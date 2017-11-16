13:34 16 ноября

В Казани прошла выкатка первого Ту-160, построенного после возобновления их производства

В Казани на авиационном заводе имени С.П. Горбунова состоялась церемония выкатки первого опытного образца стратегического бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь». В торжественной церемонии принял участие глава РТ Рустам Минниханов.

В Казани прошла выкатка первого Ту-160, построенного после возобновления их производства


Образец был построен на основе имеющегося на заводе технологического задела. Он достраивался в том числе для решения задач воспроизводства Ту-160 в новом облике: восстановления технологии окончательной сборки, проверки отдельных новых технологических решений, отработки новых авиадвигателей с улучшенными характеристиками. Вылет судна запланирован на февраль 2018 года
- пояснили в пресс-службе завода.


Обновленный Ту-160М2 стал первым опытным образцом после возобновления производства. Вылет сверхзвукового стратегического бомбардировщика запланирован на февраль 2018 года. Он достраивался после восстановления технологии окончательной сборки, проверки отдельных новых технологических решений, отработки новых авиадвигателей с улучшенными характеристиками.

Ту-160 «Белый лебедь» разработан в ОКБ Туполева в 1970-1980-х годах. С 1987 года он стоит на вооружении. На данный момент «Белый лебедь» является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом с изменяемой геометрией крыла. В 2008 году его производство было прекращено, а в 2015 было принято решение возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте, передает ТАСС

Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
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Комментарии 17

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  1. Muvka Сегодня, 12:45
    17й красавец.
    Muvka
    1. Идущий Сегодня, 12:52
      Железные птицы у нас самые красивые и не потому что они наши , а объективно.
      Идущий
    2. Dimontius Сегодня, 12:52
      фига там народу,как буд-то первый полет. Неужели это все кто строил его?
      Dimontius
      1. Владимир16 Сегодня, 13:02
        Символ возрождения России. Скинуть бы с него чучело чубайса с высоты 10 км..
        Владимир16
      2. askort154 Сегодня, 13:09
        Dimontius......фига там народу,как буд-то первый полет. Неужели это все кто строил его?

        Праздник для всего завода. good
        askort154
      3. фигвам Сегодня, 13:22
        Прошли позорные времена, это событие!

        фигвам
    3. Orel Сегодня, 12:59
      Это хороший результат. Искреннее считал, что технология его производства уже безвозвратно утрачена. Приятно тут оказаться неправым)
      Orel
      1. ССИ Сегодня, 13:12
        Цитата: Orel
        Искреннее считал, что технология его производства уже безвозвратно утрачена.

        Простите, достройка из задела - это НЕ технология строительства...
        ССИ
    4. x.andvlad Сегодня, 13:02
      Вот это замечательная новость! Хоть здесь все по плану...
      x.andvlad
  2. pvv113 Сегодня, 12:46
    Весьма отрадно! Надеюсь, что ошибок с прекращением производства стратегов больше не повторится
    pvv113
  3. stariy Сегодня, 12:53
    Ну вот и слава Богу !!!!
    stariy
  4. Egorovich Сегодня, 12:59
    Даже без окраски великолепен!!!
    Egorovich
  5. кедр Сегодня, 13:00
    Молодцы, казанцы, туполевцы!
    кедр
  6. Русский ватник Сегодня, 13:13
    Отрадная новость.... И это сделала по определению либерастов "отсталая" страна.... Зрада для них да и только.... Чтож, можно констатировать "Либерал воет, страна идет..." hi
    Русский ватник
  7. ССИ Сегодня, 13:14
    Такое впечатление, что по ЛИСу катают.... Прошу прощения у энтузиастов...
    ССИ
  8. Tektor Сегодня, 13:19
    Я считаю, Шойгу нужно памятник поставить, аккурат к первому полёту Ту-160М2.
    Tektor
  9. Вольный Казак Сегодня, 13:31
    Ай красавец, пусть пока еще и не белый, но уже и не "гадкий". Всегда считал, что Российские самолеты не только хороши по т.т.х., они еще и очень красивы визуально.
    Вольный Казак
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