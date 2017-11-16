16:38 16 ноября

Шрёдер: в сравнении с президентом США, Путин – счастье для Запада

Если сравнивать с президентом США Трампом, «то мы можем быть счастливы, что у нас есть такой, как Путин», заявил в интервью Die Zeit экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Материал приводит ИноТВ.



В отличие от такого «непредсказуемого популиста, как Дональд Трамп», глава Кремля мыслит очень рационально,
пояснил политик.


Он также обозначил основные ошибки Германии в отношениях с Россией. К примеру, «неправильным было оценивать страну по критериям устойчивой демократии».

Русские считают, что очень помогли нам во время воссоединения. И в России задаются вопросом, почему мы стали первыми, кто поддержал санкции. Они ожидали от нас большей благодарности,
отметил Шрёдер.

Я выступаю против санкционной политики. Потому что, когда наблюдался прогресс, к примеру, вывод тяжёлого вооружения из Донбасса, речь заходила не об ослаблении штрафных мер, а об их продлении и даже ужесточении. А кто оказывает давление на Киев? Киев тоже мало делает,
продолжил он.

По словам экс-канцлера, украинские власти «ведут войну против Донбасса и отрезают находящихся там людей от энергопоставок». По его мнению, большая ошибка ЕС заключалась в том, что он «предложил ассоциацию с перспективой вступления в союз только Украине, а с Россией соответствующих переговоров никто не вёл».

Шрёдер также заявил, что не верит в «миф об агрессивной политике России». Опасения, что Москва хочет аннексировать страны Балтии и даже Польшу «абсурдны». Напротив, это Россия ощущает угрозу, исходящую от Запада.

Американские попытки затащить Украину и Грузию в НАТО, развёртывание системы ПВО и приближение НАТО к границам России – всё это вызвало страх. Начиная с Джорджа Буша – младшего, американская политика была нацелена только на изоляцию и окружение. Они не хотят, чтобы Россия была сильной. Вопрос в том, заинтересованы ли мы, немцы и европейцы, в слабой России?
сказал он.

Русские – наши соседи. Нам нужны их рынок и энергоресурсы. Они нужны нам и в политическом плане, если говорить о Ближнем и Среднем Востоке, иранской ядерной программе и кавказском регионе,
подчеркнул политик.

Он также прокомментировал своё назначение на пост главы совета директоров «Роснефти». Шрёдер отметил, что это его «личное дело» и он никому не позволяет себя «инструментализировать». По его словам, он стремится «обеспечить энергобезопасность Европы».

Если в отношениях Европы и России и есть какая-то зависимость, то только обоюдная,
добавил бывший канцлер.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 54

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  1. Ami du peuple Сегодня, 14:59
    Когда Шрёдер заявляет, что "Путин - счастье для Запада" (пусть даже в сравнении с другим политиком), не означает ли это несчастье для России?
    Ведь, как известно, "что русскому хорошо, то немцу смерть", однако это поговорка верна и в обратном направлении.
    А то был у нас уже "немец года" Горбачёв.... И "лучший министр финансов по мнению Запада" Кудрин тоже был..
    Ami du peuple
    1. Клебер Сегодня, 15:02
      Цитата: Ami du peuple
      Когда заявляют, что "Путин - счастье для Запада", не означает ли это несчастье для России?


      Это бывший политик, он не на службе, по этому говорит то что думает, а не что приказали из США.
      Клебер
      1. voyaka uh Сегодня, 15:06
        Шредер - наемный сотрудник (на зарплате) компании Газпром.
        Он в совете директоров Северного потока.
        voyaka uh
        1. INVESTOR Сегодня, 15:09


          Прям в душу, с просторов интернета.
          INVESTOR
        2. stalkerwalker Сегодня, 15:17
          Цитата: voyaka uh
          Шредер - наемный сотрудник (на зарплате) компании Газпром.

