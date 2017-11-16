16:33 16 ноября

Турчинов: Переносом празднования Рождества на 25 декабря мы избавляемся от московских календарей

Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов в очередной раз высказался о выбранном пути Украины. По словам Турчинова, перенос выходного дня с 7 января на 25 декабря вместе с переносом празднования православного Рождества Христова, - «важное событие для Украины». Пресс-служба СНБО приводит заявление Турчинова, который до сих пор не покинул состав одной из деструктивных сект:
Украина отрывается от московских календарей и российских имперских стандартов. Теперь Украина будет праздновать Рождество Христово вместе со всем цивилизованным миром, согласно календарю, по которому мы живём. Это важное мировоззренческое историческое решение, которое усилит европейские интеграционные позиции Украины.


Сам Турчинов напоминает, что он выступил с инициативой о переносе празднования в стране Рождества Христова с 7 января на 25 декабря ещё в 2015 году.

Турчинов: Переносом празднования Рождества на 25 декабря мы избавляемся от московских календарей



Примечательно, что украинский Совбез считает нужным уделять внимание даже переносу праздников, которые имеют конфессиональную окраску. Это явное доказательство того, что украинские майданные власти вмешиваются не только в политическое, но и в конфессиональное пространство Украины. Видимо, следующим этапом станут попытки заставить православных украинцев УПЦ Московского патриархата отмечать Рождество по католическим канонам.

По сути, Украина сталкивается с попыткой обращения основной массы населения в иную веру с явным желанием кураторов Киева отторгнуть народ от традиционного православия.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 41

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  1. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:34
    дай Боже избавится Украине от таких дегенератов-фанатиков как Турчинов!!!
    Ратник с пулеметом
    1. maxim947 Сегодня, 15:36
      Интересное то, что все равно наступит время когда все будут возвращать на исходное...
      maxim947
      1. Идущий Сегодня, 15:47
        По сути, Украина сталкивается с попыткой обращения основной массы населения в иную веру с явным желанием кураторов Киева отторгнуть народ от традиционного православия.


        Это действительно очень серьезно и чувствуется рука куратора , по планомерной работе , на разрыв наших народов.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 15:58
          Пусть бы куратор у себя в США порядок в конфессиях наводил. Или у них там всё "чинно и благородно"? negative
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 16:09
            Да у них там черт ногу сломит , очень много баптистов всяких мастей , одни мормоны чего стоят.
            Идущий
            1. Тралл Сегодня, 16:26
              Пастор меряет нано-кастрюлю на фото smile
              Тралл
              1. Татьяна Сегодня, 16:33
                Идущий
                Да у них там черт ногу сломит , очень много баптистов всяких мастей , одни мормоны чего стоят.
                Однако Турчинов на Украине на особом счету!

                Палач Донбасса кровавый пастор Турчинов, без маски. Опубликовано: 16 апр. 2015 г.
                Татьяна
            2. Комментарий был удален.
        2. Татьяна Сегодня, 16:00
          Украина сталкивается обращения основной массы населения в иную веру с явным желанием кураторов Киеваот традиционного православия.
          Ну почему только с попыткой отторгнуть народ от традиционного православия?
          "Кровавый пастор" Украины Турчинов вообще предпринимает всё, чтобы отторгнуть русский народ от русской цивилизации!
          Татьяна
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 15:41
      Цитата: Ратник с пулеметом
      дай Боже избавится Украине от таких дегенератов-фанатиков как Турчинов!!!

      это не один человек - это эпидемия request
      Angel_and_Demon
      1. pjastolov Сегодня, 15:44
        Цитата: Angel_and_Demon
        Цитата: Ратник с пулеметом
        дай Боже избавится Украине от таких дегенератов-фанатиков как Турчинов!!!

        это не один человек - это эпидемия request

        и притом на всю кастрюлю hi
        pjastolov
    3. Сепар ДНР Сегодня, 15:50
      Турчинов: Переносом празднования Рождества на 25 декабря мы избавляемся от московских календарей

      Между прочим, это "новое",на самом деле,ничто иное как хорошо забытое старое :

      Надо отдельно отметить,что это "творчество" относится к довоенному 2011 году...

