Шрёдер: в сравнении с президентом США, Путин – счастье для Запада
Если сравнивать с президентом США Трампом, «то мы можем быть счастливы, что у нас есть такой, как Путин», заявил в интервью Die Zeit экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Материал приводит ИноТВ.
Он также обозначил основные ошибки Германии в отношениях с Россией. К примеру, «неправильным было оценивать страну по критериям устойчивой демократии».
По словам экс-канцлера, украинские власти «ведут войну против Донбасса и отрезают находящихся там людей от энергопоставок». По его мнению, большая ошибка ЕС заключалась в том, что он «предложил ассоциацию с перспективой вступления в союз только Украине, а с Россией соответствующих переговоров никто не вёл».
Шрёдер также заявил, что не верит в «миф об агрессивной политике России». Опасения, что Москва хочет аннексировать страны Балтии и даже Польшу «абсурдны». Напротив, это Россия ощущает угрозу, исходящую от Запада.
Он также прокомментировал своё назначение на пост главы совета директоров «Роснефти». Шрёдер отметил, что это его «личное дело» и он никому не позволяет себя «инструментализировать». По его словам, он стремится «обеспечить энергобезопасность Европы».
В отличие от такого «непредсказуемого популиста, как Дональд Трамп», глава Кремля мыслит очень рационально,пояснил политик.
Он также обозначил основные ошибки Германии в отношениях с Россией. К примеру, «неправильным было оценивать страну по критериям устойчивой демократии».
Русские считают, что очень помогли нам во время воссоединения. И в России задаются вопросом, почему мы стали первыми, кто поддержал санкции. Они ожидали от нас большей благодарности,отметил Шрёдер.
Я выступаю против санкционной политики. Потому что, когда наблюдался прогресс, к примеру, вывод тяжёлого вооружения из Донбасса, речь заходила не об ослаблении штрафных мер, а об их продлении и даже ужесточении. А кто оказывает давление на Киев? Киев тоже мало делает,продолжил он.
По словам экс-канцлера, украинские власти «ведут войну против Донбасса и отрезают находящихся там людей от энергопоставок». По его мнению, большая ошибка ЕС заключалась в том, что он «предложил ассоциацию с перспективой вступления в союз только Украине, а с Россией соответствующих переговоров никто не вёл».
Шрёдер также заявил, что не верит в «миф об агрессивной политике России». Опасения, что Москва хочет аннексировать страны Балтии и даже Польшу «абсурдны». Напротив, это Россия ощущает угрозу, исходящую от Запада.
Американские попытки затащить Украину и Грузию в НАТО, развёртывание системы ПВО и приближение НАТО к границам России – всё это вызвало страх. Начиная с Джорджа Буша – младшего, американская политика была нацелена только на изоляцию и окружение. Они не хотят, чтобы Россия была сильной. Вопрос в том, заинтересованы ли мы, немцы и европейцы, в слабой России?сказал он.
Русские – наши соседи. Нам нужны их рынок и энергоресурсы. Они нужны нам и в политическом плане, если говорить о Ближнем и Среднем Востоке, иранской ядерной программе и кавказском регионе,подчеркнул политик.
Он также прокомментировал своё назначение на пост главы совета директоров «Роснефти». Шрёдер отметил, что это его «личное дело» и он никому не позволяет себя «инструментализировать». По его словам, он стремится «обеспечить энергобезопасность Европы».
Если в отношениях Европы и России и есть какая-то зависимость, то только обоюдная,добавил бывший канцлер.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти