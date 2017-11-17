Американские эксперты отменили русское наступление на Прибалтику
Случайная провокация НАТО войны с Россией? Возможно ли такое? Неужели альянс протаптывает себе смертельную дорожку? Некоторые эксперты считают, что протопать таковую он может. Если НАТО не прекратит наращивать силы в балтийском регионе, Россия может изменить свою миролюбивую позицию. На немиролюбивую.
Как НАТО может «случайно» начать войну с Россией? На этот вопрос ответил специалист «мозгового треста» RAND, политолог Эндрю Радин. Его материал вышел в журнале «The National Interest».
От расширения присутствия НАТО в Прибалтике Москва ощутила бы «необходимость вторжения» в регион, даже если бы развернувшиеся там натовские силы не могли бы «бросить реальный вызов» российской военной машине.
После «захвата Россией Крыма и поддержки сепаратистов на украинском Донбассе», пишет Э. Радин, военные чины и военные аналитики на Западе «выразили озабоченность» по поводу вероятной «российской агрессии в странах Балтии».
В докладе RAND 2016 года было показано, что в случае внезапного быстрого вторжения российские силы дойдут до окраин столиц Эстонии и Латвии «через шестьдесят часов». Для развёртывания сил США, достаточных для того, чтобы «вернуть» балтийские государства, с учётом риска ядерного реагирования, потребовалось бы «от трёх до шести месяцев». При таком раскладе очевидно, что у Соединённых Штатов осталось бы немного «хороших вариантов» для ответа.
Учитывая военные возможности России в балтийском регионе, эксперты выразили серьёзное беспокойство в связи с военными учениями, которые русские запланировали на сентябрь 2017 года. По мнению аналитиков, эти учения могли стать «предвестником нападения» на страны Балтии. Однако учения уже позади, и российские войска вернулись на свои базы «без инцидентов».
Тот факт, что Россия не использовала манёвры «Запад 2017» как старт «для агрессивных действий», вызывает вопрос: а вправду ли Москва имеет перспективные «агрессивные намерения» против стран Балтии?
По мнению Радина, в настоящее время внешнеполитические интересы России «не дают никаких оснований для атаки стран Балтии». В контексте внешней политики куда большую озабоченность у Запада должны вызывать приоритеты России «в других регионах».
И ключ к понимаю ситуации в Балтии — это внимание России к НАТО, её восприятие НАТО как организации, которая может образовать со временем «достаточные силы для создания угрозы». Соединённые Штаты и НАТО могли бы уделять поменьше внимания странам Балтии, а вместо этого попытались бы понять, что представляют собой реальные интересы России и где эти интересы угрожают западной демократии и безопасности, считает аналитик.
Наблюдатели, которые предупреждали о возможном нападении России на Прибалтику, позднее признали: такого рода вторжение «маловероятно». Тем не менее, они по сей день утверждают, что НАТО должна увеличить свои силы в регионе, поскольку намерения России «неопределённы». Действия России на Украине могут стать «признаком более агрессивного или ревизионистского намерения».
Прибалтийские государства были частью Советского Союза. Также следует помнить о значительных «меньшинствах» русскоязычных жителей в Эстонии и Латвии. Даже если бы Россия не стремилась занять эти балтийские государства, она могла бы предпринять военные действия против них «с целью подрыва натовского союза». Следу такой аргументации, в том случае, если бы Россия захватила часть балтийских государств или балтийские государства целиком, а НАТО не ответила бы Москве в соответствии с уставной статьёй 5 (рассматривающей нападение на одного члена как нападение на всех членов альянса), Россия могла бы формально «уничтожить альянс». Аналитики считают, что последствия были бы настолько серьёзными, что они оправдали бы значительное наращивание в регионе сил США.
Однако это рассуждение избегает детального описания интересов России и соответствующего внешнеполитического дискурса. Россия мнит себя «великой державой» и наблюдает за своими соседями. По мнению российских аналитиков, напоминает автор, ближнее зарубежье России включает в себя все республики бывшего Советского Союза, кроме стран Балтии. Страны Балтии — чуждые России государства, полностью интегрированные с НАТО. За исключением нескольких жёстких русских «евразийцев» вроде Александра Дугина, «мало влияющих на политику», иронизирует Радин, мало кого интересует оккупация прибалтийских государств. Да, Россия действительно проявляет интерес к продолжению отношений с русскоязычными жителями Прибалтики, в том числе через свою «политику соотечественников», но этот приоритет — низкий. Если взять во внимание нынешнее отсутствие угроз для безопасности России со стороны прибалтийских стран, то трудно понять, с чего вдруг русские пойдут на эти страны. Недавний доклад RAND показал, что в России не ведётся «серьёзное обсуждение» стратегической ценности «части или всех балтийских государств, будь то их внутренняя ценность или способ ослабления НАТО».
