В Казани прошла выкатка первого Ту-160, построенного после возобновления их производства

Образец был построен на основе имеющегося на заводе технологического задела. Он достраивался в том числе для решения задач воспроизводства Ту-160 в новом облике: восстановления технологии окончательной сборки, проверки отдельных новых технологических решений, отработки новых авиадвигателей с улучшенными характеристиками. Вылет судна запланирован на февраль 2018 года

В Казани на авиационном заводе имени С.П. Горбунова состоялась церемония выкатки первого опытного образца стратегического бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь». В торжественной церемонии принял участие глава РТ Рустам Минниханов.- пояснили в пресс-службе завода.Обновленный Ту-160М2 стал первым опытным образцом после возобновления производства. Вылет сверхзвукового стратегического бомбардировщика запланирован на февраль 2018 года. Он достраивался после восстановления технологии окончательной сборки, проверки отдельных новых технологических решений, отработки новых авиадвигателей с улучшенными характеристиками.Ту-160 «Белый лебедь» разработан в ОКБ Туполева в 1970-1980-х годах. С 1987 года он стоит на вооружении. На данный момент «Белый лебедь» является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом с изменяемой геометрией крыла. В 2008 году его производство было прекращено, а в 2015 было принято решение возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте, передает ТАСС