В Госдепе внимательно следят за процессом принятия в РФ закона об иноагентах

Закон не нацелен на агентов иностранной стороны из какой-то конкретной страны. FARA не ограничивает публикацию материалов, а требует лишь регистрацию, маркировку и сохранение записей,

Что касается иностранного финансирования, то FARA не налагает никаких ограничений на получение иностранного финансирования неправительственными организациями, действующими в Соединенных Штатах, и не налагает никаких (дополнительных) налогов. Требования регистрации в рамках FARA не инициируются только финансированием из-за рубежа; скорее, регистрация требуется для тех, кто проводит определенную деятельность по просьбе или под руководством или контролем иностранной стороны,