      Ссылка на весь календарь : http://chornogora.livejournal.com/850551.html
      Сепар ДНР
    4. штольц Сегодня, 16:09
      Кто про что, а вшивый всё про баню.
      штольц
    5. 79807420129 Сегодня, 16:20
      Цитата: Ратник с пулеметом
      дай Боже избавится Украине от таких дегенератов-фанатиков как Турчинов!!!

      И еще от одного инструмента.
      79807420129
  2. Комментарий был удален.
    1. Neserg Сегодня, 15:37
      Добрый день.
      Возможно наступит такое время.
      Как показывает история - многое повторяется.
      Neserg
  3. 210окв Сегодня, 15:35
    Вам не нравится все что связано с русскими и советском .Вы и живёте рядом с нами.Не подумали свалить с планеты Земля? Можете поближе.На кладбище.
    210окв
    1. pjastolov Сегодня, 15:48
      Цитата: 210окв
      Вам не нравится все что связано с русскими и советском .

      я не пойму, церковь то причем? ведь церковный календарь, насколько мне кажется, считается по лунному месяцу?
      pjastolov
      1. Сепар ДНР Сегодня, 15:59
        Цитата: pjastolov
        я не пойму, церковь то причем? ведь церковный календарь, насколько мне кажется, считается по лунному месяцу?

        Да просто перейдут на Юлианский календарь принятый в католицизме...
        Плевать на веру предков...
        Сепар ДНР
        1. pjastolov Сегодня, 16:11
          так лунный он ни стем ни с другим не стыкуется - потому и пасхи плавают hi
          pjastolov
    2. Siegen Сегодня, 15:54
      Не подумали свалить с планеты Земля? Можете поближе.На кладбище.


      В ознаменование католического Рождества Христова Россия успешно испытала
      ракетный комплекс "Сатана-2" (РС-28 «Сармат») ! am
      Siegen
  4. Siegen Сегодня, 15:37
    - Почему Украинская православная церковь Киевского патриархата переходит на принятый во всем
    мире Юлианский календарь?
    - Потому что, тогда на Украине будут праздновать еще и "Старое Рождество",
    как празднуют "Старый Новый Год"!!! drinks
    Siegen
    1. 210окв Сегодня, 15:51
      Весьма сомнительно Если зомбирование последних двадцати пяти лет вытравило из людей все нормальное,то что говорить о тех,кто придет после?Я уже писал о своих сокурсниках там оказавшихся по распределению.Они стали реальными свидомитами.А им уже под шестьдесят лет.
      Цитата: Siegen
      - Почему Украинская православная церковь Киевского патриархата переходит на принятый во всем
      мире Юлианский календарь?
      - Потому что, тогда на Украине будут праздновать еще и "Старое Рождество",
      как празднуют "Старый Новый Год"!!! drinks
      210окв
  5. DEZINTO Сегодня, 15:40
    От ДнепроГЭС избавьтесь уже...она насквозь коммунистическая, и посмотрим как заживёте..)

