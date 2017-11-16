Депутаты ВР добавили в закон о реинтеграции Донбасса упоминание о Крыме

Закон президентом подан с конкретной целью – освободить временно оккупированные территории Донбасса с использованием Вооруженных сил Украины. Создать оперативный штаб и т.д. Но политически мы не можем забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац,

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности включил в законопроект о реинтеграции Донбасса вопрос «возвращения Крыма», передает РИА Новости сказал глава комитета Сергей Пашинский.Члены комитета утвердили также окончательное название проекта: «Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей».В частности, в документе прописано, что Киев не признает никакие документы, выданные на неподконтрольных ему территориях Донбасса и в Крыму, в том числе свидетельства о рождении и смерти.В случае принятия закона президент получит право использовать Вооруженные силы в мирное время для обеспечения государственного суверенитета. Это положение узаконит применение ВСУ в Донбассе без объявления военного положения. Также документ определяет РФ как «страну-агрессора».По словам секретаря комитета Ивана Винника, Верховная Рада может одобрить законопроект в начале декабря. Документ должны поддержать 5 парламентских фракций.При этом поправки о разрыве дипотношений с Москвой в закон вноситься не будут. Как отметил Винник, «этот вопрос относится к компетенции исполнительной власти, а именно МИД».