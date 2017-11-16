Шрёдер: в сравнении с президентом США, Путин – счастье для Запада

В отличие от такого «непредсказуемого популиста, как Дональд Трамп», глава Кремля мыслит очень рационально,

Русские считают, что очень помогли нам во время воссоединения. И в России задаются вопросом, почему мы стали первыми, кто поддержал санкции. Они ожидали от нас большей благодарности,

Я выступаю против санкционной политики. Потому что, когда наблюдался прогресс, к примеру, вывод тяжёлого вооружения из Донбасса, речь заходила не об ослаблении штрафных мер, а об их продлении и даже ужесточении. А кто оказывает давление на Киев? Киев тоже мало делает,

Американские попытки затащить Украину и Грузию в НАТО, развёртывание системы ПВО и приближение НАТО к границам России – всё это вызвало страх. Начиная с Джорджа Буша – младшего, американская политика была нацелена только на изоляцию и окружение. Они не хотят, чтобы Россия была сильной. Вопрос в том, заинтересованы ли мы, немцы и европейцы, в слабой России?

Русские – наши соседи. Нам нужны их рынок и энергоресурсы. Они нужны нам и в политическом плане, если говорить о Ближнем и Среднем Востоке, иранской ядерной программе и кавказском регионе,

Если в отношениях Европы и России и есть какая-то зависимость, то только обоюдная,