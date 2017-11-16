МИД прокомментировал попытки США защитить ИГ*

В средствах массовой информации все чаще обнародуются факты, свидетельствующие о том, что наши американские партнеры по борьбе с международным терроризмом на самом деле просто прикрывают экстремистов, в частности игиловцев

Москва надеется, что Вашингтон будет строго придерживаться договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по борьбе с терроризмом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.— сказала она на брифинге.По словам Захаровой, подобное поведение "нельзя назвать честной игрой".Во вторник Минобороны заявило, что США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского города Аль-Букемаль террористам. Американцы объяснили это тем, что боевики "добровольно сдаются им в плен" и теперь подпадают под положения Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными".В коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты, назвали утверждения России ложными и бездоказательными.Одиннадцатого ноября на полях саммита АТЭС во Вьетнаме Путин и Трамп одобрили совместное заявление по Сирии. Лидеры подтвердили, что Москва и Вашингтон бороться с ИГ* вплоть до его полного разгрома, передает РИА Новости ИГ* - террористическая группировка, запрещена в России.