Анкара требует от Брюсселя 6 млрд евро на содержание беженцев
Западное информационное агентство Рейтер публикует заявление главы турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу. Заявление это касалось миграционного вопроса. Напомним, что ранее Турция создала на своей территории несколько лагерей для беженцев из Сирии, Ирака и некоторых других стран Ближнего Востока в обмен на денежные вливания со стороны Евросоюза. Это соглашение всякий раз пытались пересмотреть обе стороны. То в ЕС заявляли, что Турция должным образом беженцев не сдерживает, то Анкара обвиняла Европу в том, что та не выплачивает нужные суммы.
В Турции заявили, что если ЕС хочет, чтобы Анкара и дальше удерживала мигрантов на своей территории, то Брюссель должен перечислить ей 6 млрд евро на оставшийся период года 2017-го и на 2018 год. Турецкие власти напоминают, что именно такие обязательств ЕС ранее на себя взял сам.
По словам министра Чавушоглу, Турция ожидает получить от ЕС часть в 3 млрд евро до конца 2017 года, которые он обещал выделить согласно договору относительно мигрантов. Ещё 3 млрд евро ЕС должен выделить до конца 2018 года.
В 2016 году Германия заявила, что потратила на содержание беженцев на своей территории почти 10 млрд евро. При этом выделять средства Турции та же Германия теперь не спешит. Причина заключается в явно накалившейся обстановке при взаимодействии Берлина с Анкарой.
В Турции заявили, что если ЕС хочет, чтобы Анкара и дальше удерживала мигрантов на своей территории, то Брюссель должен перечислить ей 6 млрд евро на оставшийся период года 2017-го и на 2018 год. Турецкие власти напоминают, что именно такие обязательств ЕС ранее на себя взял сам.
По словам министра Чавушоглу, Турция ожидает получить от ЕС часть в 3 млрд евро до конца 2017 года, которые он обещал выделить согласно договору относительно мигрантов. Ещё 3 млрд евро ЕС должен выделить до конца 2018 года.
В 2016 году Германия заявила, что потратила на содержание беженцев на своей территории почти 10 млрд евро. При этом выделять средства Турции та же Германия теперь не спешит. Причина заключается в явно накалившейся обстановке при взаимодействии Берлина с Анкарой.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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