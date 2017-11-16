Турчинов: Переносом празднования Рождества на 25 декабря мы избавляемся от московских календарей.

Украина отрывается от московских календарей и российских имперских стандартов. Теперь Украина будет праздновать Рождество Христово вместе со всем цивилизованным миром, согласно календарю, по которому мы живём. Это важное мировоззренческое историческое решение, которое усилит европейские интеграционные позиции Украины.

Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов в очередной раз высказался о выбранном пути Украины. По словам Турчинова, перенос выходного дня с 7 января на 25 декабря вместе с переносом празднования православного Рождества Христова, - «важное событие для Украины». Пресс-служба СНБО приводит заявление Турчинова, который до сих пор не покинул состав одной из деструктивных сект:Сам Турчинов напоминает, что он выступил с инициативой о переносе празднования в стране Рождества Христова с 7 января на 25 декабря ещё в 2015 году.Примечательно, что украинский Совбез считает нужным уделять внимание даже переносу праздников, которые имеют конфессиональную окраску. Это явное доказательство того, что украинские майданные власти вмешиваются не только в политическое, но и в конфессиональное пространство Украины. Видимо, следующим этапом станут попытки заставить православных украинцев УПЦ Московского патриархата отмечать Рождество по католическим канонам.По сути, Украина сталкивается с попыткой обращения основной массы населения в иную веру с явным желанием кураторов Киева отторгнуть народ от традиционного православия.