13:36 16 ноября

В ОСК сообщили о нехватке денег на строительство пятого "Борея"

"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) испытывает дефицит финансирования при строительстве атомной подводной лодки (АПЛ) проекта "Борей" "Князь Олег", заявил в четверг президент ОСК Алексей Рахманов.

В ОСК сообщили о нехватке денег на строительство пятого "Борея"


Все будет зависеть от вопросов дефицита финансирования, которые у нас некоторым образом образовались. Надеемся, что (будем) в графике
— сказал Рахманов, отвечая на вопрос о дате спуска на воду АПЛ "Князь Олег". По его словам, график спуска на воду АПЛ несколько раз переносили.


"Князь Олег" относится к новейшему поколению атомных стратегических ракетоносцев, вооруженных баллистическими ракетами "Булава". Это пятый корпус атомных субмарин "Борей"/"Борей-А". Первые три ракетоносца построены по проекту 955 "Борей" и уже переданы в боевой состав ВМФ РФ.

Каждая атомарина несет на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования "Булава". Всего в боевом составе ВМФ России планируется иметь восемь "Бореев", передает РИА Новости


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Комментарии 53

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  1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:57
    побольше на фиг ненужных олимпиад и чемпионатов проводите,тогда и один танк хватать не будет((
    Ратник с пулеметом
    1. 210окв Сегодня, 12:04
      Нет.Прижать хвост и заставить возместить ущерб расхитителям в стране.Хватит на десяток "Бореев"
      Цитата: Ратник с пулеметом
      побольше на фиг ненужных олимпиад и чемпионатов проводите,тогда и один танк хватать не будет((
      210окв
      1. Чёрный Сегодня, 12:05
        Если хорошенько потрусить пару-тройку наших губернаторов, то можно ещё пять "бореев" построить... bully...а ещё можно у Васильевой в долг попросить laughing
        Чёрный
        1. Starover_Z Сегодня, 12:26
          Цитата: Чёрный
          Если хорошенько потрусить пару-тройку наших губернаторов, то можно ещё пять "бореев" построить... bully...а ещё можно у Васильевой в долг попросить laughing

          У Миллера можно "занять в долг" - пусть потом газом возьмёт !
          Starover_Z
        2. Ванёк Сегодня, 12:37
          Цитата: Чёрный
          а ещё можно у Васильевой в долг попросить


          И не отдавать... Она же не отдаёт.
          Ванёк
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:06
        к сожалению это пока из области фантастики((
        Ратник с пулеметом
      3. ССИ Сегодня, 12:10
        Цитата: 210окв
        Нет.Прижать хвост и заставить возместить ущерб расхитителям в стране.Хватит на десяток "Бореев"

        Прошу прощения, а кому (персонально) надо прижать хвост? Они же работают по 150 часов в сутки (эти самые).... Зачем им "Бореи"?
        ССИ
        1. 210окв Сегодня, 12:17
          Персонально?А их давно знают и ведут те же МВД и ФСБ.Вот команды нет.
          Цитата: ССИ
          Цитата: 210окв
          Нет.Прижать хвост и заставить возместить ущерб расхитителям в стране.Хватит на десяток "Бореев"

          Прошу прощения, а кому (персонально) надо прижать хвост? Они же работают по 150 часов в сутки (эти самые).... Зачем им "Бореи"?
          210окв
          1. ССИ Сегодня, 12:25
            Цитата: 210окв
            Персонально?А их давно знают и ведут те же МВД и ФСБ.Вот команды нет.

            Команды от кого? От МВД или ФСБ (начальничков я в виду имею)...
            ССИ
          2. ПалБор Сегодня, 13:06
            [quote=210окв]Персонально?А их давно знают и ведут те же МВД и ФСБ.Вот команды нет.[quote=ССИ][quote=210окв]Нет.Прижать хвост и заставить возместить ущерб расхитителям в стране.Хватит на десяток "Бореев"[/quote]
            А вот,к примеру,тем 11-ти красавцам,которым вчера некто Наиглавнейший ордена вручал.
            ПалБор
    2. Svarog Сегодня, 12:09
      Цитата: Ратник с пулеметом
      побольше на фиг ненужных олимпиад и чемпионатов проводите,тогда и один танк хватать не будет((

      Внутренняя политика приводит к этому.
      Svarog
      1. НасРать Сегодня, 12:33
        Олежке опять не повезло...опять змея укусила...на сей раз змея коррупции laughing
        НасРать
  2. afrikanez Сегодня, 11:57
    За то ни кто не испытывает ни какого дефицита при выплате заплат депутатам и чиновникам. Про финансовый сектор и говорить не приходится, там вообще всё в "шоколаде". angry
    afrikanez
    1. урман Сегодня, 12:01
      Цитата: afrikanez
      За то ни кто не испытывает ни какого дефицита при выплате заплат депутатам и чиновникам.

