10:07 16 ноября

В Госдепе внимательно следят за процессом принятия в РФ закона об иноагентах

Вашингтон внимательно следит за судьбой российского законопроекта по иностранным агентам и тем, как он будет реализован, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа.

В Госдепе внимательно следят за процессом принятия в РФ закона об иноагентах


По словам чиновника, Госдеп сообщил партнерам в РФ, что американский «FARA (закон об иностранных агентах, который был применен к российскому каналу RT) способствует прозрачности без ограничения свободы слова».


Он пояснил, что регистрация в качестве иностранного агента в США «требует публичного раскрытия определенных видов деятельности и связей».

Закон не нацелен на агентов иностранной стороны из какой-то конкретной страны. FARA не ограничивает публикацию материалов, а требует лишь регистрацию, маркировку и сохранение записей,
добавил он.

Представитель Госдепа отметил также, что FARA «не используется как средство ограничения политической свободы».

Кроме того, «FARA не препятствует свободе выражения мнений, не регулирует содержание распространяемой информации, не ставит никаких ограничений на продвижение агента или публикацию информационных или информационно-пропагандистских материалов и является нейтральным в отношении всех стран», сказал чиновник.

Что касается иностранного финансирования, то FARA не налагает никаких ограничений на получение иностранного финансирования неправительственными организациями, действующими в Соединенных Штатах, и не налагает никаких (дополнительных) налогов. Требования регистрации в рамках FARA не инициируются только финансированием из-за рубежа; скорее, регистрация требуется для тех, кто проводит определенную деятельность по просьбе или под руководством или контролем иностранной стороны,
заключил он.

Вчера Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в России иностранными агентами. По словам парламентариев, «поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом».

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 40

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  1. Чёрный Сегодня, 09:12
    "После решения США о RT и Sputnik, может наконец затихнут сказки либералов о "западной демократии" и "свободе слова". Рассказы о якобы "свободном западе" окончательно переместились в сферу мифологии. С учетом сотворенного в последние десятилетия, страны НАТО вообще трудно назвать цивилизованными." - вот с этим я согласен....и ещё СРОЧНО закрыть гадюшник " Ельцин-центр" !
    Чёрный
    1. Идущий Сегодня, 09:16
      Цитата: Чёрный
      "После решения США о RT и Sputnik, может наконец затихнут сказки либералов о "западной демократии" и "свободе слова".


      Бесполезный труд , они будут брызгать выделениями , пока им платят за это.
      Идущий
    2. Смог Сегодня, 09:21
      Цитата: Чёрный
      может наконец затихнут сказки либералов о "западной демократии" и "свободе слова".

      Да ни разу! яблочники и некоторые представители либеральной прессы уже осудили Закон. Правда не ясно- читали они его или нет, т.к. он еще не подписан, но их вывод ясен- Закон плохой.
      Смог
      1. Джедай Сегодня, 09:31
        Костя, привет! soldier drinks Им не важна суть закона - хозяин дал денег на скулёж, вот и скулят.
        Джедай
        1. Смог Сегодня, 09:35
          Здарова, боец невидимого фронта! soldier drinks drinks
          Так еще и не заплатили, а уже того, скулят. Дельного же ничего предложить не могут априори, а напоминать о себе надо же. Вот и скулят супротив всего. Ну и хозяину знак подать - мол на посту мы, бдим.....
          Смог
          1. Джедай Сегодня, 09:41
            Цитата: Смог
            Ну и хозяину знак подать - мол на посту мы, бдим.....

            ... а кушать нечего. crying
            Джедай
            1. Смог Сегодня, 09:44
              Цитата: Джедай
              а кушать нечего.

              Да, да....Последний кусок пармезана в холодильнике завалялся...
              Смог
              1. Svarog51 Сегодня, 10:00
                Костя, приветствую hi
                Да, да....Последний кусок пармезана в холодильнике завалялся...

