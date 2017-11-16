В ВВО появятся подразделения огнеметных систем «Солнецепек»

В Восточном военном округе в нескольких воинских частях РХБ защиты, дислоцированных в Восточной Сибири и Дальнем Востоке, будут созданы подразделения тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Эти подразделения на 100% планируется укомплектовать военнослужащими по контракту,

В нескольких частях РХБ защиты, дислоцированных в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, будут сформированы подразделения ТОС-1А, сообщает пресс-служба Восточного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «до конца текущего года ТОС-1А "Солнцепек" на базе модернизированной гусеничной базы Т-72 поступят в воинскую часть РХБ защиты в Амурской области».ТОС-1А – усовершенствованная версия всем известной ТОС-1 «Буратино» – она обладает более современной системой направляющих для зажигательных и термобарических ракет калибра 220 миллиметров. В состав системы входит боевая машина БМ-1, транспортно-заряжающая машина ТЗМ-Т и боекомплект неуправляемых реактивных снарядов.ТОС-1А предназначена для поражения легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений, уничтожения живой силы противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях осколками и ударной волной.