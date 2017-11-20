Четыре боя "Славы", или Эффективность минно-артиллерийских позиций (часть1)

Линкор "Слава" в кампании 1914-15 гг

Линкор "Брауншвейг" - противник "Славы" в бою 26 июля

«На ее палубы во время обстрела сыпались, как горох, мелкие осколки 11-дюймовых немецких снарядов при их разрывах о воду, не причиняя никакого вреда ни кораблю, ни его личному составу, т.к. палубы в бою были пусты»

«Камень преткновения определенно заключался в «Славе» - на протяжении дня 3 августа она не раз заставляла тральщики отходить»