                Надо, чтоб побыстрее доели, тогда у них в холодильнике мышь повесится. Буду ходить собирать, а то у меня сова голодная. laughing drinks
                Svarog51
                1. Смог Сегодня, 10:03
                  Привет, Сереж! drinks soldier
                  Цитата: Svarog51
                  тогда у них в холодильнике мышь повесится

                  Не, не повесится. У них еще хамон завалялся в погребе. Так что ставь мышеловку.... laughing
                  Смог
    3. штольц Сегодня, 09:22
      Одного этого закона явно недостаточно, история не знает примеров такого беспрецендентного давления на нашу страну со стороны Западных государств, даже фашисткая Германия накануне нападения на СССР, в 1941 не позволяла себе такого.
      штольц
    4. 79807420129 Сегодня, 09:25
      В Госдепе внимательно следят за процессом принятия в РФ закона об иноагентах

      А завыли-А нас то за что? laughing Войте,войте.
      Цитата: Чёрный
      может наконец затихнут сказки либералов о "западной демократии" и "свободе слова"

      Вячеслав hi наоборот визжать о покушении на "истинную" демократию будут с удвоенной силой. laughing Их же хозяев и светочей демократии ведь ущемили.А в Союзе знали,что с такими делать. hi
      79807420129
      1. Смог Сегодня, 09:30
        Цитата: 79807420129
        светочей демократии ведь ущемили.А в Союзе знали,что с такими делать.

        Дык не 37 год, оннако!!!!!! request
        А жаль!!!!!! am
        Смог
        1. Svarog51 Сегодня, 10:05
          Дык не 37 год, оннако!!!!!!

          Ждать ещё 20 лет? Не-е, я не согласный. Надо сейчас начинать. good
          Svarog51
    5. Лопатов Сегодня, 09:33
      Цитата: Чёрный
      может наконец затихнут сказки либералов о "западной демократии" и "свободе слова".

      Бросьте...
      Вспомните покойную Новодворскую, и её заявление по поводу ареста российских журналистов, снимавших протестную акцию в США. До этого истерившая по поводу таких же задержаний в России, дамочка заявила, что "там демократия, там можно"
      Лопатов
    6. rocket757 Сегодня, 09:49
      Ельцин центр сровнять с землёй и поставить напоминалку за человеческою глупость и подлость.
      За наших либероидов я б "не волновался" ... госвраль же ответил, что их закон НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ, НЕ МЕШАЕТ и вощ-ще всё эт только на пользу за демократию и свободу слова???
      rocket757
  2. Клебер Сегодня, 09:13
    Вчера Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в России иностранными агентами.


    "Строгость российских законов, компенсируется их неисполнением" (с)
    Клебер
  3. Смог Сегодня, 09:13
    А Ухо Мацы это хто?????? Или хде????? С такими "агентами" никаких иностранных агентов не надо. am
    Смог
    1. НасРать Сегодня, 09:15
      Цитата: Смог
      А Ухо Мацы это хто?????? Или хде????? С такими "агентами" никаких иностранных агентов не надо. am

      Эхо на гос. бюджете РФ... laughing значит это кому то нужно! bully
      НасРать
      1. Чёрный Сегодня, 09:20
        А Ухо Мацы это хто?????? Или хде????? С такими "агентами" никаких иностранных агентов не надо
        ...а "ухо" с дождём опять отсиделись....В настоящее время 66 % всех акций ЗАО «Эхо Москвы» принадлежат Газпром-Медиа Холдинг, делайте выводы request
        Чёрный
      2. Смог Сегодня, 09:25
        Цитата: НасРать
        Эхо на гос. бюджете РФ...

        Ну прямого финансирования из гос. бюджета Ухо не имеет. А вот опосредованно через некое ОАО, не будем указывать пальцем, контрольным пакетом которого владеет государство, то ДА.
        Смог
        1. НасРать Сегодня, 09:27
          У нас всё через некие ОАО... laughing даже мост в Крым строят - а по сути Государство!
          НасРать
          1. Смог Сегодня, 09:31
            Да я не против, нет. Просто за чистоту помыслов, так сказать , "борюсь" lol
            Смог
  4. НасРать Сегодня, 09:14
    Выборы в России не за горами - Госдеп переживает, что могут прикрыть лающую лавочку CNN, Голос Америки и т. д.....
    НасРать
    1. Клебер Сегодня, 09:34
      От этих лавочек ничего не зависит. Их аудитория - народ. А когда результат выборов от народа зависел?
      Клебер
      1. НасРать Сегодня, 09:42
        Настроения народа, всегда берут в расчет идя на выборы, а кто то и пользует мнение народа в своих интересах...
        НасРать
      2. БАРХАН Сегодня, 10:02
        Цитата: Клебер
        От этих лавочек ничего не зависит. Их аудитория - народ. А когда результат выборов от народа зависел?

