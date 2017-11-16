10:12 16 ноября

Ситуация в Сирии

ВКС РФ нанесли авиаудары по террористам в северной части Хамы. Сирийская армия ведет бои на северо-востоке Дамаска, освободила ряд деревень в провинции Хама. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В минувшие сутки не прекращались перестрелки и вооруженные столкновения на северо-востоке Дамаска. Бои отмечались в районе населенных пунктов Кафр Батна и Хараста. В результате точечных ударов самолетов ВКС РФ обороне боевиков был нанесен значительный урон. Столица в очередной раз подверглась бомбардировкам исламистов. Ударам подверглись районы ль-Аббасиин, Баб Тума и Масакин Барзе, пострадали как минимум два мирных жителя и несколько полицейских.


Не менее 20 боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ) и члены их семей перешли на сторону курдов, предварительно сдав им все свои позиции неподалеку от нефтяного поля Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Это явилось новым подтверждением существования негласной договоренности между курдами и поддерживающими их США с одной стороны и боевиками ИГ с другой. Демократические силы Сирии (SDF) продвигаются в провинции, практически не используя оружие. Так, курдским частям удалось беспрепятственно приблизиться к населенному пункту Абу Хаммам. Между тем в городе Дейр-эз-Зор завершились работы по разминированию.

На протяжении дня российская авиация продолжила проводить боевые вылеты в окрестностях освобожденного города Абу Кемаль. В соответствии с полученными разведданными ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по объектам ИГ.

В северной части Хамы на протяжении всего дня разворачивались ожесточенные бои между радикалами объединения под руководством «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) и сирийской армией. Благодаря боевым вылетам российских ВКС под контроль сил САР перешел населенный пункт Каср Аш-Шави, находящийся на возвышенности и имеющий важное стратегическое значение. После этого правительственные войска под прикрытием ВКС РФ начали штурм деревень Арфа и Аль-Рабда. К вечеру населенные пункты были освобождены. В ходе боев «ан-Нусра» понесла потери в живой силе.

В свою очередь, исламисты заявляли о том, что в результате контрнаступления им удалось вновь захватить населенный пункт Сарха, а также уничтожить четыре танка армии САР, однако данные сведения не получили подтверждения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Антон Болдаков Сегодня, 09:34
    Да уж... Надеюсь потом не будет как в рассказе Багдадского Вора из "Ходжи Насердине" о коте и хозяине...
    Антон Болдаков
    1. Маз Сегодня, 09:40
      Погода в Сирии , плюс 22 днём,плюс семнадцать ночью солнечно, видимость 16км. Надо подтянуть логистику и самое то молотить бородатых. Думаю неделя и у на будут хорошие новости из Сирии
      Маз
      1. Чёрный Сегодня, 09:54
        Для гурии Акуевой очередных клиентов подогнали laughing
        Чёрный
  2. andrewkor Сегодня, 09:38
    Да,уж,замес в Сирии нешутошный и на долго.То за Евфратом бармалеев долбят ,то в пригородах Дамаска,везде полыхает!
    andrewkor
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 09:58
      Ближний Восток... там всю историю все всех резали.
      Анкыпельгыгыргын
  3. ksv36 Сегодня, 09:50
    везде полыхает

    И ещё долго тлеть потом будет. Это не спокойная часть планеты -Восток.
    ksv36
    1. anjey Сегодня, 10:04
      на БВ постоянно раздувают угли межнациональных конфликтов и один из самых дующих это Израиль....
      anjey
  4. BerBer Сегодня, 09:55
    Для нас это просто сводки, а для наших военных суровые будни. Терпение и последовательность, а не эмоции, - залог победы в этой войне.
    BerBer
  5. kriten Сегодня, 10:00
    Все равно придется всех тех, кто с боевиками договаривается уничтожать, какие бы демократические названия они не носили.Всех,кто дружит с Америкой, надо выгонять, иначе кампания была бесполезной.
    kriten
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