13:40 16 ноября

МИД прокомментировал попытки США защитить ИГ*

Москва надеется, что Вашингтон будет строго придерживаться договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по борьбе с терроризмом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В средствах массовой информации все чаще обнародуются факты, свидетельствующие о том, что наши американские партнеры по борьбе с международным терроризмом на самом деле просто прикрывают экстремистов, в частности игиловцев
— сказала она на брифинге.

МИД прокомментировал попытки США защитить ИГ*



По словам Захаровой, подобное поведение "нельзя назвать честной игрой".

Во вторник Минобороны заявило, что США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского города Аль-Букемаль террористам. Американцы объяснили это тем, что боевики "добровольно сдаются им в плен" и теперь подпадают под положения Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными".

В коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты, назвали утверждения России ложными и бездоказательными.

Одиннадцатого ноября на полях саммита АТЭС во Вьетнаме Путин и Трамп одобрили совместное заявление по Сирии. Лидеры подтвердили, что Москва и Вашингтон бороться с ИГ* вплоть до его полного разгрома, передает РИА Новости.

ИГ* - террористическая группировка, запрещена в России.

Использованы фотографии: yandex.ru/images
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. SS68SS Сегодня, 11:51
    По словам Захаровой, подобное поведение "нельзя назвать честной игрой".

    Они(американцы, англичане и прочие англосаксы) никогда в истории не были честными. Им просто неизвестно само понятие честь. Они всегда прикрывались "рыцарской честью" или "честью джентельмена", творя свои грязные делишки...
    SS68SS
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:57
      вода камень точит. скоро информация о том что США крышуют игилу будет банальна не только в РФ
      с-т Petrov
      1. Чёрный Сегодня, 12:03
        США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского города Аль-Букемаль террористам.
        Правильно, онижедети laughing...нельзя их бомбить, бабушка Меркель сильно расстроится laughing
        Чёрный
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:51
          Цитата: Чёрный
          Правильно, онижедети ...нельзя их бомбить,

          их надо просто быстро уничтожать
          Angel_and_Demon
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:04
        вот этим и долбить им в рыло день и ночь(как они про хакеров повсеместных) и послать в пешее эротическое с их градуировкой "хороший террорист,умеренный и плохой террорист",это все полный бред,хороший террорист это мертвый террорист и точка,по этому принципу и с пособниками,а амерок собак можно смело подписывать,хоть под пособников,хоть под заказчиков.
        Ратник с пулеметом
      3. 210окв Сегодня, 12:06
        Да конечно.Если почаще выражать "озабоченности" не на словах,а в виде тумаков..
        Цитата: с-т Petrov
        вода камень точит. скоро информация о том что США крышуют игилу будет банальна не только в РФ
        210окв
        1. с-т Petrov Сегодня, 12:24
          на тумаки народ как в Корее Северной нужен. С мобилизацией в первый день тумаков под 3-4 миллиона добровольцев. у нас же половина разъедется со словами - я за Путина и алегархов умирать не пойду.

          Ну 50 миллионов пенсионеров есть по совести живущих - на них и надежда. Но боюсь с тумаками они первые кто вымрут. Потому что начнутся перебои с лекарствами, едой, отоплением и прочими прелестями периода "обоюдных тумаков"

          с-т Petrov
      4. analgin Сегодня, 12:35
        Цитата: с-т Petrov
        вода камень точит. скоро информация о том что США крышуют игилу будет банальна не только в РФ


        Было уже. Проходили. Про спонсора и пособника террористов Эрдогана. Что из этого в итоге получилось, думаю все видят.
        analgin
    2. rocket757 Сегодня, 11:58
      Эт она политес соблюдает!
      Ответила б по правде и по простому, считай по человечески ... запикали б всё выступление.
      Нам впрочем тож, от души писать низ-зя.
      rocket757
  2. afrikanez Сегодня, 11:54
    Сколько еще можно надеяться, на честную "игру" америкосов? В МИДе самим то это дело не надоело? Лучше бы честно сказали, что противопоставить штатам, им нечего. Это было бы честнее по отношению к народу. чем очередное оправдание.
    afrikanez
    1. volodya Сегодня, 12:01
      Цитата: afrikanez
      Сколько еще можно надеяться, на честную "игру"

      Вообщем то никто и не сомневался ,что американцы спасают иг! Они же их и создали,разве можно своих уничтожать?
      volodya
      1. Viktorfi Сегодня, 12:45
        Цитата: volodya
        Вообщем то никто и не сомневался ,что американцы спасают иг! Они же их и создали,разве можно своих уничтожать?