        Вот ,как раз народу и насрать на CNN и Голос Америки.А те кто смотрит и слушает эти инфопомойки себя к нороду никогда не причисляли.Спасибо за старания янкесам и какелам...выборы у нас пройдут ,как надо.Я не согласен во всём с ВВП и часто его критикую.Но в этот раз буду голосовать за него.В суровое время нельзя метаться.
        БАРХАН
  5. Вежливый Лось Сегодня, 09:18
    Ё-моё, ну как же медленно мы запрягаем...
    Этот закон следовало принять очень давно, даже без п-совских наездов на RT.
    Вежливый Лось
  6. Dimy4 Сегодня, 09:30
    Вашингтон внимательно следит за судьбой российского законопроекта по иностранным агентам и тем, как он будет реализован

    Нарушение демократии?
    Dimy4
    1. Смог Сегодня, 09:36
      Цитата: Dimy4
      Нарушение демократии?

      Так само существование России уже нарушает ИХ демократию.
      Смог
  7. Million Сегодня, 09:32
    Хватит уже с США в друзей играть!Они нам даже не партнеры.а враги
    Million
    1. vladimirvn Сегодня, 09:57
      Как мы можем быть врагами, когда у нас единые правила существования экономики и государства? Мы партнеры, итить их через коромысло. am
      vladimirvn
      1. Million Сегодня, 10:05
        да,партнеры.Только наши находятся всегда в коленно-локтевой позе
        Million
  8. pvv113 Сегодня, 09:32
    Вашингтон внимательно следит за судьбой российского законопроекта по иностранным агентам

    Даже слишком внимательно - Маккейн уже завыл: а нас-то за що?
    "Будучи защитником свободы слова и СМИ по всему миру, Соединенные Штаты ясно дают понять: нельзя уравнивать RT и такие телесети, как "Голос Америки", "Радио Свобода", CNN или Би-би-си. Журналисты, которые работают на эти телекомпании добиваются правды, развенчивают ложь и призывают правительства к ответу", - утверждал Маккейн.

    http://newmirror.ru/blog/43916969672/Makkeyn-nego
    dUyet:-Rossiya-sopostavlyaet-RT-so-SMI-SSHA,-koto
    ryi?utm_campaign=transit&utm_source=main&
    utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid
    =1&pad=1
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:05
      Володя , привет ! hi
      Цитата: pvv113
      Маккейн уже завыл: а нас-то за що?

      Потому что нефиг ! bully
      bouncyhunter
  9. andrewkor Сегодня, 09:33
    А использовать свои "кибервойска" для достижения выгодного США результата(в ответку российским хакерами) Госдепу слабо,только наблюдать осталось или как?
    andrewkor
  10. Masya Masya Сегодня, 09:41
    СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в России иностранными агентами

    Осталось дело за малым...не "могут быть признаны ", а признаны!!!
    Masya Masya
  11. Zebus Сегодня, 09:48
    "Исключительные" рассказали - как нам действовать в случае принятия закона... Ну-ну!
    Zebus
  12. intuzazist Сегодня, 09:52
    Цитата: Чёрный
    ....и ещё СРОЧНО закрыть гадюшник " Ельцин-центр" !

    Жил бы я в Екатеринбурге, ДАВНО БЫ СПАЛИЛ этот рассадник "западной демократии".....................................
    ..
    intuzazist
  13. vladimirvn Сегодня, 09:55
    Надо же обиделись на нас, за то что мы назвали вещи своими именами. laughing
    vladimirvn
  14. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 09:55
    Цитата: Чёрный
    может наконец затихнут сказки либералов

    Неа, не затихнут, либерастам хоть ссы в глаза...
    Анкыпельгыгыргын
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