Российский дискурс, связанный в том числе с темой Украины, подчёркивает лишь ограниченное значение Балтии для российской внешней политики. Русские, по-видимому, рассматривают Украину как продолжение России: по некоторым данным, это «Малая Россия», или, как Путин объяснял президенту Бушу в 2008 году, даже не вполне независимая страна, учитывая тесные связи между Россией и регионами Украины. Российские СМИ и общество видят «скоординированные и преднамеренные попытки Запада, направленные на подрыв позиций России на Украине». Напротив, в России «не могут себе представить, что западные опасения по поводу российских военных действий в Прибалтике являются легитимными и склонны воспринимать их как манипуляции со стороны стран Балтии или военно-промышленного комплекса США». Публичное описание ценности стран Балтии «несовместимо» с тем, что Россия будто бы планирует против них «наступательную военную операцию».
Другое дело, что Россия рассматривает как угрозу своей безопасности и влиянию в своем регионе сил НАТО. Но эта озабоченность связана с продвижением НАТО на восток, а не с оборонными гарантиями альянса своим членам. Когда российские чиновники от обороны подчёркивают угрозу НАТО, они обсуждают военную инфраструктуру, близкую к России, западную поддержку «цветных революций» и поддержку возможной натовской интеграции бывших советских республик (Грузии и Украины).
Учитывая отсутствие интереса России к странам Балтии, продолжает эксперт, Соединённые Штаты и НАТО должны уделять больше внимания (и, соответственно, ресурсов) тому, где у России есть интересы, возможности и намерения подорвать западную демократию и безопасность. Кремль — отнюдь не добренький дядюшка. Ранее сообщалось «о взломе выборов в США, о поддержке правых партий во Франции, о манипулировании через энергетические ресурсы в целях политического влияния в Болгарии», а также о других «подрывных действиях», которые представляют собой «серьёзную угрозу демократии и безопасности Соединённых Штатов, ЕС и НАТО», напоминает аналитик. После «аннексии Россией Крыма её вооружённые силы в Чёрном море значительно увеличились, что потенциально представляет угрозу для государств-членов НАТО Румынии и Болгарии». Наконец, действия России на Украине «ставят под угрозу нормы суверенитета и подрывают НАТО и приверженность ЕС интеграции европейских стран».
Отсюда ясно, что США и НАТО не должны предполагать, что «наиболее вероятной точкой российской агрессии» является Балтия. При этом «отсутствие интереса» России к нападению на Прибалтику не означает, что НАТО должна вывести свои войска из этого региона. Скорее, сдерживание здесь «должно быть пропорциональным интересам России». В настоящее время НАТО развернуло четыре батальона усиленного присутствия в Польше и странах Балтии. Эти силы «достаточны» для того, чтобы предотвратить «агрессивные действия» России.
Однако дальнейшее наращивание сил НАТО в балтийском регионе может изменить взгляд России на ситуацию, особенно в том случае, если Москва сочтёт, что натовские силы в регионе создают «угрозу для правящего режима» Кремля. Изучив военные действия Запада в Ираке, Ливии и на Балканах, российские аналитики «выразили обеспокоенность» тем, что близкое военное присутствие западных сил может стать «предвестником обезглавливающего удара» или может «поспособствовать цветной революции в России».
Радин считает, что увеличение присутствия НАТО в Прибалтике может послужить толчком, который приведёт ко вторжению российских сил в Прибалтику, то есть станет «мотивом» для интервенции. Это может случиться даже в том случае, если силы, развёрнутые в странах Балтии, не смогут «бросить реального вызова» российской военной машине.
Поэтому развёртывание сил США и НАТО в регионе должно избегать подобного риска. Следует самым серьёзным образом принять во внимание взгляды России на возможности НАТО в планировании развёртывания сил в будущем, а также обеспечить полную прозрачность военных сил альянса в балтийском регионе.
Между тем, заметим, западная истерия по поводу «атаки русских» на три республики Балтии продолжается.
На днях по этому вопросу высказался член Совета Федерации Франц Клинцевич.
«Там нет полноценных вооружённых сил, которые могли бы представлять какую-то военную силу. Для того, чтобы преодолеть границу с Россией, НАТО должна провести предварительную работу. И сейчас она в Прибалтике идёт, техника завозится», — пояснил сенатор программе «60 минут» на канале «Россия 1».
По мнению Клинцевича, разговор отставных западных генералов о войне в Прибалтике вызывает озабоченность: ведь он подготавливает общественное мнение к подобному сценарию. Однако при таком сценарии Прибалтика «перестанет существовать»: «Мне жалко Прибалтику, потому что она перестанет существовать. Слава богу, что это фантазии. Никто ни на кого не собирается нападать. Мы соседи, с Прибалтикой дружим. И никто ни на кого не собирается нападать. И НАТО не собирается нападать на Россию, поскольку российская армия сейчас в достаточной мере сильна».
