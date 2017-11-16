16:39 16 ноября

В ВВО появятся подразделения огнеметных систем «Солнецепек»

В нескольких частях РХБ защиты, дислоцированных в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, будут сформированы подразделения ТОС-1А, сообщает пресс-служба Восточного округа.

В ВВО появятся подразделения огнеметных систем «Солнецепек»


В Восточном военном округе в нескольких воинских частях РХБ защиты, дислоцированных в Восточной Сибири и Дальнем Востоке, будут созданы подразделения тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Эти подразделения на 100% планируется укомплектовать военнослужащими по контракту,
говорится в релизе.


Сообщается, что «до конца текущего года ТОС-1А "Солнцепек" на базе модернизированной гусеничной базы Т-72 поступят в воинскую часть РХБ защиты в Амурской области».

ТОС-1А – усовершенствованная версия всем известной ТОС-1 «Буратино» – она обладает более современной системой направляющих для зажигательных и термобарических ракет калибра 220 миллиметров. В состав системы входит боевая машина БМ-1, транспортно-заряжающая машина ТЗМ-Т и боекомплект неуправляемых реактивных снарядов.

ТОС-1А предназначена для поражения легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений, уничтожения живой силы противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях осколками и ударной волной.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 17

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  1. Uncle Lee Сегодня, 13:36
    Очень необходимая вещь, на все случаи жизни !
    Uncle Lee
    1. oleg-gr Сегодня, 13:44
      Шайтан арба. Так "Буратино" душманы называли в Афганистане. С тех пор достоинства установки только улучшились.
      oleg-gr
      1. Владыка Ситх Сегодня, 14:18
        Но, почему то на экспорт идет на базе Т-90, а в свои части РХБЗ на базе Т-72.

        14 числа уже была эта новость
        https://topwar.ru/129610-v-podrazdelenie-rhb-zasc
        hity-vvo-postupit-partiya-novyh-sistem-solncepek.
        html
        Владыка Ситх
        1. Александр War Сегодня, 14:33
          Но, почему то на экспорт идет на базе Т-90, а в свои части РХБЗ на базе Т-72. На базе T-90 подороже будет стоит
          Александр War
          1. Владыка Ситх Сегодня, 14:34
            Естественно, но там и направляющих меньше и дальность дальше, в общем считайте другая версия.
            Владыка Ситх
            1. stalkerwalker Сегодня, 14:36
              Цитата: Владыка Ситх
              там и направляющих меньше и дальность дальше, в общем считайте другая версия.

              Что просят, то поставляем..... fellow
              Подозреваю, что дело в цене. what
              stalkerwalker
              1. Александр War Сегодня, 14:46
                ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Россия реализует контракт на поставку танков Т-90С в Ирак. Об этом на выставке Dubai Airshow 2017 сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
                "Контракт реализуется в соответствии с утвержденным сторонами графиком", - сказали в пресс-службе.
                Ранее в отчете "Уралвагонзавода" за 2016 год сообщалось, что корпорация в 2017 году намерена заниматься реализацией двух контрактов на поставку танков Т-90С/СК. Первый (на 64 танка) заключен с инозаказчиком "704". Второй заключен с инозаказчиком "368", по которому первая партия составит 73 машины.
                Согласно Общероссийскому классификатору стран мира "704" - это Вьетнам, "368" - Ирак


                Подробнее на ТАСС:
                http://tass.ru/armiya-i-opk/4730131 Все правильно ,тут закупают и обычные Т-90 и командирские
                Александр War
              2. Sergey53 Сегодня, 14:46
                Цитата: stalkerwalker
                Подозреваю, что дело в цене

                И в цене дело конечно. У нас всегда мало внимания обращали на безопасность и комфорт экипажей БТ. Мы продаём Т-90 у них и защита лучше,и кондёры стоят. А на своих мы экономим. Впрочем как всегда.
                Sergey53
                1. Владыка Ситх Сегодня, 14:52
                  И пулемет зенитный дистанционно управляется, а на нашей модернизации Т-72Б3 этого нет.
                  Владыка Ситх
                  1. Sergey53 Сегодня, 16:27
                    Зенитный пулемёт дистанц.управления был ещё в 1976 году. На Т-64 А. Ну а на Т-72 его решили не ставить из-за удешевления проекта.
                    Sergey53
                2. Александр War Сегодня, 14:53
                  Тут как с модернизацией Т-72 и Т-80 с Реликтом ,На Т-80 лоб прикрыли Реликтом а на Т-72 оставили старую , и так сойдет sad
                  Александр War
            2. Александр War Сегодня, 14:43
              Тут как с танками ,Т-90 и сколько командирских на базе Т-90 у нас в войсках
              Александр War
            3. dvina71 Сегодня, 15:08
              Цитата: Владыка Ситх
              Естественно, но там и направляющих меньше и дальность дальше, в общем считайте другая версия.

              Дальность одинаковая. Насчет направляющих не знаю..,но видимо если так то это для новой ракеты,большего размера.
              Вообщето на экспорт продают неполнофункциональный комплекс. Без одной функции,которую во время второй чеченской в Комосомольской применяли,но тут дело не в самой установке ,а в ракете.. Смотрел кучу видио из Ирака и Сирии,но везде применение не синхронизированное,как у обычных РСЗО.
              dvina71
          2. Александр War Сегодня, 14:39
            Наше МО экономит sad Это как с Ми-28Н и Ми-28НЭ для Ирака с надвтулочной РЛС Хотя уже и наши части должны будут поступать новые Ми-28НМ с такой-же РЛС
            Александр War
        2. Александр War Сегодня, 14:49
          Владыка Ситх Новости будешь делать по Донбассу ?https://kenigtiger.livejournal.com/1859834.html Тут немного от кота Мурз
          Александр War
          1. Владыка Ситх Сегодня, 15:54
            Там много высосано из пальца, особенно позабавила фраза по сотни тысяч украинских резервистов.
            Владыка Ситх
  2. Кокос Сегодня, 13:41
    Жуткая штуковина..отлично зарекомендовала себя в Сирии..ужос наших врагов bully bully
    Кокос
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