10:07 16 ноября

Зюганов заявил, что ему стыдно за Россию из-за «мадам из "Дома-2"»

Лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов заявил, что ему стыдно за страну после высказываний одного из кандидатов в президенты, передает РИА Новости.



Одна мадам из "Дома-2" в качестве "кандидата по вызову" начинает нести всякую чушь, мне стыдно становится за страну,
сказал лидер коммунистов на пресс-конференции.


По словам Зюганова, решение о его участии в президентской гонке «примет на декабрьском съезде КПРФ вся команда партии».

Он подчеркнул, что на выборы надо идти с «конкретной программой и командой», которые есть у коммунистов.

Напомним, о планах участвовать в президентских выборах заявила бывшая телеведущая проекта «Дом-2» Ксения Собчак.

По данным агентства, свои кандидатуры также намерены выставить «лидер ЛДПР Владимир Жириновский, журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков и лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова».

Партия "Яблоко" планирует выставить на выборы Григория Явлинского. О планах баллотироваться также сообщили политолог Андрей Богданов, один из создателей движения «Наши» Борис Якеменко и лидер движения «Возрождение» Александр Чухлебов.

Избирательная кампания должна стартовать в декабре, сами выборы назначены на март 2018 года.

Использованы фотографии: Gennady Zyuganov
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Комментарии 11

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  1. Ami du peuple Сегодня, 09:58
    А мне за Зюганова стыдно. Ревизионист и соглашатель, поменявший коммунистические убеждения на плюшки от власти. В 1996 году у него был шанс, но "вечный оппозиционер" этот шанс проср... пролюбил, в общем.
    Так что нынче Ксюшадь для него самый достойный соперник, и не удивлюсь, если она больше "папаши Зю" голосов соберет.
    Ami du peuple
    1. Чёрный Сегодня, 10:01
      ...да оствьте вы уже тётю лошадь в покое. wassat..хотяяяяя...это амёба которой окружение присваивает банальный лошадизм. За лошадок ОБИДНО милейшие животные! smile
      Чёрный
  2. vladimirvn Сегодня, 10:01
    Ему стыдно за страну??? А что он сделал что бы в стране стало лучше, при таком мандате доверия от народа, который он имел все эти годы?!
    vladimirvn
    1. badens1111 Сегодня, 10:05
      Цитата: vladimirvn
      Ему стыдно за страну??? А что он сделал

      Позвольте полюбопытствовать,а что сделали вы?
      badens1111
    2. rocket757 Сегодня, 10:06
      Стране, людям которые доверяли коммунистам оченно стыдно за них ... эт точно.
      А тётю, которая не лош... (не надо обижать животных!!!) народ и сам "прокатит" ... ...заодно и повеселиться!
      rocket757
  3. Masya Masya Сегодня, 10:03
    А за себя не стыдно, баллотироваться в такой компании? Может и кандитатуру снимет, что бы со стыда не сгореть?
    Masya Masya
  4. BillGejtz Сегодня, 10:03
    по поводу ксюшади он прав
    BillGejtz
  5. Чёрный Сегодня, 10:04
    Одна мадам из "Дома-2" в качестве "кандидата по вызову" начинает нести всякую чушь, мне стыдно становится за страну,
    сказал лидер коммунистов на пресс-конференции.
    Ай, шалунишка... видать все-таки смотрит Дурдом-2 wassat
    Чёрный
  6. san4es Сегодня, 10:04
    Одна мадам из "Дома-2" в качестве "кандидата по вызову" начинает нести всякую чушь, мне стыдно становится за страну

    ...Надо вставить на ВЛКСМ собрании soldier ...и ещё за неуплату $$-взносов
    san4es
  7. Шалтай Сегодня, 10:06
    За Явлинского Генадий Андореевичу не стыдно ? . По сравнению с Явлинским биография Ксюшади кажется скучнее , в чём-то даже чище .
    Шалтай
  8. Шурале Сегодня, 10:06
    А мне за Зюганова обидно , что он деньгами взял свой выигрыш на выборах !!! Сволочь продажная !!!
    Шурале
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