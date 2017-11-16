13:39 16 ноября

США могут спровоцировать вооруженный конфликт с Россией

Отношения США и России переживают глубочайший кризис. Он вызван в первую очередь желанием нашей страны сохранить своей суверенитет. Ведь если Россия начнет проводить внешнюю политику сродни той, что была в 90-х годах, западные санкции будут тут же сняты, и "русский медведь" из врага №1 превратиться в лучшего друга западного мира. Однако даже в этом случае "внешнее давление" на нашу страну никуда не денется.




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Комментарии 3

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  1. dsk Сегодня, 12:32
    "Посеешь привычку, пожнёшь характер, посеешь характер пожнёшь судьбу." Штаты привыкли загребать жар чужими руками - если соберут толпу 20 на одного, и найдут "одержимого", как Гитлер - будет "большая война". Одни с Россией в открытую воевать не будут.
    Наёмники-диверсанты, ГМО, химические продукты , все виды наркоты, африканская чума свиней , "ювеналка", десятки сект на любой вкус, голубые-розовые, ю и т.д. и т.п. hi
    dsk
  2. nmaxxen Сегодня, 13:10
    Никакого особого отличия от политики проводимой в 90х годах нет - добавилась лишь только бездарная,рассчитаная уж на совсем легковерных, симуляция патриотизма и державности на словах - а на делах продолжение политики разделения, вплоть до атомизации , народа и фиксации статуса сырьевого придатка.
    И так в России будет до того времени пока из власти рф не выведут всех компрадоров.
    nmaxxen
  3. Летучий голландец Сегодня, 13:23
    Интересно,а чем политика Путина отличается от политики Горбачева,Ельцина? Да ничем - все то же стремление набиться в друзья западу. Но... предателей "любят",но не уважают. Недаром Путин обозвал США предателем: они,"перестройщики" так стремились обезопасить запад от СССР,что развалили СССР,угробили экономику СССР,чтобы освободить место для запада,уничтожили Варшавский Договор и Вооруженные Силы СССР,а запад,вместо того,чтобы облизывать нос "перестройщикам" тычет метлой. А как Путин расписывал партнерство с западом, особенно, когда запад принял Россию в ВТО-золотой век пророчил! За предательство дивиденды мечтали получить? Да,мечтать не вредно. Историей давно уже определено,что во все века Россия - бревно в глазу запада( мягко сказано) и западу нужны только ресурсы и бесплатно и сейчас к этому ведет. Врет тот,кто говорит,что запад хочет войны с Россией. Глупости. Это крайне невыгодно. Запад считает,что нынещние власти привели русский мир к точке невозврата и русский мир уже собраться не сможет и Бисмарк неправ был и нынешний капитализм в России вывести страну из пропасти неспособен. У запада сейчас в более прибыльных районах мира дел хватает,а Россия, считают, никуда не денется-попадет в лапы запада рано или поздно. И здесь у них шансы очень велики,особенно,если учесть,что и государственные и олигарховские финансы -в руках США и запада и с каждым годом увеличиваются. А то,что Путин гавкается с Трампом,то это от отчаяния "предательства" США и незнания выхода из ситуации как стать "партнерами" запада,вот и бросается в крайности: от обещания бочки меда до угроз. А,чтобы отвлечь россиян от внутренних проблем пугают "проблемами" внешними-как всегда,как всегда...
    Летучий голландец
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