В Минфине рассказали про возможный компромисс по долгу Украины

Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования на Украину в силу своего особого отношения с Украиной, мог бы быстрее продвинуться в поисках какого-то компромиссного решения. Все-таки нагрузка, связанная с возвратом трех с лишним миллиардов долларов, существенная нагрузка на любой бюджет. Мы это хорошо понимаем

Замглавы Минфина Сергей Сторчак заявил, что компромисс по долгу Украины в три миллиарда долларов возможен, если другая страна выкупит его у России. Он напомнил, что Москва не раз говорила, что готова к обсуждению вариантов внесудебного урегулирования долга. Сейчас такие переговоры идут через посредников.Сторчак отказался комментировать ход этих переговоров.— заявил Сторчак.Суверенные еврооблигации Украины на сумму три миллиарда долларов были размещены в пользу Российской Федерации на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в 2013 году. До конца 2015 года Украина обслуживала долг, но потом допустила дефолт по этим облигациям.Совокупный государственный долг Украины по состоянию на 30 сентября вырос до 77,03 млрд долларов, увеличившись таким образом на 470 млн долларов (0,62%)