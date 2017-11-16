МИД прокомментировал попытки США защитить ИГ*
Москва надеется, что Вашингтон будет строго придерживаться договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по борьбе с терроризмом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, подобное поведение "нельзя назвать честной игрой".
Во вторник Минобороны заявило, что США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского города Аль-Букемаль террористам. Американцы объяснили это тем, что боевики "добровольно сдаются им в плен" и теперь подпадают под положения Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными".
В коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты, назвали утверждения России ложными и бездоказательными.
Одиннадцатого ноября на полях саммита АТЭС во Вьетнаме Путин и Трамп одобрили совместное заявление по Сирии. Лидеры подтвердили, что Москва и Вашингтон бороться с ИГ* вплоть до его полного разгрома, передает РИА Новости.
ИГ* - террористическая группировка, запрещена в России.
В средствах массовой информации все чаще обнародуются факты, свидетельствующие о том, что наши американские партнеры по борьбе с международным терроризмом на самом деле просто прикрывают экстремистов, в частности игиловцев— сказала она на брифинге.
По словам Захаровой, подобное поведение "нельзя назвать честной игрой".
Во вторник Минобороны заявило, что США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского города Аль-Букемаль террористам. Американцы объяснили это тем, что боевики "добровольно сдаются им в плен" и теперь подпадают под положения Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными".
В коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты, назвали утверждения России ложными и бездоказательными.
Одиннадцатого ноября на полях саммита АТЭС во Вьетнаме Путин и Трамп одобрили совместное заявление по Сирии. Лидеры подтвердили, что Москва и Вашингтон бороться с ИГ* вплоть до его полного разгрома, передает РИА Новости.
ИГ* - террористическая группировка, запрещена в России.
Использованы фотографии: yandex.ru/images
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