          "Ничего личного - просто бизнес..."
          Не ты ли, Лёша, не так давно глобализацию, как всемирную панацею, превозносил?
          stalkerwalker
          1. voyaka uh Сегодня, 15:19
            А я Шредера и не осуждаю. Он работает, лоббирует, зарабатывает деньги.
            Неважно в чьей фирме, русской или американской.
            voyaka uh
            1. stalkerwalker Сегодня, 15:23
              Цитата: voyaka uh
              Он работает, лоббирует, зарабатывает деньги.

              Да я и без наезда..... wassat
              Энто немецкие (свободные от предрассудков!) журналисты пытались взять интервью у бывшего политика, занимающегося бизнесом, задавая неполиткорректные вопросы....
              Путать берега - это нынче модно, когда разговор на "просвещённом" Западе идёт о России....
              stalkerwalker
        3. 79807420129 Сегодня, 15:22
          Цитата: voyaka uh
          Шредер - наемный сотрудник (на зарплате) компании Газпром.

          А что Алексей,когда Шредер был наемным сотрудником налогоплательщиков Германии,он другое говорил?При нем начали отношения Германии и России расти,по моему это хорошо для всех не так ли?А не так как сейчас,в угоду заокеанским "союзникам" стреляют себе в ноги. hi
          79807420129
          1. Джедай Сегодня, 15:31
            Кто бы что ни говорил про Шрёдера, а я его слова воспринял как здравое мнение одного из немногих трезвомыслящих западных политиков.
            Джедай
          2. voyaka uh Сегодня, 15:36
            Возможно, Шредер искренне считает, что дружба с Россией
            важнее для Германии всего остального. Это его взгляды, его право.
            Но сегодня он - официальный лоббист Газпрома. За продвижение
            Северного потока среди европейских политиков ему платят большие зарплаты.
            Это, опять-таки ,- не преступление. Ведь он не получает деньги тайно.
            voyaka uh
            1. 79807420129 Сегодня, 15:43
              Цитата: voyaka uh
              Это, опять-таки ,- не преступление. Ведь он не получает деньги тайно

              Ну вот именно Алексей Батькович,можно вспомнить сколько отставных политиков той же Германии,ваших политиков работают в разных корпорациях других стран и что тут такого. hi А разве в Газпроме работать преступление,по моему нет. hi
              79807420129
            2. Радио-няня Сегодня, 15:49
              Это только в России всякие либералы за народные деньги еще и "плохо отзываются" о своем кормильце. Это - нормально. Это так демакратично!!!!!
              Радио-няня
      2. Идущий Сегодня, 15:07
        Шредер мудрый политик , он работает на интересы Германии и за тесное сотрудничество с Россией.
        Идущий
      3. сибиралт Сегодня, 15:30
        У Ельцина (с его слов) было три друга: Клинтон, Коль и "этот, как его" Гельмут. Над культяпым вся Европа и Америка со смеху падали. А вот над Путиным, смеяться стало опасно. Похоже, соскучились по российской клоунаде 90-х. laughing
        сибиралт
    2. ul_vitalii Сегодня, 15:04
      Нет, не означает.
      ul_vitalii
    3. Svarog Сегодня, 15:09
      Вот и немцы начали Путина нахваливать, 90-ми попахивать стало, Борю,Горбатого, как хвалили, как хвалили...
      Svarog
    4. Svarog Сегодня, 15:10
      Цитата: Ami du peuple
      Когда Шрёдер заявляет, что "Путин - счастье для Запада" (пусть даже в сравнении с другим политиком), не означает ли это несчастье для России?

      Именно.
      Svarog
      1. с-т Petrov Сегодня, 15:25
        Вот и немцы начали Путина нахваливать, 90-ми попахивать стало


        когда пахнёт 90-ми у тебя в интернете посты времени писать не будет, бог-кузнец, отец Дажьбога

        Веруешь?) всегда были интересны мотивы тех кто делает себе такие ники. У меня в классе был такой, спился в итоге и бродит по дворам ищет врагов и кричит "Слава Руси" в тяжелых ботинках.

