проведет в четверг совещание по вопросам развития дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда», передает ТАСС.

Путин проведет совещание по развитию дальневосточной «Звезды»


«В ходе совещания предполагается обсудить перспективный план загрузки предприятия до 2035 года», – говорится в релизе Кремля.


Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что на предстоящем совещании у президента «планируется рассмотреть, в частности, законодательные подходы, чтобы обеспечить максимальную загрузку российского судостроения и отдать приоритет российским судам и платформам».

Со своей стороны российские судостроители заявили о готовности к увеличению загрузки мощностей. Как заявил глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов, все программы модернизации в корпорации нацелены на кратное увеличение производительности труда.

Мы не думаем, что производственные мощности, которые сейчас загружены от максимально возможных не более чем на 60%, будут когда-то в дефиците, отметил Рахманов.

«Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне после ввода в эксплуатацию станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения, мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год. Верфь будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не раз заявлял о необходимости стимулирования российских нефтегазовых компаний по размещению заказов на "Звезде", однако пока верфь не обеспечена заказами в полном объеме», – говорится в материале.

Сама «Роснефть» заказала на судоверфи четыре многофункциональных судна снабжения усиленного ледового класса и пять танкеров типа «Афрамакс» на газовом топливе. По данным агентства, объем заказов к настоящему времени удалось увеличить до 24 судов.

Кроме того, глава, «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что компания передала через «Совкомфлот» всю необходимую документацию судостроительной верфи «Звезда» на строительство порядка 15 СПГ-танкеров арктического класса для «Арктик СПГ- 2».

Агентство добавляет, что производственные мощности «Звезды» позволяют претендовать и на перспективный заказ крупнейшего ледокола «Лидер». Как ранее сообщал гендиректор «Звезды» Сергей Целуйко, предприятие начало оформление документов для получения лицензии на атомное судостроение.

Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru
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Комментарии 12

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  1. 210окв Сегодня, 08:44
    Это просто замечательно что создаётся комплекс взамен Николаеву..Как там будет строится-посмотрим.И глистов и пиявок давите!Задолбали уже.
    210окв
    1. RASKAT Сегодня, 08:48
      Ну стало быть еще что нибудь заложат, или примут решение о будущей закладке.
      предприятие начало оформление документов для получения лицензии на атомное судостроение

      Может наконец решат вопрос по крейсеру 1144 Адмирал Лазарев. При таком раскладе завод Звезда в состоянии будет его отремонтировать и модернизировать. Будем надеяться. hi
      RASKAT
      1. Елена Захарова Сегодня, 09:40
        Цитата: RASKAT
        Может наконец решат вопрос по крейсеру 1144 Адмирал Лазарев.

        А есть ли в этом острая необходимость?
        Елена Захарова
    2. maxim947 Сегодня, 08:49
      Да и самое главное, чтобы он был загружен по-полной, не гоже такому оборудованию простаивать, так что по-больше заказов хороших и разных.))
      maxim947
  2. Uncle Lee Сегодня, 08:46
    Ко вчерашнему спору по БДК - Не заложено и не планируется не одного корабля ! А только газовозы, снабженцы и платформы. Нефть и газ качать и за бугор вывозить.
    Uncle Lee
    1. donavi49 Сегодня, 08:57
      Эту верфь строили с активным привлечением инвесторов (и не только российских). Логично - на первом этапе отбить им деньги. Иначе больше не один проект с привлечением инвестиций не взлетит.

      Насчет БДК - ВМФ не знает что хочет. Может к 20 году и решит что хочет.
      donavi49
  3. Идущий Сегодня, 09:09
    «В ходе совещания предполагается обсудить перспективный план загрузки предприятия до 2035 года», – говорится в релизе Кремля.

    Замах крутой , посмотрим какой будет удар.
    Идущий
    1. donavi49 Сегодня, 09:20
      Ну это единственная верфь полностью оснащенная по современным стандартам в России сегодня.
      donavi49
  4. Галеон Сегодня, 09:20
    Дорогие мои ньюсмейкеры ВО, а что б вам не дать эту новость ПОСЛЕ проведения этого совещания, а не ДО? Торопитесь? Но мы тут люди в основном военные, к терпению приучены, можем подождать несколько часов, но знать уже конкретно: какие вопросы поднимались, что решили, и пр. Ведь кто-то там у вас возможный серьезный материал в пустозвонство выворачивает... Или и так сойдет?
    Галеон
    1. Елена Захарова Сегодня, 09:39
      Цитата: Галеон
      Но мы тут люди в основном военные

      Здесь не только военные, да и не военным принимать решение что там на Звезде строить а что не надо.
      Вам на ушко, по большому секрету... завод звезда в состоянии построить даже самый мощный авианосец... ну вот лицензию получит и сразу приступит к строительству.
      Елена Захарова
      1. Burbon Сегодня, 09:53
        Цитата: Елена Захарова
        ну вот лицензию получит и сразу приступит к строительству.

        belay причем звезду смерти....как правильно написал уважаемый donavi49, пока будут строить гражданские суда....и я его тут поддерживаю.
        Burbon
  5. andrewkor Сегодня, 09:41
    В смете расходов статьи на воровство предусмотрены,я думаю,космодромы,стадионы в пример?
    andrewkor
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