Кудрин: Пенсионный возраст нужно повысить, так как у правительства нет денег
Экс-министр финансов Алексей Кудрин дал интервью изданию «Аргументы и факты». Возглавляющий сегодня Центр стратегических разработок Кудрин заявил о том, что у правительства закончились деньги на выплаты пенсий.
По словам Кудрина, правительство нарушило социальные обязательства ещё в прошлом году, когда вместо индексации пенсий для российских граждан использовало единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей в январе.
Кудрин отметил, что сейчас обсуждается ограничение выплат пенсий работающим пенсионерам. По мнению главы ЦСР, это свидетельствует именно о том, что в стране нет средств на обеспечение пенсионных выплат в полном объёме.
Все свои доводы Кудрин в итоге свёл к очередному тезису о необходимости увеличения пенсионного возраста.
Аиф цитирует г-на Кудрина:
По мнению Кудрина, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ нужно поднять до 63 лет, для мужчин – до 65.
Предложений о том, как снизить уровень воровства средств из казны и повысить процент роста экономики, экономист Кудрин не озвучил.
По словам Кудрина, правительство нарушило социальные обязательства ещё в прошлом году, когда вместо индексации пенсий для российских граждан использовало единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей в январе.
Кудрин отметил, что сейчас обсуждается ограничение выплат пенсий работающим пенсионерам. По мнению главы ЦСР, это свидетельствует именно о том, что в стране нет средств на обеспечение пенсионных выплат в полном объёме.
Все свои доводы Кудрин в итоге свёл к очередному тезису о необходимости увеличения пенсионного возраста.
Аиф цитирует г-на Кудрина:
Выход на пенсию сейчас означает резкое — в 3 раза — снижение качества жизни. Это такая "жёсткая посадка" для человека, который выходит на пенсию. С увеличением активного периода жизни россиянина, вопрос повышения пенсионного возраста - необходимая мера.
По мнению Кудрина, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ нужно поднять до 63 лет, для мужчин – до 65.
Предложений о том, как снизить уровень воровства средств из казны и повысить процент роста экономики, экономист Кудрин не озвучил.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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