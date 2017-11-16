13:38 16 ноября

Госдеп: террористы лишились в Ираке и Сирии 95% территории

Террористическая группировка ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) с 2014 года лишилась 95% территории в Ираке и Сирии, передает РИА Новости заявление спецпосланника президента США по борьбе с террористами Бретта Макгерка.



«Макгерк отметил, что с того момента, как наша коалиция сформировалась в 2014 году, ИГИЛ потеряла 95% территории, которую она контролировало когда-то в Ираке и Сирии. Более 7,5 миллиона человек были освобождены от власти ИГИЛ; 2,6 миллиона иракцев вернулись домой, и террористы не вернули контроль ни над единым метром территории, которую они утратили», – говорится в релизе Госдепа о встрече малой группы стран-членов коалиции под руководством США.


Встреча союзников состоялась в Иордании в среду.

Напомним, западная коалиция под руководством США включает более 70 стран. Ее силы действуют против ИГ в Ираке с разрешения местных властей, а в Сирии проводят операции, не имея на то разрешения официального Дамаска.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. Чёрный Сегодня, 11:46
    «Макгерк отметил, что с того момента, как наша коалиция сформировалась в 2014 году, ИГИЛ потеряла 95% территории, которую она контролировало когда-то в Ираке и Сирии.
    ...Ну вот....дождались. Как многие тут и предсказывали, американцы назначили себя победителями laughing
    Чёрный
    1. Logall Сегодня, 11:52
      Нужно им ''орден сутулого'' гвоздем к груди приколотить...!
      Logall
      1. электроОлег Сегодня, 11:59
        Цитата: Logall
        гвоздем к груди приколотить...!


        К хребтине тогда уж. И не гвоздём а костылём железнодорожным laughing
        электроОлег
      2. Джедай Сегодня, 12:02
        Саня, привет! hi Орден "сутулого" имеет закрутку на спине, при чём тут гвозди? wink lol
        Джедай
        1. Logall Сегодня, 12:10
          Цитата: Джедай
          Саня, привет! hi Орден "сутулого" имеет закрутку на спине, при чём тут гвозди? wink lol

          Чтобы периодически подбивать, когда расшатываются...
          Макс hi , ''добрый'' Я сегодня... wink
          Logall
          1. Джедай Сегодня, 12:13
            Ты - сегодня, а я - всегда. feel
            Цитата: Logall
            Чтобы периодически подбивать, когда расшатываются...

            Чтобы не расшатывалось - закрутку заварить! yes
            Джедай
            1. Logall Сегодня, 12:16
              Постоянное забивание гвоздей- вся соль! Дабы не забывали, Что за орден...
              Logall
    2. 79807420129 Сегодня, 11:55
      «Макгерк отметил, что с того момента, как наша коалиция сформировалась в 2014 году, ИГИЛ потеряла 95% территории

      Когда то это уже проходили.
      Опять началось,да мы пахали,да мы воевали.Пиарщики да завистники.Тьфу на них. feel
      79807420129
      1. Logall Сегодня, 12:01
        Цитата: 79807420129
        Тьфу на них.

        Влад, Приветствую, простым плевком здесь не обойтись! Здесь кое-что по едренее нужно: Вот это плевок!
        Logall
        1. 79807420129 Сегодня, 12:06
          Цитата: Logall
          Влад, Приветствую, простым плевком здесь не обойтись! Здесь кое-что по едренее нужно:

          Санчо Здрав Будь! drinks hi А если вот так тьфу на них fellow
          good drinks
          79807420129
      2. Джедай Сегодня, 12:05
        Влад! hi А разве не этого мы ждали от этих заслуженных падальщиков? am
        Джедай
        1. 79807420129 Сегодня, 12:11
          Цитата: Джедай
          Влад! hi А разве не этого мы ждали от этих заслуженных падальщиков? am

          Здрав Будь Макс! drinks hi История любит повторяться,сейчас полосатики будут орать про победу над ИГИЛ на всех перекрестках и приписывать ее себе,не секрет,что они бортанут даже своих шестерок в своей коалиции. laughing hiНу с Генералом Армии Макс! good hi
          79807420129
          1. Джедай Сегодня, 12:14
            Цитата: 79807420129
            не секрет,что они бортанут даже своих шестерок в своей коалиции.

