13:32 16 ноября

Депутаты ВР добавили в закон о реинтеграции Донбасса упоминание о Крыме

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности включил в законопроект о реинтеграции Донбасса вопрос «возвращения Крыма», передает РИА Новости.



Закон президентом подан с конкретной целью – освободить временно оккупированные территории Донбасса с использованием Вооруженных сил Украины. Создать оперативный штаб и т.д. Но политически мы не можем забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац,
сказал глава комитета Сергей Пашинский.


Члены комитета утвердили также окончательное название проекта: «Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей».

В частности, в документе прописано, что Киев не признает никакие документы, выданные на неподконтрольных ему территориях Донбасса и в Крыму, в том числе свидетельства о рождении и смерти.

В случае принятия закона президент получит право использовать Вооруженные силы в мирное время для обеспечения государственного суверенитета. Это положение узаконит применение ВСУ в Донбассе без объявления военного положения. Также документ определяет РФ как «страну-агрессора».

По словам секретаря комитета Ивана Винника, Верховная Рада может одобрить законопроект в начале декабря. Документ должны поддержать 5 парламентских фракций.

При этом поправки о разрыве дипотношений с Москвой в закон вноситься не будут. Как отметил Винник, «этот вопрос относится к компетенции исполнительной власти, а именно МИД».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:29
    Ну и когда в атаку на Крым пойдут? Все уже во внимании.Ждём с невероятным и неподдельным интересом.Как укровояки Крым брать будут laughing
    Наблюдатель2014
    1. урман Сегодня, 10:36
      Цитата: Наблюдатель2014
      Как укровояки Крым брать будут

      Дурни думками богатеют laughing
      урман
      1. GRF Сегодня, 10:54
        Когда своего как хрущева, протолкнут в президенты РФ...

        Народ ж в РФ не утверждает властные решения, так что все может быть ...
        GRF
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:10
          GRF
          Когда своего как хрущева, протолкнут в президенты РФ...
          Народ ж в РФ не утверждает властные решения, так что все может быть ...
          Согласен. Влезет на престол такой "патриот" причешет про дружбу народов.Наши как всегда уши развесят.Все люди братья и т д А под шумок доили и доят Россию матушку .Кто в курсе сколько из России денег гастеры вывозят? А это наши рабочии места.А нам заливают про всяки геополитические интересы.Фух.Всё дальше продолжать не буду.На матюки боюсь сорвусь.
          Наблюдатель2014
          1. Лелёк Сегодня, 11:47
            Цитата: Наблюдатель2014
            .Кто в курсе сколько из России денег гастеры вывозят?


            Привет. То, что выводят гастеры, это мизер по сравнению с тем, что выводят иностранные кампании с молчаливого согласия нашего правительства. Вот табличка-минимум того, кому мы с вами платим за ежедневные походы за товарами (и это при восторженных реляциях об "импортозамещениях"), объём которых достиг 80% потребительского спроса в городах РФ:
            Лелёк
            1. dvina71 Сегодня, 12:27
              Цитата: Лелёк
              объём которых достиг 80% потребительского спроса в городах РФ

              А я всегда думал главное товары производства какой страны лежат на полках магазина..а оно вот чего. Я уже лет 10 регулярно посещаю Ашаны и чуть меньше Магниты т.к много их магазинов у дорог.. Да..еще Глобус.. они перефирию Москвы решили занять.. у них кафешка нормальная..,я все это к чему.. лет 10 назад в Ашане только хлеб и молоко,да и то не все ,были российские.. Сейчас нероссийское надо еще поискать.. а кто там акциями владеет.. Все равно в России они зарегестрированны как российские предприятия.
              ООО "Ашан рус"
              http://www.list-org.com/company/55856
              ООО "Метро"..
              http://www.rusprofile.ru/id/715821
              dvina71
              1. Лелёк Сегодня, 12:45
                Цитата: dvina71
                Все равно в России они зарегестрированны как российские предприятия.


                Налоги платят в России, но прибыль выводят в страны расположения основных офисов или в офшоры. Думается, что это миллиарды баксов. Здесь нет ещё таких фирм, как "Кока-кола", "Пепси", "Макдональдс" и пр., которые так же не держат прибыль в наших банках.
                Лелёк
                1. dima1970 Сегодня, 13:07
                  А вы свою прибыль после уплаты налогов в бюджет страны сдаёте?
                  dima1970
                  1. Лелёк Сегодня, 13:22
                    Цитата: dima1970
                    А вы свою прибыль после уплаты налогов в бюджет страны сдаёте?