    т.е то что отопления в половине Киева до-сих пор нет это их неволнует, ну надо же запрет на что-нибудь придумать,..обязательно.
    DEZINTO
  6. rruvim Сегодня, 15:44
    Вот здесь они "прокололись". Нельзя православную Окраину загнать под Католиков. Хохлы могут понять про "выкопанное червлённое море", но никогда не пойдут под календарь католиков. Униаты не в счёт... Турчинов, как всегда облажался.
    rruvim
  7. 23424636 Сегодня, 15:46
    этот выкормыш тихого иуды Тигипко с печатью вагины Тимошенко на лбу ,убивший только в Краматорске и Славянске не одну сотню мирных, пока кровавую эстафету не передал другому халдею Вальцману и, получивший от острого на язык своего земляка Филатова погоняло- Кровавый пастор ,заслуживает только ответки ибо залез на колокольню с которой спуска нет .
    23424636
  8. К-50 Сегодня, 15:48
    Дело то не в том "московский " календарь или нет. календарь празднования Рождества вообще к церкви относится. И переносить это празднование на католический день, это наплевать на 90% православных прихожан. Но наверное дело всё в то , что Турчинов папист католический и праздновать по- православному канону ему в лом, а чтобы не скучно было, решил всю страну заставить отмечать вместе с католиками.
    К-50
  9. Siegen Сегодня, 15:48
    - Батюшка, сегодня для многих Рождество – это просто повод выпить.
    - Ничего, сын мой, выпить за Христа – это хороший повод drinks
    Siegen
  10. Wedmak Сегодня, 16:05
    Хе... Ставлю план перед этим умником: избавится от советской ГТС, от советского оружия, от советских АЭС, от советских заводов, портов, и прочих предприятий, от советских кораблей(почти выполнили, молодцы!) и далее по списку от свего, где есть штамп "Сделано в СССР" или "Сделано в России".
    Интересно, сколько после этого протянет сия власть - дня два?
    Wedmak
    1. Не либероид Русский Сегодня, 16:07
      это не власть, а так, времещики... гадят перед сдачей окраины России
      Не либероид Русский
      1. Wedmak Сегодня, 16:12
        Да, надо было слово в скобки взять.
        Wedmak
  11. 1536 Сегодня, 16:05
    Гонения на Православную церковь достигли своего апогея. Осталось законодательно заставить всех граждан Украины принять католичество.
    1536
  12. Govorun Сегодня, 16:06
    Турчинов: Переносом празднования Рождества на 25 декабря мы избавляемся от московских календарей.
    Предлагаю Турчинову просто застрелиться,поддерживая акцию декомунизации украины,как рожденному в СССР.
    Govorun
  13. Не либероид Русский Сегодня, 16:06
    перенеся тушку пастора в скотомогильник, окраина избавится от некоторой доли проблем
    Не либероид Русский
  14. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 16:08
    Цитата: rruvim
    ...но никогда не пойдут под календарь католиков.

    Куда они денутся? Скажут перейти - перейдут.
    Стегозавр Бронтозавров
    1. rruvim Сегодня, 16:15
      Нет, не тот менталитет. Запад давно отмечает католическое рождество, а центр и юг только православное. Это в крови, не изменишь. Даже Порох пойдёт в этот день в Храм. Да и вся так называемая оппозиция. Сейчас, как никогда хохлы не с Ватиканом, но и с РПЦ МП также. Они хотят свою автокефалию, и явно под Вселенским патриархатом. Так, что Турчинов просто "гонит".
      rruvim
  15. NyeMoNik70 Сегодня, 16:10
    Ну что же, мы этого ждали. Это добавит нам здорОвой злости. Чего, чего а религиозная "война" в крупных русских городах поднимет градус ненависти к быдложидам. Хорошо, пусть продолжают в том же духе.
    NyeMoNik70
  16. afrikanez Сегодня, 16:11
    "Они" не от "московских календарей" отрываются, а отказываются от своей религии и корней. Интересно, долго еще таких"турчаков" народ терпеть будет?
    afrikanez
  17. Василенко Владимир Сегодня, 16:14
    вместе с переносом празднования православного Рождества Христова
    ф какое отношение эта чувырла имеет к Православию

    является прихожанином церкви «Мира, любви и единения», относящейся к объединению церквей «Слово жизни»
    «Слово жизни» (швед. Livets Ord) — религиозная община, относящаяся к группе «Движение веры», также — международное объединение поместных пятидесятнических общин. На конфессиональном поле «Слово жизни» позиционируют как протестантское движение умеренно-харизматического направления, а также как неопятидесятническое движение. Турчинов крестился в церкви «Слово жизни» в 1999 году. Здесь он осуществляет диаконское служение и проповедуе

    это то же самое если православные перенесут Ураза байрам на какой другой день
    Василенко Владимир
    1. rruvim Сегодня, 16:18
      Ну так известно, что Турчинов сектант-пятидесятник, поэтому и несёт чушь...
      rruvim
  18. Sergey53 Сегодня, 16:18
    Ещё бы вы избавились от тех земель которые достались вам от советской власти, от тех заводов которые вам построила советская власть. И много чего ещё другого. Вы же заводы эти или ухондокали или продали иностранцам. ВЫ ДАЖЕ умудрились землю свою родную продавать. Я имею в виду ЧЕРНОЗЁМ. Так кто вы такие???
    Sergey53
  19. MAZANDARAN Сегодня, 16:25
    Куда ведут псевдоруководители Рохулятиков?Это уму не постежимо,насильно из православных переделывают в католиков,что бы в будущем соедениться с Польшей!!!
    MAZANDARAN
  20. Altona Сегодня, 16:33
    Пасторизация и турчинизация Украины продолжается.
    Altona
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