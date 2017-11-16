Кудрин: Пенсионный возраст нужно повысить, так как у правительства нет денег

Выход на пенсию сейчас означает резкое — в 3 раза — снижение качества жизни. Это такая "жёсткая посадка" для человека, который выходит на пенсию. С увеличением активного периода жизни россиянина, вопрос повышения пенсионного возраста - необходимая мера.

Экс-министр финансов Алексей Кудрин дал интервью изданию «Аргументы и факты» . Возглавляющий сегодня Центр стратегических разработок Кудрин заявил о том, что у правительства закончились деньги на выплаты пенсий.По словам Кудрина, правительство нарушило социальные обязательства ещё в прошлом году, когда вместо индексации пенсий для российских граждан использовало единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей в январе.Кудрин отметил, что сейчас обсуждается ограничение выплат пенсий работающим пенсионерам. По мнению главы ЦСР, это свидетельствует именно о том, что в стране нет средств на обеспечение пенсионных выплат в полном объёме.Все свои доводы Кудрин в итоге свёл к очередному тезису о необходимости увеличения пенсионного возраста.Аиф цитирует г-на Кудрина:По мнению Кудрина, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ нужно поднять до 63 лет, для мужчин – до 65.Предложений о том, как снизить уровень воровства средств из казны и повысить процент роста экономики, экономист Кудрин не озвучил.