            Ясен болт, будут они с какими-то мелкими шавками победу делить - тут самим мало! lol
            Джедай
  2. DMoroz Сегодня, 11:47
    Начинается примазывание к победе как в ВОВ
    «Макгерк отметил, что с того момента, как наша коалиция сформировалась в 2014 году, ИГИЛ потеряла 95% территории, которую она контролировало когда-то в Ираке и Сирии. Более 7,5 миллиона человек были освобождены от власти ИГИЛ; 2,6 миллиона иракцев вернулись домой, и террористы не вернули контроль ни над единым метром территории, которую они утратили»,
    am
    DMoroz
    1. Чёрный Сегодня, 11:56
      Цитата: DMoroz
      Начинается примазывание к победе как в ВОВ

      Да они там уже не примазываются, они открыто говорят, что разгром гитлеровской Германии это исключительно их заслуга....а СССР в это время только Хиросиму бомбил... laughing
      Чёрный
  3. Logall Сегодня, 11:47
    Вспомнился старый анекдот, про Муху на быке, что говорила - ''мы пахали!''!
    Logall
  4. Чёрная вода Сегодня, 11:57
    .....ну это нормально.....сейчас будут делать вид что ВКС РФ там вообще не было, а если и было то только мешало!!!! ...хотело колонну "пленных" разбомбить чем нарушили бы "вашингтонскую конвенцию"...
    Чёрная вода
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 11:58
    ... вот и началось - мы ( в смысле мерикатосы) победили...
    a.s.zzz888
  6. Egorovich Сегодня, 12:00
    Макгерк ну очень сильно ошибся. Освобождение территорий Сирии и Ирака началось с конца 2015 года, с появлением ВКС России в САР.
    Egorovich
    1. voyaka uh Сегодня, 12:09
      ВКС в Сирии первый год ИГИЛ вообще не занимались.
      Громили всякие местные исламские фронты в Алеппо, Идлибе, около Дамаска.
      Там ИГИЛ не было. Бомбили тех, кто реально угрожал терпящему поражение президенту Асаду.
      На второй год начали бомбить ИГИЛ (Пальмира, восток провинции Алеппо и далее) .
      Американцы же в Ираке занимались строго ИГИЛ.
      voyaka uh
      1. Egorovich Сегодня, 12:40
        Матрасники вместе с евреями нянчились с ИГИЛ, а не боролись. Сказки не надо рассказывать. Борцуны .
        Egorovich
        1. voyaka uh Сегодня, 12:44
          У Вас просто нехватка информации. Всегда рад помочь. hi
          ИГИЛ захватил в 2014 году в Ираке более половины страны, крупные миллионные
          города и приближался к столице Багдаду. На сегодняшний день ИГИЛ в Ираке
          полностью разгромлен.
          voyaka uh
          1. Egorovich Сегодня, 12:51
            Сам иракский премьер сказал, что если бы не Россия в Сирии, то Ираку ничего хорошего в будущем не светило.
            Egorovich
  7. Zomanus Сегодня, 12:01
    Ну это не показатель. Ибо на Востоке все воюют со всеми.
    Zomanus
  8. rotmistr60 Сегодня, 12:03
    Самое гнусное заключается в том, что о победе американцев над ИГИЛ будут трубить все значимые СМИ и это отложится в головах западного обывателя. А как апофеоз всего Россию обвинят в создании и поддержке ИГИЛ.
    rotmistr60
  9. rocket757 Сегодня, 12:04
    Усё нормально Григорий - всё нормально Константин.
    Эт даж не сюрпрайз, будем посмотреть, что дальше брехундеп вещать будет.
    rocket757
  10. graf1980 Сегодня, 12:21
    америксы любят присваивать себе чужие достижения но стоит им позавидовать хотя бы в том что в мировом информационном поле им это удается.
    graf1980
  11. частное лицо Сегодня, 12:55
    Чего и стоило ожидать. Как всегда победила демократия в лице америкосов. А мы что мы не гордые мы кому надо ещё поможем у нас народ выносливый.
    частное лицо
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