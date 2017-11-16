13:32 16 ноября

Кудрин: Пенсионный возраст нужно повысить, так как у правительства нет денег

Экс-министр финансов Алексей Кудрин дал интервью изданию «Аргументы и факты». Возглавляющий сегодня Центр стратегических разработок Кудрин заявил о том, что у правительства закончились деньги на выплаты пенсий.

По словам Кудрина, правительство нарушило социальные обязательства ещё в прошлом году, когда вместо индексации пенсий для российских граждан использовало единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей в январе.

Кудрин: Пенсионный возраст нужно повысить, так как у правительства нет денег



Кудрин отметил, что сейчас обсуждается ограничение выплат пенсий работающим пенсионерам. По мнению главы ЦСР, это свидетельствует именно о том, что в стране нет средств на обеспечение пенсионных выплат в полном объёме.

Все свои доводы Кудрин в итоге свёл к очередному тезису о необходимости увеличения пенсионного возраста.

Аиф цитирует г-на Кудрина:
Выход на пенсию сейчас означает резкое — в 3 раза — снижение качества жизни. Это такая "жёсткая посадка" для человека, который выходит на пенсию. С увеличением активного периода жизни россиянина, вопрос повышения пенсионного возраста - необходимая мера.


По мнению Кудрина, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ нужно поднять до 63 лет, для мужчин – до 65.

Предложений о том, как снизить уровень воровства средств из казны и повысить процент роста экономики, экономист Кудрин не озвучил.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. Orel Сегодня, 12:53
    У них не денег...У них совести нет...
    Orel
    1. vkl.47 Сегодня, 12:59
      Этого выродка глаза б мои не видели
      vkl.47
      1. Тралл Сегодня, 13:05
        ОК. Повышаем, но только одному Кудрину smile
        Тралл
        1. bagr69 Сегодня, 13:10
          А где он раньше был со своими гениальными идеями???
          После ухода из власти все прямо такими умными становятся...
          bagr69
          1. Zibelew Сегодня, 13:27
            Зря Кудрин злит народ. Олигархи с каждом годом становятся богаче, а на пенсии нет денег!
            Zibelew
      2. Сергей-svs Сегодня, 13:15
        Цитата: vkl.47
        Этого выродка глаза б мои не видели

        Зачем вообще растиражировать бред этого прозападного либераста! fool Все его публичные заявления несут - или провокационный или открыто предательский смысл!!! negative
        Сергей-svs
      3. volodya Сегодня, 13:21
        Цитата: vkl.47
        Этого выродка глаза б мои не видели

        Над повысить! Учителям,врачам и летчикам, потому что,с их реформой образования, скоро некому будет учить,лечить и летать!
        volodya
    2. Siegen Сегодня, 12:59
      Для детей на Новый год придумали Деда Мороза,
      для взрослых – новогодние скидки,
      для стариков - повышение сроков выхода на пенсию,
      для импотентов – фейерверк. request
      Siegen
    3. 79807420129 Сегодня, 12:59
      Цитата: Orel
      У них не денег...У них совести нет...

      Совесть они оставляют,когда садятся в чиновничье кресло. yes
      С увеличением активного периода жизни россиянина, вопрос повышения пенсионного возраста - необходимая мера.

      Угу ага,а здоровья человеку это добавит?Блин Зазеркалье. negative
      79807420129
    4. Svarog Сегодня, 13:04
      Я вообще прочитал заголовок, как "Кудрина надо повесить"))
      Svarog
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:58
    С увеличением активного периода жизни россиянина, вопрос повышения пенсионного возраста - необходимая мера.
    Я так понимаю ,что изучив статистику продолжительности ;жизни в России. Нам (народу) терять теперь нечего.Смелые однако в правительстве.И зачем вообще нужны теперь пенсионные отчисления? wassat
    Наблюдатель2014
    1. Svarog Сегодня, 13:06
      Цитата: Наблюдатель2014
      С увеличением активного периода жизни россиянина, вопрос повышения пенсионного возраста - необходимая мера.
      Я так понимаю ,что изучив статистику продолжительности ;жизни в России. Нам (народу) терять теперь нечего.Смелые однако в правительстве.И зачем вообще нужны теперь пенсионные отчисления? wassat

      Я бы дальше вопрос поставил, а зачем такое государство, которое только стрижет с народа налоги, а в замен ничего не дает.. ну кроме лозунгов..
      Svarog
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:59
    Алексей Кудрин

    Будучи министром планомерно разрушал страну. Занимая этот пост автоматически попал под категорию "Своих не сдаем" поэтому спокойно продолжает давать советы, которые можно отнести к провокации социального недовольства в стране. Не одни Сша упорно трудятся над разрушением России...
    rotmistr60
  4. Стройбат запаса Сегодня, 13:00
    А может, просто сократить штат "депутатов", их "помощников" и т.п. раза в 3-4, а оставшимся урезать зарплаты втрое? Тогда не только на пенсионеров, а и на ВПК, дороги и транспорт хватит. А если еще и воров сажать на реальные сроки с конфискацией, так мы вообще забудем, что такое кризис.
    Стройбат запаса
  5. Пленник Сегодня, 13:01
    А вот у Кудрина и пошуруем. Он ведь тоже о-о-о-очень сильно виноват, что денег нет. what
    Пленник
  6. Viktorfi Сегодня, 13:01
    Есть второй вариант - понизить уровень коррупции.

