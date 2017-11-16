Зюганов заявил, что ему стыдно за Россию из-за «мадам из "Дома-2"»

Одна мадам из "Дома-2" в качестве "кандидата по вызову" начинает нести всякую чушь, мне стыдно становится за страну,

Лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов заявил, что ему стыдно за страну после высказываний одного из кандидатов в президенты, передает РИА Новости сказал лидер коммунистов на пресс-конференции.По словам Зюганова, решение о его участии в президентской гонке «примет на декабрьском съезде КПРФ вся команда партии».Он подчеркнул, что на выборы надо идти с «конкретной программой и командой», которые есть у коммунистов.Напомним, о планах участвовать в президентских выборах заявила бывшая телеведущая проекта «Дом-2» Ксения Собчак.По данным агентства, свои кандидатуры также намерены выставить «лидер ЛДПР Владимир Жириновский, журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков и лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова».Партия "Яблоко" планирует выставить на выборы Григория Явлинского. О планах баллотироваться также сообщили политолог Андрей Богданов, один из создателей движения «Наши» Борис Якеменко и лидер движения «Возрождение» Александр Чухлебов.Избирательная кампания должна стартовать в декабре, сами выборы назначены на март 2018 года.