Госдеп: террористы лишились в Ираке и Сирии 95% территории
Террористическая группировка ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) с 2014 года лишилась 95% территории в Ираке и Сирии, передает РИА Новости заявление спецпосланника президента США по борьбе с террористами Бретта Макгерка.
«Макгерк отметил, что с того момента, как наша коалиция сформировалась в 2014 году, ИГИЛ потеряла 95% территории, которую она контролировало когда-то в Ираке и Сирии. Более 7,5 миллиона человек были освобождены от власти ИГИЛ; 2,6 миллиона иракцев вернулись домой, и террористы не вернули контроль ни над единым метром территории, которую они утратили», – говорится в релизе Госдепа о встрече малой группы стран-членов коалиции под руководством США.
Встреча союзников состоялась в Иордании в среду.
Напомним, западная коалиция под руководством США включает более 70 стран. Ее силы действуют против ИГ в Ираке с разрешения местных властей, а в Сирии проводят операции, не имея на то разрешения официального Дамаска.
«Макгерк отметил, что с того момента, как наша коалиция сформировалась в 2014 году, ИГИЛ потеряла 95% территории, которую она контролировало когда-то в Ираке и Сирии. Более 7,5 миллиона человек были освобождены от власти ИГИЛ; 2,6 миллиона иракцев вернулись домой, и террористы не вернули контроль ни над единым метром территории, которую они утратили», – говорится в релизе Госдепа о встрече малой группы стран-членов коалиции под руководством США.
Встреча союзников состоялась в Иордании в среду.
Напомним, западная коалиция под руководством США включает более 70 стран. Ее силы действуют против ИГ в Ираке с разрешения местных властей, а в Сирии проводят операции, не имея на то разрешения официального Дамаска.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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