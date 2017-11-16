У россиян заберут последнее: ЦБ разрешит пенсионным фондам выводить деньги зарубеж

Центробанк России готов разрешить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) инвестировать пенсионные накопления российских граждан в различные зарубежные активы. Пенсионные накопления всегда были неким внутренним ресурсом страны, который были призван помогать отечественной экономике модернизироваться. Однако сейчас, по видимому, за счет кошелька граждан нашей страны ЦБ будет развивать экономики западных стран.