        Вроде уже больше 30 лет, а все туда же, куда и в 15)
        с-т Petrov
    5. Лесс Сегодня, 15:27
      Ну Вам прямо не угодишь... Горбачёв не нравится, Кудрин не нравится... Вот уже и к Путину с подозрением относитесь... )
      Лесс
  2. DEZINTO Сегодня, 15:00
    Как только стал бывшим ....
    Это уже диагноз для западных политиков,..как только стал бывшим признаваться что Россия была права и справедлива....
    DEZINTO
    1. НасРать Сегодня, 15:02
      Шредера плохо знаете.....
      НасРать
      1. DEZINTO Сегодня, 15:03
        Шредера плохо знаете..

        Вообще увы не знаком )
        DEZINTO
        1. НасРать Сегодня, 15:05
          Этот дядька всегда выступал за дружеские связи с Россией...поэтому он не бывший..

          Если найдете негатив от него в сторону России, за всю его политическую жизнь - отпишитесь, мне будет интересно почитать.
          НасРать
          1. DEZINTO Сегодня, 15:10
            ааа Вы в этом смысле, ну да, не не отпишусь потому плохо знаю про период его правления, поверю Вам на слово....
            DEZINTO
            1. НасРать Сегодня, 15:11
              понял,принял.. hi
              НасРать
          2. Dashout Сегодня, 15:14
            Цитата: НасРать
            Этот дядька всегда выступал за дружеские связи с Россией.

            Да, точно! За это его и сожрали на западе
            Dashout
            1. с-т Petrov Сегодня, 15:32
              не сожрали. подавятся. мало таких политиков нынче в европе. значит нечем давить и нет компромата.

              с-т Petrov
              1. Dashout Сегодня, 16:36
                Цитата: с-т Petrov
                не сожрали

                Не, сожрали! Он же не стал больше канцлером...
                Федеральный канцлер ФРГ (27 октября 1998 — ноябрь 2005 года), а дальше Меркель - подружка Обамы
                Dashout
    2. pjastolov Сегодня, 15:03
      Цитата: DEZINTO
      Как только стал бывшим ....
      Это уже диагноз для западных политиков,..как только стал бывшим признаваться что Россия была права и справедлива....

      это традиция - как и под Новый год ходить в баню laughing
      pjastolov
  3. Livonetc Сегодня, 15:03
    Песня «Дядя Вова, мы с тобой» о Путине прозвучала на Мамаевом Кургане
    https://www.youtube.com/watch?v=-AViL_Q7t5k
    Livonetc
    1. DEZINTO Сегодня, 15:06
      Песня


      Да ну нафиг эту дичь, ну вот зачем Вы это сюда тащите? ну пукнула одна дамочка мозгом и что? Всё блин капец, тоталитаризм наступает, все уже устали чесать языками про эту нелепую выходку.
      DEZINTO
      1. Вас Влад Сегодня, 15:17
        Цитата: DEZINTO
        Да ну нафиг эту дичь

        Патриотизм по вашему
        Цитата: DEZINTO
        дичь

        Цитата: DEZINTO
        ну вот зачем Вы это сюда тащите?

        Издание патриотичное,если что...
        Цитата: DEZINTO
        ну пукнула одна дамочка мозгом и что?

        Фуууу!Как вам не стыдно?
        Цитата: DEZINTO
        все уже устали чесать языками про эту нелепую выходку.

        Вот первый раз сегодня посмотрел и мне понравилось yes
        Цитата: DEZINTO
        про эту нелепую выходку.

        Люди делом занимаются в отличие от вас!
        Вас Влад
        1. DEZINTO Сегодня, 15:31
          Слушайте просто надо отличать патриотизм от популизма. Эта песня, я понимаю да многим понравилась, и спели отлично и всё такое, но это был её личный рекламный ход, где она использовала детей и много бравурных слов, и вот такой подход мне не нравится. Я люблю и уважаю свою страну но вот это просто как-то не то.
          DEZINTO
          1. Вас Влад Сегодня, 15:51
            Цитата: DEZINTO
            Слушайте просто надо отличать патриотизм от популизма.