    В России проблема в том, что мужчины и так живут мало. В других странах, в том числе и европейских повышают, но там и мужчины и женщины умирают гораздо позже выхода на пенсию.

    В России и части других стран пост советского пространства, очень большая разница между мужчинами и женщинами касательно продолжительности жизни - одна из самых высоких в мире.

    На этом фоне можно на самом деле повышать женщинам пенсионный возраст, но им нужно дать возможность для работы в таком возрасте, что достаточно проблематично.
    Viktorfi
    1. Viktorfi Сегодня, 13:08
      В России очень много женщин и так работают на пенсии, так как сложно жить, и подобный закон может лишить пенсии подобных женщин,что ещё сильнее ударит по бедности в стране.
      Viktorfi
  7. Александр War Сегодня, 13:02
    Катасонов. Жестко о важном: «Денежные мешки» - бегство из России
    Александр War
  8. Masya Masya Сегодня, 13:04
    Опять эту тему муссируют... ох, чует мое сердце не доживу до пенсии... crying
    Masya Masya
    1. Uncle Lee Сегодня, 13:31
      Цитата: Masya Masya
      не доживу до пенсии...

      Редкий россиянин доживает до пенсии.....
      Мне повезло, сказался Советский запас.
      Uncle Lee
  9. кедр Сегодня, 13:05
    Один из американских свистков. Что вдувают, то и свистит...
    кедр
  10. Александр War Сегодня, 13:07
    Не нужны никакие санкции США, экономику России угробят Силуанов и Набиуллина
    Александр War
  11. HAM Сегодня, 13:08
    Человек живёт всего 10 лет-7 лет до школы и 3 года на пенсии,а этот ... хочет отнять и это!
    Сам то дотянет до 65 ти??Хотя,этот дотянет,наглые долго живут.
    HAM
  12. Евродав Сегодня, 13:08
    Цитата: Orel
    У них не денег...У них совести нет...

    У кого у них? Вы не понимаете,что этот оборотень мозги полощет? Меньше вдавайтесь в то,что он лепечет, он- никто, просто шатает избу, ну а про совесть...да он точно слова такого не знает, с кодлой таких же.
    Тем более, как верить этому ушлёпку, если он, не являясь евреем, взял да и принял иудаизм?Вот наиболее мягкий отзыв о нём в думающем русском мире: "...Алексей Леонидович Кудрин - совершенно психически нездоровый человек. АБСОЛЮТНО. Опять же, говоря общО - шизофреник. Может это и не шизофрения - но то, что какая-то разновидность "ку-ку" - это определённо..."
    Евродав
  13. Tаптыжка 2 Сегодня, 13:13
    накуй масквичей и деньга завлит человеков с головой
    Tаптыжка 2
  14. Ш.О.К. Сегодня, 13:13
    Интересно,как кудрин спит? Кошмары не мучают,не икается?
    Ш.О.К.
    1. stas Сегодня, 13:30
      Во власть прорываются те кто уже не обременён муками совести. Они умеют толкаться локтями и врать.
      И такова власть везде, а не только в Кремле.
      Поэтому нужен контроль за властью, но власть показала народу - Большой Фигвам.
      stas
  15. rruvim Сегодня, 13:18
    Куда же, таки, делись деньги? При минимальной инфляции, минимальной "заработной плате", цены на нефть больше 40 баксов за бочку (заложено в бюджет), минимального Госдолга? Что всё пошло на Крым, Донбасс и Сирию?
    rruvim
  16. Siegen Сегодня, 13:21
    Кудрин:
    - Нам нужно уменьшить напряженность в обществе и где-нибудь да как-нибудь в мировую экономику встроиться…
    Журналист:
    - За счет чего?
    - Нет, я, знаете ли, экономист-либерал…
    Я не знаю, за счет чего.
    Я знаю, за счет когоbelay
    Siegen
  17. Александр War Сегодня, 13:23
    Еще видео добавлю
    Александр War
  18. Siegen Сегодня, 13:26
    Пенсионный возраст нужно повысить, так как у правительства нет денег

    Кудрин, помни - Беломорканал пора реконструировать... am
    Siegen
  19. Ш.О.К. Сегодня, 13:26
    Кудрин=Чубайс! Этим всё сказано!
    Ш.О.К.
  20. Siegen Сегодня, 13:29
    Кудрин считает что повышение пенсионного возраста благотворно скажется
    на самих пенсионерах, ведь:
    - теперь расходы на похороны будут нести предприятия;
    - пенсинеры не будут торчать в очередях в собес;
    - коллеги не будут тратиться на прощальные подарки;
    - пенсионеры не будут сидеть на лавочке у подъезда и нервничать из-за
    молодых;
    - пенсионеры из ПенсФонда смогут сделать новый инновационный наноремонт
    в офисах. recourse
    Siegen
Картина дня