                    Привет. Смею Вас разочаровать - не имею ни того, ни другого. И потом на надо путать хлор и кальций, и что-то с пальцем (имею ввиду бюджет страны и банковский сектор) yes . Большинство наших отечественных предпринимателей откладывают прибыль своих предприятий в наши российские банки, т.е. заработанное остаётся внутри страны и работает на благо России. Почему употребил слово "большинство"? Потому как есть, к сожалению, категория предпринимателей и кампаний, предпочитающих держать свои авуары в зарубежных банках, стимулируя тем самым экономику других государств, зачастую враждебных к России.
                    Лелёк
    2. штольц Сегодня, 11:01
      Нет фантазии у хохлов совершенно, заладили одно и тоже без конца: Крым и Донбасс, хоть бы, что новое придумали.
      штольц
    3. 79807420129 Сегодня, 11:12
      А вы "братаны" как не садитесь,в оркестранты не годитесь. laughing Можете миллион раз сказать Крым,Донбасс,только влажные мечты остануться.
      79807420129
      1. Лелёк Сегодня, 11:53
        Цитата: 79807420129
        А вы "братаны" как не садитесь,в оркестранты не годитесь.


        День добрый. Это точно. Поэтому укропский журналюга Роман Цимбалюк вносит своё предложение по решению украинской проблемы:
        Лелёк
        1. 79807420129 Сегодня, 12:03
          "Есть один способ выхода из войны на сегодняшний день-сдаться"

          Приветствую Коллега! hi Укропчик озвучил заветную мечту хохолят-обьявить войну России и тут же сдаться в плен,нехай кормят. hi
          79807420129
          1. Лелёк Сегодня, 12:36
            Цитата: 79807420129
            Укропчик озвучил заветную мечту хохолят-обьявить войну России и тут же сдаться в плен,нехай кормят.


            Цимбалюк выразил (может быть) желание части населения незалежной, которые "ненацики". Я понял его посыл под "сдаться", как прекратить войну на ЮВ бывшей Украины, за что он может жестоко поплатиться от рук нациков, появившись в Киеве. Прецедентов куча.
            Лелёк
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 11:58
        Цитата: 79807420129
        Можете миллион раз сказать Крым,Донбасс,только влажные мечты остануться.

        скорее мечты у них мокрые
        Angel_and_Demon
  2. HAM Сегодня, 10:40
    Слово:"Крым" для хохлов это как слово "халва","халва"-душу греет,а слаще не становится.
    HAM
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:07
      Цитата: HAM
      В случае принятия закона президент получит право использовать Вооруженные силы в мирное время для обеспечения государственного суверенитета. Это положение узаконит применение ВСУ в Донбассе без объявления военного положения. Также документ определяет РФ как «страну-агрессора».

      сколько раз не говори "халва" а во рту слаще не станет hi
      Angel_and_Demon
  3. Железякин Сегодня, 10:44
    Блеф и провокация! Жирующие кнопкодаФы на фото, судя по всему, сами в шоке от своей беСовской дерзости... Рождество перенесли, так глядишь и веру предков в католичество обернут
    Железякин
  4. sds87 Сегодня, 10:53
    Пляшут украинские депутаты под дудку США. Самим этим депутатам нафиг сдался Крым и Донбас. Но платящий хозяин дал команду продолжать мракобесие и, думаю, проплатил веселье. Депутаты Рады обрадовались и закусили удила.
    sds87
  5. andrewkor Сегодня, 10:56
    Запахло порохом (не президентом Руины)!"Сами,хоть понимаете,что вы творите?"В.В.Путин!
    andrewkor
  6. bratchanin3 Сегодня, 11:00
    Они думают, что если написали так, то так тому и быть, но законы бывают действующими и не действующими. Бандеровская власть долго не протянет, я так думаю и люди забудут их законы, как их забыли в Германии.
    bratchanin3
  7. oldzek Сегодня, 11:02
    ВРУ есть ВРУ т.е. мы мол решили а ответственность за исполнительной властью.вперёд на агрессора без объявления войны.и в случаи чего мы тут не причем.
    oldzek
  8. собаковод Сегодня, 11:02
    То, что Крым для них потерян, это они понимают, думаю. Но что они готовят для Донбасса? Вот где беда! Хунта не успокоится, пока её не уничтожат. Вот только когда и как? Всё затянуто и вызывает беспокойство!
    собаковод
  9. Egorovich Сегодня, 11:08
    Ждуны и мечтатели с протянутой рукой - ХОХЛЫ.
    Egorovich
  10. Ромей Сегодня, 11:24
    Еще одно подтверждение, что одной сдачей Донбасса , Кремль не отделается. Придется выполнять условия ультиматума целиком и полностью. А время поджимает. 2 февраля не за горами. Нажитое непосильным трудом в опасности.
    Ромей
  11. Слон Сегодня, 11:45
    Пусть укро-бандеровцы смотрят на исторические карты, там много интересного -
    Слон
  12. rotmistr60 Сегодня, 11:53
    освободить временно оккупированные территории Донбасса с использованием Вооруженных сил Украины. Создать оперативный штаб и т.д. Но политически мы не можем забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац

    Лучше бы они в каждый абзац добавили немного мозгов и не приправленных националистическим гонором. Интересно, если в каждый абзац добавить, что Украина "великая страна", то станет она от этого великой?
    rotmistr60
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