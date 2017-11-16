13:32 16 ноября

Турецкая компания презентовала ударный дрон Karayel-SU

Турецкая компания Vestel Defense Industry презентовала свой новейший беспилотник. В рамках выставки Dubai Airshow, проходящей в эти дни в Дубае, состоялась первая публичная демонстрация ударного дрона Karayel-SU.

Компания Vestel Defense Industry уже поставляет беспилотники Karayel турецкой армии. По словам разработчиков, разведывательные версии дронов налетали уже 3000 часов и отлично зарекомендовали себя. Разработка ударной версии беспилотника Karayel стартовала в начале этого года.

Турецкая компания презентовала ударный дрон Karayel-SU

Прототип ударного беспилотника Karayel-SU.



Новая модификация получила название Karayel-SU и отличается от базовой версии увеличенным размахом крыла, повышенной грузоподъёмностью и наличием четырёх точек для подвески вооружений. Так, если Karayel-«разведчик» имеет крыло с размахом 10,5 м и может нести разведывательное оборудование массой до 50 кг, то ударная версия имеет крыло в 13 м и может нести до 120 кг полезной нагрузки.

На выставке Dubai Airshow новый дрон презентовался с макетами «умных» бомб MAM-L и MAM-C производства компании Roketsan. По словам разработчиков, беспилотник может находиться в воздухе до 20 часов и подниматься на высоту до 5,5 км. Представители Vestel Defense Industry заявляют, что с Минобороны ОАЭ уже подписан меморандум на локализацию производства Karayel-SU на территории этой страны, передает "Warspot"

Использованы фотографии: defensenews.com
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Александр War Сегодня, 11:43
    Не по теме!Официальное подтверждение поставки ракетных комплексов «Искандер-Э» Алжиру https://bmpd.livejournal.com/2955329.html
    Александр War
    1. НасРать Сегодня, 12:27
      Радоваться или плакать?
      НасРать
  2. фигвам Сегодня, 11:43
    Да, видимо уже родился последний военный лётчик.
    фигвам
  3. Александр War Сегодня, 11:45
    Там еще и Китай тоже презентовал свои БПЛА Больше подробностей о китайском БПЛА Cloud Shadow с Dubai Airshow 2017 https://imp-navigator.livejournal.com/677835.html
    Александр War
  4. Кот Всапогах Сегодня, 11:45
    где ударный беспилотник "МиГ" хотелось бы узнать? Анонсируем, анонсируем а толку!!! request
    Кот Всапогах
    1. Александр War Сегодня, 11:48
      https://bmpd.livejournal.com/2949903.html Как сообщило 14 ноября 2017 года агентство ТАСС, Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" ведет работы по созданию ударных и разведывательных беспилотников массой от 1 до 15 тонн, их опытные образцы появятся уже в ближайшие годы. Об этом во вторник заявила официальный представитель корпорации Анастасия Кравченко на выставке Dubai Airshow 2017
      Александр War
      1. Кот Всапогах Сегодня, 12:04
        вот и я говорю, одни анонсы hi
        Кот Всапогах
        1. Александр War Сегодня, 12:09
          Их опытные образцы появятся уже в ближайшие годы,в ближайшие годы sad это через сколько ? год ,lдва ,три или пять
          Александр War
  5. 100502 Сегодня, 11:47
    То что у нас их нет, говорит о том что последние мозги утекли, а новых не будет ЕГЭ постаралось
    100502
    1. Александр War Сегодня, 11:54
      У нас пока в планах такие там может и появиться ударный на база БПЛА Орион
      Александр War
    2. dvina71 Сегодня, 13:22
      Цитата: 100502
      То что у нас их нет, говорит о том что последние мозги утекли, а новых не будет ЕГЭ постаралось

      Ага.. ВОт вы можете с военной точки зрения обосновать СРОЧНОЕ принятие на вооружение ударного беспилотника?
      Разведывательные были нужны срочно и их просто купили у Израиля,локализовали производство у себя и разработали новые..
      А наличие ударника.. ЗАчем?: ЧТо они могут сделать такого,что невозможно другим оружием?
      dvina71
  6. rocket757 Сегодня, 12:07
    Беспилотник? На какой то легкий самолетик смахивает?
    Дроны должны иметь футуристический вид, шоб бармалеев пугать... а так они даж не поймут, шо енто ДРОН!
    rocket757
  7. zzdimk Сегодня, 12:26
    Это только мне кажется, что у АН-2 второе крыло отрезали и кабину убрали? Хорошая машина получилась бы с полным набором для опрыскования помидор.
    zzdimk
  8. Тень тьмы Сегодня, 12:38
    Презентовала? "Презент" в русском языке уже давно ассоциируется с подарком! "Представила", "продемонстрировала", "показала", но нет надо было сделать кому-то корявый перевод и влепить заимствованное слово с совершенно неподходящим значением!
    Вот так и начинает пипл спикуять по инолендскому забывая русский! am
    Тень тьмы
Картина дня