      Не кощунствуйте!
      Как можно, они сутками не спят о нас всё пекутся о нашем благосостоянии.
      урман
      1. afrikanez Сегодня, 12:03
        Как можно, они сутками не спят о нас всё пекутся о нашем благосостоянии. Просто, Родина мне ближе, чем все чиновники и депутаты. вместе взятые.
        afrikanez
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:07
          которые пардон кроме дерь_ма ничего полезного не вырабатывают.
          Ратник с пулеметом
        2. урман Сегодня, 12:13
          Видать не поняли Вы моего сарказма.
          урман
      2. x.andvlad Сегодня, 12:09
        Цитата: урман
        Не кощунствуйте!
        Как можно, они сутками не спят о нас всё пекутся о нашем благосостоянии.


        "Утром мажу бутерброд -
        Сразу мысль: а как народ?
        И икра не лезет в горло,
        И компот не льется в рот!..."
        Л. Филатов (Про Федота Стрельца)

        Ну, в крайнем случае у полковника Захарченко можно занять.
        x.andvlad
    2. Svarog Сегодня, 12:13
      Цитата: afrikanez
      За то ни кто не испытывает ни какого дефицита при выплате заплат депутатам и чиновникам. Про финансовый сектор и говорить не приходится, там вообще всё в "шоколаде". angry

      Да и менеджеры гос. корпораций при бонусах. Газпром убыточен оказался в этом году, но бонусы все исправно получают.
      Svarog
  3. dsm100 Сегодня, 11:58
    Ни чего собственно говоря удивительного в этом нет.
    dsm100
  4. Uncle Lee Сегодня, 12:04
    Ну вот ! Зато на Звездочке до 35 года распланировано строительство нефтегазовых проектов, а про оборону и не вспомнили !
    Uncle Lee
  5. Гардамир Сегодня, 12:05
    Вот ответ на вопрос. Что выгоднее вложение в американские бумаги или производство своего.
    Гардамир
  6. ism_ek Сегодня, 12:08
    Нефть выше 60 долларов, а денег нет....
    ism_ek
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 12:12
    Все будет зависеть от вопросов дефицита финансирования, которые у нас некоторым образом образовались.

    ... и тут тянут?... не хочется в это верить, но зачастую причина у нас, к сожалению на 99% одна - воруют...
    a.s.zzz888
  8. Million Сегодня, 12:13
    Не купить пару заграничных футболистов-вот и лодку подводную можно достроить....Государство.млин...
    Million
    1. Опасный Сегодня, 12:50
      при чем здесь футболисты? Их же не государство покупает, а частные клубы. Это то же самое, что сказать людям - вместо новых машин и квартир скидывайтесь нам на подлодку. Надо не запрещать что-то покупать и строить и проводить, а делать так, чтобы денег на все хватало.А в правительстве и думе только о себе пекутся, нафик им этот борей сдался?? Как жареным запахнет, все на Гоа или в Тайланд слиняют, подальше от ядерного пепла
      Опасный
      1. Bulrumeb Сегодня, 13:03
        при чем здесь футболисты? Их же не государство покупает, а частные клубы.

        извините, а сколько у нас ЧАСТНЫХ клубов? Абсолютное большинство клубов живут на бюджетные средства и иностранных футболистов покупают на них жею
        Bulrumeb
  9. штольц Сегодня, 12:13
    Цитата: afrikanez
    За то ни кто не испытывает ни какого дефицита при выплате заплат депутатам и чиновникам. Про финансовый сектор и говорить не приходится, там вообще всё в "шоколаде". angry