            Во как!Патриотизм в детях воспитывать это популизм sad
            Цитата: DEZINTO
            но это был её личный рекламный ход

            Кого?Видел детей,слушал песню,правильно кстати пели про армию и флот!
            Цитата: DEZINTO
            где она использовала детей и много бравурных слов, и вот такой подход мне не нравитс

            А мне понравилось,я даже посмеялся laughing
            Цитата: DEZINTO
            Я люблю и уважаю свою страну но вот это просто как-то не то.

            Ну на вкус и цвет request Дичью просто не надо называть такие вещи и всё как бы.
            Вас Влад
        2. Ami du peuple Сегодня, 15:33
          Цитата: Вас Влад
          Люди делом занимаются в отличие от вас!

          Ну, если лизоблюдство и подхалимаж - достойное дело... Эта дамочка луше бы проблемами своего родного Волгограда озаботилась, прежде чем мировые проблемы решать.. А то "последний бой", "заокеанский президент без власти" и прочее "Аляску возвратим". Пусть она сначала "Красный Октябрь" из Челябинской области возвратит, а то целый завод юридически из города убежал.
          Особенно мерзко, что детей неразумных в это позорище втянула. Лучше бы она одна спела, по крайней мере, это ничего кроме смеха не вызвало б.
          Ami du peuple
          1. Лесс Сегодня, 15:37
            Не нравится - не слушайте и не смотрите, в чём проблема? Критиковать легко) Делать сложнее...
            Лесс
            1. с-т Petrov Сегодня, 15:38
              мне понравилось. Лучше чем бл*дство разводить как по ТНТ круглыми сутками.

              Включите ТНТ, там патриотизма нет, про Володю песни не поют, и оппозицуионеры тусуются. Слепаков-неполживец-переживатель-за-русскую-душу песни смешные про Россиюшку и ее проблемы пишет. Ну все как надо.

              А если купить подписку на дождь - то вообще будет космос. Ну или хотя бы край - бесплатный РБК

              Там то вы уж точно такого не встретите, что видите на "патриотическом форуме". А патриотический он априори. Не знаю зачем Вы тут, если Вас от этого выворачивает.

              А уж сколько в интернете изданий таких - до конца жизни купаться можно в этом гуане. Каждому свое. Не надо из ВО делать антипатриотчическую помойку, с которой лозунгами можно сгонять стадо на антиправительственные митинги

              Тут форум срез общества - у Путина высокий рейтинг в стране - не верят в это только неполживцы вроде Каца и Шаца. Так что не понимаю смысл воевать против него на этой площадке.

              Особенно мерзко, что детей неразумных в это позорище втянула.


              позорище детей на митинги тянуть антиправительственные. А когда дети про Родину поют и Президента - это хорошо. Благо у нас не Порошенко и не Макрон и тем более не Грибыотпускайте.

              Человек выглядит достойно на фоне остальных мировых лидеров и это тоже факт. Да и посмотрел бы на Вас в его возрасте - на Вашу форму, сознание и на род занятий.

              с-т Petrov
              1. Ami du peuple Сегодня, 15:52
                Цитата: с-т Petrov
                Не надо из ВО делать антипатриотчическую помойку
                Не надо делать из ВО сборище восторженных идиотов. Есть какие-то нравственные рамки, и псевдо-патриотический кич ничем не лучше гламурного кича.
                Цитата: с-т Petrov
                Так что не понимаю смысл воевать против него на этой площадке.
                Я с Путиным не воюю, хотя бы по причине разных политических весовых категорий: кто я ,а кто он? winked Но подобные "перфомансы" явно не прибавляют популярности Президенту.
                Ami du peuple
                1. с-т Petrov Сегодня, 15:54
                  псевдо-патриотический кич ничем не лучше гламурного кича.


                  вам надо в 90-е, когда офицеров с грязью мешали, флаги РФ прятали по углам, а омериканские флаги висели даже на секретных объектах МО

                  вот там не было псевдопатриотизма, патриотизм в то время равняли с болезнью.

