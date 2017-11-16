13:36 16 ноября

В Минфине рассказали про возможный компромисс по долгу Украины

Замглавы Минфина Сергей Сторчак заявил, что компромисс по долгу Украины в три миллиарда долларов возможен, если другая страна выкупит его у России. Он напомнил, что Москва не раз говорила, что готова к обсуждению вариантов внесудебного урегулирования долга. Сейчас такие переговоры идут через посредников.

В Минфине рассказали про возможный компромисс по долгу Украины


Сторчак отказался комментировать ход этих переговоров.


Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования на Украину в силу своего особого отношения с Украиной, мог бы быстрее продвинуться в поисках какого-то компромиссного решения. Все-таки нагрузка, связанная с возвратом трех с лишним миллиардов долларов, существенная нагрузка на любой бюджет. Мы это хорошо понимаем
— заявил Сторчак.

Суверенные еврооблигации Украины на сумму три миллиарда долларов были размещены в пользу Российской Федерации на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в 2013 году. До конца 2015 года Украина обслуживала долг, но потом допустила дефолт по этим облигациям.

Совокупный государственный долг Украины по состоянию на 30 сентября вырос до 77,03 млрд долларов, увеличившись таким образом на 470 млн долларов (0,62%)


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Комментарии 23

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:29
    Стесьняюсь спросить .А СССР потом России хоть что нибудь вернули ? Хоть один раз?
    Наблюдатель2014
    1. Монос Сегодня, 12:33
      Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования на Украину в силу своего особого отношения с Украиной

      Такое "толстое" предложение Штатам заплатить за Укру. laughing Мол, танцевали девушку, теперь оплачивайте банкет.
      Монос
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:40
        Цитата: Монос
        Такое "толстое" предложение Штатам заплатить за Укру. Мол, танцевали девушку, теперь оплачивайте банкет.

        дядя сэм не будет платить - он попользовал и хватит, девушка уже должна быть счастлива от того что он ею воспользовался
        Angel_and_Demon
      2. dvina71 Сегодня, 12:41
        Цитата: Монос
        Такое "толстое" предложение Штатам

        Я думаю не только штатам..,и вполне себе логичный ход..мы вам необязательного и немощного должника ,вы нам финансы..
        dvina71
      3. askort154 Сегодня, 12:53
        Моно.....Мол, танцевали девушку, теперь оплачивайте банкет.

        "девушкой" она была в советской семье. love А в 1991 г. сбежала из дома и стала "путаной" на трассе ЕС-США. fool
        askort154
      4. БМП-2 Сегодня, 13:07
        Мне вот интересно: ну и зачем России чьи-то бумажки? request Пусть территорией рассчитываются! Можно - нерабами. Можно Петра Алкосеевича в ломбард сдать, на худой конец, за двадцатку с полной конфискацией! lol
        БМП-2
      5. Сепар ДНР Сегодня, 13:18
        Цитата: Монос
        Такое "толстое" предложение Штатам заплатить за Укру. Мол, танцевали девушку, теперь оплачивайте банкет.

        Ширше берите yes . Майдан и последующую вакханалию взрастили не одни США...
        Сепар ДНР
    2. Uryukc Сегодня, 12:34
      Цитата: Наблюдатель2014
      .А СССР потом России хоть что нибудь вернули ? Хоть один раз?

      Индия, и еще кто то.
      Uryukc
      1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 12:40
        По моему Вьетнам какую то небольшую часть вернул рисом.
        Анкыпельгыгыргын
        1. с-т Petrov Сегодня, 12:51
          3 000 000 000$ - 7 бореев
          с-т Petrov
    3. Esoteric Сегодня, 12:45
      Цитата: Наблюдатель2014
      А СССР потом России хоть что нибудь вернули ? Хоть один раз?

      А как же. Африканскую чуму свиней и террористов ИГИЛ, которые родом из Северного Кавказа тоже, говорят, вернут. Кроме всего прочего вернули право заседать в ПАСЕ...
      Esoteric
    4. частное лицо Сегодня, 12:52
      Да итог один "Россия щедрая душа" вот увидите и хохлам простят(они же братья). Если сразу не отдали то теперь и подавно не отдадут , а дураков выкупать долг нету.
      частное лицо
      1. ПалБор Сегодня, 12:58
        Цитата: частное лицо
        Да итог один "Россия щедрая душа" вот увидите и хохлам простят(они же братья). Если сразу не отдали то теперь и подавно не отдадут , а дураков выкупать долг нету.

        Да могут найтись в обмен на украинские леса или землю,например,стоимостью миллиардиков шесть sad
        ПалБор
        1. частное лицо Сегодня, 13:00
          Каму надо и так заберут , бесплатно.
          частное лицо
    5. Primoos Сегодня, 12:53
      Ага, найдётся ли такой простофиля суверенный, каклятские долги выкупать? Сомневаюсь. Им и МВФу нечем долги отдавать, да и желания такого у укропитеков не отслеживается. Придется евреям, что у власти, самими каклами расплачиваться, да земелькой. Ну дык не впервой, правда, богоизбранные?
      Primoos
  2. Горный стрелок Сегодня, 12:36
    Да нам какое наплевать? Откуда будут деньги. Дефолт Украины, запланированный на 19-й, и так можно отсрочить какими нибудь не коммерческими способами. Решение Лондонского суда неизбежно, как смерть. А потом что?
    Горный стрелок
    1. Siegen Сегодня, 12:53
      А в чем конкретно заключается разница между инфляцией, девальвацией,
      дефолтом, деноминацией, реструктуризацией и грабежом? sad
      Siegen
  3. PSih2097 Сегодня, 12:39
    Замглавы Минфина Сергей Сторчак заявил, что компромисс по долгу Украины в три миллиарда долларов возможен, если другая страна выкупит его у России.

    началося... а потом в тихую продадут тому же Китаю с диким дисконтом под обещание последнего о каких нибудь инвестициях.
    У меня складывается ощущение, что в правительстве за исключением силового блока сидят, либо не профильные специалисты, либо бывшие студенты-заочники...
    PSih2097
  4. Masya Masya Сегодня, 12:44
    если другая страна выкупит его у России

    Ага, ищите дураков за три сольдо... никто в это дело не впишется...
    Masya Masya
  5. Идущий Сегодня, 12:45
    если другая страна выкупит его у России


    Вот пусть США и выкупает или Е.С.
    Идущий
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:46
    Найдутся ли д.ураки, которые добровольно повесят на себя такую ношу из-за какой-то Украины? Если только за украинскую земельку.
    rotmistr60
  7. Siegen Сегодня, 12:51
    Свое выступление в США перед финансовыми кругами на тему реструктуризации долгов Украины Порошенко начал словами: "Кредиторы должны…"
    Тут все и ох…, то есть удивились belay
    Siegen
  8. Ш.О.К. Сегодня, 13:22
    Долги можно списать кому угодно,даже врагам,но только не уркаинским уркам.
    Ш.О.К.
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