        Американцы не спасают ИГИЛ, они спасают оппозицию и от ИГИЛ и от Асада.

        Российские войска и сирийские тоже выпускали игил из городов по той причине, что выкурить их оттуда без кучи жертв мирного населения и военных не всегда возможно и поэтому иногда позволяли террористам уходить.


        Американцы не создавали игил, но они создали почву для появления игил не создав вовремя после разрушения в Ираке режима, сильное правительство с хорошо работающей армией и структурами.
        Viktorfi
    2. Николай Фёдоров Сегодня, 12:36
      Цитата: afrikanez
      Сколько еще можно надеяться, на честную "игру" америкосов? В МИДе самим то это дело не надоело? Лучше бы честно сказали, что противопоставить штатам, им нечего. Это было бы честнее по отношению к народу. чем очередное оправдание.

      Как хорошо, что Вы работаете не в МИДе, а слесарем (?). От МИДа честность никогда и не требовалась. Это ж как игра в шахматы. Разве кто-нибудь когда-нибудь видел честного гроссмейстера, честно объявляющего о своих предстоящих ходах? Такой честно-глупый шахматист никогда гроссмейстером не станет и уж тем более чемпионом. Нам не нужен честный процесс от нашего МИДа. Нам нужна итоговая победа. И она будет. Несмотря на завывания врагов и дураков.
      Николай Фёдоров
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 11:57
    Москва надеется,

    ... и более ничего ...
    a.s.zzz888
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:59
    "нельзя назвать честной игрой".

    Ребята дипломаты, снимите дипломатические шоры с глаз. Когда это Сша обещали с кем-то честно играть, а тем более с Россией. Вот когда представите миру несколько американских инструкторов захваченных нашими (сирийцами) на стороне боевиков, вот тогда даже американцы заговорят по другому.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 12:22
      Я не удивлюсь если США все факты о "крышевании" ими ИГИЛ выставит как главный вклад в победу над террористами, мол, мы их смогли перетянуть на нашу сторону, а иначе жертв было бы больше или что-то подобное. negative
      Джедай
  5. Viktorfi Сегодня, 12:12
    Новый снимок из видео игры, ой то есть спутника, уже опубликовали в российском МИДе? winked
    Viktorfi
    1. Николай Фёдоров Сегодня, 12:39
      Цитата: Viktorfi
      Новый снимок из видео игры, ой то есть спутника, уже опубликовали в российском МИДе? winked

      Рано радуетесь. Того сотрудника, который опубликовал на сайте МО РФ фейковые снимки, уже арестовали. Уж не израильским ли шпионом он был?
      Николай Фёдоров
      1. Viktorfi Сегодня, 12:50
        Цитата: Николай Фёдоров
        Рано радуетесь. Того сотрудника, который опубликовал на сайте МО РФ фейковые снимки, уже арестовали.


        А того, что Путину видео подсунул тоже?

        Кстати, а не фейковые то будут? Или вся новость была фейковая и настоящих снимков просто не было?
        Я просто ожидал, что МО РФ после этого заменит эти фейковые снимки на свои настоящие..


        Уж не израильским ли шпионом он был?


        Не давайте идей Захаровой wassat
        Viktorfi
  6. Radikal Сегодня, 12:22
    Цитата: Viktorfi
    Новый снимок из видео игры, ой то есть спутника, уже опубликовали в российском МИДе? winked

    У Захаровой спросите. Подсказать, где?
    Radikal
  7. Egorovich Сегодня, 12:36
    Матрасники отказались наносить удары по уходящим из Абу-Кемаля бармалеям, тогда ВКС РФ нужно было бы "накрыть" эту мразоту и разговоры с полосатыми не вести.
    Egorovich
    1. FGUP Сегодня, 12:51
      Действительно, хотелось бы услышать официальное объяснение почему удар по этой колонне не нанесли мы?
      FGUP
  8. Anchonsha Сегодня, 12:51
    Мериканская, то бишь англо-саксонская, подлость не знает пределов ни в чем, даже в самом святом для человека. И нам теперь не нужно даже советоваться ни в чем. Нужно громить Игил, если исключительная мерикванская мразь будет их защищать, а затенмссылаться на то. что была ошибка, недосмотр, как это они не раз делали и с изуверским ехидством ссылались на случайность.
    Anchonsha
  9. Bulrumeb Сегодня, 13:39
    Американцы объяснили это тем, что боевики "добровольно сдаются им в плен" и теперь подпадают под положения Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными".

    Бред просто лютый. Каким-таким макаром террористы попадают под определение военнопленных??? даже если матрасы и не признают их террористами, то все равно никакие они не военнопленные
    Bulrumeb
Картина дня