Владимир Путин приближается к тому, чтобы признать международные СМИ «иностранными агентами», предположительно, в качестве ответного шага на запрос министерства юстиции США к RT - который американское разведсообщество назвало главным международным пропагандистским СМИ Кремля - зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Будучи защитником свободы слова и СМИ по всему миру, Соединённые Штаты ясно дают понять: нельзя уравнивать RT и такие телесети, как "Голос Америки", "Радио Свобода", CNN или Би-би-си. Журналисты, которые работают на эти телекомпании, добиваются правды, развенчивают ложь и призывают правительства к ответу. Журналисты RT являются пропагандистами, которые дезавуируют правду, распространяют ложь и пытаются подорвать демократические правительства с тем, чтобы продвигать нужную повестку.

В США бурно отреагировали на ответные меры российских властей по внесению поправок в закон «О СМИ», который предполагает регистрацию зарубежныъ средств массовой информации как «иностранных агентов». Напомним, что российские парламентарии согласовали такого рода поправки после того, как Минюст США зарегистрировал российский телеканал RT в качестве «иноагента» по закону от 1938 года.Больше других «истерит» сенатор Джон Маккейн. По его мнению, в отношении американских СМИ подобных мер принимать нельзя, так как они «несут правду по всему миру». ТАСС приводит заявление Маккейна:Типичная ситуация в стиле «А нас-то за что?..»Напомним, что вчера депутаты Госдумы 411 голосами «за» приняли закон, позволяющий признавать СМИ «иностранным агентом», если оно финансируется из зарубежных средств.