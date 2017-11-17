08:36 17 ноября
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Преступник в Швеции, но герой в Украине

Вероятно, вы слышали о шведе по имени Микаэль Скиллт – иностранном наемнике, некогда воевавшем в батальоне "Азов", а затем решившего сделать в Украине политическую карьеру. Совсем недавно господин Скиллт наряду с другими боевиками-националистами из "Азова", в настоящий момент ставшего полком, получил награду за "освобождение" населенного пункта Марьинка в 2014 г.


Сайт "Азова"

Вот только для шведских властей Скиллт – объект уголовного преследования.



Шведский сайт thelocal.se

Это далеко не первый случай, когда власти Украины награждают военного преступника. Шведские правоохранительные органы не могут привлечь Скиллта к ответственности, поскольку в настоящее время он, предположительно, находится на территории Украины, власти которой категорически отказываются предоставить о нем информацию и тем более выдать властям Швеции. Это обескураживающе невероятно, потому что украинские политики, особенно президент Порошенко, постоянно заявляют о своих приверженностях европейским ценностям, но, видимо, наказание преступников не входит в сферу их интересов...

Перевод статьи с medium.com
Перевод: https://medium.com/@matheus.marques/he-is-a-criminal-in-sweden-and-a-hero-in-ukraine-f341834a0150

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Комментарии 7

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  1. 210окв Сегодня, 05:53
    Так пусть теперь в руине и ошивается.Плохо что преступник только в Швеции.Кстати,а у нас как-просто не пустят,ИЛИ ВСЕ ЖЕ?
    210окв
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:27
      210окв Сегодня, 05:53 Новый
      Так пусть теперь в руине и ошивается

      hi ! ... и этот, якобы орден, на том свете ему будет не нужен... bully
      a.s.zzz888
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:54
    Надеюсь он найдет там свою пулю.
    Тот же ЛЕХА
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:45
      Но пуля дура, вошла меж глаз
      Ему на закате дня...
      "Последний дюйм" fellow
      Uncle Lee
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:24
    ... а пуле всё едино швед ты, или ещё кто... выловит свою пайку... angry
    a.s.zzz888
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:32
    Чтобы он там пошел на удобрения или на разборку на донорские органы!
    Геркулесыч
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:42
    Настоящая награда (смерть) еще найдет своего "героя" и не поможет украинский орден. Украина, как любая другая страна где идет гражданская война стала прибежищем негодяев и подонков различных мастей.
    rotmistr60
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