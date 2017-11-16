В Госдепе внимательно следят за процессом принятия в РФ закона об иноагентах
Вашингтон внимательно следит за судьбой российского законопроекта по иностранным агентам и тем, как он будет реализован, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа.
По словам чиновника, Госдеп сообщил партнерам в РФ, что американский «FARA (закон об иностранных агентах, который был применен к российскому каналу RT) способствует прозрачности без ограничения свободы слова».
Он пояснил, что регистрация в качестве иностранного агента в США «требует публичного раскрытия определенных видов деятельности и связей».
Представитель Госдепа отметил также, что FARA «не используется как средство ограничения политической свободы».
Кроме того, «FARA не препятствует свободе выражения мнений, не регулирует содержание распространяемой информации, не ставит никаких ограничений на продвижение агента или публикацию информационных или информационно-пропагандистских материалов и является нейтральным в отношении всех стран», сказал чиновник.
Вчера Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в России иностранными агентами. По словам парламентариев, «поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом».
По словам чиновника, Госдеп сообщил партнерам в РФ, что американский «FARA (закон об иностранных агентах, который был применен к российскому каналу RT) способствует прозрачности без ограничения свободы слова».
Он пояснил, что регистрация в качестве иностранного агента в США «требует публичного раскрытия определенных видов деятельности и связей».
Закон не нацелен на агентов иностранной стороны из какой-то конкретной страны. FARA не ограничивает публикацию материалов, а требует лишь регистрацию, маркировку и сохранение записей,добавил он.
Представитель Госдепа отметил также, что FARA «не используется как средство ограничения политической свободы».
Кроме того, «FARA не препятствует свободе выражения мнений, не регулирует содержание распространяемой информации, не ставит никаких ограничений на продвижение агента или публикацию информационных или информационно-пропагандистских материалов и является нейтральным в отношении всех стран», сказал чиновник.
Что касается иностранного финансирования, то FARA не налагает никаких ограничений на получение иностранного финансирования неправительственными организациями, действующими в Соединенных Штатах, и не налагает никаких (дополнительных) налогов. Требования регистрации в рамках FARA не инициируются только финансированием из-за рубежа; скорее, регистрация требуется для тех, кто проводит определенную деятельность по просьбе или под руководством или контролем иностранной стороны,заключил он.
Вчера Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в России иностранными агентами. По словам парламентариев, «поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом».
Использованы фотографии: РИА Новости
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