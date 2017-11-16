10:14 16 ноября

1-й армейский корпус ДНР: ударный кулак Донбасса

1-й армейский корпус Минобороны ДНР — общевойсковой корпус в Вооружённых силах Донецкой народной республики. В состав корпуса входят: 1-я отдельная мотострелковая бригада «Славянская», 3-я отдельная мотострелковая бригада «Беркут», 5-я отдельная мотострелковая бригада «Оплот», 7-я отдельная мотострелковая бригада «Чистяковская». На сегодняшний день 1-й армейский корпус имеет на вооружении более 400 танков, 350 БМП, 60 артиллерийских орудий, 30 систем залпового огня типа "Град", а также 280 минометов разных калибров.




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