                  Думаю Вы просто скучаете по 90-м. Вас напрягает то, что в стране просыпается патриотизм, и быть патриотом становится популярно?

                  А после Крыма наверное и этого патриотического угара Вас наверное вообще корёжило?)
                  с-т Petrov
                  1. Ami du peuple Сегодня, 16:04
                    Цитата: с-т Petrov
                    Думаю Вы просто скучаете по 90-м

                    Конечно,скучаю. Водка вкуснее была и девки моложе laughing Я 90-е в полной мере вкусил, поэтому-то не хочу, чтоб у этих детей наступило разочарование в своей стране. А вот не "вернем Аляску в родную гавань", тогда что? Не следует из крайности в крайность кидаться
                    Ami du peuple
              2. ul_vitalii Сегодня, 16:13
                Молодец! Полностью согласен.
                ul_vitalii
            2. Комментарий был удален.
              1. с-т Petrov Сегодня, 15:47
                Конечно сложнее, у меня такого административного ресурса нет. Да и финансового тоже.


                и кто виноват в этом? Путин и Единая Россия наверное? Партия Жуликов и Воров?

                Может какой из депутатов конкретно? А может все сразу?
                с-т Petrov
  4. Вас Влад Сегодня, 15:05
    Ну Шрёдер стал вне политики ,по этому так и размышляет!
    Вас Влад
  5. rruvim Сегодня, 15:07
    Цитата: Ami du peuple
    Когда заявляют, что "Путин - счастье для Запада", не означает ли это несчастье для России?

    Не надо не замечать и другую фразу: "Если в отношениях Европы и России и есть какая-то зависимость, то только обоюдная." Это может значить: и мир и война... Но в немецкой версии интервью "зависимость обоюдная" звучит, как "необходимая". Т.е. "необходимая" дружба !
    rruvim
  6. Million Сегодня, 15:13
    Путин-это вообще счастье...
    Million
    1. rruvim Сегодня, 15:20
      Ещё какое!!! Когда утром просыпаешься под "эту погоду", первым делом вспоминаешь, что есть Путин. Он как Светоч проведёт через все невзгоды и преграды, осветит пламенем все народы, с горы Чучхе... В общем согласен... drinks
      rruvim
      1. НасРать Сегодня, 15:32
        Цитата: rruvim
        Ещё какое!!! Когда утром просыпаешься под "эту погоду", первым делом вспоминаешь, что есть Путин. Он как Светоч проведёт через все невзгоды и преграды, осветит пламенем все народы, с горы Чучхе... В общем согласен... drinks

        bully
        НасРать
        1. rruvim Сегодня, 15:38
          Все Астраханцы видят в ВВП "корсака". Так называют степную лису. Почти все русские сёла в дельте Волги за 10-ть лет стали казахскими по народу.
          rruvim
  7. Гардамир Сегодня, 15:18
    Путин – счастье для Запада
    Нам бы ещё для России счастья.
    Гардамир
    1. Комментарий был удален.
    2. Вас Влад Сегодня, 16:23
      Цитата: Гардамир
      Нам бы ещё для России счастья.

      До выборов ещё далеко,а троллей расплодилось....Для вас счастья не будет!
      Вас Влад
  8. san4es Сегодня, 15:31
    Путин – счастье для Запада
    bully
    san4es
    1. stalkerwalker Сегодня, 15:32
      Всё зависит от партнёра - кому, куда и сколько раз... wassat
      stalkerwalker
      1. san4es Сегодня, 15:37
        ...Ага.
        ..вот ещё картинка bully нормальная
        san4es
  9. loginovich Сегодня, 15:36
    Шрёдер: в сравнении с президентом США, Путин – счастье для Запада
    Второй акт оперы-дядя Вова я с тобой.
    loginovich
    1. stalkerwalker Сегодня, 15:41
      Цитата: loginovich
      Второй акт оперы-дядя Вова я с тобой.

      Меня таки терзают смутные сомненья, что замени Шрёдер имя Путина на Вальцмана, последняя часть цитаты соответствовала истине хоть на грамм...
      stalkerwalker
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