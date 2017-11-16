Первые кадры: выкатка нового Ту-160М2 попала на видео

Казанский авиационный завод им. Горбунова сообщил о начале наземных и летных испытаний нового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2. Самолет создан на базе недостроенного планера Ту-160 с серийным номером 0804. Собственно, это единственное, что взяла новая модификация бомбардировщика от предыдущей. Все остальное, а именно - комплекс бортового оборудования, системы связи, радиоэлектронной борьбы и навигации, система управления вооружением, а также двигатели - будут новыми. Для Ту-160М2 будет разработана новая крылатая ракета большой дальности Х-БД.