США могут спровоцировать вооруженный конфликт с Россией

Отношения США и России переживают глубочайший кризис. Он вызван в первую очередь желанием нашей страны сохранить своей суверенитет. Ведь если Россия начнет проводить внешнюю политику сродни той, что была в 90-х годах, западные санкции будут тут же сняты, и "русский медведь" из врага №1 превратиться в лучшего друга западного мира. Однако даже в этом случае "внешнее давление" на нашу страну никуда не денется.