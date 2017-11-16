13:32 16 ноября

Маккейн: А нас-то за что?..

В США бурно отреагировали на ответные меры российских властей по внесению поправок в закон «О СМИ», который предполагает регистрацию зарубежныъ средств массовой информации как «иностранных агентов». Напомним, что российские парламентарии согласовали такого рода поправки после того, как Минюст США зарегистрировал российский телеканал RT в качестве «иноагента» по закону от 1938 года.

Больше других «истерит» сенатор Джон Маккейн. По его мнению, в отношении американских СМИ подобных мер принимать нельзя, так как они «несут правду по всему миру».

ТАСС приводит заявление Маккейна:
Владимир Путин приближается к тому, чтобы признать международные СМИ «иностранными агентами», предположительно, в качестве ответного шага на запрос министерства юстиции США к RT - который американское разведсообщество назвало главным международным пропагандистским СМИ Кремля - зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Будучи защитником свободы слова и СМИ по всему миру, Соединённые Штаты ясно дают понять: нельзя уравнивать RT и такие телесети, как "Голос Америки", "Радио Свобода", CNN или Би-би-си. Журналисты, которые работают на эти телекомпании, добиваются правды, развенчивают ложь и призывают правительства к ответу. Журналисты RT являются пропагандистами, которые дезавуируют правду, распространяют ложь и пытаются подорвать демократические правительства с тем, чтобы продвигать нужную повестку.



Маккейн: А нас-то за что?..


Типичная ситуация в стиле «А нас-то за что?..»

Напомним, что вчера депутаты Госдумы 411 голосами «за» приняли закон, позволяющий признавать СМИ «иностранным агентом», если оно финансируется из зарубежных средств.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Тралл Сегодня, 13:03
    Сбитый летчик в каждой русофобской бочке затычка
    Тралл
    1. Венд Сегодня, 13:06
      Цитата: Тралл
      Сбитый летчик в каждой русофобской бочке затычка

      Это уже клиника. Получив зеркальный ответ на свой поступок, начинают визжать, а нас за что? laughing
      Венд
      1. Владимир16 Сегодня, 13:07
        Маккейн обыкновенный судак на букву М.
        Чем чаще эти рыбы будут получать в ответ тем выше вероятность, что они включат мозг (если он есть) и будут думать прежде чем как-то действовать в отношении русских.
        Сотрудники МИДа и ГОСДУМцы не стесняйтесь поступать жестко с американцами. Русские люди будут вам благодарны. hi
        Владимир16
    2. bagr69 Сегодня, 13:07
      Вижу в небе белую черту, мой Фантом теряет высоту...
      Старается дедушка.
      bagr69
      1. volodya Сегодня, 13:13
        Цитата: bagr69
        Старается дедушка.

        "А нас то за что?" Морда не нравится!
        volodya
    3. 79807420129 Сегодня, 13:07
      Да да "Свет правды и свободы" тьфу блин. laughing
      79807420129
      1. Александр 3 Сегодня, 13:20
        По моему должны быть без штанов.У них там всё разрешили и они всё практикуют.
        Александр 3
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:08
    Маккейн: А нас-то за что?..
    Зацепило полосатых! laughing Сразу отреагировали.А не ждали у моря погоды.Пусть теперь на трубадурах "демократии" вывеска висит ин. агент. laughing
    Наблюдатель2014
  3. solzh Сегодня, 13:08
    вчера депутаты Госдумы 411 голосами «за» приняли закон, позволяющий признавать СМИ «иностранным агентом», если оно финансируется из зарубежных средств.

    Полностью поддерживаю данное решение депутатов Государственной Думы РФ.
    solzh
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 13:09
    ... а чего комментировать безмозгового?... bully
    a.s.zzz888
  5. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 13:09
    Цитата: Венд
    Это уже клиника.

    И ведь кто то же за это голосует...
    Анкыпельгыгыргын
  6. Ш.О.К. Сегодня, 13:10
    Маккейн-русофоб с больным мозгом.Плюс возраст.И что с него взять,кроме анализов?
    Ш.О.К.
  7. Masya Masya Сегодня, 13:12
    Больше других «истерит» сенатор Джон Маккейн.

    Маккейн истерит, уже бальзам на душу! wink
    Masya Masya
  8. Познающий Сегодня, 13:14
    А Госдеп заявил, что в России неправильно понимают суть американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA) laughing Так ведь у нас с ними Все трактуется с диаметрально противоположных позиций... Так что никто в России сравнивать ничего не будет, жахнет по всем тем которые "из-за лужи" и "не балуй"... bully
    Познающий
  9. Egorovich Сегодня, 13:17
    "Голос Америки", радио "Свобода", CNN - носители правды. Маккейн стал сочинять анекдоты. В свое время его нужно бы было пожизненно оставить во Вьетнаме.
    Egorovich
  10. Alexey RA Сегодня, 13:19
    Будучи защитником свободы слова и СМИ по всему миру, Соединённые Штаты ясно дают понять: нельзя уравнивать RT и такие телесети, как "Голос Америки", "Радио Свобода", CNN или Би-би-си. Журналисты, которые работают на эти телекомпании, добиваются правды, развенчивают ложь и призывают правительства к ответу.

    Мва-ха-ха... особенно радует наличие в этом списке CNN, которых даже Трамп иначе как Fake News не называет: laughing
    Alexey RA
  11. Karayakupovo Сегодня, 13:20
    Россия-наша страна и поэтому у нас тоже свои правила. Я вообще то не приглашал их в Россию продвигать их "де..мократию" мне лично.
    Karayakupovo
  12. БЛОНДИН Сегодня, 13:29
    Ни чего не меняется!
    или по другому
    Всё идёт по спирали
    Всё те же имена и названия, только раньше ВРАЖЕСКИЕ голоса, сейчас ИНОАГЕНТЫ
    БЛОНДИН
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