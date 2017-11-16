Военная обстановка в Сирии: «Умеренные» атаковали базу бронетанковых войск САА

В сирийской столице вновь неспокойно. Армия САР отразила совместное наступление нескольких террористических группировок в пригороде Дамаска - в Восточной Гуте. Боевики атаковали базу бронетанковых войск правительственной армии, применив автомобиль, начиненный взрывчаткой. Прорвать линию обороны бандитам не удалось, однако в результате нападения погиб генерал-майор САА Валид Хвашки. Стоит отметить, что наступление организовали боевики так называемой "умеренной оппозиции".