13:32 16 ноября

У россиян заберут последнее: ЦБ разрешит пенсионным фондам выводить деньги зарубеж

Центробанк России готов разрешить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) инвестировать пенсионные накопления российских граждан в различные зарубежные активы. Пенсионные накопления всегда были неким внутренним ресурсом страны, который были призван помогать отечественной экономике модернизироваться. Однако сейчас, по видимому, за счет кошелька граждан нашей страны ЦБ будет развивать экономики западных стран.




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. сорок восьмой Сегодня, 12:32
    ЦБ будет развивать экономики западных стран

    Не будет.
    Для Катасонова и тех кто не в курсе сообщаю: ежегодно выходит постановление правительства Российской Федерации, изымающее накопительную часть пенсий из негосударственных пенсионных фондов в пенсионный фонд России. Поэтому все НПФ смогут инвестировать пенсионные накопления российских граждан в различные зарубежные активы на сумму ровно 0 рублей 0 копеек.
    сорок восьмой
    1. IGAR Сегодня, 12:39
      Ну раз вы сказали...
      IGAR
  2. Мар.Тира Сегодня, 12:47
    Это говорит о том,что пенсионеров в России имеющих "лишние"деньги,стало слишком много.Это и не мудрено.Власти при держащие позаботились о своей старости.Создавая себе баснословные льготные пенсии,федерального,и местного значения.
    Мар.Тира
Картина дня