    Не о том думаете, господа-товарищи, поменьше надо бы вкладывать в Сирию. Все статьи расходов по ней перечислить просто невозможно, уж очень их много, но с уверенностью можно сказать, что на несколько АПЛ точно хватило бы.
    штольц
    1. Million Сегодня, 12:18
      гарант в войнушку заигрался.как пацан за компом.забыв про домашние дела и уроки...
      Million
      1. Опасный Сегодня, 12:51
        Все нормально пацаны, сейчас цены на бенз поднимут, мы за АПЛ и заплатим все вместе
        Опасный
  10. gukoyan Сегодня, 12:13
    Опять поворовали...
    gukoyan
  11. Александр War Сегодня, 12:14
    am Это что за дела ?,что на стратегическую атомную подводную лодку , не хватает денег
    Александр War
  12. rotmistr60 Сегодня, 12:14
    Правительству нужно купить лотерейные билеты, как сделал один глава р-на, глядишь и выиграют у самих себя. Что-то стали часто "шутить" с оборонкой.
    rotmistr60
    1. Bulrumeb Сегодня, 13:06
      глядишь и выиграют у самих себя

      да будет Вам известно, что никаких государственных лотерей нет. Что Гослото, что Столото это частная лавочка и рулит ими гражданин с окончанием фамилии на -ЯН
      Bulrumeb
  13. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:14
    Не переживайте вы так!) Будут деньги.
    Обрушат рубль,как 14-м,и появятся деньги.
    Сибирский цирюльник
    1. Александр War Сегодня, 12:21
      Как на покупку облигаций сша деньги есть ,а на стратегическую подводную лодку так денег нет, что за неумные люди ! am
      Александр War
  14. loginovich Сегодня, 12:15
    Цитата: Uncle Lee
    Ну вот ! Зато на Звездочке до 35 года распланировано строительство нефтегазовых проектов, а про оборону и не вспомнили !

    Такой большой ,а в сказки верите.
    loginovich
    1. Uncle Lee Сегодня, 12:20
      Цитата: loginovich
      а в сказки верите

      А Вы мне быль расскажите, внимательно послушаю. hi
      Uncle Lee
  15. Seaflame Сегодня, 12:19
    Зато у Абрамовича яхта длиной 176 метром (176 м. Карл, это млин эсминец а не яхта!!!)
    Seaflame
    1. Uncle Lee Сегодня, 12:29
      Цитата: Seaflame
      это млин эсминец а не яхта!!!)

      Я вчера на эту тему спорил, про БДК ! И вот, на АПЛ денег нет....
      Uncle Lee
  16. PROXOR Сегодня, 12:19
    Я одного не пойму. Какого рожна нужна эта ОСК. Кучка воров. АПЛ оплачиваются после сдачи МинОборне. Тогда и деньги найдутся и сроки выдерживать будут, ибо если затянут останутся без штанов.
    PROXOR
    1. Александр War Сегодня, 12:28
      К ОСК тоже претензии АПЛ оплачиваются после сдачи МинОборне. Думаю МинОбороны предоплату вносит ,надо еще железо закупить на корпус и работникам на срок строительства зарплату платить
      Александр War
  17. кедр Сегодня, 12:29
    Отгадайте с трёх раз. Для чего западня третий год подряд санкции экономические вводит и наносит нам удар за ударом?
    Наверно для того, что бы мы "Бореев", "Армат" и пр. вооружения, как можно больше понастроили и наконец освободились от них...
    Зрим в корень, уважаемые...
    кедр
  18. faterdom Сегодня, 12:34
    Это саботаж. Надо в знак протеста перестать выплачивать получку депутатам обеих палат, правительству и администрации Президента - пока не разберутся кто виноват и что делать.
    Без АПЛ слишком повышается соблазн у неуравновешенных наших "партнеров" на всякие там "обезоруживающие удары".
    А вот в порядке наша Триада - и приходится им использовать обезоруживающие улыбки, пусть и вымученные.
    faterdom
  19. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:39
    Цитата: кедр
    Отгадайте с трёх раз. Для чего западня третий год подряд санкции экономические вводит и наносит нам удар за ударом?
    Наверно для того, что бы мы "Бореев", "Армат" и пр. вооружения, как можно больше понастроили и наконец освободились от них...
    Зрим в корень, уважаемые...

