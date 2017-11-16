16:33 16 ноября

Первые кадры: выкатка нового Ту-160М2 попала на видео

Казанский авиационный завод им. Горбунова сообщил о начале наземных и летных испытаний нового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2. Самолет создан на базе недостроенного планера Ту-160 с серийным номером 0804. Собственно, это единственное, что взяла новая модификация бомбардировщика от предыдущей. Все остальное, а именно - комплекс бортового оборудования, системы связи, радиоэлектронной борьбы и навигации, система управления вооружением, а также двигатели - будут новыми. Для Ту-160М2 будет разработана новая крылатая ракета большой дальности Х-БД.




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Комментарии 4

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  1. фигвам Сегодня, 14:57
    На сколько я помню это 3-й из четырёх фюзеляжей оставшихся с 90-х годов в разной степени готовности. Цеха оживают, работа идёт и 2021 планируют сделать с нуля.
    фигвам
    1. Dashout Сегодня, 15:21
      Красавец! Мои поздравления заводу!
      Это в грунтовке он? Я слышал что он из титанового сплава сделан...вроде цвет белый (серебристый) должен быть...
      Dashout
      1. Quper Сегодня, 15:46
        Титановый сплавы применены в центральной балке и некоторых элементах сопряжения.
        Quper
  2. Комментарий был удален.
  3. glasha3032 Сегодня, 16:20
    Командующий Дальней авиации С.И.Кобылин : "...Этот самолёт - первый произведённый в рамках программы ВОСПРОИЗВОДСТВА стратегических бомбардировщиков . Самолёт достраивали для задач воспроизводства Ту-160 в новом облике : восстановление технологий окончательной сборки и отработки новых двигателей ...." То есть это не есть Ту-160 М 2 ,а это Ту-160М ( новые двигатели и всё ? )
    glasha3032
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