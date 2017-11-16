Турецкая компания презентовала ударный дрон Karayel-SU
Турецкая компания Vestel Defense Industry презентовала свой новейший беспилотник. В рамках выставки Dubai Airshow, проходящей в эти дни в Дубае, состоялась первая публичная демонстрация ударного дрона Karayel-SU.
Компания Vestel Defense Industry уже поставляет беспилотники Karayel турецкой армии. По словам разработчиков, разведывательные версии дронов налетали уже 3000 часов и отлично зарекомендовали себя. Разработка ударной версии беспилотника Karayel стартовала в начале этого года.
Новая модификация получила название Karayel-SU и отличается от базовой версии увеличенным размахом крыла, повышенной грузоподъёмностью и наличием четырёх точек для подвески вооружений. Так, если Karayel-«разведчик» имеет крыло с размахом 10,5 м и может нести разведывательное оборудование массой до 50 кг, то ударная версия имеет крыло в 13 м и может нести до 120 кг полезной нагрузки.
На выставке Dubai Airshow новый дрон презентовался с макетами «умных» бомб MAM-L и MAM-C производства компании Roketsan. По словам разработчиков, беспилотник может находиться в воздухе до 20 часов и подниматься на высоту до 5,5 км. Представители Vestel Defense Industry заявляют, что с Минобороны ОАЭ уже подписан меморандум на локализацию производства Karayel-SU на территории этой страны, передает "Warspot"
Компания Vestel Defense Industry уже поставляет беспилотники Karayel турецкой армии. По словам разработчиков, разведывательные версии дронов налетали уже 3000 часов и отлично зарекомендовали себя. Разработка ударной версии беспилотника Karayel стартовала в начале этого года.
Прототип ударного беспилотника Karayel-SU.
Новая модификация получила название Karayel-SU и отличается от базовой версии увеличенным размахом крыла, повышенной грузоподъёмностью и наличием четырёх точек для подвески вооружений. Так, если Karayel-«разведчик» имеет крыло с размахом 10,5 м и может нести разведывательное оборудование массой до 50 кг, то ударная версия имеет крыло в 13 м и может нести до 120 кг полезной нагрузки.
На выставке Dubai Airshow новый дрон презентовался с макетами «умных» бомб MAM-L и MAM-C производства компании Roketsan. По словам разработчиков, беспилотник может находиться в воздухе до 20 часов и подниматься на высоту до 5,5 км. Представители Vestel Defense Industry заявляют, что с Минобороны ОАЭ уже подписан меморандум на локализацию производства Karayel-SU на территории этой страны, передает "Warspot"
Использованы фотографии: defensenews.com
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