    Оно то да.. санкции и всё такое..
    Но вот ответьте,пож.
    Почему санкции,никаким образом не влияют,на проведение различных праздников и спортивных мероприятий, зарплаты власть имущих , и тд и тп,а на постройку столь необходимого флота ,да?
    Ведь каждый утюг чревовещает ,что "Родина в опасности"
    Сибирский цирюльник
  20. Евродав Сегодня, 12:40
    Ах какая замечательная подборка, кто то видно постарался негатива ливануть. Опять всё пропало?
    1. "В ОСК сообщили о нехватке денег на строительство пятого "Борея"
    2. "США могут спровоцировать вооруженный конфликт с Россией"
    3. "У россиян заберут последнее: ЦБ разрешит пенсионным фондам выводить деньги зарубеж."
    Реально как то на ВО стало неуютно! И скоро здесь будет вообще люто, всепропальщики оккупируют...
    Евродав
  21. кедр Сегодня, 12:43
    Цитата: Сибирский цирюльник
    Цитата: кедр
    Отгадайте с трёх раз. Для чего западня третий год подряд санкции экономические вводит и наносит нам удар за ударом?
    Наверно для того, что бы мы "Бореев", "Армат" и пр. вооружения, как можно больше понастроили и наконец освободились от них...
    Зрим в корень, уважаемые...

    Оно то да.. санкции и всё такое..
    Но вот ответьте,пож.
    Почему санкции,никаким образом не влияют,на проведение различных праздников и спортивных мероприятий, зарплаты власть имущих , и тд и тп,а на постройку столь необходимого флота ,да?
    Ведь каждый утюг чревовещает ,что "Родина в опасности"


    Катасонов. Доходчиво, отчего и почему...
    кедр
  22. Евродав Сегодня, 12:46
    Ратник с пулеметом]побольше на фиг ненужных олимпиад и чемпионатов проводите,тогда и один танк хватать не будет(([/quote]
    Да не паникуйте вы так, это всего лишь "передает РИА Новости", официал видел кто? Но насчет всяких там веселух/развлекух я полностью с вами согласен, не так зарабатывается имидж и престиж страны, а трудом с достойной зарплатой и " дрыном" с хорошим боеприпасом!!!
    Евродав
  23. Ванёк Сегодня, 12:48
    которые у нас некоторым образом образовались

    НА ОБОРОННОМ БЛИН* ЗАВОДЕ!!! СТРОЯТ БЛИН* АТОМНЫЕ ЛОДКИ!!! ЩИТ БЛИН* СТРАНЫ. ЭТО, ЭТО ЖЕ БЛИН* МАСТЕР СЛОГА!!! КАК БЛИН* ЭТОТ КАЛАМБУР ПОНИМАТЬ???

    ОБРАЗОВАЛИСЬ??? НЕКОТОРЫМ ОБРАЗОМ???

    ВЫ, ЧО БЛИН* ВАЩЕ (непечатное слово) ОБОЛДЕЛИ???

    Смеюсь, отвечаю, до слёз блин*

    * гулящая женщина Ну вы поняли кароче кто.
    Ванёк
  24. Николай Фёдоров Сегодня, 12:49
    Расстрелять министра финансов, министра экономики и ихнего начальника. Вновь назначенные на эти должности быстро найдут деньги на оборону страны .
    Николай Фёдоров
  25. Евродав Сегодня, 12:49
    Цитата: Seaflame
    Зато у Абрамовича яхта длиной 176 метром (176 м. Карл, это млин эсминец а не яхта!!!)

    Тихо... А то Профессор набежит и опротестует длину яхты... Будет вам вместо Карла- Абрам...
    Евродав
  26. Стирбьорн Сегодня, 12:59
    Цитата: с-т Petrov
    Россия может себе позволить колоссальные траты на вооружение. На АПЛ, ракетоносцы ту-160, на обновление ЯО (это миллиарды и миллиарды) и замену тополей
    Провести Олимпиаду, АТЭС, построить штук 8 АЭС, мост в Крым и прорабатывать проект моста на Сахалин, ЧМ по футболу в следующем году =]
    А потом заходишь на сайт ВО и читаешь сопли от румын и молдаван и местных бедняков про то - что Россия это 2% мировой экономики и что лучше заниматься обустройством своей страны, чем лезть в какую то Сирию.

    Даже суток не прошло, как кто-то оглушительно обделался в очередной раз... laughing
    Стирбьорн
  27. senima56 Сегодня, 13:30
    Воровать не надо- тогда иденег будет хватать!
    senima56
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