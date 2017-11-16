Ситуация в Сирии
ВКС РФ нанесли авиаудары по террористам в северной части Хамы. Сирийская армия ведет бои на северо-востоке Дамаска, освободила ряд деревень в провинции Хама. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В минувшие сутки не прекращались перестрелки и вооруженные столкновения на северо-востоке Дамаска. Бои отмечались в районе населенных пунктов Кафр Батна и Хараста. В результате точечных ударов самолетов ВКС РФ обороне боевиков был нанесен значительный урон. Столица в очередной раз подверглась бомбардировкам исламистов. Ударам подверглись районы ль-Аббасиин, Баб Тума и Масакин Барзе, пострадали как минимум два мирных жителя и несколько полицейских.
Не менее 20 боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ) и члены их семей перешли на сторону курдов, предварительно сдав им все свои позиции неподалеку от нефтяного поля Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Это явилось новым подтверждением существования негласной договоренности между курдами и поддерживающими их США с одной стороны и боевиками ИГ с другой. Демократические силы Сирии (SDF) продвигаются в провинции, практически не используя оружие. Так, курдским частям удалось беспрепятственно приблизиться к населенному пункту Абу Хаммам. Между тем в городе Дейр-эз-Зор завершились работы по разминированию.
На протяжении дня российская авиация продолжила проводить боевые вылеты в окрестностях освобожденного города Абу Кемаль. В соответствии с полученными разведданными ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по объектам ИГ.
В северной части Хамы на протяжении всего дня разворачивались ожесточенные бои между радикалами объединения под руководством «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) и сирийской армией. Благодаря боевым вылетам российских ВКС под контроль сил САР перешел населенный пункт Каср Аш-Шави, находящийся на возвышенности и имеющий важное стратегическое значение. После этого правительственные войска под прикрытием ВКС РФ начали штурм деревень Арфа и Аль-Рабда. К вечеру населенные пункты были освобождены. В ходе боев «ан-Нусра» понесла потери в живой силе.
В свою очередь, исламисты заявляли о том, что в результате контрнаступления им удалось вновь захватить населенный пункт Сарха, а также уничтожить четыре танка армии САР, однако данные сведения не получили подтверждения.
В минувшие сутки не прекращались перестрелки и вооруженные столкновения на северо-востоке Дамаска. Бои отмечались в районе населенных пунктов Кафр Батна и Хараста. В результате точечных ударов самолетов ВКС РФ обороне боевиков был нанесен значительный урон. Столица в очередной раз подверглась бомбардировкам исламистов. Ударам подверглись районы ль-Аббасиин, Баб Тума и Масакин Барзе, пострадали как минимум два мирных жителя и несколько полицейских.
Не менее 20 боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ) и члены их семей перешли на сторону курдов, предварительно сдав им все свои позиции неподалеку от нефтяного поля Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Это явилось новым подтверждением существования негласной договоренности между курдами и поддерживающими их США с одной стороны и боевиками ИГ с другой. Демократические силы Сирии (SDF) продвигаются в провинции, практически не используя оружие. Так, курдским частям удалось беспрепятственно приблизиться к населенному пункту Абу Хаммам. Между тем в городе Дейр-эз-Зор завершились работы по разминированию.
На протяжении дня российская авиация продолжила проводить боевые вылеты в окрестностях освобожденного города Абу Кемаль. В соответствии с полученными разведданными ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по объектам ИГ.
В северной части Хамы на протяжении всего дня разворачивались ожесточенные бои между радикалами объединения под руководством «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) и сирийской армией. Благодаря боевым вылетам российских ВКС под контроль сил САР перешел населенный пункт Каср Аш-Шави, находящийся на возвышенности и имеющий важное стратегическое значение. После этого правительственные войска под прикрытием ВКС РФ начали штурм деревень Арфа и Аль-Рабда. К вечеру населенные пункты были освобождены. В ходе боев «ан-Нусра» понесла потери в живой силе.
В свою очередь, исламисты заявляли о том, что в результате контрнаступления им удалось вновь захватить населенный пункт Сарха, а также уничтожить четыре танка армии САР, однако данные сведения не получили подтверждения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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