Ну что ж, мир, дружба, жвачка. Непонятно только, зачем «техника завозится».
Как НАТО может «случайно» начать войну с Россией? На этот вопрос ответил специалист «мозгового треста» RAND, политолог Эндрю Радин. Его материал вышел в журнале «The National Interest».
От расширения присутствия НАТО в Прибалтике Москва ощутила бы «необходимость вторжения» в регион, даже если бы развернувшиеся там натовские силы не могли бы «бросить реальный вызов» российской военной машине.
После «захвата Россией Крыма и поддержки сепаратистов на украинском Донбассе», пишет Э. Радин, военные чины и военные аналитики на Западе «выразили озабоченность» по поводу вероятной «российской агрессии в странах Балтии».
В докладе RAND 2016 года было показано, что в случае внезапного быстрого вторжения российские силы дойдут до окраин столиц Эстонии и Латвии «через шестьдесят часов». Для развёртывания сил США, достаточных для того, чтобы «вернуть» балтийские государства, с учётом риска ядерного реагирования, потребовалось бы «от трёх до шести месяцев». При таком раскладе очевидно, что у Соединённых Штатов осталось бы немного «хороших вариантов» для ответа.
Учитывая военные возможности России в балтийском регионе, эксперты выразили серьёзное беспокойство в связи с военными учениями, которые русские запланировали на сентябрь 2017 года. По мнению аналитиков, эти учения могли стать «предвестником нападения» на страны Балтии. Однако учения уже позади, и российские войска вернулись на свои базы «без инцидентов».
Тот факт, что Россия не использовала манёвры «Запад 2017» как старт «для агрессивных действий», вызывает вопрос: а вправду ли Москва имеет перспективные «агрессивные намерения» против стран Балтии?
По мнению Радина, в настоящее время внешнеполитические интересы России «не дают никаких оснований для атаки стран Балтии». В контексте внешней политики куда большую озабоченность у Запада должны вызывать приоритеты России «в других регионах».
И ключ к понимаю ситуации в Балтии — это внимание России к НАТО, её восприятие НАТО как организации, которая может образовать со временем «достаточные силы для создания угрозы». Соединённые Штаты и НАТО могли бы уделять поменьше внимания странам Балтии, а вместо этого попытались бы понять, что представляют собой реальные интересы России и где эти интересы угрожают западной демократии и безопасности, считает аналитик.
Наблюдатели, которые предупреждали о возможном нападении России на Прибалтику, позднее признали: такого рода вторжение «маловероятно». Тем не менее, они по сей день утверждают, что НАТО должна увеличить свои силы в регионе, поскольку намерения России «неопределённы». Действия России на Украине могут стать «признаком более агрессивного или ревизионистского намерения».
Прибалтийские государства были частью Советского Союза. Также следует помнить о значительных «меньшинствах» русскоязычных жителей в Эстонии и Латвии. Даже если бы Россия не стремилась занять эти балтийские государства, она могла бы предпринять военные действия против них «с целью подрыва натовского союза». Следу такой аргументации, в том случае, если бы Россия захватила часть балтийских государств или балтийские государства целиком, а НАТО не ответила бы Москве в соответствии с уставной статьёй 5 (рассматривающей нападение на одного члена как нападение на всех членов альянса), Россия могла бы формально «уничтожить альянс». Аналитики считают, что последствия были бы настолько серьёзными, что они оправдали бы значительное наращивание в регионе сил США.
Однако это рассуждение избегает детального описания интересов России и соответствующего внешнеполитического дискурса. Россия мнит себя «великой державой» и наблюдает за своими соседями. По мнению российских аналитиков, напоминает автор, ближнее зарубежье России включает в себя все республики бывшего Советского Союза, кроме стран Балтии. Страны Балтии — чуждые России государства, полностью интегрированные с НАТО. За исключением нескольких жёстких русских «евразийцев» вроде Александра Дугина, «мало влияющих на политику», иронизирует Радин, мало кого интересует оккупация прибалтийских государств. Да, Россия действительно проявляет интерес к продолжению отношений с русскоязычными жителями Прибалтики, в том числе через свою «политику соотечественников», но этот приоритет — низкий. Если взять во внимание нынешнее отсутствие угроз для безопасности России со стороны прибалтийских стран, то трудно понять, с чего вдруг русские пойдут на эти страны. Недавний доклад RAND показал, что в России не ведётся «серьёзное обсуждение» стратегической ценности «части или всех балтийских государств, будь то их внутренняя ценность или способ ослабления НАТО».
