13:32 16 ноября

Военная обстановка в Сирии: «Умеренные» атаковали базу бронетанковых войск САА

В сирийской столице вновь неспокойно. Армия САР отразила совместное наступление нескольких террористических группировок в пригороде Дамаска - в Восточной Гуте. Боевики атаковали базу бронетанковых войск правительственной армии, применив автомобиль, начиненный взрывчаткой. Прорвать линию обороны бандитам не удалось, однако в результате нападения погиб генерал-майор САА Валид Хвашки. Стоит отметить, что наступление организовали боевики так называемой "умеренной оппозиции".




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Комментарии 6

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  1. Egorovich Сегодня, 11:14
    Умеренных бандитов нужно уничтожать, как любую другую мразоту в Сирии. Не бывает в жизни умеренных бандитов.
    Egorovich
    1. Dashout Сегодня, 11:29
      Так! С другой стороны вот и повод, чтобы "причесать" умеренно-полосатых...
      Dashout
      1. Egorovich Сегодня, 11:33
        Матрасникам то и нужно "навалять" в первую очередь, тогда и умеренных резко поубавится.
        Egorovich
        1. Dashout Сегодня, 11:47
          Кто б спорил... но, очередной раз озабоченность выразим...
          Dashout
          1. Egorovich Сегодня, 11:52
            Нужно сначала бить, а потом можно извиниться.
            Egorovich
  2. Скоробей Сегодня, 12:20
    Зато паранджа (эль-мюрид) кипятком выдавал что иранцев амерам и евреям слили.
    Скоробей
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