Российский дискурс, связанный в том числе с темой Украины, подчёркивает лишь ограниченное значение Балтии для российской внешней политики. Русские, по-видимому, рассматривают Украину как продолжение России: по некоторым данным, это «Малая Россия», или, как Путин объяснял президенту Бушу в 2008 году, даже не вполне независимая страна, учитывая тесные связи между Россией и регионами Украины. Российские СМИ и общество видят «скоординированные и преднамеренные попытки Запада, направленные на подрыв позиций России на Украине». Напротив, в России «не могут себе представить, что западные опасения по поводу российских военных действий в Прибалтике являются легитимными и склонны воспринимать их как манипуляции со стороны стран Балтии или военно-промышленного комплекса США». Публичное описание ценности стран Балтии «несовместимо» с тем, что Россия будто бы планирует против них «наступательную военную операцию».
Другое дело, что Россия рассматривает как угрозу своей безопасности и влиянию в своем регионе сил НАТО. Но эта озабоченность связана с продвижением НАТО на восток, а не с оборонными гарантиями альянса своим членам. Когда российские чиновники от обороны подчёркивают угрозу НАТО, они обсуждают военную инфраструктуру, близкую к России, западную поддержку «цветных революций» и поддержку возможной натовской интеграции бывших советских республик (Грузии и Украины).
Учитывая отсутствие интереса России к странам Балтии, продолжает эксперт, Соединённые Штаты и НАТО должны уделять больше внимания (и, соответственно, ресурсов) тому, где у России есть интересы, возможности и намерения подорвать западную демократию и безопасность. Кремль — отнюдь не добренький дядюшка. Ранее сообщалось «о взломе выборов в США, о поддержке правых партий во Франции, о манипулировании через энергетические ресурсы в целях политического влияния в Болгарии», а также о других «подрывных действиях», которые представляют собой «серьёзную угрозу демократии и безопасности Соединённых Штатов, ЕС и НАТО», напоминает аналитик. После «аннексии Россией Крыма её вооружённые силы в Чёрном море значительно увеличились, что потенциально представляет угрозу для государств-членов НАТО Румынии и Болгарии». Наконец, действия России на Украине «ставят под угрозу нормы суверенитета и подрывают НАТО и приверженность ЕС интеграции европейских стран».
Отсюда ясно, что США и НАТО не должны предполагать, что «наиболее вероятной точкой российской агрессии» является Балтия. При этом «отсутствие интереса» России к нападению на Прибалтику не означает, что НАТО должна вывести свои войска из этого региона. Скорее, сдерживание здесь «должно быть пропорциональным интересам России». В настоящее время НАТО развернуло четыре батальона усиленного присутствия в Польше и странах Балтии. Эти силы «достаточны» для того, чтобы предотвратить «агрессивные действия» России.
Однако дальнейшее наращивание сил НАТО в балтийском регионе может изменить взгляд России на ситуацию, особенно в том случае, если Москва сочтёт, что натовские силы в регионе создают «угрозу для правящего режима» Кремля. Изучив военные действия Запада в Ираке, Ливии и на Балканах, российские аналитики «выразили обеспокоенность» тем, что близкое военное присутствие западных сил может стать «предвестником обезглавливающего удара» или может «поспособствовать цветной революции в России».
Радин считает, что увеличение присутствия НАТО в Прибалтике может послужить толчком, который приведёт ко вторжению российских сил в Прибалтику, то есть станет «мотивом» для интервенции. Это может случиться даже в том случае, если силы, развёрнутые в странах Балтии, не смогут «бросить реального вызова» российской военной машине.
Поэтому развёртывание сил США и НАТО в регионе должно избегать подобного риска. Следует самым серьёзным образом принять во внимание взгляды России на возможности НАТО в планировании развёртывания сил в будущем, а также обеспечить полную прозрачность военных сил альянса в балтийском регионе.
Между тем, заметим, западная истерия по поводу «атаки русских» на три республики Балтии продолжается.
На днях по этому вопросу высказался член Совета Федерации Франц Клинцевич.
«Там нет полноценных вооружённых сил, которые могли бы представлять какую-то военную силу. Для того, чтобы преодолеть границу с Россией, НАТО должна провести предварительную работу. И сейчас она в Прибалтике идёт, техника завозится», — пояснил сенатор программе «60 минут» на канале «Россия 1».
По мнению Клинцевича, разговор отставных западных генералов о войне в Прибалтике вызывает озабоченность: ведь он подготавливает общественное мнение к подобному сценарию. Однако при таком сценарии Прибалтика «перестанет существовать»: «Мне жалко Прибалтику, потому что она перестанет существовать. Слава богу, что это фантазии. Никто ни на кого не собирается нападать. Мы соседи, с Прибалтикой дружим. И никто ни на кого не собирается нападать. И НАТО не собирается нападать на Россию, поскольку российская армия сейчас в достаточной мере сильна».
Ну что ж, мир, дружба, жвачка. Непонятно только, зачем «техника завозится».
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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